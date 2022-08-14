Еще один кризис в Европе. Как жара и засуха тормозят подорванную агрессией России экономику ЕС

Алексей Калмыков

Би-би-си

30 минут назад

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Автор фото, PA Media

Европа столкнулась с новым кризисом точно в разгар трех других. Жаркое лето само по себе не новость, но вкупе с агрессией России против Украины, энергетической войной Кремля с Евросоюзом и постковидной инфляцией нынешний климатический катаклизм грозит поставить крест на восстановлении европейской экономики - второй крупнейшей в мире после США.

Европейские реки пересохли, урожай увял, леса горят, а работники прячутся в тень. Ровно половина территории ЕС и Великобритании сейчас переживает засуху, согласно оценкам Еврокомиссии.

Мало засухи, так еще и жара. Этим летом Европа переживает уже третью волну экстремальных температур. Даже в прохладной Британии впервые в истории стукнуло 40 градусов.

В пятницу Англия официально объявила засуху на значительной части острова, а вечером того же дня тревожные новости пришли уже с континента. Уровень воды в главной европейской водной артерии - реке Рейн - упал ниже 40 см, что сделало ее практически непригодной для судоходства.

По Рейну возят нефтепродукты, металл и сырье. Когда он пересох в 2018 году, немецкая экономика недосчиталась 0,2% роста. Сейчас экономисты прочат ущерб до 0,5% ВВП, что в нынешних ценах - более 20 млрд евро.

Еще больший урон засуха и жара нанесли Франции и Италии - второй и третьей экономикам ЕС. Самая длинная итальянская река По почти пересохла, а ее французский аналог - Луара - того и гляди разделит судьбу Рейна. Во Франции - ключевой сельскохозяйственной державе Европы - июль оказался самым засушливым в истории: за весь месяц там выпало всего 9 мм дождя, в десять раз меньше обычного.

Пшеницу собрать успели, а вот урожай винограда, кукурузы и подсолнечника под угрозой. Оливки не уродились, гидроэлектростанции остановились, воду животным на альпийские пастбища завозят армейскими вертолетами.

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Счет климатическим убыткам 2022 года идет на десятки миллиардов евро, даже если ущерб не превысит 0,2% ВВП, поскольку Западная Европа в этом году должна произвести товаров и услуг примерно на 20 трлн евро.

Такие счета как никогда не по карману европейцам. Они уже полгода живут в кризисе.

Еще в начале лета Еврокомиссия ухудшила экономический прогноз и предупредила, что рост европейского ВВП остановился по меньшей мере до конца текущего года, а в следующем году в целом не превысит 1,5%, тогда как еще весной ЕС рассчитывал на 2,3%.

Представляя прогноз в начале июля, чиновники и экономисты ЕС ни разу не упомянули ни засуху, ни жару. И без них проблем было достаточно.

Сначала Европа столкнулась с рекордной инфляцией после ковидной пандемии из-за дефицита предложения товаров и рабочей силы на фоне резкого роста спроса на всё со стороны отпущенных на волю граждан и вернувшегося к работе бизнеса.

Потом Кремль пошел энергетической войной на ЕС, сократил поставки газа. А в конце зимы Владимир Путин отправил войска завоевывать Украину.

Цены на продовольствие и энергоносители взлетели еще выше, ЕС столкнулся с притоком миллионов беженцев и энергетическим кризисом, который в некоторых странах уже перерос в политический. И вот теперь вместо того, чтобы решать старые проблемы, европейцам приходится срочно заливать новый пожар.

Почему?

Если кратко - виновато изменение климата. А в изменении климата виноваты люди.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "Апокалиптическая" жара в Европе

Ученые давно предупреждали, что вызванное человеком потепление нарушает климатическое равновесие и приводит к погодным "качелям" - зимой все чаще потопы, ураганы и морозы, а летом - засуха и жара, а вместо питательного дождя - разрушительные ливни с градом.

"Страны, где в целом привыкли к жаре и пожарам, столкнулись с тем же, но уже в экстремальном масштабе", - сказал Би-би-си член ученого совета при ЕС Мартен ван Аалст и назвал изменение климата причиной аномального лета в Средиземноморье и Великобритании.

Его уверенность разделяет глава Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер. Он ссылается на замеры температур земной поверхности из космоса спутниками Sentinel-3 европейской программы Copernicus. Этим летом они зафиксировали 45°C в Англии, 50°C во Франции и 60°C в Испании.

"Экосистема меняется. Меняется целиком и очень, очень быстро - быстрее, чем предвидели ученые еще несколько лет назад", - сказал он в интервью агентству Рейтер.

"Засуха, лесные пожары, мощные ураганы - все это очевидные признаки изменения климата".

Вот примерный список проблем, с которыми столкнулась Европа из-за жары и засухи 2022 года.

Вода

Нехватка воды подрывает судоходство, промышленность и сельское хозяйство. Людям запрещают поливать огороды и мыть машины.

В Европе пересохли самые длинные реки Германии и Италии Рейн и По, а французская Луара стремительно приближается к критической отметке.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Знаменитые английские лужайки обернулись прерией еще в июне. И с тех пор не зеленели ни разу

Баржи и танкеры частично еще могут ходить по ним, но далеко не полностью загруженными, поэтому перевозка сырья (угля, мазута, стали) и готовой продукции (оборудования, машин) обходится дороже и постепенно становится нерентабельной.

В итоге немецкие и итальянские заводы и электростанции вынужденно жгут больше дорогого газа, чем подрывают планы ЕС сэкономить его на зиму. А то и вовсе закрываются, несут убытки и повышают цены - и этим еще больше тормозят европейскую экономику.

