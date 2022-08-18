Война в Украине: кто и как будет возвращать украинцам разрушенное жилье

Галина Корба

Украинская служба Би-би-си

час назад

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Автор фото, Getty Images

Из-за войны миллионы украинцев остались без жилья. Чтобы задокументировать разрушение, им приходится преодолевать многочисленные преграды или вообще отстраивать дома самостоятельно. Впрочем, власти уверяют, что день, когда многомиллиардные российские активы, замороженные за границей, компенсируют все убытки, уже не за горами.

Дом Аллы Витковской, бывшей учительницы музыкальной школы, а ныне пенсионерки из поселка Макаров Киевской области, был разрушен во время боевых действий в марте. Россияне пытались пробиться через поселок, чтобы окружить Киев, и здесь продолжались ожесточенные бои.

Этот дом построили еще в 1911 году, его строили и перестраивали четыре поколения семьи, рассказывает Витковская. Но через несколько дней боев от дома не осталось ничего.

"Сгорело все - дом, летняя кухня, гараж. Было два погреба - ни одного не осталось, и скотина, и куры, - перечисляет она. - Теперь разве что цветы цветут и пианино стоит разбитое".

Женщина говорит, что самостоятельно отстроить потерянное или купить что-нибудь новое она с мужем не сможет. Оба пенсионеры, а мужчина - инвалид первой группы. Надеются получить хотя бы временное жилье вроде специального вагончика или модульного домика.

Автор фото, Алла Витковская Подпись к фото, На месте дома Аллы Витковской только руины и останки старого пианино

Витковская - одна из 3,5 млн украинцев, оставшихся без крова из-за войны.

Только по предварительным оценкам Киевской школы экономики, по состоянию на август в Украине повредили или разрушили по меньшей мере 15,3 тыс. многоэтажек и 115,9 тыс. частных домов.

Прямой ущерб от разрушенного жилья составляет по меньшей мере 48 млрд долларов. И эта сумма растет с каждым днем войны.

"Государство компенсирует каждый метр утраченной недвижимости", - обещал украинцам в конце марта президент Владимир Зеленский.

Би-би-си News Украина разбиралась, когда эти обещания могут стать реальностью.

Процесс пошел

В Украине до сих пор нет закона, который определял бы, как именно и в каком размере будут возмещать разрушенное и утраченное жилье. Соответствующий законопроект был принят только в первом чтении еще 1 апреля и с тех пор идет подготовка документа ко второму чтению.

Одна из авторов законопроекта Елена Шуляк из фракции "Слуга народа" прогнозировала, что документ в целом могут вынести на голосование в конце августа или начале сентября.

Пока действует только порядок, по которому граждане могут заявить о том, что их жилье было разрушено или повреждено. Так что фактически полноценно запустился только процесс учета жилья, которое нужно будет компенсировать.

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Согласно правилам, заявить об убытках можно лично в нотариальной конторе или в Центре предоставления административных услуг (ЦНАП). Или дистанционно через приложение "Действие".

Также можно обратиться непосредственно в органы местного самоуправления.

После этого на объект должны быть направлены специалисты для комиссионного или технического обследования здания. Они составляют соответствующий акт повреждения имущества, к которому приобщаются фото разрушения.

Акт регистрируют в специальном Госреестре имущества, поврежденного и уничтоженного в результате боевых действий.

Если владелец не хочет ждать специалистов от местных органов власти для технического обследования, он может заказать такое обследование самостоятельно за свои деньги, а заключение передать бесплатно в соответствующие органы местных властей.

Зафиксировать все

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Бородянка - один из самых разрушенных городков Украины

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В то же время, украинцы, с которыми пообщалась Украинская служба Би-би-си, утверждают, что даже процесс учета разрушений и убытков буксует.

Анжелика, у которой была квартира в одном из уничтоженных домов Бородянки, подавала заявку о разрушенном доме только в "Действие", потому что сейчас находится за границей. И, по ее словам, до сих пор не получила никакой реакции.

Ее соседи, чтобы получить акт о разрушенном жилье, обращаются непосредственно к местным властям.

Все, с кем пообщалась Украинская служба Би-би-си, сумели получить такой акт или хотя бы визит соответствующей комиссии, которая проводит оценку разрушений, только после того, как непосредственно обратились в органы местной власти. Некоторые также отдельно писали заявления в полицию и местное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Учитывая, что четкого юридического механизма получения компенсаций до сих пор нет, юристы советуют принимать дополнительные меры, чтобы, когда пройдет время, не остаться ни с чем.

