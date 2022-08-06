Обойти систему: как российские олигархи используют лазейки в британских законах об отмывании денег

Джеймс Оливер, Нассос Стилиану, Уилл Далгрин, Стив Суонн

Би-би-си

53 минуты назад

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Подпись к фото, Аркадий Ротенберг

Попавшие под санкции российские олигархи из ближайшего окружения Владимира Путина воспользовались лазейкой в британском законодательстве, призванном обеспечивать прозрачность владения компаниями в Соединенном Королевстве.

Аркадий и Борис Ротенберги использовали тип компании, от которой закон не требует идентифицировать ее настоящих владельцев.

Кроме того, в правительстве Великобритании признают, что эти компании, известные как английские товарищества с ограниченной ответственностью (ELP), иногда используются для преступных целей.

Совместное расследование Би-би-си и журналистской организации Finance Uncovered обнаружило доказательства причастности целого ряда ELP к мошенничеству, терроризму и отмыванию денег.

В 2016 и 2017 годах правительство ввело новые правила, по которым почти всем британским компаниям пришлось назвать своих настоящих владельцев. Однако ELP под действие этих новых законов о прозрачности не попали.

Тут же начался бум ELP. С тех пор было создано более 4500 новых товариществ.

Журналисты Би-би-си и Finance Uncovered проанализировали утечку и тысячи других документов компаний, которые демонстрируют, как ELP стали способом обойти законы о борьбе с отмыванием денег, требующие раскрытия реальных владельцев или лиц, имеющих значительный контроль над британскими компаниями.

ELP на законных основаниях используются в фондах недвижимости, инвестиционных и пенсионных фондах - например, они имеют налоговые преимущества, а суммы, которыми рискуют инвесторы, ограничены.

В отличие от большинства компаний, ELP не имеют отдельного юридического лица. Это означает, что они не могут владеть активами, не имеют бенефициарного владельца и не могут на законных основаниях самостоятельно открывать банковские счета.

Но наше расследование обнаружило документы, идентифицирующие бенефициарных владельцев ELP, и доказательства их использования для открытия банковских счетов и содействия финансовым преступлениям.

По словам Грэма Бэрроу, эксперта по финансовым преступлениям, эти компании сравнительно легко использовать в противозаконных целях, поскольку они обязаны обнародовать лишь минимальные сведения о своей деятельности.

По нашим данным, количество вновь созданных ELP с 2017 года выросло на 53%.

В ходе расследования также выяснилось, что ELP рекламировались как "альтернативное решение" для обхода законов о прозрачности.

Всего пять агентств по созданию ELP основали полторы тысячи новых товариществ, сотни из которых зарегистрированы всего по нескольким адресам, в том числе отнюдь не в деловых кварталах британских городов.

Выяснилось, что 71-летняя швейцарская художница подписывала официальные документы более 160 таких компаний, настоящие владельцы которых оставались за кадром.

Агенты ФБР, расследующие взрыв на Бостонском марафоне, проверяли товарищество, зарегистрированное по адресу в британском Бристоле, где сейчас находится парикмахерская.

За пять лет после вступления в силу новых законов о прозрачности было создано более 4500 ELP. За пять лет до 2017 года - 2950.

Мы установили, что среди владельцев товариществ есть и члены ближайшего окружения президента Путина.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Аркадий Ротенберг и Владимир Путин

Братья Аркадий и Борис Ротенберги в 2020 году попали под расследование комитета Сената США. В нем утверждалось, что они использовали глобальную сеть подставных компаний для уклонения от американских санкций, введенных после аннексии Крыма в 2014 году. Эти компании использовались для покупки произведений искусства на миллионы долларов.

Одной из таких компаний была Sinara Company LP - английское товарищество с ограниченной ответственностью, созданное в январе 2017 года. Ее юридический адрес расположился в самом центре Лондона, в двух шагах от Оксфорд-серкус.

В документах компании говорилось, что она занимается "туризмом и продажей билетов".

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В период с июля 2017 года по июнь 2018 года компания отправила 14 электронных переводов на общую сумму 133 000 долларов консультанту по искусству, который, как говорится в отчете Сената, "способствовал покупкам для Ротенбергов".

В соответствии с законодательством Великобритании истинных владельцев Sinara Company LP (которая закрылась в 2019 году) раскрывать не требуется.

"Это настоящий скандал, такие люди, как Ротенберги, годами находившиеся под санкциями в Америке, все еще могут использовать британские корпоративные структуры для вывода через них своих денег из России, а затем тратить их по своему усмотрению", - заявила депутат от Лейбористской партии Великобритании Маргарет Ходж, возглавляющая парламентскую группу по налогам и коррупции.

Би-би-си пыталась связаться с Ротенбергами, но ответа не получила.

Большинство товариществ с ограниченной ответственностью учреждаются так называемыми агентствами по формированию компаний, предоставляющими юридический адрес и административную поддержку.

