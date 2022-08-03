Первое в рамках "продуктовой сделки" судно с украинским зерном отправляется из Турции в Ливан

30 минут назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Сухогруз с 27 тысячами тонн кукурузы следует в Ливан

Первое судно с украинским зерном прошло проверку в Турции и отправляется в Ливан - это происходит в рамках соглашения по разблокировке черноморских портов.

"Сухогруз с 27 тысячами тонн кукурузы в ближайшее время пройдет Босфор по пути в Ливан", - сообщило у себя в "Твиттере" минобороны Турции.

Ранее представители России, Украины, Турции и ООН поднялись с инспекцией на борт сухогруза "Разони" - об этом свидетельствуют снимки, опубликованные турецким минобороны.

Сухогруз покинул порт в Одессе понедельник. Пока неясно, сколько времени ему понадобится на то, чтобы достичь порта Триполи в Ливане.

Автор фото, @tcsavunma Подпись к фото, Инспекторы тщательно осмотрели судно и его груз

Украинские власти говорят, что в черноморских портах находятся еще 17 загруженных судов, которые ожидают отправки после того, как сухогруз Razoni успешно достигнет конечного пункта прибытия.

Турецкие чиновники сказали агентству Рейтер, что готовятся принимать ориентировочно одно судно в день.

Россия блокировала украинские порты с февраля, но в конечном счете стороны договорились о возобновлении поставок при посредничестве Турции и ООН.

В своем вечернем обращении во вторник президент Владимир Зеленский заявил, что хочет, чтобы экспорт зерна снова стал регулярным.

"Это вопрос продовольственной безопасности, в том числе и для нашей страны - мы сейчас обеспечиваем ее для следующего года", - добавил Зеленский.

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