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В частности, Евгений Грушовец, партнер Ario Law Firm, советует обязательно подавать заявление в полицию или прокуратуру о совершении уголовного преступления.

По его словам, это один из самых эффективных способов фиксации причиненного ущерба, который также может стать частью крупных исков относительно преступлений России в Украине.

"Правоохранительные органы должны это производство приобщить как конкретный эпизод, провести осмотр имущества, личность признают потерпевшим, берут объяснения, и мы понимаем, что уже конкретно зафиксированы обстоятельства совершения преступления, - объясняет он. - За счет таких производств мы можем иметь механизм возмещения вреда Россией как государством-агрессором".

Дополнительно Грушовец советует обращаться к органам местного самоуправления и добиваться выезда на место специальной комиссии, которая своим актом зафиксирует разрушение.

"Если жилье не уничтожено, а повреждено, тогда фиксация повреждений позволит в будущем делать ремонт самостоятельно, чтобы потом получить компенсацию, - добавляет юрист. - Но обязательно должны быть официально зафиксированы фото и видео повреждений к ремонту".

Также следует собирать все чеки, правильно оформлять документы, если вы приобретаете стройматериалы или оплачиваете работу мастеров, чтобы потом с этим пакетом документов получить возмещение за ремонт.

Самопомощь

Если процесс учета разрушенного жилья уже продолжается, то собственно компенсация и восстановление жилья пока скорее исключение, чем практика, где часто все зависит от местных властей.

Людмиле Кизиловой, 67-летней жительнице Бучи в Киевской области, местные власти обеспечили полный демонтаж ее дома.

Автор фото, Людмила Кизилова Подпись к фото, Так выглядел дом Людмилы Кизиловой до войны

Ее дом находился в эпицентре боев и российской оккупации весной. Ее мужа убили, в доме обосновались российские военные, а к моменту освобождения Бучи от здания, в котором Людмила Кизилова родилась и прожила жизнь, остались лишь обгоревшие руины.

"Я сделала заявку в горсовет, прислали комиссию, обращалась к пожарным, они прислали своих работников, все однозначно заключили, что дом восстановлению или ремонту не подлежит, - рассказывает она. - Его надо сносить и на том месте строить что-то новое, но кто на это будет выделять средства и когда это будет, об этом ничего не известно".

Автор фото, Людмила Кизилова Подпись к фото, После российской оккупации от дома Кизиловых остались руины

Заместитель Бучанского городского головы Дмитрий Чейчук говорит, что в Бучанской общине акты разрушений составили на 80-90% поврежденных построек. Демонтажу подлежат 179 частных домов, и эти работы город осуществляет самостоятельно.

"У нас все очень организовано, потому что хотим как можно быстрее оправиться от всех этих событий, - говорит он. - Уже несколько недель силами коммунальных служб бесплатно для граждан проводим демонтаж зданий, планово по улицам, где наибольшее количество разрушений".

Кроме того, по его словам, город уже сейчас занимается вопросом текущего ремонта тех домов, где есть незначительные разрушения. В частности, закупили через Prozorro строительные материалы на 8 млн гривен и объявили тендер на 5 млн гривен на определение подрядчика, который будет проводить работы.

Денежные средства на восстановление города обещают также международные организации и западные партнеры. В частности, Италия и Тайвань собираются предоставить Буче по 500 тыс. евро, средства обещала также Программа развития ООН, но Чейчук говорит, что это процесс небыстрый.

"Когда люди слышат такие заявления, что они воспринимают их как свершившийся факт, думают, что в Буче уже такие возможности, почему мне еще не восстанавливают дом, но пока это все на уровне обещаний, - говорит он. - А есть неотложные вещи, которые нужно делать еще вчера".

Впрочем, на государственном уровне средства из резервного фонда госбюджета на отдельные программы также выделяют.

В частности, как сообщило Украинской службе Би-би-си министерство развития общин и территорий, на ликвидацию последствий боевых действий правительство выделило 1,5 млрд гривен Житомирской, Киевской, Сумской и Черниговской областям, 200 млн гривен - Киеву и 250 млн гривен - Харьковской области.