Франция, Испания и Британия уже ввели ограничения на воду для граждан, фермеров и промышленности, а Италия, Португалия и Польша, среди прочих, настоятельно рекомендовали экономить воду.

Еврокомиссия призвала не сбрасывать сточные воды в реки, а использовать очищенную городскую канализацию для полива полей.

Энергетика

Недостаток воды привел к падению выработки электроэнергии на европейских гидроэлектростанциях примерно на 20%. Сильнее других пострадали Испания и Италия, но проблемы не ограничены южной Европой.

В Норвегии пересыхают водохранилища. В результате ГРЭС производят меньше электроэнергии, а Норвегия традиционно экспортирует ее в Германию и Великобританию. Теперь же они вынуждены жечь газ и уголь.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Лесной пожар в Нидерландах

Все это надолго. Даже если осень будет дождливой, в чем синоптики пока сильно сомневаются, для восполнения водохранилищ потребуется еще и мокрая зима.

На помощь могли бы прийти французские атомные станции, однако помимо дежурных летних остановок на профилактику, АЭС единственной ядерной державы ЕС страдают от жары - температура воды в реках слишком высока для охлаждения реакторов.

Не беда, ведь раз над всей Испанией и остальным ЕС безоблачное небо, поможет солнечная энергетика! Но нет. Солнечные батареи рассчитаны на 25°C, и на жаре их эффективность падает.

Оливки

Из-за жары оливки не уродились в Испании, а она производит половину всего оливкового масла в мире. В Италии и Португалии тоже неурожай из-за засухи. Поскольку воды нет, деревья не дают молодых побегов, и урожай следующего года также под вопросом.

Испания в этом сезоне выжмет всего 1 млн тонн оливкового масла, прогнозирует андалузская ассоциация фермеров ASAJA. В прошлом году было в полтора раза больше. Все было бы совсем плохо, если бы не запасы в полмиллиона тонн в испанских закромах.

Но цены все равно вырастут, предупреждают производители. Компания Acesur, которая продает масло в сотню стран, повысит оптовые цены на 20-25%, сказал Би-би-си управляющий Мигель Кольмерено. На ценах в магазинах повышение скажется через несколько месяцев, когда истекут нынешние годовые контракты.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Оливки в Тоскане сохнут и осыпаются

В Андалусии основное производство, но там - засуха. Июль выдался самым засушливым с 1961 года, а испанское метеобюро AEMET обещает еще и сухую осень.

Испанцы летом целиком зависят от накопленной воды. У них крупнейшая в Европе сеть водохранилищ вместимостью 5,6 млрд кубометров, и сейчас уровень воды в них не превышает 40%. Обычно в начале августа он намного выше - даже в последнее десятилетие, самое жаркое за 125 тысяч лет, он не опускался ниже 50%.

Надежды на других производителей оливкового масла мало. Португалия переживает крупнейшую засуху с начала века. А в Италии 2022 год пока что бьет рекорды засушливости за все время наблюдений - с 1800 года.

Зерно

Пшеница в порядке, потому что ее уже почти собрали, а вот более поздние культуры, прежде всего кукуруза и подсолнечник, пострадают от засухи. Их урожай сократится на 8-9% и окажется намного ниже среднего за последние 5 лет, предсказывает научный центр при Еврокомиссии.

Это особенно чувствительно в свете нападения России на Украину - ведущего поставщика семечек и кукурузы. Российская агрессия и оккупация лишили Украину возможности экспортировать и производить зерно в прежних объемах.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, За весь июль во Франции выпало всего 9 мм дождя, в десять раз меньше обычного

Особенно пострадают от засухи зерновые на юге Франции, на севере Италии, в центральной Германии, в Испании, Португалии, Румынии и Венгрии.

Мясо

Животным приходится непросто. На полях не сочная трава, а сено, да и пастись под палящим солнцем не в радость. Дошло до козыря любого кризиса - привлекли армию.

Швейцария отправила шесть армейских вертолетов на помощь пастухам. За две недели они должны доставить полмиллиона тонн воды для нескольких тысяч коров, овец и свиней на альпийских пастбищах. Иначе скот пришлось бы сгонять в долину, где он сжевал бы траву, отведенную под сено на ближайшую зиму.

Если скотина продолжит недоедать, а фуражного зерна не хватит на всех из-за неурожая, тогда упадут и вес, и надои. В результате вырастут цены на мясо и молоко.

Вино

Из-за экстремальной жары некоторые виноделы во Франции и Италии вынуждены были начать сбор винограда на две-три недели раньше обычного.

Однако большинство - от Шампани и Бургундии до Роны и Бордо - приступят через неделю-другую и пока рассчитывают на то, что сдвинувшиеся сроки не сильно скажутся на качестве вина и 2022 год будет пусть не отменным, но и не провальным.

Люди страдают не меньше кукурузы

Экономический ущерб от засухи и жары не ограничивается урожаем и энергетикой. Людям тоже приходится непросто.

Автор фото, Reuters

Не все могут в +45°C развозить еду на велосипеде или собирать урожай в поле. И самозанятые, и бизнес вынуждены сокращать рабочие часы в ущерб доходам.

Из-за лесных пожаров страдает и туристическая отрасль, и население. Десятки тысяч человек уже эвакуировали из районов лесных пожаров во Франции, Испании и Португалии.

Растут расходы на электроэнергию, потому что люди вынуждены кондиционировать дома, а предприниматели - магазины и рестораны.