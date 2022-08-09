Почему ХАМАС не участвовал в последнем конфликте в секторе Газа?

час назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, У ХАМАС есть свое военизированное крыло, но в последних столкновениях оно не принимало участия

В понедельник и вторник в секторе Газа, ставшем в минувшие выходные ареной кровопролитных перестрелок израильской армии и боевиков группировки "Исламский джихад", удерживалось достигнутое перемирие.

Первоначально целью переговоров при посредничестве Египта была приостановка боевых действий, чтобы доставить в Газу топливо. Однако вскоре они переросли в переговоры о полном прекращении огня.

После восстановления спокойствия первые грузовики с дизельным топливом, гуманитарной помощью и медикаментами въехали в Газу через контрольно-пропускной пункт Керем-Шалом. Единственная электростанция в Газе снова заработала.

По данным министерства здравоохранения Газы, в результате трехдневных ожесточенных боев погибли 46 палестинцев, в том числе 16 детей, и 360 получили ранения.

Израиль начал массированную воздушную и артиллерийскую бомбардировку позиций "Исламского джихада" в Газе в пятницу.

В секторе Газа были ранены сотни человек и разрушено несколько домов. Палестинские боевики выпустили по Израилю более тысячи ракет, в результате чего жители южных районов и крупных городов, включая Тель-Авив, были вынуждены спуститься в убежища.

Израиль заявляет, что начал свою военную операцию под кодовым названием "Рассвет" в ответ на прямую и непосредственную угрозу со стороны боевиков "Исламского джихада".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Боевики выпустили по Израилю более тысячи ракет

Напряженность в Газе резко возросла после ареста Израилем на прошлой неделе Бассема Саади, который считается командиром "Исламского джихада" на оккупированном Западном берегу.

Израильские официальные лица сообщают мало подробностей, но утверждают, что у них есть "точные и подробные разведданные" о том, что поддерживаемая Ираном группа боевиков, у которой есть опорный пункт в Газе, планировала атаковать военные или гражданские объекты на юге Израиля.

В этой конфронтации есть два необычных момента.

Превентивный удар

Во-первых, как правило, Израиль не наносит упреждающие удары по боевикам. Однако в этот раз тактика, похоже, принесла результаты.

"Исламский джихад" потерял двух своих самых высокопоставленных полевых командиров - Тайсира Джаабари и Халеда Мансура, а также объекты, используемые для производства и хранения ракет, командный штаб и аванпосты. ЦАХАЛ заявляет, что поражены 170 целей "Исламского джихада".

Высокопоставленный израильский чиновник заявил, что это нанесло "очень серьезный удар" по группировке и "отбросило ее на десятилетия назад".

Премьер-министр Яир Лапид заявил в понедельник, что бомбардировка "нанесла сокрушительный удар по врагу" и что "все высшее военное командование "Исламского джихада" в Газе было успешно атаковано".

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Руководство "Исламского джихада" тоже заявило о победе - но эти заявления прозвучали не слишком убедительно

Результатом конфликта стала в воскресенье и первая встреча по вопросам безопасности между Лапидом и бывшим премьер-министром, а ныне лидером оппозиции Биньямин Нетаньяху - брифинг об операции. До этого Нетаньяху бойкотировал такие встречи.

А где же ХАМАС?

Второй необычный момент - это то, что, вопреки обыкновению, в столкновениях не принял участия ХАМАС.

Эта военизированная группировка (и де-факто гражданское правительство в Газе) выразила поддержку действиям "Исламского джихада", но не ввела в действие свой гораздо более крупный и мощный ракетный арсенал.

Израильские военные с самого начала ясно дали понять, что в этот раз они действуют против "Исламского джихада". Это не позволило конфликту перерасти в более крупную и опасную конфронтацию и разрастись до масштабов 11-дневной войны в мае 2021 года.

По мнению аналитиков и израильских официальных лиц, одна из причин такого бездействия ХАМАС заключается в том, что конфликт 2021 года привел к значительным разрушениям и гибели людей в Газе. Палестинцы до сих пор восстанавливают свои дома, а ХАМАС восстанавливает свой арсенал.

Израильское правительство также считает, что его кампания экономических стимулов - увеличение количества разрешений, выдаваемых жителям Газы для въезда в Израиль в поисках работы, увенчалась успехом.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Семь трупов, в том числе тела мальчика и двух женщин, были извлечены из-под обломков здания, подвергшегося удару израильских военных, заявил официальный представитель министерства внутренних дел ХАМАС Ияд Бузум

Израиль и Египет блокировали Газу с 2007 года, ограничив доступ на территорию по суше, воздуху и морю, включая жесткие ограничения на передвижение жителей и поток товаров.

Экономика автономии практически не функционирует. Газа почти полностью зависит от импортных товаров, ввозимых через Израиль, а ее контрольно-пропускные пункты были закрыты после угроз "Исламского джихада" о возмездии за арест Саади.

Если бы ХАМАС принял участие в конфликте, 14 тысяч разрешений на работу в Израиле для палестинцев наверняка были бы отозваны - а руководство группировки небезразлично к общественному мнению.

