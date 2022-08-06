Битва за юг: когда и как может начать дальнейшее наступление в Украине российская армия

Сергей Морфинов

для BBC News Украина

9 минут назад

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Автор фото, Міноборони Росії Подпись к фото, Росія зосередила на півдні України майже всі свої десантні підрозділи, які беруть участь у вторгненні

Российская армия за последние дни перебросила десятки своих батальонно-тактических групп из Донбасса на юг Украины - это тысячи бойцов и сотни единиц техники.

Такие маневры могли бы означать желание россиян обезопасить захваченный еще в феврале Херсон и окрестные районы от объявленного контрнаступления украинской армии.

Если бы не количество и состав этой новой южной группировки - слишком уж она велика и включает такое количество десантных подразделений, которое не очень рационально использовать в обороне вместо обычной мотопехоты.

Это может быть признаком того, что вскоре главный театр боевых действий войны России против Украины переместится из просторов Донбасса в южные степи, на оба берега Днепра в его нижнем течении.

Активные бои на этом направлении могут начаться уже в ближайшие дни и оказать серьезное влияние на всю войну.

Боевые действия в Донбассе при этом не прекращаются и украинская пехота остается под массированными обстрелами российской артиллерии.

Наступательная группировка?

Автор фото, Міноборони Росії

Одним из первых о переброске Россией войск из-под Харькова и Донбасса на юг еще 28 июля писал военный обозреватель, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

По его словам, в конце июля россияне передислоцировали в Херсонскую и Запорожскую области подразделения Восточного военного округа.

В частности, речь идет о частях 35-й общевойсковой армии, которая в начале войны прорывалась в Киев: именно ее 64-я мотострелковая бригада оккупировала Бучу в марте и именно ее обвиняют в причастности к военным преступлениям.

Позже эта же 35-я армия воевала под Изюмом Харьковской области.

"Лично для меня, например, перемещение и применение 35-й общевойсковой армии Восточного военного округа ВС РФ в этом смысле является своеобразным маркером - показателем того, куда именно приковано в настоящее время внимание их генштаба", - писал Константин Машовец.

Кроме "дальневосточных" бригад, россияне сосредотачивают на украинском юге также большинство своих воздушно-десантных подразделений, общей численностью около 10 тыс. бойцов.

Автор фото, Міноборони Росії

Присутствие группировки российских десантников на правом берегу Днепра в Херсонской области (т.е. на том же берегу, что и Херсон) 1 августа подтвердил и советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире канала "Фейгин Live".

"Очевидно, что командование войск противника разворачивает в Южной операционной зоне (т.е. на Николаевском, Криворожском и Запорожском направлениях) оперативную наступательную группировку войск, основу которой составят войска Восточного военного округа… и главные силы воздушно-десантных войск ВС РФ, плюс отдельные части и 49-й и 58-й общевойсковых армий Южного военного округа", - считает Константин Машовец.

В конце концов, некоторые выводы о планах россиян можно делать и на основе техники, которую они перебрасывают на юг.

30 июля в сети появилось видео эшелона, шедшего, вероятно, из Крыма в материковую Украину.

На нем видна техника с маркировкой "V" (означающая принадлежность к Восточному военному округу России).

Среди этой техники: ИМР-2 (инженерная машина разграждения), несколько ЭОВ-4421 (военных экскаваторов), несколько ТММ-3 (тяжелых механизированных мостов, которые используют в армии для преодоления препятствий в ширину до 40 метров), а также БАТ-2 (военный бульдозер на шасси артиллерийского тягача).

Если экскаваторы и гражданские тракторы, также в эшелоне, теоретически еще можно использовать для построения окопов и других оборонных фортификаций, то основная задача ИМРов, БАТов и механизированных мостов - обеспечение продвижения вперед колонн через завалы и препятствия вроде небольших рек.

Десантники и "вагнеровцы"

Автор фото, Telegram

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"Нужно понимать, что у врага недостаток хорошо подготовленных сил, а воздушно-десантные подразделения относятся к наиболее боеготовым. И даже обескровленные имеют достаточный боевой потенциал, чтобы выполнять и оборонные, и наступательные задачи на важнейших направлениях", - говорит о концентрации российских десантников Павел Лакийчук, руководитель проектов безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" в разговоре с BBC News Украина.

