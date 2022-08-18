"Тот, кто видит меня сейчас, будет рыдать". О чем рассказали "голодные камни"

Кристина Оргаз

BBC News Mundo

54 минуты назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, "Голодные камни" - это напоминание о прошлых засухах

Отсутствие дождей и продолжающаяся много дней жаркая погода вызвали засуху сразу во многих европейских странах, а в обмелевших реках на поверхность проступили тревожные предупреждения, оставленные нашими предками. Это так называемые "голодные камни", которые видны лишь в периоды сильных засух, на них высечены послания о прошлых природных катастрофах, вызванных нехваткой воды, и связанных с этим бедствиях.

Некоторые надписи были сделаны всего несколько десятилетий назад, другим, как следует из твита, размещенного пользователем @Batallitass 8 августа и уже набравшего огромное число просмотров, - несколько сотен лет.

Самая старая надпись на "голодном камне", обнаруженном в Эльбе, датирована 1616 годом, она гласит: "Если узришь меня - рыдай".

Это, пожалуй, один из самых известных "голодных камней", поскольку на нем начертано сразу несколько дат сильных засух.

Расписание засух

Команда чешских археологов в ходе исследования, проведенного в 2013 году, выяснила, что на "голодных камнях" упоминаются 1417, 1616, 1707, 1746, 1790, 1800, 1811, 1830, 1842, 1868, 1892 и 1893 годы.

"Жизнь расцветет, когда этот камень пропадет", - можно прочесть на одном из камней.

"Тот, кто уже видел меня, рыдал. Тот, кто видит меня сейчас, будет рыдать", - предрекает другая надпись.

А вот еще одно послание из прошлого: "Если вновь увидишь этот камень, будешь рыдать. Так низко вода стояла в 1417 году".

Камни, кричащие о беде

Автор фото, Getty Images

В прошлом, если уровень воды в реках падал так низко, это означало тяготы и лишения для многих людей.

Засуха не только губила урожаи, но и прекращала водное сообщение, не давая возможности перевозить продовольствие и другие важные грузы. И тогда наступал голод.

В те времена жители Центральной Европы, включая такие нынешние страны, как Австрия, Чехия, Германия, Венгрия, Польша и Швейцария, зависели от урожаев, собираемых на плодородных почвах речных долин.

По словам журналиста Олафа Кенса, в немецком даже существовало специальное слово для описания камней с такими надписями - "hungersteine", что дословно означает "голодный камень".

Этот термин возник после того, как был обнаружен один такой камень, на котором 1947 год был описан как "год голода".

Что же касается засух, то в последние годы именно они стали самым явным признаком климатических изменений в Центральной Европе.

Напоминания о прошлом

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Центральная Европа в этом году переживает сильнейшую засуху

Особенно много "голодных камней" обнаружилось в городе Дечине на севере Чехии, неподалеку от границы с Германией, в месте слияния Эльбы и Плучнице.

Там на поверхности показалось сразу несколько таких камней, напомнивших о прошлых бедах.

Еще один "голодный камень", лежавший ранее в районе речного порта немецкого города Шёнебек, выставлен сейчас в местном музее. Когда-то капитаны ориентировались по этому камню: если он показывался из воды, это значило, что река слишком обмелела для судоходства.

Большинство "голодных камней" проступило на поверхность именно в Эльбе, хотя они встречаются и в других реках - Рейне, Мозеле и Везере.

Сильнейшая засуха

По данным Европейской обсерватории засухи (EDO), опасность засухи распространяется сейчас на 60% европейской территории. В крупных реках Германии, Англии и Италии наблюдается сильное понижение уровня воды.

Впрочем, в итальянской Мантуе река По вместо "голодного камня" преподнесла иного рода подарок - неразорвавшуюся 450-килограммовую бомбу времен Второй мировой войны.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В обмелевшей реке По вместо "голодных камней" показалась бомба

В последние недели сразу несколько стран, в том числе Франция и Испания, вынуждены были ввести ограничения на потребление воды, а в некоторых случаях власти этих двух стран и вовсе перекрывали воду. 7 августа Франция объявила, что ей грозит самая суровая с 1958 года засуха.