Жители Канзаса проголосовали на референдуме против исключения из конституции штата права на аборт

час назад

Местная группа противников абортов Value Them Both ("Цените их обоих"), заявила, что "Канзанс подвергся дезинформации со стороны радикальных левых организаций" за последние шесть месяцев, которые "распространяли ложь" о поправке.