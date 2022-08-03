Жители Канзаса проголосовали на референдуме против исключения из конституции штата права на аборт
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Более половины избирателей Канзаса, штата в прериях Среднего Запада, где преобладают консервативные взгляды, проголосовали на референдуме против исключения из конституции штата права на аборт. Это первый электоральный тест отношения к абортам в американском обществе после отмены Верховным судом решения по делу "Роу против Уэйда", установившего на несколько десятилетий такое право на федеральном уровне.
По прогнозу, основанному на частичных результатах голосования, более 60% канзасских избирателей высказались за сохранение права на аборт в своей конституции. Окончательные официальные результаты будут подсчитаны и объявлены через неделю.
По словам президента США Джо Байдена, результат референдума в Канзасе продемонстрировал, что большинство американцев признают право женщин на аборт.
Ранее, после того как консервативное большинство судей в Верховном суде вынесло решение о том, что никакого права на аборт Конституция США не предусматривает, Байден заявил, что теперь защита права на прерывание беременности ложится на плечи избирателей.
Для демократов и групп, выступающих за право на аборт, результаты референдума в очередной раз продемонстрировали недовольство граждан США решением Верховного суда. Они считают, что Верховный суд оторвался от настроений современного общества.
Когда жительница Канзаса Тейлор Хирт узнала о результатах референдума, она не смогла сдержать слез радости.
"Я пережила изнасилование, - рассказала Би-би-си Хирт. - При одной мысли о том, что моя дочь может забеременеть и при этом не иметь возможности сделать аборт, меня берет злость".
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"Мы усиленно работали над тем, чтобы наши голоса были услышаны. Республиканцы недооценили нас", - добавила она.
Местная группа противников абортов Value Them Both ("Цените их обоих"), заявила, что "Канзанс подвергся дезинформации со стороны радикальных левых организаций" за последние шесть месяцев, которые "распространяли ложь" о поправке.
"Этот результат - временная неудача, наша самоотверженная борьба за права женщин и детей далека от завершения", - говорится в "Твиттере" организации.
По данным властей Канзаса, явка избирателей по всему штату оказалась значительно выше, чем ожидалось. Референдум был совмещен с праймериз - внутрипартийным голосованием, на котором республиканцы и демократы выбирают своих кандидатов на различные выборные должности. Эти кандидаты затем борются друг с другом на выборах в ноябре. На праймериз в Канзасе избирателей-республиканцев в норме участвует вдвое больше, чем демократов.
Несмотря на то, что Канзас - консервативный штат (в 2000 году Дональд Трамп победил здесь с большим отрывом), здесь аборты гарантированы местной конституцией, и пока это так, полностью запретить их невозможно.
Тем не менее, действуют некоторые ограничения. В Канзасе можно прервать беременность на сроке до 22 недель. Если речь идет о подростках, обязательно согласие родителей.
После решения Верховного суда более десятка республиканских штатов предприняли шаги по запрету или дальнейшему ограничению права на аборт.
Либеральные штаты, со своей стороны, предприняли шаги к тому, чтобы закрепить право на аборт в своем законодательстве. В Калифорнии и Вермонте это право предлагается вписать в конституцию, референдумы по этому вопросу пройдут в ноябре.