Британские ученые: депрессия не связана с низким уровнем "гормона счастья" - серотонина

Рейчел Шраер

Репортер по вопросам здравоохранения и дезинформации

20 минут назад

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Автор фото, Getty Images

Новое исследование британских ученых, которые не нашли связи между низким уровнем "гормона счастья" - серотонина - и депрессией, стало одним из наиболее резонансных за последнее время.

Авторы этой научной работы пришли к выводам, которые ставят под вопрос методы лечения депрессии как психического расстройства.

Когда Саре было чуть больше 20 лет, у нее случилось первое в ее жизни серьезное психическое расстройство. Врачи, прописавшие ей лекарство, сказали, что оно похоже на "инсулин для диабетиков". Таблетки должны были исправить химический дисбаланс в ее мозгу, а принимать их нужно было всю жизнь.

У матери Сары был диабет первого типа, поэтому она отнеслась к предписанию медиков со всей серьезностью.

Сара продолжала принимать таблетки, даже несмотря на то, что ей становилось от них только хуже: в итоге она даже начала слышать голоса, говорящие ей покончить с собой, после чего ей сделали электросудорожную терапию (ЭСТ).

Утверждение врачей, что Сара нуждалась в лекарстве, как диабетик - в инсулине, не имело под собой научных оснований. Однако заключение о "химическом дисбалансе" в мозгу Сары, которое она получила от медиков, не было чем-то необычным.

"Чувствуешь предательство со стороны людей, которым ты доверял", - говорит она.

Подпись к фото, Сара и ее мать

Многим психиатрам давно известно, что низкий уровень серотонина не играет главную роль в развитии депрессии - для них в этом последнем исследовании нет ничего нового. Однако общественный резонанс, вызванный результатами этой научной работы, говорит нам, что для многих это стало открытием.

Правда, некоторые интерпретировали результаты исследования по-своему и радикально, решив, что антидепрессанты не работают в принципе. Врачи опасаются, что сбитые с толку пациенты резко бросят прием лекарств, получив взамен синдром отмены, или абстиненцию.

Британский Национальный институт здравоохранения и совершенствования медицинской помощи (NICE) утверждает, что прием антидепрессантов нельзя прекращать резко, за исключением случаев, в которых необходима неотложная медицинская помощь. Медленное снижение дозы может свести синдром отмены к минимуму.

Подпись к фото, У Сары проблемы с подвижностью и речью после электросудорожной терапии (ЭСТ).

Что показали результаты исследования?

Авторы научной работы изучили 17 исследований и обнаружили, что у людей с депрессией уровень серотонина не отличался от его уровня у людей, не страдающих этим психическим расстройством.

Полученные результаты говорят о том, что антидепрессанты не могут вылечить от депрессии путем восполнения дефицита серотонина.

"Многим известно, что от головной боли помогает парацетамол, - говорит Майкл Блумфилд. - Но вряд ли кто-то всерьез думает, что головные боли могут быть вызваны нехваткой этого лекарства".

Работают ли антидепрессанты?

Согласно полученным результатам, пользы от приема антидепрессантов лишь ненамного больше, чем от таблеток с эффектом плацебо. Ученые спорят, насколько велика эта разница.

Некоторые пациенты отмечают, что прием антидепрессантов позволяет им справиться с психическими расстройствами и ежедневно помогает бороться с симптомами депрессии.

Профессор Королевского колледжа психиатров Линда Гаск говорит, что антидепрессанты - "это то, что помогает многим людям быстро почувствовать себя лучше", особенно когда дело доходит до кризисных ситуаций.

Однако одна из авторов работы, профессор Джоанна Монкрифф, отмечает, что большинство исследований фармацевтических компаний носят краткосрочный характер - мало известно о том, как прием психотропных лекарств влияет на самочувствие людей в долгосрочной перспективе.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Британские ученые выявили, что пользы от приема антидепрессантов лишь немного больше, чем от таблеток с эффектом плацебо.

Помимо того, что антидепрессанты могут не вылечить психическое заболевание, согласно Национальному институту здравоохранения и улучшения качества медицинской помощи некоторые люди испытывают серьезные побочные эффекты от их приема, включая суицидальные мысли, сексуальную дисфункцию, эмоциональное опустошение и бессонницу.

Авторы исследования о заявляют, что эти риски следует проговаривать более четко. Начиная с прошлого года, прежде чем прописать медикаментозное лечение, британские врачи советуют пациентам попробовать психологическую терапию, т.н. "практики осознанности" и медитацию.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Прежде чем прибегнуть к психотропным лекарствам, врачи в Великобритании советуют пациентам заняться спортом, попробовать медитацию или психологическую терапию

Какова была реакция на исследование?

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После публикации этого исследования многие заговорили о том, что лечение антидепрессантами "построено на мифе" и что это все заговор фармкомпаний. На самом деле авторы этой работы не изучали действие психотропных лекарств.

Серотонин играет роль в нашем настроении, поэтому корректировка его уровня может помочь людям почувствовать себя счастливее, по крайней мере на какое-то время, даже если уровень этого нейромедиатора изначально не был аномально низким. Увеличение количества серотонина также может способствовать появлению новых нейронных связей.

Некоторые считают, что это исследование говорит нам о том, что депрессия - не психическое заболевание, а реакция на окружающую нас среду.

"Конечно, речь идет и том, и о другом, - говорит один из авторов работы, доктор Марк Хоровитц. - Ваша генетика влияет на уровень вашей стрессоустойчивости".

Зоя, которая страдает тяжелой депрессией, и психозом, считает, что просто переименовать депрессию в "стресс", с которым возможно справиться, если решить все свои социальные проблемы - слишком упрощенный подход, который упускает из виду людей с действительно серьезными проблемами.

Психозы в семье Зои - не редкость, в основном они связаны со стрессовыми ситуациями, например, нехваткой времени перед экзаменами. По словам Зои, ей удалось найти лекарства (в том числе антидепрессанты), которые изменили ее жизнь. Она считает, что риск появления побочных эффектов, вызванных медикаментами, стоит того, чтобы избежать по-настоящему тяжелых ситуаций.