"Диктатура рано или поздно падет". Дочь российского сенатора выступила против войны и уехала из страны

Нина Назарова, Амалия Затари

Русская служба Би-би-си

час назад

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Автор фото, Stojan Vasev/TASS/Diana Isakova

"Я ПРОТИВ этой войны! NO WAR! Можно сказать, что я не выбирала эту власть, но я потакала ей своим молчанием, бездействием и страхом за свою жизнь, хотя знала о ее жестокости и безнравственности. И вот напотакали, набоялись. Теперь из-за нашей власти страдает не только наш народ, но и соседний".

Такой пост написала в своем "Инстаграме" 25-летняя Диана Исакова, дочь члена Совета Федерации Эдуарда Исакова.

"Все в тихом режиме"

18 августа днем Диана Исакова записала сториз в аэропорту с обещанием рассказать о своих переживаниях за последние пять месяцев. "Не могла в нашей стране говорить, что думаю", - добавила она. Рано утром 19 августа она приземлилась в новой стране.

"Вот 24 февраля началась война. Очень сложно передать эмоции, которые я испытала. Это жуткий протест, и очень большой взрыв эмпатии у меня произошел, - говорит Исакова в интервью Би-би-си. - Как такое может быть? Человек убивает человека, и это Россия, я живу в стране, которая вот этим занимается. И плакала я первые пару дней много, ощущение было траура, как будто умер кто-то, вот как родственник какой-то умирает".

Отец девушки Эдуард Исаков - сенатор от Ханты-Мансийского автономного округа. Он находится в санкционных списках Великобритании, Европейского союза и Канады. На заседания в Совете Федерации Исаков сейчас приходит в пиджаке с крупной буквой Z. В июле Исаков навещал семью убитого в Украине российского разведчика. "Горд, что такие молодые ребята защищают нашу страну и борются с нацистами", - заявил тогда он. (О тезисе "у власти в Украине фашисты" читайте в фактчеке Би-би-си).

В апреле Исаков предложил отправлять людей, выступающих против войны в Украине, восстанавливать Донбасс. "Они не штрафы должны платить, а своими собственными руками, которыми они пишут гнусные посты в соцсетях, что-то сделать для своей страны. Пусть идут улицы от мусора убирать, заборы красить. Вместо 10-15 суток заключения под стражу надо на это время отправить их в ДНР и ЛНР помогать восстанавливать города и малые населенные пункты", - заявил он.

Диана - дочь от первого брака Исакова. Она преподавательница йоги, вокала и медитации. Как рассказала девушка Би-би-си, она давно была подписана "на Навального и на "Медузу" (признана в России "иностранным агентом"), "но это было все в таком тихом режиме".

Исакова также рассказывает, что в 2020 году втайне от отца ходила в Сочи на митинг после отравления Навального. "Кухонные обсуждения с бывшим мужем у нас на эту тему тоже всегда были. Когда Навального отравили, очень переживали, выживет ли он", - добавила она.

Еще одно несогласие с отцом, рассказывает девушка, было связано с правами ЛГБТ: "Это был такой момент, когда геев убивали в Чечне, меня это очень сильно задело, я пыталась высказываться, проявляться на эту тему. И он мог позвонить мне сказать: "Удаляй [пост], и было понятно, что если я не удалю, то до свидания".

Сама Диана Исакова бисексуальна, как следует из ее "Инстаграма" и как она подтвердила в разговоре с Би-би-си.

Автор фото, Diana Isakova

"Жуткий страх перед отцом"

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В марте 2022 года Диана Исакова вышла на антивоенный митинг в Сочи - "еще Навальный писал, что выходите все сегодня", однако там было очень мало людей, и тогда девушка решила придумать свою акцию.

17 апреля, рассказывает Исакова, она в неприметной одежде, медицинской маске и перчатках пошла раскладывать антивоенные листовки собственного дизайна.

По словам девушки, ее быстро задержали люди в гражданском. На шестичасовом допросе в полиции, рассказывает Исакова, она отказалась отвечать на вопросы из страха перед отцом: "Жуткий страха отца, такая несепарированность. Его чувства и потребности ставила выше своих. Отец жесткий мужчина, и у меня был жуткий страх перед папой, страх его осуждения, его непринятия, - объясняет Исакова. - Ну вот такая несепарированность, детская позиция, когда ребенок оглядывается на родителя, хотя уже взрослый возраст".

Когда полицейские разобрались, что задержали дочь сенатора, как рассказывает Исакова, они попытались ею манипулировать: "Вот мы папе ничего не скажем, давай посотрудничай с нами". Как говорит девушка, она в итоге подписала протокол, не вчитываясь в него, однако когда она позже попросила знакомых проверить, возбуждено ли против нее какое-либо дело, они ничего не нашли. "Я думаю, что из-за папы замяли этот вопрос", - предполагает она.

