"Мы все идем во тьму": как живет Афганистан через год после прихода талибов?

час назад

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Год назад после 20 лет боев западная коалиция вывела своих военных из Афганистана. Талибы вновь пришли к власти, взяв под контроль все провинции и города. Вместе с иностранными солдатами страну покинули и десятки тысяч афганцев, не ожидавших от прихода талибов ничего хорошего. Как изменилась за 12 месяцев жизнь тех, кто остался в Афганистане?

Аэропорт Кабула, который год назад был заполнен толпами людей, отчаянно пытавшимися улететь из страны, сейчас выглядит довольно тихо и спокойно. Приезжающих встречают одетые в черные бурки женщины, проставляющие штампы в паспорта.

Рекламные щиты с фотографиями людей закрашены, а на ветру развеваются белые флаги "Талибана" (движение, признанное террористическим и запрещенное в России и других странах мира).

С 1996 по 2001 год талибы уже управляли большей частью Афганистана. Тогда в стране были установлены жесткие законы: за воровство наказывали отрубанием руки или ноги, девочкам запрещали учиться в школе, а женщинам - работать. Ходить в "нетрадиционной" одежде (например, в джинсах) не разрешалось. Придя к власти в этот раз, "Талибан" обещал сохранить "исламские ценности", но проявить более мягкий и гибкий подход к ряду вопросов. Сдержали ли они свое слово?

Голод и рухнувшая экономика

Автор фото, AFP

Самая большая проблема для Афганистана сейчас - это голод. До прихода талибов к власти примерно 75% государственных расходов приходилось на иностранные гранты и гуманитарную помощь. Теперь большая часть этих программ закрыта, а резервы Центрального банка Афганистана, в основном находившиеся в США, заморожены. Это привело к почти полному краху афганской экономики и банковской системы.

"Талибан" требует вернуть заблокированные средства, но в Вашингтоне согласны сделать это, только если находящиеся под санкциями лидеры талибов уйдут в отставку с должностей в руководстве Центробанка.

Пока стороны стороны ведут переговоры, в Афганистане продолжаются рост безработицы и взлет цен на самые важные товары. По оценке ООН, примерно 25 миллионов афганцев - то есть более половины населения страны - в настоящее время живут в нищете.

"Моя мать больна, ей нужна операция, но мы не можем позволить себе ни визит к врачу, ни лекарства, - говорит молодая афганская девушка по имени Амина. - Если мы купим таблетки, то вся семья останется без еды. Я не знаю, как выбрать между здоровьем мамы и здоровьем моих детей. Мы в отчаянии".

Десятки тысяч афганских детей ежемесячно поступают в больницы из-за острого недоедания. А в отдаленных районах страны дети просто умирают от голода. Некоторые афганские семьи продают своих новорожденных детей, чтобы прокормить остальных.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Голод при полных прилавках в Кабуле. Как Афганистан погружается в нищету и голод

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В июне на юго-востоке Афганистана произошло землетрясение магнитудой 5,9 балла. Погибли по меньшей мере 1150 человек. Поисково-спасательная операция затруднялась острой нехваткой денег и ресурсов на ее проведение.

"Независимо от статуса талибов или доверия к ним со стороны властей других стран, международные экономические ограничения продолжают наносить ущерб афганскому народу и приводят к катастрофе в стране", - отмечает представитель Human Rights Watch Джон Сифтон.

"Мы все идем во тьму и несчастье, - говорит Амена Арезо, врач из юго-восточной провинции Газни. - У людей нет будущего".

После прихода к власти афганская экономика сократилась примерно на 30-40%. В стране быстро сокращается рынок труда.

"В этом году из-за засухи пшеницы намного меньше", - говорит 18-летний Нур Мохаммад, вручную убирающий пшеницу за эквивалент двух долларов в день. - Но это единственная работа, которую я смог найти. Я изучал электротехнику, но мне пришлось бросить учебу, чтобы прокормить семью".