Би-би-си и Finance Uncovered обнаружили, что из 4500 ELP, созданных с 2017 года, примерно четверть зарегистрирована всего пятью британскими агентствами.

Эти агентства имеют опыт создания анонимных компаний в Великобритании для клиентов из Восточной Европы и бывшего Советского Союза. Некоторые из зарегистрированных ими компаний также были связаны с финансовыми преступлениями, в том числе с отмыванием денег.

Согласно документам, наиболее успешное из этих агентств - LAS, которым руководят Елена Довжик, бухгалтер англо-российского происхождения, и ее деловой партнер из Латвии Инета Утинане.

LAS, деятельность которой включает создание и управление сотнями анонимных британских компаний для клиентов из Восточной Европы и Центральной Азии, принесла своим владелицам миллионы долларов.

Ряд компаний, связанных с LAS, впоследствии были замешаны в преступной деятельности. Одна из них, Always Efficient LLP, фирма, зарегистрированная по лондонскому адресу, предоставленному LAS, как оказалось, была связана с крупнейшей русскоязычной биржей биткойнов BTC-e. В 2017 году в связи с обвинениями в отмывании денег ВТС-е закрыло министерство юстиции США.

А в прошлом году веб-сайт fazze.com, использовавший юридический адрес, предоставленный LAS, якобы стоял за кампанией по дезинформации о вакцинах, как считается, координируемой из России. Сайт распространял слухи, что прививка AstraZeneca превращает пациентов в шимпанзе.

Компания LAS сообщила Би-би-си, что перестала оказывать услуги Always Efficient LLP в 2017 году" из-за нарушения ими наших правил работы".

Что касается fazze.com, LAS заявляет: "Это может быть незаконным и несанкционированным использованием наших адресных услуг, поскольку в нашей исторической базе данных нет совпадающих или похожих данных".

LAS также отвечала за создание огромного количества британских компаний другого типа - шотландских товариществ с ограниченной ответственностью (SLP). В 2017 году расследование Bellingcat (деятельность которой признана нежелательной в России. - Прим. Русской службы Би-би-си) показало, что LAS наиболее активно участвовала в создании SLP в период с 2015 по 2017 год.

SLP в то время тоже не были обязаны раскрывать своих настоящих владельцев. Но после того, как их неоднократно увязывали с крупными международными скандалами с отмыванием денег, правительство Великобритании изменило закон, и им пришлось предоставлять информацию о своих владельцах. Практически сразу количество регистраций сократилось почти вдвое.

Согласно документам, к которым Би-би-си получила доступ, после этого изменения в законе о SLP LAS переключила свое внимание на английские товарищества.

В сообщении клиентам по электронной почте от 18 мая 2017 года под заголовком "Альтернативные решения" LAS предложила ELP как замену шотландским товариществам.

В документе, оказавшемся в утечке Pandora Papers, говорится: "В настоящее время привилегии этого типа товарищества заключаются в том, что они не подпадают и не будут подпадать под законы о раскрытии информации о контролирующих компании лицах".

Наше расследование выявило причастность ряда ELP, связанных с LAS, к предполагаемой преступной деятельности.

В их число входят компании, принадлежащие ELP Donnea Business LP, которые обвиняются в уклонении от уплаты налогов в Украине, и еще одна ELP под названием Cosalima Trade LP, контролируемая российским бизнесменом, разыскиваемым российскими властями по обвинению в мошенничестве на сумму в 5 миллионов фунтов стерлингов.

Глава LAS Елена Довжик сказала: "Нам известно, что много лет назад мы подавали регистрационные документы для некоторых компаний, которые в итоге были обвинены в противоправной деятельности, но эта информация до регистрации была нам недоступна... Мы никогда не участвовали в какой-либо коммерческой деятельности наших бывших клиентов и только помогали нашим корпоративным клиентам в процессе создания их компании, услугах по пересылке почты и регистрации в соответствии с законом. Мы никогда не поддерживали мошенничество или противозаконную деятельность".

По ее словам, компания более тщательно проверяет всех международных клиентов и немедленно прекращает сотрудничество с подозреваемыми в причастности к незаконной деятельности.

И Donnea Business LP, и Cosalima Trade LP были зарегистрированы по лондонским адресам, предоставленным LAS.

Cosalima Trade LP была зарегистрирована в центре Лондона, на втором этаже (так в Англии принято называть третий этаж, поскольку первый - это ground floor. - Прим. Русской службы Би-би-си) дома номер 6 на Маркет-плейс, в помещении, находившимся над популярным рестораном.

По этому адресу зарегистрировано около 800 действующих компаний. Это один из наиболее часто используемых адресов для ELP в Великобритании. За последние пять лет здесь зарегистрировано более 240 ELP.

На клочке бумаги, вставленном в кнопку домофона, указана только одна компания - 1000 Apostilles Ltd, владельцем которой является Инета Утинане из LAS.