На следующий день, по словам девушки, ее вызвали на допрос ФСБ и вечером информация о ее акции дошла до отца. "Я узнала, что он не просто узнал, а ему позвонили невероятное количество чиновников, и в итоге [председатель Совета Федерации Валентина] Матвиенко ему рассказывала про это". Би-би-си запросила комментарии у Эдуарда Исакова и Валентины Матвиенко и ожидает ответа.

"У меня был безумный стресс, вся несепарированность вылезла наружу, я пошла в терапию этот страх прорабатывать", - говорит девушка.

Автор фото, Instagram/senator_isakov

"Сломанная девушка с последствиями жестокого воспитания"

"Все, что я ожидала, он мне и сказал, что я враг семьи, враг народа, преступник. А что я ему не дочь, он сказал позже. Он приехал, чтобы мне это сказать", - рассказывает Диана про реакцию отца-сенатора. Когда Исаков понял, что дочь не собирается раскаиваться и извиняться, он потребовал, чтобы она съехала из дома.

Диана Исакова последние пять лет жила в Сочи в доме, принадлежащем ее отцу. "Папа всегда очень скромно […] участвовал в моей жизни именно финансово, - заявила Исакова Би-би-си. - Но то, что я там жила на его территории, это да".

Однако так было не всегда: как рассказывает Диана Исакова, в юности у нее с отцом были конфликты и тяжелая депрессия вследствие этого. В "Инстаграме" девушка в какой-то момент упоминала, что у нее было шесть попыток суицида.

"Я была сломанная девушка, это последствия жестокого воспитания, где не учитывались мои потребности и в основном все крутилось вокруг потребностей родителей, - вспоминает в интервью Би-би-си об одном из таких конфликтов Исакова. - Как-то папа мне позвонил, [когда я была] вот в этом состоянии сломанном. Психология у нас до сих пор очень не развита в стране, а 10 лет назад вообще никто об этом не слышал. У нас в России пацанское такое воспитание, все, что связано с чувствами, эмоциями обесценивается. И папа мне позвонил, в очередной раз обесценил мои чувства, эмоции, потребности. В общем, я его послала на три буквы, и мы не разговаривали два года".

Однако затем отец с дочерью помирились: "Папа позвал меня в гости на неделю, и я осталась на пять лет". Диана постоянно жила в доме отца в Сочи, куда Эдуард Исаков со второй женой и младшими детьми приезжал на каникулы.

В "Инстаграме" девушки за 2019 год есть несколько совместных фотографий с отцом, в том числе прочувствованное поздравление с днем рождения: "Мой дорогой, мой единственный, мой самый любимый Папа".

После антивоенной акции в апреле 2022 года, рассказывает Исакова, "отец пытался выставить меня виноватой, предательницей. И мне нужно было много внутренней энергии, много работы над собой, чтобы сказать себе, что я - это я. Я сделала то, что считаю правильным. Я выступила против убийств. Я искренне, искренне считаю, что это аморально, неправильно. В своем мире я человек адекватный, который осмелился высказаться и который искренне верит в свои идеи, в свои намерения и искренне верит в добро".

Автор фото, Diana Isakova

"Я не беру никакую ответственность за его решение. Да, я знаю, что он подписал эту бумагу, которая разрешает вторжение, но мне за него не стыдно, я не испытываю вину. Это отдельный взрослый человек, который несет ответственность за свои поступки, - отвечает Диана Исакова на вопрос об отце. - Я переживаю, может быть, что будет с ним дальше, потому что я убеждена, что диктатура падет рано или поздно. К сожалению, вот такие высокомерные люди, как мой отец, как наша власть, недооценивают других людей, они слишком переоценивают себя.

У них ощущение, что все, что сейчас происходит, навсегда, что Путин навсегда. Я могу судить по истории человечества, что диктатура рано или поздно падет, люди проснутся, вспомнят, что у них есть голос, есть воля. Я приложу все силы, чтобы, так скажем, донести это до людей. И вот что будет, как поменяется власть? Я искренне верю на 100%, что она поменяется и станет более демократичной, адекватной. Люди, которые поддерживали войну и прочее, могут стать военными преступниками, могут попасть под суд. Переживания в этом направлении, наверное".

Летом Исакова приняла решение уехать из России и высказаться о своей антивоенной позиции максимально публично. Она сама связалась с Би-би-си и изданием "Медуза" с предложением дать интервью. "Это тоже этап сепарации, - объясняет Исакова. - Я имею на это право, я имею право говорить".