"Я продал свой мотоцикл, чтобы поехать в Иран, но не смог найти работу", - рассказывает другой рабочий, Ахмад.

Сезонная работа в соседнем Иране раньше была подспорьем для жителей беднейших провинций Афганистана. Но теперь работы нет и в Иране.

"Мы приветствуем наших братьев-талибов, - говорит Нур. - Но нам нужно правительство, которое даст нам возможность заработать. Битва с бедностью и голодом - это тоже важная задача, и она важнее, чем перестрелки".

Боевые действия и безопасность

Автор фото, AFP Подпись к фото, Бойцы Талибана охраняют границу с Узбекистаном

После того, как талибы взяли под контроль все провинции Афганистана, а западные страны вывели свои войска, боевые действия на территории страны в целом завершились.

"В целом уровень насилия в Афганистане и число погибших от боевых действий за последний год существенно снизилось. Во-первых, это связано с тем, что ранее талибы воевали против поддерживаемого силами США и НАТО правительства Афганистана при помощи тактики, включавшей в себя атаки смертников, взрывы автомобилей, установку самодельных взрывных устройств и засады. Все это часто приводило к жертвами среди мирного населения. С другой стороны, правительственные силы вели борьбу против движения "Талибан", используя в том числе удары с воздуха. И от этого тоже нередко страдали обычные люди. Сейчас это противостояние закончилось" - профессор Давуд Азами, редактор радиопрограмм Афганской службы Би-би-си.

Многие люди, которые раньше жили вдоль фактической линии фронта, особенно сельское население на юге и востоке Афганистана - приветствовали прошлогоднюю победу талибов, поскольку она означала конец разрушительных боевых действий. В этих провинциях преимущественно живут пуштуны, которые разделяют ультра-консервативные взгляды "Талибана".

Но люди все же продолжают гибнуть. По данным ООН, с августа 2021 до конца июня 2022 года в Афганистане погибло более 700 мирных жителей, а ранено более 1400.

Около 50% этих смертей связаны с действиями афганского ответвления группировки "Исламское государство" (признана террористической и запрещена в России и других странах мира). Чаще всего экстремисты совершают нападения в районах, где проживают мусульмане-шииты или другие меньшинства.

"Боевики "ИГ" сейчас действительно активны в Афганистане. Но эта группировка намного слабее и меньше, чем силы "Талибана", - отмечает Азами.

Очаги боевых действий периодически вспыхивают на севере Афганистана, где небольшие вооруженные группировки, связанные с прежними властями и силами Ахмада Масуда, вступают в столкновения с талибами. Но эти столкновения в разы менее масштабны, чем в прошлые годы.

"Но важно помнить, что в настоящее время в Афганистане продолжается насилие в другой форме. Например, по всей стране идут задержания и пытки критиков движения "Талибан", - отмечает корреспондент Би-би-си в Афганистане Секундер Кермани.

В период с августа 2021 года по июнь 2022 года было зарегистрировано не менее 160 внесудебных казней бывших афганских чиновников и сотрудников силовых структур.

По оценке специалистов ООН, обстановка в Афганистане становится все более и более непредсказуемой. Даже уличная преступность, которая практически исчезла в первые месяцы после прихода талибов к власти, сейчас вновь начинает расти. Считается, что это может быть частично связано с обнищанием миллионов людей и угрозой голода.

Права женщин

Автор фото, Aamir QURESHI / AFP

В прошлом году талибы обещали, что будут уважать права женщин "в соответствии с афганскими нормами и исламскими ценностями". Но в итоге для женщин в стране вновь были введены ограничения, и число их множится с каждым днем.

Вскоре после захвата власти правительство талибов, состоящее исключительно из мужчин, упразднило министерство по делам женщин и заменило его министерством порока и добродетели, которому поручено обеспечивать соблюдение исламского права в его ультра-консервативной трактовке.

