Новая война в Карабахе? В Баку и Ереване винят друг друга и оглядываются на Москву

26 минут назад

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Автор фото, KAREN MINASYAN/Getty images Подпись к фото, Послевоенное соглашение обязывает стороны построить альтернативную дорогу из Карабаха в Армению. На фото: ноябрь 2020 года. Армянская жительница города Лачин рядом с российским бронетранспортером

Хотя война в Карабахе закончилась более полутора лет назад, там продолжают гибнуть люди. Последняя эскалация на прошлой неделе обернулась жертвами среди военных с обеих сторон. Почему это произошло, в чем суть конфликта и насколько далеки азербайджанцы и армяне от мира?

С ноября 2020 года, когда закончилась вторая карабахская война, случилось три крупных обострения. Последнее началось в конце прошлого месяца и в августе вылилось в бои, о которых Русская служба Би-би-си подробно писала.

С помощью российских миротворцев ситуацию удалось более или менее взять под контроль, но остались фундаментальные вопросы, которые могут определить дальнейшее развитие армяно-азербайджанского конфликта.

Мы поговорили об этом с экспертами по региону.

Что с конфликтом и где стороны находятся сейчас?

Азербайджан проиграл первую войну в 1990-х, потеряв контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими территориями. Во второй войне, которая началась 27 сентября 2020 года и продлилась 44 дня, поражение потерпела армянская сторона.

По соглашению, подписанному в ночь на 10 ноября 2020 года между Арменией, Азербайджаном и Россией, армяне вернули азербайджанцам территории вокруг Карабаха, а в самом Карабахе появились российские миротворцы.

Азербайджан также вернул себе контроль над Шушой, исторической столицей региона, имеющей символическое и стратегическое значение для обеих сторон.

Миротворцы патрулируют линию соприкосновения, по одну сторону которой находятся армяне Карабаха и армянские военные, а по другую - войска Азербайджана.

Куда ведет Лачинский коридор?

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Сейчас Карабах с Арменией связывает так называемый Лачинский коридор - это дорога, проходящая через Лачин, азербайджанский город за пределами Нагорного Карабаха, захваченный армянскими силами еще в первую войну. Сейчас дорогу контролируют российские миротворцы.

По соглашению 2020 года, в течение трех лет армянская сторона обязалась вернуть Лачин вместе с дорогой Азербайджану. А карабахские армяне должны будут ездить в Армению по альтернативной дороге, которую нужно еще построить.

3 августа, в разгар последнего обострения, секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил местному изданию "Арменпресс", что требование Азербайджана по Лачинскому коридору неправомерно, так как армянская сторона пока не согласилась ни на один план строительства новой дороги. Азербайджан обвинил Армению в затягивании строительства своей части дороги, тогда как часть, за которую отвечает Азербайджан, уже построена.

Однако 4 августа министр территориального управления и инфраструктуры Армении Гнел Саносян заявил, что строительство альтернативной Лачину дороги активно ведется и будет завершено до весны следующего года.

Для примирения гораздо полезнее было бы оставить уже существующую дорогу, при этом вернув азербайджанское население в Лачин, считает армянский журналист Марк Григорян. "Вот это стремление к сегрегации - плохо", - уверен он.

По его словам, одной из дорог в Карабахе уже пользуются и азербайджанцы, и армяне, и там на российских КПП установлены надписи на трех языках - русском, армянском и азербайджанском. "Наоборот, надо дать возможность ездить по одной дороге, пусть азербайджанцы поставят там чайхану, а армяне рядом кофейню", - предлагает Григорян.

Азербайджанская правозащитница Арзу Абдуллаева считает, что решению вопроса помог бы международный мониторинговый центр вместо российских миротворцев - тогда "люди бы смогли находить выход из ситуаций, но [пока] ни та, ни другая сторона не ставят мирные цели".

Почему случилось кровопролитие?

Даже те, кто давно следит за развитием событий в армяно-азербайджанском конфликте, пока могут только предполагать, отчего случилось последнее обострение: слишком мало информации, которую можно было бы анализировать.

Арзу Абдуллаева винит в происходящем Россию. "Армяне в Карабахе не смогли бы строить укрепления и стрелять без участия России", - говорит она. По словам правозащитницы, поочередно влияя на обе стороны, Россия стремится закрепиться в регионе.

Автор фото, MOD of Azerbaijan Подпись к фото, Последние удары Азербайджана по армянским силам в Карабахе некоторые считают методом давления на Армению ради ускорения переговоров

Армянский журналист Марк Григорян считает, что Армения действительно затягивает со строительством альтернативной дороги, и Азербайджан пытаетя ее подтолкнуть. "Мы знаем, что когда требуют уступки, применяются такие (военные - Би-би-си) методы, и в результате каждого из инцидентов Алиев укрепляет свои позиции: то возьмут стратегическую высоту, то озеро", - говорит он.

