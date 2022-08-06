Промежуточные выборы в США: зачем демократы проталкивают в конгресс адептов Трампа?

Григор Атанесян

Би-би-си

55 минут назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Дональд Трамп не участвует в этих выборах, но его личность и политика - едва ли не главный предмет спора

На предстоящие в ноябре в США выборы от Республиканской партии выдвигается целая плеяда кандидатов, лояльных экс-президенту Дональду Трампу. Неожиданным выглядит то, что к их взлету приложили руку политтехнологи Демократической партии, их главного оппонента.

Многие из этих кандидатов распространяют теории заговора о нарушениях на прошлых президентских выборах, по итогам которых кресло в Белом доме занял Джо Байден. И все они лояльны Трампу, которого лидеры Демпартии называют главной угрозой конституционному строю в Америке.

Би-би-си разбиралась, зачем демократы тратят миллионы долларов на своих заклятых противников.

Промежуточные выборы и тень Трампа

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Кандидат в губернаторы Пенсильвании Даг Мастриано - один из самых радикальных на предстоящих выборах

В ноябре в США пройдут промежуточные выборы, где на кону все места в нижней палате конгресса, а также больше трети мест в Сенате. Кроме того, определятся губернаторы в большинстве штатов и множество других выборных должностей на уровне штатов и округов.

Сейчас в обеих палатах конгресса большинство у Демократической партии, к которой относится и президент Джо Байден. Однако исторически партия президента как правило теряет места на промежуточных выборах.

Эта перспектива выглядит тем более реальной сейчас, когда уровень инфляции достиг 40-летнего максимума, а рейтинг Байдена недавно опускался до рекордно низкой отметки в 36%.

Демократы говорят, что боятся не просто потерять конгресс - они видят угрозу конституционному строю, которая, по их словам, все еще исходит от экс-президента Дональда Трампа.

Трамп не участвует в этих выборах и пока только намекает на планы вернуться в Белый дом в 2024 году.

Но он остается весьма влиятельной фигурой в Республиканской партии и поддерживает десятки лояльных ему кандидатов на разные должности.

Один из таких кандидатов - Даг Мастриано, который в ноябре поборется за кресло губернатора Пенсильвании.

Автор фото, SOPA Images

Отставной полковник и сторонник христианского фундаментализма, он участвовал в неудачной попытке Трампа и его окружения оспорить победу Байдена на президентских выборах 2020 года.

Мастриано заявлял, что если его выберут губернатором, он будет контролировать процесс сертификации президентских выборов в своем штате.

Пенсильвания - это так называемый колеблющийся штат, который может проголосовать как за демократов, так и за республиканцев. Барак Обама дважды победил в нем, но в 2016 году избиратели поддерджали Трампа, а не Хиллари Клинтон.

Схожая ситуация в Аризоне, другом колеблющемся штате: там на этой неделе номинацию в кандидаты на пост губернатора от Республиканской партии получила бывшая телеведущая Кэри Лейк, также заручившаяся благословением Трампа. Она заявляла, что если бы была губернатором два года назад, то не утвердила бы победу Байдена в своем штате.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Кери Лейк может стать губернатором Аризоны. Она говорит, что не сертифицировала бы победу Байдена в штате

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Оба кандидата - воплощение страхов демократов.

И тем не менее, политтехнологи Демократической партии спонсировали агитацию за обоих этих кандидатов, добиваясь их победы на республиканских праймериз над политиками из умеренного крыла партии.

И не только их - в целом ряде штатов они оплатили телевизионную рекламу в поддержку кандидатов-трампистов.

В Иллинойсе, например, ассоциация губернаторов-демократов потратила 35 млн долларов на раскрутку радикального политика и дискредитацию умеренного.

А в Мичигане другой фонд Демпартии потратил 435 тыс. долларов на рекламу Джона Гиббса, который обвинял окружение Хиллари Клинтон в сатанинских ритуалах.

Эти ролики сделаны по одной схеме: в них называется имя кандидата и говорится, что он - “слишком консервативный” и “слишком близок к Трампу”.

Как правило, они имеют обратный эффект: дают политику преимущество в глазах избирателей-республиканцев над менее радикальными конкурентами.