Сейчас женщинам запрещено ходить в общественные места или выезжать за пределы своего города без опекуна-мужчины. С мая этого года женщинам было предписано носить хиджаб и закрывать лицо на публике. Невыполнение этого требования может привести к аресту и заключению в тюрьму их отца или ближайшего родственника мужского пола.

"Я училась на врача и должна была выпускаться в этом году. Но пришли талибы, меня насильно выдали замуж, и теперь муж запрещает мне даже выходить из дома. Вся моя жизнь пошла под откос. Я беременна, семья мужа имеет на меня большие планы, они хотят много наследников. Но я сама хочу лишь одного - чтоб все это закончилось. Я мечтаю сбежать, но это почти нереально. Последнее время я начинаю думать о том, как бы умереть. Я не могу больше так жить, это невыносимо" - плачет 24-летняя Аиша. Ее родители раньше поддерживала ее желание получить образование и работать, но после прихода к власти талибов отец Аиши перестал ей помогать. Когда она однажды прибежала в дом родителей после побоев от мужа, отец отправил ее обратно.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Минувшей весной в Кабуле прошли акции протеста с требованием открыть средние школы для девочек.

Год назад талибы обещали разрешить девочкам продолжать образование, но в итоге лишь отчасти сдержали свое слово. В настоящее время девочкам разрешается посещать только начальную школу ( три-четыре года обучения). При этом школьная программа была изменена, и теперь девочки должны гораздо больше уделять изучению ислама.

По данным ООН, возможности продолжать школьное образование лишились 1,1 миллиона девочек. Руководители "Талибана" ссылаются на нехватку учителей-женщин и необходимость организовать отдельные учебные помещения для девочек, но этим объяснениям верят не все.

Официально женщинам разрешено работать учителями начальных школ, но многим из них перестали выплачивать зарплату, ссылаясь на проблемы в экономике.

В ноябре прошлого года министерство порока и добродетели запретило телефильмы с участием актрис и велело женщинам-ведущим новостей носить "исламский хиджаб", не уточнив, что именно это означает.

За последний год из-за введенных талибами ограничений доля работающих женщин в Афганистане упала с 22% до 15%.

"Политика талибов быстро превратила многих женщин и девочек в фактических заключенных в своих домах, лишив страну одного из ее самых ценных ресурсов: навыков и талантов женской половины населения", - отмечает заместитель директора Human Rights Watch по правам женщин Хезер Барр.

"Кризис для женщин и девочек в Афганистане обостряется, и конца ему не видно", - добавляет она.

Опиум

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В 2021 году производство опиумного мака снова выросло

Когда талибы были у власти в стране два десятка лет назад, они с переменным успехом пытались бороться с выращиванием опийного мака.

Эта политика продолжается и сегодня: в апреле этого года талибы снова запретили выращивать мак.

Насколько она успешна, судить трудно. Однако сообщения из некоторых районов в провинции Гильменд, где выращивают мак, позволяют предположить, что талибы действительно заставляют фермеров уничтожать маковые поля.

В официальном отчете США в июле отмечалось, что, хотя талибы рискуют потерять поддержку со стороны фермеров и наркоторговцев, они, похоже, не собираются опускать руки.

Однако доктор Дэвид Мэнсфилд, эксперт по наркоэкономике Афганистана, отмечает, что к моменту введения запрета основной урожай опийного мака уже был собран.

"Второй [годовой] урожай на юго-западе Афганистана, как правило, невелик […] поэтому его уничтожение […] не окажет существенного влияния", - говорит Мэнсфилд.

Также стоит отметить, что растет производство и других наркотиков, таких как кристаллический метамфетамин, хотя талибы запретили использовать для его производства дикорастущее растение эфедру.