Азербайджанский историк карабахского конфликта Ариф Юнус отмечает, что этой весной, после встреч лидеров Армении и Азербайджана в Брюсселе, риторика официального Баку стала более миролюбивой, но все поменялось летом после визита в регион министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Как считает историк, без координации с Москвой Баку ничего не делает, а Россия заинтересована в том, чтобы регион оставался нестабильным: "В этом конфликте три стороны, и для третьей, России, две другие - что-то вроде боксерской груши".

По его мнению, в конечном счете России выгодна напряженность, так как если будет подписан мир, то рано или поздно стороны конфликта спросят: "А зачем тогда у нас российская база в Гюмри (Армения - прим. Би-би-си) и миротворцы в Карабахе?"

Вместе с тем, старший исследователь Международной кризисной группы (МКГ) по вопросам Южного Кавказа Олеся Вартанян считает, что Баку "пытается оказать дополнительное давление на Ереван", заставляя отказаться от требования гарантий безопасности армянского населения Карабаха.

При этом, напоминает эксперт, Армения формально готова признать территориальную целостность Азербайджана - это один из пунктов мирного плана, выдвинутого победителем, который теперь как бы предупреждает, чего может стоить отказ от него.

Автор фото, Russian Emergencies Ministry Подпись к фото, Российские миротворцы активно занимаются разминированием в Нагорном Карабахе

Пять предложений Азербайджана

Пункты, о которых говорит Вартанян, - это выдвинутые Азербайджаном требования для подписания мирного договора.

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил в июле, что карабахский вопрос "не является [для Армении] территориальным вопросом", а "основополагающее значение [для Армении] имеют безопасность и права армян Карабаха". Он добавил, что в предложенных Азербайджаном пяти пунктах для заключения мира "нет ничего неприемлемого".

План из пяти пунктов, предложенный Азербайджаном

взаимное признание суверенитета, территориальной целостности

взаимное подтверждение отсутствия территориальных претензий

отказ от применения угроз и силы

делимитация и демаркация государственной границы

открытие транспортных коммуникаций

Ереван традиционно требовал для непризнанной Нагорно-Карабахской Республики права на самоопределение, то есть референдума с очевидным результатом - отделением от Азербайджана. А Баку предлагает забыть сам топоним Нагорный Карабах и настаивает, что его жители не имеют права даже на автономию.

Картина прояснилась весной, когда Пашинян выступил с ежегодным докладом перед парламентом Армении и рассказал, что обсуждал с Алиевым: "Если в прошлом мы ставили в основу статус Карабаха, выводя отсюда гарантии безопасности и права, то теперь мы ставим в основу гарантии безопасности и права, выводя из этого вопрос статуса".

Как назвать человека с ружьем?

Лачинский коридор и армянские военные в Карабахе - это два главных вопроса, о которых говорят сегодня стороны.

Недавно Совбез Армении заявил, что армянские военные - то есть, военные из Республики Армении, а не из Карабаха - покинут Карабах к сентябрю. Однако 4 августа азербайджанский МИД обвинил Ереван в том, что этого не происходит и что тем самым он нарушает трехстороннеее мирное соглашение.

В азербайджанском минобороны также заявили, что Баку предупреждал российских миротворцев, что присутствие армянских военных на подконтрольной им территории "является источником опасности".

Автор фото, Valery Sharifulin/TASS Подпись к фото, Азербайджан занимается восстановлением инфраструктуры в Карабахе и, по мнению экспертов, хотел бы исключить проблемы с безопасностью. На фото: строительство дороги из Физули в Шушу

В тот же день на заседании армянского правительства премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армянских военных в Нагорном Карабахе уже нет.

"Он [Алиев] требует разоружить не только подчиняющиеся Еревану войска, но и собственно карабахскую армию. Если сможет разоружить, то Карабах окажется полностью азербайджанским сам по себе в результате этого разоружения, - говорит Марк Григорян. - Армяне не хотят этого, потому что боятся, что в результате всем армянам придется оставить Карабах и бежать, потому что они не доверяют официальному Азербайджану".

"Почему на территории Азербайджана должен быть вооруженный человек, если это не официальная структура? - говорит Арзу Абдуллаева. - Если официальных [военных] выводят, то оставшийся человек с ружьем - это террористический отряд".

По ее словам, отказ от использования силы обеими сторонами возможен, если его соблюдение будут контролировать международные структуры, такие как ООН или Совет Европы.

При чем тут война в Украине?