Эти средства, прежде всего, тратят на критическую и социальную инфраструктуру. Но есть и государственные программы на восстановление жилья, если речь идет о незначительных разрушениях.

Автор фото, Оксана Сергиенко Подпись к фото, Чтобы вернуть свой дом в Ирпене в жилое состояние, жителям пришлось проходить все круги бюрократического ада и собирать миллионы гривен своими силами

По такой программе жильцы одного из пострадавших многоквартирных домов из Ирпеня получили средства на замену окон, дверей и ремонт крыши, рассказывает председатель правления ОСМД дома Оксана Сергиенко.

"Это заслуга одной из наших владелиц квартир, она взяла на себя все это бремя бюрократии, хождение по кабинетам и пробивания, и нам уже начали процесс замены окон и дверей", - говорит Сергиенко.

Впрочем, остальные разрушения жители, которые хотят зимовать в своих квартирах, вынуждены ликвидировать сами. В частности, они самостоятельно собрали деньги, чтобы отстроить разрушенную котельную, без которой в отопительный сезон в доме невозможно жить.

"Получилось собрать где-то по 30 тыс. гривен из квартиры, - рассказывает Сергиенко. - Мы уже внесли аванс, потому что время уже сильно поджимает, в такие короткие сроки никто такие работы не делает, поэтому наш отопительный сезон начнется значительно позже, чем должен был бы ".

"Нам говорят, что мы должны делать все документы правильно, иметь все выводы, сметы, проекты и, как только механизм утвердят, мы сможем подать документы, чтобы была возможность получить эту компенсацию", - добавляет она.

Замороженные миллиарды

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Уже сейчас понятно, что многомиллиардные суммы, в которые обойдется восстановление поврежденного жилья и компенсация, одной только Украине не по карману.

Одним из источников восстановления жилья и в целом по стране после войны могут стать замороженные за рубежом активы России. Сейчас нужно наработать механизм, как Украине эти средства получить, и этот процесс уже идет полным ходом, рассказывает Украинской службе Би-би-си Ирина Мудра, заместитель министра юстиции, которая занимается этим вопросом.

Речь идет о создании так называемого компенсационного механизма - многостороннего договора между странами-партнерами, где есть замороженные активы. В результате должна быть создана специальная комиссия, которая будет рассматривать заявления о компенсации ущерба.

Договор о компенсационном механизме нужен, чтобы снять суверенный иммунитет с заблокированных активов РФ.

"Замороженными активами не может пользоваться РФ, но и заморозившая их страна тоже ничего не может с ними сделать, этому противоречит законодательство, а именно суверенный иммунитет, - объясняет Ирина Мудра. - Его можно снять только вместе с изменениями законодательства отдельно взятой страны или на уровне международных соглашений".

Такой механизм - правовой прецедент в мире, до сих пор этого никто не делал.

По словам замминистра, компенсационный механизм уже разработали, над ним работали ведущие специалисты международного права со всего мира. Летом его представили в ЕС, Совете Европы и США, где, как говорит Мудра, "он получил высокую оценку".

Автор фото, Getty Images

Документы, подготовленные в рамках компенсационного механизма, ООН и ЕС будут рассматриваться уже осенью, после чего договор может быть подписан, прогнозируют в правительстве.

Только тогда Украина сможет получить доступ к замороженным средствам. По данным минюста, речь идет в частности о:

350 млрд долларов активов российского Центробанка, которые после войны союзники должны передать Украине как репарации

более 30 млрд долларов частных российских активов в ЕС

сотнях миллионов долларов на счетах российской элиты в американских и европейских банках

Впоследствии специальная комиссия будет рассматривать заявления о компенсации ущерба от действий РФ от физических лиц, юридических лиц, украинского правительства, госпредприятий и международных организаций. А потом назначать выплаты.

Именно так будут выплачиваться компенсации ущерба, который сейчас вносится в "Действие" и госреестры.

Когда именно украинцы смогут получить реальные деньги за свое разрушенное жилье, неизвестно.

Людмила Кизилова надеется, что это произойдет как можно скорее. Больше всего ей хотелось бы отстроить дом, который у нее отняли.

"Это земля моей бабушки, здесь родились мои дети, я здесь уже проросла корнями, - говорит она. - И мне бы хотелось жить именно в этом месте".

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