Средства массовой информации, свобода слова и права меньшинств

Стараясь подавить инакомыслие, талибы ввели масштабные ограничения свободы слова. В сентябре 2021 года министерство информации и культуры талибов распространило новые правила работы для СМИ. Но они были очень расплывчато сформулированы. Например, журналистам запрещено транслировать или публиковать материалы, которые "противоречат исламу" и "оскорбляют национальных деятелей". Другое правило гласило, что "к вопросам, которые не были подтверждены официальными лицами во время трансляции или публикации, следует относиться с осторожностью". Что именно под этим понимается, не уточнялось. В итоге десятки журналистов были арестованы.

По данным Афганской федерации журналистов, в прошлом году прекратили работу 218 средств массовой информации из 544, а 7000 работников СМИ потеряли работу.

"Иностранные журналисты, работающие в Афганистане, находятся в несколько привилегированном положении - и талибы относятся к ним гораздо более снисходительно, чем к афганским коллегам, которые подвергаются гораздо большему давлению. В результате общего повышения уровня безопасности в стране мы действительно можем путешествовать гораздо больше, чем раньше. Тем не менее, мы определенно наблюдаем ужесточение позиции талибов в целом, в том числе по отношению к иностранным СМИ", - отмечает корресподент Би-би-си Секундер Кермани.

С давлением и угрозами столкнулись и те, кто осмелился выходить на улицы Афганистана с протестами. В августе 2021 года афганские женщины провели в нескольких городах демонстрации в знак протеста против политики, нарушающей права женщин. Талибы в ответ избили их и открыли огонь из автоматов, чтобы разогнать толпу.

Впоследствии "Талибан" запретил акции протеста, которые не получили предварительного одобрения в МВД, но некоторые активисты продолжают проводить демонстрации.

Огромные проблемы испытывают и представители религиозных и этнических меньшинств. Так, в прошлом году в провинции Дайкунди талибы убили по меньшей мере 13 хазарейцев, в том числе девять сдавшихся бывших правительственных солдат и 17-летнюю девушку. Это произошло примерно через две недели после прихода "Талибана" к власти. Хазарейцы - этническое меньшинство, которое исповедует шиитский ислам - исторически подвергались дискриминации со стороны пуштунов, но за последний год нападения на их общины участились.

Связи с Аль-Каидой

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Высокопоставленный представитель талибов в интервью Би-би-си отверг предположение, что талибы имеют какие-либо связи с террористической организацией Аль-Каида (запрещена в России). По его словам, в стране нет боевиков Аль-Каиды, поскольку они давно покинули Афганистан.

Он утверждает, что талибы узнали о присутствии лидера Аль-Каиды Аймана аль-Завахири в Афганистане лишь после того, как он был убит в ходе операции США в Кабуле в начале августа, и подчеркивает, что у талибов "не было никаких отношений" с Завахири.

По его словам, талибы сформировали комитет для расследования смерти аль-Завахири.

"Афганская земля еще не использовалась против США или какой-либо другой страны. То, что Завахири скрывался здесь - это отдельная история, но группировку сюда не пускали", - сказал представитель талибов. - Если бы тут была какая-то активность - мы бы об этом знали".

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Однако Совет Безопасности ООН не сомневается, что во время переговоров с США в 2020 году талибы регулярно консультировались с "Аль-Каидой", заверяя боевиков, что будут и дальше уважать исторические связи между двумя группировками.

Главным связующим звеном между талибами и "Аль-Каидой" выступает другая террористическая группировка - "Сеть Хаккани", давние друзья "Талибана", которые в середине 1990-х даже занимали высокие посты в правительстве талибов. С годами эти отношения только укрепились.

По мнению отставного аналитика ЦРУ Гейла Хельта, в ближайшие несколько лет ситуация в Афганистане может выглядеть относительно спокойно, но в итоге такое положение дел может оказаться обманчиво.

"Проблема в том, не наступит ли через несколько лет - скажем, через пять или семь, - условный 2001 год, - рассуждает Хельт. - Я не думаю, что мы вообще когда-либо при "Талибане" увидим мир в Афганистане. Внутри будет противодействие. И эта нестабильность дает возможность появиться группам, которые захотят бросить вызов талибам".

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