Многие суды Дональда Трампа. Какие дела могут помешать бывшему президенту США баллотироваться в 2024 году

22 минуты назад

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В среду бывший президент США Дональд Трамп отказался отвечать на вопросы в рамках расследования штата Нью-Йорк о деловой практике его семьи. Это гражданское расследование может закончиться выдвижением против Трампа уголовных обвинений, но оно является только одним из нескольких судебных разбирательств, с которыми приходится иметь дело политику, сохраняющему огромное влияние на Республиканскую партию. Мы рассказываем о том, какие дела могут поставить под угрозу президентские амбиции Трампа перед выборами 2024 года.

Дело о стоимости активов Trump Organization

Трамп подал в суд, пытаясь избежать вызова в офис генерального прокурора Нью-Йорка в среду. Власти штата обвиняют компанию Трампа, Trump Organization, в том, что она вводит власти в заблуждение относительно стоимости своих активов с целью получения льготных кредитов и налоговых льгот. Трамп отрицает обвинения и называет гражданское расследование охотой на ведьм.

Спустя час послед визита в офис генерального прокурора штата, где его допрашивали под присягой, Трамп опубликовал заявление, в котором раскритиковал генерального прокурора Нью-Йорка Летицию Джеймс и расследование в целом. "На эту затянувшуюся сагу были потрачены годы работы и десятки миллионов долларов, и все безрезультатно, говорится в заявлении. - Я отказался отвечать на вопросы, пользуясь правами и привилегиями, предоставляемых каждому гражданину в соответствии с Конституцией Соединенных Штатов".

Офис генпрокурора подтвердил, что Трамп действительно прибыл на встречу и воспользовался правом не давать показания против самого себя на основании Пятой поправки к Конституции. "Генеральный прокурор Джеймс будет расследовать факты, куда бы они ни вели, - говорится в заявлении. - Наше расследование продолжается".

Генеральный прокурор штата ведет гражданское дело, однако идущее параллельно расследование окружной прокуратуры Манхэттена может закончиться уголовным преследованием. Юристы предполагают, что Трамп, возможно, отказался отвечать на вопросы генпрокурора как раз потому, что его ответы могут быть использованы против него в этом уголовном расследовании.

Допрос длился около четырех часов с длительными перерывами, сообщил американским СМИ его адвокат Рональд Фишетти. Показания Трампа в офисе генпрокурора - это одна из последних оставшихся в этом деле следственных процедур.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс

По окончании расследования Летиция Джеймс может принять решение о возбуждении иска о финансовых санкциях против Трампа или его компании.

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Генеральный прокурор штата пыталась получить показания Трампа, а заодно и двух его детей, Иванки и Дональда Трампа-младшего, более полугода. Все это время Трампы активно сопротивлялись. Адвокаты бывшего президента также пытались подать в суд на Летицию Джеймс, пытаясь помешать ей допросить бывшего президента и его детей.

Но в феврале судья Верховного суда Нью-Йорка постановил, что все трое должны дать показания. Иванка и Дональд Трамп-младший явились для дачи показаний в начале августа.

Судья заявил, что расследование выявило "многочисленные доказательства возможного финансового мошенничества", что дало генеральному прокурору право допросить под присягой бывшего президента и двух его детей, имеющих отношение к семейному бизнесу.

Расследование началось в 2019 году. Прокуратура пытается доказать, что Трамп и Trump Organization исказили стоимость активов компании, чтобы получить льготные кредиты и налоговые льготы. Как считается, предполагаемое мошенничество имело место еще до вступления Трампа в должность президента.

Бумаги из Белого дома

Всего несколькими днями ранее ФБР выписало ордер на обыск в поместье Трампа Мар-а-Лаго во Флориде в рамках отдельного расследования, которое, как сообщается, связано с тем, как он обращался с секретными материалами. Покидая Белый дом, Трамп забрал с собой коробки с документами в свое поместье Мар-а-Лаго во Флориде. В соответствии с Законом о президентских документах, это может рассматриваться как уголовное преступление.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Трампа и его компанию обвиняют и в финансовых злоупотреблениях

По словам самого Трампа, 8 августа "большая группа агентов ФБР" провела обыск в его доме.

Его адвокат Кристина Бобб сообщила NBC News, что некоторые документы были изъяты. Однако ни ФБР, ни Минюст пока никак не прокомментировали ситуацию.

В феврале Национальный архив США заявил, что изъял из Мар-а-Лаго 15 коробок с документами, которые Трамп должен был вернуть, покидая Белый дом, а позже сообщил Конгрессу, что в коробках были "предметы, помеченные как содержащие секретные сведения, которые касаются национальной безопасности".

Трамп в ответ заявил, что ничего найдено не было и что это происки демократов.

Штурм Капитолия

Кроме того, Трамп обвиняется в подстрекательстве к мятежу, когда 6 января 2021 года его сторонники устроили погром в здании Капитолия.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Некоторые сторонники Трампа утверждали в суде, что они начали беспорядки из-за слов Дональда Трампа

В предшествовавшие этому событию недели он Трамп необоснованные заявления о фальсификации выборов, которые затем повторил на митинге в Вашингтоне незадолго до беспорядков.

