Примерно 20 батальонов: что мы знаем о потерях России за полгода войны в Украине

Ольга Ившина

Би-би-си

50 минут назад

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Би-би-си на основании открытых источников удалось установить имена более 5700 российских военных, погибших на войне в Украине. Анализ показывает, что особенно серьезные потери понесли младшие офицеры, гибнущие в разы чаще, чем их подопечные.

Русская служба Би-би-си ведет поименный список потерь российских военнослужащих в Украине совместно с изданием "Медиазона" (признано в России "СМИ-иноагентом") и командой волонтеров. На 19 августа нам удалось подтвердить информацию о 5702 погибших солдатах и офицерах.

Мы опираемся только на подтвержденные сообщения о гибели, поэтому собранные данные не отражают реальный уровень потерь. Но базируясь на тысячах конкретных историй погибших, мы можем понять и проанализировать, что именно происходит с российской армией во время вторжения в соседнюю страну.

Представление о том, какое количество погибших не попало в нашу подборку, дает информация с кладбищ. Каждую неделю мы обнаруживаем в разных населенных пунктах России новые свидетельства похорон российских военных, о которых не сообщают местные власти.

На основании этих наблюдений мы можем предположить, что список подтвержденных потерь, который ведет Би-би-си, может содержать по меньшей мере на 40-60% меньше имен погибших, чем реально захоронено в России.

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Младшие офицеры: наименьшие шансы выжить

Из 5701 установленного российского военного, погибшего в Украине, 966 человек - то есть 17% - являются офицерами, среди них 4 генерала и 34 полковника.

При анализе данных за полгода видно, что наибольшая доля потерь пришлась на младших офицеров. Судя по всему, они гибнут примерно в три раза чаще, чем их подопечные.

К этому выводу мы пришли, сопоставив число подтвержденных потерь среди офицеров и среди солдат. Исходя из того, как устроены подразделения российской армии, на одного младшего офицера приходится в среднем по 20 подчиненных.

Если бы эта пропорция соблюдалась, то на 4735 рядовых, сержантов и прапорщиков, чья гибель подтверждена, должно было бы приходиться примерно 230 погибших младших офицеров. В реальности эта цифра в три раза выше.

Автор фото, Getty Images

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Только за последние три недели погибло более 80 человек в звании от лейтенанта до капитана. Возможно, это происходит из-за сочетания нескольких факторов.

В российской армии именно младшим офицерам приходится принимать основные тактические решения по ведению боя. При этом большинство из них еще молоды (звание лейтенанта чаще всего получают в 21-22 года) и неопытны, но уже вынуждены решать, как именно добиться целей, поставленных руководством.

Судя по поступающим данным, большая часть старших офицеров, особенно полковников, погибла в первые два месяца войны. Именно в то время российская армия испытывала наибольшие проблемы со связью и логистикой, а также наступала сразу по нескольким направлениям.

Возможно, после того, как связь между штабами и непосредственно воюющими подразделениями была налажена, полковники и генералы стали реже выезжать на передовую и реже гибнуть. Последняя новость о гибели российского генерала появлялось в июне. Тогда СМИ Украины и России сообщили о смерти Романа Кутузова, командовавшего операциями в Луганской области.

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Сообщений меньше, а могил - все больше

Главы российских регионов все реже и реже стали публично сообщать о гибели военных в Украине. Весной почти все губернаторы регулярно публиковали такие сообщения, но с конца мая многие из них вообще перестали это делать.

По числу подтвержденных потерь по-прежнему лидируют Дагестан (270 человек), Бурятия (245 человек) и Краснодарский край (206 человек). Для сравнения: известно лишь о 14 погибших из Москвы, хотя жители столицы составляют почти 9% населения России.

Для получения более полной информации о погибших в Украине российских военных Би-би-си продолжает изучать, что происходит на кладбищах в различных регионах России.

За полгода мы смогли ознакомиться с ситуацией на 45 кладбищах в населенных пунктах от Калининграда до Владивостока. На 41-м из них нашлись могилы военных, о гибели которых не сообщалось публично. Только за последние две недели мы нашли еще 15 таких захоронений, в том числе могилы трех офицеров.

Подпись к фото, "Военная аллея" одного из кладбищ в Калининграде

Подтвержденные сообщения о гибели далеко не полностью отражают реальный уровень потерь. Но чтобы хоть примерно оценить масштаб, мы решили сопоставить цифру в 5701 погибшего с численностью российских подразделений.

По открытым данным, пехотный батальон российской армии может иметь численность от 150 до 500 человек.