К выводу, что россияне готовят наступление, а не оборону от наступательных действий ВСУ на Херсон, склоняется и украинский офицер, служащий на южном направлении, который согласился поговорить с Украинской службой Би-би-си лишь на условиях анонимности.

"Любое подразделение априори должно уметь работать как в наступлении, так и в обороне, это вопрос тактики. Но использовать десант в обороне - странно, особенно с точки зрения стратегической перспективы. Разве что речь идет о маневровой обороне", - говорит военный.

"Похоже, что будет классическая общевойсковая операция. Везут "Пионы" (203-мм самоходные пушки - Ред.) и кучу всего прочего", - добавляет офицер.

Автор фото, Міноборони Росії

Агрессивности действиям кадровых российских военных, по его словам, может добавить их конкуренция с "вагнеровцами" - членами так называемых частных военных компаний "Вагнер" и "Лига", которые, по данным украинской разведки, с начала вторжения воюют на стороне россиян и выполняют функции штурмовой пехоты.

Считается, что именно "вагнеровцы" сыграли ключевую роль в успешном штурме россиянами Попасной в мае, а недавно - в захвате Углегорской ТЭС.

"Вагнеровцы" демонстрируют эффективность, за что получают поощрение. Российские армейцы тоже хотят показать успех - здесь может идти борьба за деньги", - предполагает украинский офицер.

Потенциальные направления наступления

"Возможно наступление на трех направлениях: на Запорожье, Николаев и Кривой Рог и Никополь. Третье направление выглядит наиболее вероятным", - оценивает Павел Лакийчук.

О "создании ударной группировки на Криворожском направлении" впервые официально сообщило Оперативное командование ВСУ "Юг" 3 июля.

"Замысел у россиян такой: пойти на Кривой Рог и пойти на Николаев, охватывая его с севера и пытаясь прорваться из Снегиревки на Вознесенск возле Николаева. Это то, что они уже делали", - рассказывал ранее Алексей Арестович.

А Константин Машовец считает, что перегруппировка россиян в перспективе угрожает Запорожью.

"Лично по моему мнению, противник собирается наступать по обоим берегам Днепра на север. То есть на Никополь-Запорожье (по правому берегу) и почти одновременно с другой стороны (вдоль левого берега) тоже на Запорожье. Но не сразу, и даже не завтра, а только после "решения неотложных проблемных вопросов" в Южной операционной зоне", - пишет Константин Машовец.

Еще один военный обозреватель, экс-офицер главного оперативного управления Генштаба ВСУ Олег Жданов, в эфире телемарафона предположил, что главные усилия россияне будут сосредоточены в направлении Вознесенска к северу от Николаева.

"Вознесенск - это их политическая задача с начала войны. Они наступали на Херсон-Николаев-Вознесенск и дальше пытались переправиться в Одессу и Приднестровье. Так сейчас они хотят показать, что на что-то способны в контексте выполнения тех политических задач, которые стоят перед этой войной", - рассказал Олег Жданов.

О "коридоре" к Приднестровью весной заявляли в российской армии как одной из целей "специальной военной операции".

"Что касается прорыва вплоть до Приднестровья - полностью исключать этого не следует. Но тогда эта операция должна носить более широкий характер. Тогда кроме наступления на Николаев и дальше вдоль украинского побережья в сторону Одессы возможно проведение морской десантной операции, а также какие-то тактические удары с самого Приднестровья", - отмечает Павел Лакийчук.

"К десантной операции и провокациям по приднестровскому направлению ВСУ готовились, и вряд ли они увенчаются успехом", - добавляет он.

"Готовы и готовимся"

Автор фото, Генштаб ЗСУ

По оценкам Алексея Арестовича, всего на южном театре Россия сосредоточила около 30 батальонно-тактических групп (БТГр).