LAS заявляет, что срок аренды этого помещения истек в этом году.

Другой популярный адрес для ELP находится в Бристоле.

По адресу Стрейтс-парэйд, 1 в районе Фишпондз сегодня разместилась турецкая парикмахерская.

Этот адрес использовала еще одно агентство по созданию компаний - Arran, зарегистрировавшее 197 ELP.

Компании, зарегистрированные по этому адресу, были связаны с финансовыми преступлениями.

Наше расследование обнаружило, что деятельность компании Rivelham LP, английского товарищества, зарегистрированного в Бристоле в 2013 году, ФБР расследовало по делу о взрыве бомбы на Бостонском марафоне в том же году в США.

Rivelham LP упоминалась в отчетах о подозрительной деятельности, подготовленных Deutsche Bank в рамках расследования финансовых операций, связанных с лицами, ответственными за тот взрыв.

В этих отчетах, направленных в Казначейство США, не говорится, кто владел этой ELP, но зафиксировано ее участие в 116 подозрительных транзакциях на общую сумму более 7,3 миллиона долларов всего за один месяц, с декабря 2012 по январь 2013 года.

Би-би-си попыталась связаться с владельцами Arran, но не получила ответа.

Хотя имена партнеров ELP можно найти в документах, поданных в британскую Регистрационную палату, чаще всего это анонимные компании, зарегистрированные в других странах, в том числе в Белизе и на Сейшельских островах.

И даже люди, подписывающие документы этих компаний, вряд ли являются их истинными владельцами.

Как правило, это номинальные доверенные лица, которым платят за подписание документов, и обычно они ничего не знают о том, чем занимается компания.

Например, Рут Нейдхарт, 71-летняя жительница Швейцарии, проживающая на Кипре: она работает художником по керамике, делает фарфоровых кукол и украшения, иногда устраивает сеансы росписи по глиняной посуде для детских праздников.

Анализ британских регистрационных документов показал, что с 2016 года она подписала документы для более чем 160 ELP, созданных компанией IOS - агентством по созданию компаний, в котором она работала.

Рут Нейдхарт не ответила на запрос Би-би-си о комментарии.

Еще один "зиц-председатель" - Александру Терна, живущий в Лондоне гражданин Румынии. Терна подписал документы британской Регистрационной палаты для как минимум 306 ELP, созданным LAS для своих клиентов.

Отвечая на письменные вопросы Би-би-си, Терна заявил, что его участие было организовано через LAS International или связанную с ней компанию "для и от имени владельцев всех отдельных компаний, с которыми у нас были соглашения о доверительном/номинальном обслуживании".

Он добавляет: "Мы никогда не занимались контролем или управлением какой-либо компанией, упомянутой в ваших вопросах".

"Мы годами предупреждали правительство о проблемах с этими непрозрачными юридическими структурами, - говорит Хелена Вуд из аналитического центра Королевского института объединенных служб. - Как говорится, прозрачность - лучшее дезинфицирующее средство, и для всех этих английских товариществ с ограниченной ответственностью нам нужно ее целое ведро".

Британские политики часто обещают заткнуть многочисленные дыры в законодательстве по борьбе с отмыванием денег. Однако правительства страны меняются, а прорехи в законе никуда не делись.

Еще в 2014 году правительство рассматривало возможность принятия мер против ELP, но не сделало этого. В следующем году тогдашний премьер-министр Дэвид Кэмерон заявил, что не позволит Великобритании стать "убежищем для коррумпированных денег со всего мира".

В 2018 году правительство признало наличие рисков, связанных с товариществами с ограниченной ответственностью, и - после нескольких громких скандалов с отмыванием денег - выразило опасения по поводу злоупотребления ими со стороны преступников.

После российского вторжения в Украину Борис Джонсон заявил, что хочет "вскрыть матрешку российских компаний", чтобы выявить их истинных владельцев.

Правительство заявляет, что у него нет никаких доказательств серьезного неправомерного использования ELP. Представитель правительства сказал: "В Великобритании уже существуют одни из самых строгих в мире средств контроля для борьбы с отмыванием денег, и крайне важно, чтобы мы продолжали совершенствовать наше управление, чтобы бороться с преступниками, злоупотребляющими британскими юридическими лицами".

"Поэтому мы модернизируем закон, регулирующий товарищества с ограниченной ответственностью в Великобритании, в нашем будущем законопроекте об экономических преступлениях. Он ужесточит требования к регистрации и повысит прозрачность, гарантируя, что только те, кто действует в рамках закона, могут оставаться в реестре британских компаний", - говорится в заявлении Уайтхолла.

Однако похоже, что эта модернизация не включает закрытие лазейки, позволяющей товариществам с ограниченной ответственностью не раскрывать информацию о своих истинных владельцах или бенефициарах.

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