Если взять за усредненный состав батальона 300 человек, то получается, что подтвержденные потери России за полгода вторжения в Украину сопоставимы с численностью 19-20 батальонов.

В составе российской армии воюют и погибают в Украине и выходцы из других постсоветских стран. Би-би-си известно о гибели по меньшей мере 13 уроженцев Кыргызстана, девяти - Таджикистана, 12 уроженцев отколовшейся от Грузии Южной Осетии и одного гражданина Молдовы.

Десантники, пехота и минимум один зэк

По числу абсолютных потерь на первом месте - пехотинцы и десантники. На 18 августа 20% всех установленных погибших служили в ВДВ, еще 20% - в мотострелковых подразделениях.

“Для победы в современном конфликте нужна хорошо обученная, мобильная и мотивированная штурмовая пехота. А у российской армии с этой категорией как раз проблемы. В итоге для решения задач пехоты привлекаются десантники, морпехи и “вагнеровцы”, - отмечает один из российских военных экспертов.

Высокий уровень потерь десантников также объясняется тем, что подразделения ВДВ на передовой часто оставались без поддержки регулярных войск и авиации. Такие ситуации нередко складывались из-за логистических проблем и отсутствия господства России в воздухе, отмечают опрошенные Би-би-си эксперты.

Самой быстрорастущей категорией потерь остаются те, кого российские СМИ и официальные лица называют добровольцами. Чаще всего на войну в этом статусе отправляются мужчины старше 40 лет из регионов с невысокой средней зарплатой.

Автор фото, smoleparh.ru Подпись к фото, Похороны старшего лейтенанта Альберта Кирильца в Смоленске

Перед отправкой на фронт отряды “добровольцев” проходят лишь от трех до семи дней подготовки. При этом именно эти соединения сейчас являются одной из главных штурмовых сил России на фронте.

За последние три недели возросло число подтвержденных потерь среди военнослужащих Росгвардии. На 19 августа известно о 231 погибшем сотруднике ведомства, причем десятки из них служили в отрядах спецназа, считающихся сильнейшими в России.

Подтвердилась информация о гибели по меньшей мере 66 военных пилотов. Это штучные специалисты, являющиеся элитой любой армии мира.

За прошедшие две недели российские государственные СМИ подтвердили, что в Украине погиб по меньшей мере один заключенный, воевавший в составе российского военизированного подразделения. Константин Тулинов, отбывавший срок за участие в пытках арестованных, был убит 14 июля. Первым о вербовке российских заключенных для отправки на фронт рассказал проект Gulagu.net в начале июля. Затем об этом написали журналисты нескольких изданий.

Каковы реальные цифры погибших?

С учетом информации, поступающей с российских кладбищ, список подтвержденных потерь, который ведет Би-би-си, может содержать по меньшей мере вдвое меньше имен погибших в Украине военных, чем реально захоронено в России.

По оценке ЦРУ, к концу июля Россия потеряла в Украине более 15 тыс. военных. Британская разведка говорила о 20 тысячах погибших еще в июне. В сообщениях Генштаба Украины говорится, что Россия потеряла более 44 тыс. солдат и офицеров.

Скорее всего, такой разброс цифр объясняется терминологией и методами подсчета.

Например, Украина включает в число потерь российской стороны военных самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также тех, кто погиб, воюя в составе ЧВК. Счет суммарных потерь в этих двух категориях идет на тысячи. В одной только ДНР самопровозглашенные власти признали гибель более 2600 военных.

Итоговая цифра также существенно возрастает, если в список потерь включить всех пропавших без вести военных из России и "народных милиций" Донецка и Луганска.

Число пропавших без вести россиян не удается установить даже примерно. А вот в группах сторонников “ДНР” и “ЛНР” в соцсетях Би-би-си обнаружила более 3200 сообщений и постов людей, которые ищут своих родственников мужского пола, оказавшихся в рядах “народных милиций” и давно не выходивших на связь.

Обновленных официальных данных о потерях российской стороны нет. Министерство обороны России последний раз отчитывалось о потерях 25 марта, сообщив о 1351 погибшем.

Мы продолжаем собирать данные о погибших военнослужащих. Если вы хотите поделиться информацией по этой теме, пожалуйста, свяжитесь с нами по ссылке.

Как мы считаем

В России каждый день публикуются все новые имена погибших и фотографии с похорон. Чаще всего фамилии называют главы российских регионов или представители районных администраций, местные СМИ и учебные заведения, где ранее обучались погибшие, а также родственники.

Би-би-си и команда волонтеров изучают эти данные и вносят их в список, который мы ведем с начала российского вторжения в Украину.