Вмешательство во внутренние процессы конкурирующей партии - спорный, хотя и дозволенный законом шаг.

Но зачем демократам помогать тем, кого они считают смертельной угрозой для Америки?

За этим противоречием стоит рискованная стратегия: демократы рассчитывают, что это поможет им победить в ноябре, потому что неопределившиеся избиратели и умеренные республиканцы, по их надеждам, скорее примкнут к их лагерю, чем проголосуют за радикалов.

Хитрая тактика или рискованный оппортунизм?

У этой стратегии есть прецедент. В 2012 году была похожая ситуация: Обама избирался на второй срок, и опросы прочили оппозиции большинство в конгрессе. Под угрозой было и положение сенатора-демократа Клэр Маккаскилл, представлявшей традиционно голосующий за республиканцев штат Миссури.

Перед республиканскими праймериз штаб Маккаскилл сделал ставку на аутсайдера - Тодда Акина, самого консервативного из участников. Ролики и плакаты, “обличавшие” его крайние взгляды, сработали: он понравился жителям не самого либерального штата больше, чем умеренные политики.

Акин стал кандидатом от республиканцев. За время до выборов его крайние взгляды напугали даже его однопартийцев. Выступая за запрет абортов безо всяких исключений, Акин заявил, что в случае изнасилования тело женщины само предотвращает зачатие. После этого от него отреклись лидеры партии, и Маккаскилл уверенно победила.

Сейчас демократические политтехнологи подхватили стратегию десятилетней давности и пытаются использовать ее сразу в нескольких штабах.

Однако ряд либеральных комментаторов уже назвали эту стратегию аморальной и опасной.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Республиканец из Мичигана Питер Майер выступил против Трампа - и поплатился за это местом в Конгрессе

Никакой гарантии ее успеха нет - прямо сейчас опросы показывают, что у ряда сторонников Трампа, которым демократы помогали выдвинуться от республиканцев, есть все шансы победить на выборах в ноябре - например, у Мастриано в Пенсильвании и Лейк в Аризоне.

Противоядием против таких схем должно было быть избрание Трампа в 2016 году, пишет журналист Брайан Бетлер.

Тогда демократы не помогали оппонентам, но штаб Хиллари Клинтон включал Дональда Трампа в списки наиболее желательных кандидатов по той же логике - что американцы не проголосуют за политика столь крайних взглядов.

“Конечно, демократы хотят удержать большинство в Палате представителей. Но предавать демократические принципы ради этого?” - задается вопросом в редакционной статье либеральная New York Times. Крайне жесткая по своему тону статья обвиняет демократов в том, что они низко пали, и призывает лидеров партии осудить подобные действия.

Политтехнологи, помогающие сторонникам Трампа, относятся к нескольким организациям, близким к руководству Демпартии, в том числе спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Критики настаивают, что в 2012 году Республиканская партия была другой, и в ней не было целой плеяды кандидатов, которые готовы вмешиваться в результаты выборов, распространяя теории заговора даже после того, как те были опровергнуты в ходе проверок и судебных разибирательств.

“Это непорядочно, это опасно, и это просто неправильно”, - сказал конгрессмен-демократ из Миннесоты Дин Филлипс в интервью изданию Politico.

Тактика демократов вызвала гнев и умеренного крыла Республиканской партии. Конгрессмен из Мичигана Питер Майер, например, проголосовал за импичмент Трампа и не поддержал его обвинений на тему нарушений на выборах.

Демократы публично называли его примером “хорошего республиканца”, поставившего страну выше партийной выгоды и лояльности. Но он поплатился за это местом в конгрессе, проиграв право быть переизбранным стороннику Трампа Гиббсу, которого как раз и раскручивали демократы.

За день до этого Майер обрушился на демократов за то, что они предупреждают об экзистенциальной угрозе американской демократии, в то время как их партийные взносы идут на то, "чтобы помочь избрать злодеев, которых они ругают”.

“Я сыт по горло лицемерной чепухой о том, что демократы - партия демократии”, - сказал он в интервью Politico.

Представители фондов Демпартии, спонсирующих сторонников Трампа, критику отвергают.