Это более 20 тысяч бойцов,

По словам Арестовича, эти БТГр несли значительные потери и не могут похвастаться полным штатом".

"Степень боеготовности этих войск вызывает скепсис. Им не хватает людей, морально-психологическое и техническое состояние оставляет желать лучшего", - говорил советник главы Офиса президента в одном из эфиров с Марком Фейгиным.

Впрочем, эта группировка достаточно мощна для наступательных действий (не говоря уже об обороне). Особенно, если учитывать значительное преимущество россиян в артиллерии и боекомплекте к ней, которое никуда не исчезло.

Со схожим количеством БТГр россияне успешно атаковали Изюм. Позже эти же силы участвовали в битве за остатки Луганской области (правда, в Луганской области количество батальонно-тактических групп у россиян было больше и приближалось к 50).

"К нам понемногу подходит артиллерия. Руки растут, есть новые возможности. Но преимущество в огне все же у россиян", - признает офицер с южного направления.

В то же время, каким бы ни было основное направление наступления россиян (или продвижение по всем трем), украинской армии, которая в последние месяцы сосредотачивала здесь свои силы для контрнаступления, есть чем встретить российских военных.

"Готовность россиян к наступлению - 6-8 августа. Это не значит, что они именно в этот день пойдут или в следующий. Могут отложить на несколько дней, а могут не отложить. Мы готовы и готовимся. Поэтому будем встречать", - анонсировал Алексей Арестович.

Автор фото, Генштаб ЗСУ

Подготовка ВСУ проявляется в артиллерийских ударах по логистике россиян.

За последние дни украинская армия успешно обстреляла Антоновский железнодорожный мост, склады россиян в районе Олешек, Чернобаевки, Новой Каховки, Берислава и даже Скадовска, расположенного в более чем 80 км от линии фронта.

Но наиболее заметным было уничтожение 40-вагонного российского железнодорожного эшелона с личным составом и боекомплектом в Бриловке, в 40 км от Херсона.

Автор фото, Telegram

Россия официально не комментировала эти обстрелы и заявления о них. В то же время, российские военные паблики перепостили видео жителей этих регионов с кадрами пожаров и звуками взрывов.

Кроме того, украинская армия продолжает удерживать небольшой плацдарм к югу от Давыдова Брода на левом берегу реки Ингулец.

Донбасс и Харьковщина

Автор фото, Генштаб ЗСУ

Параллельно с перегруппировкой россиян на юг боевые действия не прекращаются на других участках фронта - под Харьковом и в Донбассе.

Самыми горячими точками на начало августа были и остаются села Кодема, Гладосово и Майское к югу от Бахмута, а также Пески - легендарный с 2014 года пункт обороны украинской армии в районе Донецкого аэропорта.

Украинское медиапространство всколыхнул пост бойца 21-го отдельного мотопехотного батальона "Сармат" (56-я бригада) Сергея Гнездилова о тяжелом положении защитников Песков без поддержки артиллерии.

"Вы даже не представляете количества и процента потерь. Это… мясорубка, где батальон просто своими телами сдерживает нашествие", - написал он.

Позже стало известно, что подмога подошла, а противнику удалось продвинуться всего на несколько сотен метров.

В то же время украинская армия продолжает наносить урон противнику и в Донбассе - под Верхнеторецким, что неподалеку от Горловки, от артиллерийского удара ВСУ погибла командир дивизиона реактивной артиллерии самопровозглашенной ДНР Ольга Качура, более известная по позывному "Корса".

Автор фото, Telegram

До войны она работала в донецкой милиции и дослужилась до звания подполковника, но с 2014 года присоединилась к пророссийским сепаратистам и стала "единственной женщиной-командиром РСЗО" в так называемой "республике". Российская пропаганда сделала из нее медийный персонаж уровня "Гиви" и "Моторолы".

В целом же, как прогнозируют военные обозреватели, фронт в Харьковской области и в Донбассе не затихнет даже с переносом основных боев на юг - россияне будут продолжать сохранять давление на позиции ВСУ, чтобы украинская армия не могла перебрасывать свои резервы на главный театр боевых действий в южных степях.

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