Ходили слухи, что если боевые действия продолжатся и число жертв с палестинской стороны будет и дальше расти, ХАМАС будет вынужден присоединиться.

Ситуация накалилась до предела в ночь на субботу, когда пять человек, в том числе четверо детей, были убиты в результате взрыва в лагере беженцев Джабалия на севере Газы. Фотографии тел убитых стремительно разошлись в социальных сетях.

Однако Израиль заявил, что может с помощью видеодоказательств подтвердить, что взрыв был вызван не израильским авиаударом, а детонацией палестинской ракеты.

Некоторые палестинцы также сообщали, что видели неудачные пуски во время этого конфликта.

Представитель ЦАХАЛ рассказал, что пятая часть ракет, выпущенных "Исламским джихадом", в итоге упала и взорвалась на территории сектора Газа.

Разные подходы

Как и "Исламский джихад", ХАМАС - это военизированное формирование, по-прежнему выступающее против самого существования Израиля. И Израиль, и США считают оба формирования террористическими группировками.

По сути, обе группы преследуют схожие цели и идеологию. Обе выросли из "Братьев-мусульман", глобального исламистского движения, и стремятся положить конец существованию Израилю как государства и заменить его исламским палестинским государством.

Мухаммад Хинди, официальный представитель "Исламского джихада", заявил в воскресенье, что между двумя группировками нет раскола. "Наши отношения с ХАМАС стали крепче и прочнее, - сказал Хинди. - Мы вступали в сражения вместе, и мы [и дальше] будем вступать в сражения бок о бок, вместе".

Но различное поведение двух группировок во время конфликта отражает их различные текущие приоритеты, а также историческую предысторию.

Основанная более четырех десятилетий назад организация "Исламский джихад" старше, меньше по размеру и в основном занимается насильственным сопротивлением Израилю. Ее мало интересует даже участие в палестинских политических структурах.

ХАМАС, созданный в 1987 году, более прагматичен - это не только военизированное, но и социально-политическое движение.

И ХАМАС, и "Исламский джихад "получают финансовую и материально-техническую поддержку от Ирана. Однако "Исламский джихад", лидер которого Зиад Нахала находился в Тегеране во время конфликта, более подвержен иранскому влиянию, чем ХАМАС.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Сектор Газа зависит от поставок из Израиля практически во всем - доставлять приходится даже топливо для единственной электростанции

Во время гражданской войны в Сирии "Исламский джихад" не порвал отношения с близким союзником Ирана, Сирией, несмотря на войну сирийского правительства с повстанцами, которые, подобно "Исламскому джихаду" и ХАМАС, были исламистами-суннитами.

Однако ХАМАС разорвал связи с Дамаском 10 лет назад в знак солидарности с сирийскими "Братьями-мусульманами" и лишь недавно восстановил их.

"Исламский джихад" с самого начала решил, что иранская революция была моделью, своего рода маяком", - говорит Аззам Тамими, эксперт по политическому исламу, имеющий связи с "Братьями-мусульманами".

ХАМАС, добавляет он, "всегда настаивал на том, чтобы отношения с Ираном строились на основе сотрудничества, не привязанного ни к каким условиям".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Многие палестинцы поддерживают "Исламский джихад"

Конфликт "Исламского джихада" с Израилем может повысить его популярность среди палестинцев. Однако прошлые опросы показывают, что в самой Газе может быть и наоборот.

После аналогичного раунда боевых действий в 2019 году, когда ХАМАС также остался в стороне от схватки, почти половина жителей Газы считали, что ХАМАС поступил правильно, и только треть с этим не согласилась.

ХАМАСу приходится, пусть и косвенно, иметь дело с Израилем, чтобы смягчить наиболее ограничительные аспекты 15-летней израильско-египетской блокады.

Йонатан Туваль, аналитик израильской исследовательской группы Mitvim, считает, что в сложившейся ситуации даже существует "возможность для далеко идущих договоренностей между двумя сторонами - в первую очередь тех, которые касаются восстановления Газы".

Но вряд ли стоит ожидать, что позиция ХАМАСа изменится принципиально, особенно пока Газа по-прежнему находится в блокаде.

14 тысяч разрешений на работу, выданных Израилем, конечно, увеличили доходы тысяч семей, но не изменили жизни большинства двухмиллионного населения, где почти половина взрослых трудоспособного возраста не имеют работы, и только каждый десятый житель имеет доступ к чистой воде.

Конфликт продолжается

Между тем во вторник израильские военные совершили налет на дом в оккупированном городе Наблус на Западном берегу, в результате чего погибли двое палестинцев, в том числе высокопоставленный командир боевиков "Исламского джихада".

"Террорист Ибрагим Набулси был убит в городе Наблус", - говорится в заявлении израильской армии. Еще один человек, находившийся в доме, также погиб.

Набулси был командиром "Бригады мучеников Аль-Аксы", одной из основных военизированных группировок на Западном берегу, действующих под руководством правящей в Палестинской автономии партии ФАТХ.

Столкновения с израильской армией вспыхнули и в других частях Наблуса, когда палестинцы забросали солдат камнями.