Вскоре после этого на слушаниях об импичменте в контролируемом республиканцами Сенате Трампа оправдали, и его сторонники объявили о победе. Но этим дело не закончилось.

В июле прошлого года демократы и некоторые республиканские политики сформировали "комитет 6 января", который подробно изучает действия Трампа.

Публичные слушания комитета вылились в поток обвинений, которые в том числе были основаны на показаниях помощников и советников Трампа. Согласно этим показаниям, Трамп знал, что его заявления о фальсификациях на выборах не имели под собой почвы, и некоторые шаги, которые он предпринимал для отмены результатов, были незаконными.

Автор фото, Getty Images

Правда, между этими слушаниями и уголовным процессом есть одно ключевое отличие: у Трампа и его сторонников не было возможности выступить в свою защиту.

Хотя комитет конгресса не имеет законных полномочий для судебного преследования Трампа, он может передать уголовные обвинения главному юристу правительства США, генеральному прокурору Меррику Гарланду.

Возможные обвинения включают в себя воспрепятствование подсчету голосов выборщиков в конгрессе и сговор с целью обмана Соединенных Штатов путем отмены результатов выборов. Потенциально это грозит Трампу не только крупными штрафами, но и тюремным заключением.

За всю историю США, однако, ни один бывший президент никогда не привлекался к уголовной ответственности. Но расследование конгресса продолжается, и новые слушания ожидаются в сентябре.

Вмешательство в выборы

За несколько дней до штурма Капитолия высокопоставленному представителю избирательной комиссии в штате Джорджия поступил необычный телефонный звонок.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Брэд Раффенспергер на заседании комитета конгресса по расследованию событий 6 января

"Мне просто нужно найти 11 780 голосов", - сказал взволнованный Трамп государственному секретарю штата Брэду Раффенспергеру. Эти голоса были необходимы Трампу для победы в одном из ключевых колеблющихся штатов. Заявив о мошенничестве на выборах, Трамп предположил, что такой исход возможен, если Раффенспергер сможет "пересмотреть" результат.

Однако этого не случилось. "Мы считаем, что наши цифры верны", - ответил Трампу Раффенспергер.

А затем главный прокурор округа Фултон в Джорджии Фани Уиллис начала расследование потенциальных преступлений на выборах в штате, наказуемых штрафами или тюремным заключением.

Трамп, как обычно, назвал это дело "охотой на ведьм", но, как считает Барбара МакКуэйд, профессор права Мичиганского университета, его звонок Раффенспергеру может быть "компрометирующим заявлением".

В то же время прокурорам предстоит доказать, что Трамп знал, что его действия - это мошенничество.

Финансовые злоупотребления

Помимо расследования генпрокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс, в рамках отдельного расследования окружной прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс и его команда более двух лет изучали финансовую отчетность Трампа и его компаний в поисках возможных нарушений.

Прокурорам удалось заполучить налоговые декларации Трампа. Они также предъявили обвинение в налоговом мошенничестве главному финансовому директору его компании.

В конце 2021 года Вэнс покинул свой пост, и его сменил Элвин Брэгг (как и Вэнс, член Демократической партии). Два прокурора, ведущие расследование, пытались убедить его, что у них достаточно улик для возбуждения уголовного дела.

Сначала Брэгг с этим не согласился, и прокуроры ушли в отставку. Однако затем Брэгг пообещал, что расследование будет продолжено.

Сексуальные домогательства

В 2019 году Джин Кэрролл обвинила Трампа в изнасиловании, совершенном еще в 1990-х годах. Впоследствии она подала в суд на бывшего президента за то, что тот назвал ее лжецом.

"Она не в моем вкусе, - отреагировал Трамп в ответ на обвинения. - Этого никогда не было, ясно?"

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Джин Кэрролл обвинила Трампа в изнасиловании ее в 1990-х годах

Дело давно погрязло в юридических тонкостях и деталях, но судья наконец назначил дату судебного разбирательства - 6 февраля 2023 года, если за это время стороны не смогут договориться полюбовно.

Это все?

Не совсем. В списке прочих дел, потенциально грозящих Трампу судебным преследованием, есть также:

Уголовное расследование событий 6 января, проведенное генеральным прокурором Вашингтона. В прошлом году он заявил, что Трампа, возможно, могут обвинить в поощрении насилия, но никаких действий предпринято не было.

Различные судебные иски от полицейских, которые обвинили Трампа в подстрекательстве к нападению 6 января, в результате которого они получили травмы.

Иск племянницы Трампа, Мэри Трамп, которая утверждает, что ее дядя и его родственники якобы обманом лишили ее наследства. Трамп попытался отклонить иск, который был подан в суд штата Нью-Йорк.

Иск, поданный в федеральный суд Манхэттена бывшим личным адвокатом Трампа Майклом Коэном, который утверждает, что его бывший босс отправил его в тюрьму в отместку за написание откровенных мемуаров.

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