С синим паспортом - в конец очереди. Как бежавшие в Европу белорусы превратились из борцов за свободу в изгоев

Алина Исаченко

Русская служба Би-би-си, Лондон

час назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Белорусские и украинские активисты в Кракове, 25 июня 2022 года

Война радикально изменила жизнь белорусов, которые бежали из своей страны после репрессий 2020 года - как в Украину, так и в страны Евросоюза. У белорусских эмигрантов стали возникать проблемы с властями и работой в новых странах, они столкнулись с бытовой агрессией. Они уверены: причина в том, что Александр Лукашенко поддержал войну, а европейские власти перестали видеть разницу между его политикой и активистами, которые от него и бежали.

"Из-за таких, как я, началась война"

24 июня белорусская правозащитница Анисия Козлюк приехала на поезде из Львова в Киев. На выходе из вагона у нее проверили паспорт. Через пять минут подъехали полицейские, отвезли Козлюк в отделение, а затем в - миграционный центр. Там ей сказали, что она должна покинуть территорию Украины в течение десяти дней.

"Когда я попросила предоставить мне адвоката, чтобы подать документы на политическое убежище, в кабинет зашел мужчина. Он начал на меня орать, упрекать в том, что из-за таких, как я, началась война, что с территории Беларуси летят ракеты", - рассказала Анисия Козлюк Би-би-си.

Козлюк - бывшая сотрудница правозащитного центра "Весна". Опасаясь за свою безопасность, она покинула Беларусь в августе 2021 года и с тех пор живет в Украине, работает в правозащитной организации Free Belarus centre ("Центр свободной Беларуси") и параллельно занимается волонтерством.

Автор фото, Anisia Kozluk Подпись к фото, Анисия Козлюк (в центре) с руководительницей Центра гражданских свобод Александрой Романцовой и Валерием Ковалевским (офис Светланы Тихановской)

У Козлюк было просрочен срок легального пребывания в Украине. Как утверждает сама правозащитница, это произошло потому, что миграционная служба после российского вторжения некоторое время не принимала документы. При этом на странице службы в "Фейсбуке" говорится, что опоздавшим с подачей документов ничего за это не будет, ведь просрочка произошла не по их вине, вспоминает Козлюк.

"Я была уверена, что смогу донести свою ситуацию. Мне стало страшно тогда, когда я поняла, что меня никто не слушает", - говорит она.

Козлюк - не единственная бежавшая от репрессий 2020 года белоруска, которая оказалась на грани того, чтобы стать беженкой еще раз. Гражданку Беларуси Карину Потемкину также собирались принудительно выслать из Украины. Срок пребывания в стране у нее закончился, а принимать документы на ВНЖ в миграционной службе отказались.

У нее есть награда за волонтерскую работу в Буче, где она разбирала завалы и оказывала помощь местным жителям, однако это не убедило сотрудников миграционной службы.

Автор фото, Karyna Patsyomkina/Facebook Подпись к фото, Карине Потемкиной угрожали высылкой из Украины несмотря на ее волонтерскую работу в Буче

"Я была уверена, что на территории Украины со мной не случится ничего плохого, - написала Потемкина в "Фейсбуке". - Война застала меня в Буче, и я приняла для себя решение помочь этой стране. Но на сегодняшний день у меня стоит штамп о принудительном выезде".

Карине Потемкиной удалось остаться в Украине благодаря огласке и ходатайству Рады [совета депутатов] Бучи в миграционную службу. Для Анисии Козлюк все завершилось благополучно только после вмешательства в ее дело украинских правозащитников и офиса лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской.

Би-би-си известны случаи, когда белорусам пришлось покинуть территорию Украины, и после этого их не впустили обратно. Как отмечает Козлюк, рядовые белорусы, бежавшие от репрессий в 2020 году, по-прежнему сталкиваются с таким риском.

Автор фото, Karyna Patsyomkina/Facebook Подпись к фото, В Буче Потемкиной вручили грамоту за ее волонтерскую работу

"Особое внимание здесь уделяется гражданам стран-агрессоров, это нормально для Украины, находящейся в состоянии войны, - говорит она. - Однако в одних структурах виноваты все белорусы без разбора, в других - сотрудникам хватает времени и терпения, чтобы разобраться, что делает для Украины тот или иной белорус и следует ли его выдворять."

Несмотря на трудности с получением документов, Анисия Козлюк говорит, что встретила огромную поддержку со стороны самих украинцев.

"Они говорят, что следили за моей историей и что им важно, чтобы их страна не выдворяла людей, которые у себя на родине могут быть подвергнуты репрессиям, - говорит она. - Я ни разу не встретила осуждения за то, что я из Беларуси. Люди видят, что белорусы воюют на стороне Украины, что белорусы привозят сюда грузы с гуманитарной помощь, что они включаются в помощь Украине".

Белорусы - наши лучшие бывшие друзья

"В ноябре 2020 года я приехала на постановку в Вильнюс - весь город был увешан [оппозиционными бело-красно-белыми] БЧБ-флагами, повсюду были расклеены надписи: белорусы - наши лучшие друзья. Сейчас отношение к нам радикально изменилось", - говорит Анастасия Шпаковская.

Автор фото, Russian Drama Theatre of Lithuania Подпись к фото, В Вильнюсе у Анастасии Шпаковской есть работа - она приехала по приглашению, чтобы играть в театре. По ее словам, так везет далеко не всем

Шпаковская - солистка белорусской рок-группы Naka. В августе 2020 года она стала получать угрозы ("Звонили люди и спрашивали, уверена ли я в безопасности моих детей") и решила уехать в Украину, где в итоге пробыла до начала войны. Оттуда Шпаковская поехала в Польшу, а затем в Литву.

