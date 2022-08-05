"Аль-Каиду" после убийства Завахири может возглавить Сейф аль-Адель. Что о нем известно?

Служба мониторинга Би-би-си

Essential Media Insight

час назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, ФБР распространило эту фотографию Сейфа аль-Аделя в 2001 году

Гибель лидера "Аль-Каиды" (группировка запрещена в России) Аймана Завахири в результате удара американского беспилотника в Кабуле, естественно, привлекла внимание к тому, кто теперь может встать у руля запрещенной террористической организации.

Уроженец Египта Сейф аль-Адель кажется наиболее вероятным кандидатом. Он единственный уцелевший из пяти ветеранов "Аль-Каиды", когда-то назначенных заместителями Завахири, и теперь считается его основным преемником.

Но не все так просто.

Широко распространено мнение, что аль-Адель в настоящее время живет в Иране - стране, которую "Аль-Каида" считает заклятым врагом.

Ветеран джихада

Основатель "Аль-Каиды" и доверенный помощник Усамы бен Ладена, аль-Адель - таинственная фигура и почитаемый ветеран джихадистского дела.

Он определенно представляет интерес для властей США: фигурирует в Списке самых разыскиваемых террористов ФБР, за информацию о его местонахождении назначено вознаграждение в размере 10 миллионов долларов.

Его обвиняют в причастности к одновременным взрывам американских посольств в Танзании и Кении в августе 1998 года, в результате которых погибло более 220 человек.

При этом есть версия, что он выступал против терактов 11 сентября в Нью-Йорке и Вашингтоне.

В документе от февраля 2021 года исследователи из Военной академии США Вест-Пойнт, заявили, что аль-Адель и другие высокопоставленные деятели "Аль-Каиды" опасались - вполне прозорливо - что за крупномасштабным нападением на территории США последует решительный ответ, который может включать вторжение в Афганистан, бывший в то время убежищем для боевиков "Аль-Каиды".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Аль-Адель был ключевым союзником основателя "Аль-Каиды" Усамы бен Ладена и его заместителя Завахири

Аль-Адель в прошлом много писал по широкому кругу тем, включая безопасность и разведку, войны и революции.

Ранние годы

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Информации о жизни возможного нового лидера до "Аль-Каиды" гораздо меньше. По данным ФБР, аль-Адель родился либо 11 апреля 1963 года, либо тремя годами ранее.

Несмотря на свой статус в "Аль-Каиде", он в основном держался в тени и почти не участвовал в пропаганде группы.

Есть также сомнения в том, кто он на самом деле; его имя Сейф аль-Адель (سيف العدل "Меч справедливости" по-арабски), вероятно, является псевдонимом.

Исследователи из Вест-Пойнта утверждают, что аль-Аделя часто ошибочно называют Мохаммедом Ибрагимом Маккави, бывшим полковником египетского спецназа.

Известно, что он боролся против советской оккупации Афганистана в 1980-х годах вместе с бен Ладеном примерно в то время, когда создавалась "Аль-Каида".

Позже Аль-Адель переехал в Сомали, где помогал обучать боевиков, противостоявших вмешательству США в гражданскую войну в Сомали. Эта кампания получила известность благодаря случаю с двумя американскими вертолетами MH-60 Black Hawk, сбитыми в Могадишо - по мотивам этого инцидента в Голливуде в 2001 году сняли блокбастер "Падение черного ястреба".

Считается, что одну из ракет выпустил тунисец из отряда аль-Аделя.

Аль-Адель вернулся в Афганистан в середине 90-х, когда талибы укрепляли свой контроль над страной. Вскоре после вторжения США в 2001 году он снова уехал и привел когорту оперативников "Аль-Каиды" в Иран через сеть убежищ. Считается, что иранские власти арестовали его в 2003 году и, как сообщается, освободили вместе с несколькими другими членами "Аль-Каиды" в результате обмена заключенными 12 лет спустя.

Несмотря на длительное заключение, аль-Адель оставался влиятельной фигурой в "Аль-Каиде" и помог укрепить положение Завахири как лидера после убийства бен Ладена американским спецназом в Пакистане в 2011 году.

Однако его собственная коронация может оказаться непростым делом: американский эксперт по терроризму Колин П. Кларк утверждает, что аль-Адель все еще находится в Иране и живет под "полудомашним арестом".

Это может поставить под угрозу его "карьерный рост".

Во-первых, сложно представить, что он сможет эффективно возглавить глобальную джихадистскую группу, живя в условиях ограничений в шиитском государстве. Во-вторых, существует также проблема безопасности.

Другой высокопоставленный член "Аль-Каиды", Абу Мухаммад аль-Масри, был убит в Тегеране в 2020 году в ходе предполагаемой секретной операции израильских командос.

Если не аль-Адель, то кто?

Список других кандидатов невелик, учитывая, сколь многих высокопоставленных деятелей "Аль-Каиды" на протяжении многих лет постигла участь Завахири.

Не исключено, что "Аль-Каида" может обратиться к одному из глав своих региональных филиалов в Сомали ("Аль-Шабаб"), Йемене ("Аль-Каида на Аравийском полуострове") или Мали (JNIM) - (запрещенные в России группировки), чтобы взять под свой контроль.

Такого сценария, пусть и беспрецедентного, вполне можно ожидать от организации, ставшей при Завахири еще более децентрализованной.

В 2013 году лидера "Аль-Каиды" на Аравийском полуострове" Насира аль-Вухейши назначили заместителем Завахири, что означало, что региональные лидеры уже 10 лет назад претендовали на роль главы всей организации. Сам аль-Вухейши этот пост занять не сможет - он был убит в результате удара американского беспилотника в 2015 году.

Кто бы ни был избран на смену Завахири, он столкнется с той же проблемой: ему придется вести себя крайне осторожно из опасений стать очередной мишенью для США.

Убийство Завахири

Убийство Завахири - главный успех Вашингтона на ниве борьбы с терроризмом с момента ликвидации Усамы бин Ладена в 2011 году. Американским спецслужбам удалось выследить и убить лидера "Аль-Каиды" (террористическая организация запрещена в России) Аймана Завахири.

Завахири, которого в Америке считают одним из организаторов терактов 11 сентября, обнаружили на вилле в Кабуле, где он жил со своей семьей.

Его убили с беспилотника после того, как он вышел на балкон. Президент США Джо Байден в своей речи обратил особое внимание на то, что во время удара не пострадал никто из членов семьи Завахири или мирных жителей Кабула.

Завахири возглавил "Аль-Каиду" после того, как Усама бин Ладен был убит в Пакистане в 2011 году - также в результате американской спецоперации.

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