"Россия сейчас отвлеклась на Украину, поэтому Азербайджан может осмелиться действовать более агрессивно перед лицом миротворцев", - говорил Би-би-си редактор отдела Кавказа в издании Eurasianet Джошуа Кучера.

Олеся Вартанян считает, что нынешний виток напряженности показывает, насколько увереннее стал Баку.

"Международное сообщество сейчас далеко от того, чтобы поддерживать Россию, и сейчас мало кто скажет, что российские миротворцы правы, - отмечает эксперт, - Азербайджан при этом близкий стратегический партнер для Турции, и сегодняшнее повышение важности [роли] Турции в переговорах с Россией достается отчасти и Азербайджану".

Также из-за войны в Украине, говорит она, Азербайджан стал важным альтернативным поставщиком энергоносителей в Европу, а Баку видит, что у России сейчас шаткое положение на этом рынке.

Автор фото, FRANCOIS WALSCHAERTS/Getty Images Подпись к фото, Азербайджан сегодня чувствует себя намного увереннее, считают эксперты. Президент Азербайджана Ильхам Алиев (справа), председатель Европейского Совета Шарль Мишель (в центре) и премьер-министр Армении Никол Пашинян (слева) после встречи в Брюсселе в апреле 2022 года

Будет ли еще одна война?

Арзу Абдуллаева, председатель Азербайджанского Комитета Хельсинкской Гражданской Ассамблеи, считает, что крупномасштабной войны не будет, потому что у армянской стороны нет для этого ни средств, ни людских ресурсов.

Армянский журналист и политический обозреватель Марк Григорян считает так же. Но, добавляет он, международное давление тоже может сдерживать азербайджанскую сторону, так как Азербайджан связан газовыми договорами, в том числе и новым о поставках альтернативного российскому газа в Европу.

Кроме того, хотя число миротворцев сравнительно невелико (2000 военнослужащих), случайная гибель российского солдата может испортить отношения Ильхама Алиева и Владимира Путина.

"У них [миротворцев] есть оружие только для самообороны, и если там что-то случится, они просто физически не смогут воевать, - говорит Олеся Вартанян. - Местное население по-прежнему смотрит на них как на защитников, а с азербайджанской стороны ждут от них демилитаризации местных отрядов или предотвращения проезда (вооруженных людей и оружия - прим. Би-би-си) через Лачинский коридор".

Однако в долгосрочной перспективе войну ожидает историк Ариф Юнус. По его словам, Азербайджан мог бы перетянуть армян Карабаха на свою сторону, но он не желает контактировать с ними напрямую.

"А значит, нас ждут долгие и безрезультатные переговоры, - говорит он. - И как бы Пашинян ни шел на уступки Азербайджану, в ситуации, когда карабахские армяне находятся за спиной России - а та никогда не позволит, чтобы Карабах полностью перешел Азербайджану - в этой ситуации нужно ждать, что не сейчас и не в следующем году, но в долгосрочной перспективе будет новая война".

Единственное, что, по его словам, поможет ее избежать, это если Россия окончательно ослабнет в результате войны в Украине и это заставит ее уйти и с Южного Кавказа.

Чего хотят стороны?

Арзу Абдуллаева говорит, что "у сторон, к сожалению, разные цели": "Азербайджан хочет вернуть свои земли и чтобы российские военные покинули Азербайджан. Армения также хочет отдалиться от России, [но] хочет сохранить Нагорный Карабах - этого хотят в первую очередь карабахские армяне".

Автор фото, Alexander Patrin/TASS Подпись к фото, В Армении до сих пор не прошло потрясение после поражения в войне и многие винят в этом правительство страны

У Азербайджана, по ее словам, есть желание построить свой "мост" с Западом и наладить свои экономические и правовые связи с Европой. "Но в Азербайджане и в Армении тоже следует уделить больше внимания урегулированию конфликта мирным цивилизованным путем". Однако без шагов, направленных на восстановление доверия между двумя народами, этого достичь не удастся, уверен историк Ариф Юнус.

"Азербайджан добивается, чтобы Карабах был в его составе, желательно без армян, - считает он. - Или армяне должны быть хорошие, желающие принять [азербайджанское] гражданство. Но если хочешь, чтобы так случилось, делай позитивные шаги, без угроз и репрессий".

По его наблюдениям, Азербайджан таких позитивных шагов не делает. Уступки правительства Пашиняна он назвал беспрецедентными, и, судя по всему, власти в Армении хотят побыстрее избавиться от наследия войны.

"В Азербайджане (тоже) хотели бы скорее закрыть тему Карабаха", - уверена Олеся Вартанян.

В Армении и в большей степени в Карабахе, по ее словам, до сих пор не отошли от потрясения после второй войны, и там нет до сих пор понимания того, что "подразумевается под жизнью бок о бок с азербайджанцами".