В Вильнюсе у Анастасии Шпаковской есть работа - она приехала по приглашению, чтобы играть в театре. По ее словам, так везет далеко не всем: белорусы постоянно сталкиваются с трудностями из-за своего гражданства.

"Приходишь в миграционную службу, тебе говорят: вы из Беларуси? С синим паспортом - в конец очереди, и так повсюду", - рассказывает Шпаковская.

"Я могу понять украинцев - когда с соседней, некогда братской территории, летит такое количество ракет, - продолжает Шпаковская. - Однако то, что в Европе многие не видят разницы между режимом Лукашенко и теми, кто против этого режима боролся, - это большая беда".

Автор фото, Anastasiya Shpakouskaya Facebook Подпись к фото, Солистка группы Naka Анастасия Шпаковская покинула Беларусь, опасаясь за свою безопасность

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Руководительница фонда помощи пострадавшим от репрессий белорусам в Литве Razam Виолетта Белицкая считает, что с начала войны в Украине приезжающим оттуда гражданам Беларуси действительно приходилось дольше ждать документов, однако это связано не с дискриминацией, а увеличением потока беженцев в Литву - включая украинцев и россиян.

"Мы часто слышим от белорусов, что здесь бюрократия, что все очень долго, - говорит Белицкая. - Люди говорят так, потому что не знают законов и порядка действий. На мой взгляд, именно из-за этого возникает ощущение, что к белорусам предвзято относятся".

По словам Виолетты Белицкой, литовские власти четко отделяют режим Лукашенко от позиции белорусских активистов. В Литве среди прочего приехавшие из Украины белорусы могут податься на гуманитарную визу, которая дает право на работу. С начала войны местные власти ввели визу в упрощенном порядке (ее можно сделать, не выезжая из страны) - Виолетта называет это проявлением лояльности Литвы по отношению к белорусам.

При этом Виолетта Белицкая отмечает, что случаи дискриминации могут присутствовать на бытовом уровне.

"Работодатель чаще возьмет на работу украинца, чем белоруса, - говорит она. - Это может быть связано с личным отношением к Беларуси, либо с тем, что для украинцев сильно упрощен порядок трудоустройства. Я часто слышу от белорусов, что им отказывают в аренде жилья, просто "потому, что вы белорусы".

Разбитые стекла в машине с белорусскими номерами

Пресс-секретарь Центра белорусской солидарности в Польше Антон Жуков говорит, что после начала войны в Украине ситуация для белорусов здесь обострилась, скорее, на социальном уровне.

"Мы получили сотни жалоб - начиная от дискриминации в школе, где белорусских детей спрашивают: почему ваша страна напала на Украину, до отказа банков открывать счета белорусам, - говорит Жуков. - Были ситуации, когда в машинах с белорусскими номерами разбивали окна".

Автор фото, Belarus solidarity centre Подпись к фото, Разбитые стекла в автомобилях на белорусских номерах - не единичный пример, говорит Антон Жуков

При этом Антон Жуков считает, что Польша наиболее лояльно относится к белорусам среди других стран-соседей. Он говорит, что труднее всего с легализацией приезжающих из Украины белорусов здесь было в начале войны, когда помощь в первую очередь была направлена на украинских беженцев.

"Белорусы оказались в подвешенном состоянии: у большинства из них не было виз (гражданам РБ нужна шенгенская виза для въезда в ЕС), их пропускали на основании согласия коменданта пограничного пункта сроком на 15 дней, - говорит Жуков. - За это время им нужно было легализовать свое пребывание: в суматохе первых дней войны и огромного наплыва беженцев сделать это было непросто".

Антон Жуков отмечает, что тогда приехавший из Украины белорус мог "зацепиться" в Польше, подавшись на международную защиту (это был один из немногих вариантов). А это - в большинстве случаев полгода ожидания с минимальным пособием и без права на трудоустройство. У многих белорусов оказались заморожены счета, и прожить эти шесть месяцев было крайне трудно.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Белорусы в Кракове, протесты против фальсификации выборов, август 2020 года

Все это время Центр белорусской солидарности находился в контакте с МВД Польши и Офисом Светланы Тихановской, для каких-то кардинальных изменений "нужна была политическая воля", говорит Жуков.

"Когда приехала Светлана Тихановская и пообщалась с высшими государственными чиновниками, премьер-министром Моравецким, Дудой - процесс сдвинулся, была создана рабочая группа при МВД", - добавляет Жуков.

"По итогам деятельности рабочей группы девятого июля началась подача на гуманитарные виды на жительство для белорусов, - наконец, дело сдвинулось с мертвой точки", - добавляет Жуков.

Сколько белорусов покинуло страну?

Невозможно точно сказать, сколько белорусов покинуло страну начиная с 2020 года.

По данным польских властей, за год после начала протестов белорусам было выдано около 90 тысяч виз, из которых девять тысяч - гуманитарные. Литва выдала 20 тысяч национальных виз (по которым можно работать и жить в стране) за аналогичный период.

По данным Центра белорусской солидарности, по состоянию на март 2022 года в Польше проживают более 44 тысяч белорусов, имеющих ВНЖ.

Об угнетении белорусов в Европе говорят не только покинувшие страну активисты, но и белорусские власти.

В июле постоянный представитель РБ в ООН Лариса Бельская заявила о масштабной дискриминации русских и белорусов в разных сферах жизни, призвав организацию "беспристрастно оценить эти процессы".

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Анастасия Шпаковская уверена - вне зависимости от того, политический ли ты беженец и какие ты пережил репрессии, - если ты белорус, то идешь по большому кругу и становишься в конец очереди.