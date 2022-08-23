Украина, южный фронт: взаимные угрозы и высокая цена ошибки

Илья Абишев

Би-би-си

14 минут назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Getty Images

Вооруженные силы Украины планомерно разрушают ракетными ударами оба моста через Днепр на оккупированной российскими войсками территории Херсонской области. Посыл очевиден - перспектива остаться без снабжения для российской группировки на правом берегу Днепра становится всё более явной, что грозит военной катастрофой в случае резкой активизации боевых действий на этом участке фронта.

Но со стороны российского командования не видно признаков готовности совершить отход на относительно безопасный левый берег Днепра. Были лишь отдельные неподтвержденные сообщения о передислокации штабов в тыл, поближе к Крыму, но по всем признакам российская армия только наращивает свою численность на правобережье, перебрасывая туда силы с Донбасса.

В начале-середине августа усилились артиллерийские перестрелки по всей линии южного фронта, но никаких попыток серьезного продвижения ни одна из сторон не предпринимала. Еще одна реальность последних дней - взрывы и пожары в аннексированном Крыму, который до недавнего времени считался тихой гаванью и куда ездили проводить летний отпуск тысячи российских туристов.

Южный фронт: что он собой представляет

Протяженность линии фронта от Херсона до Донецка по прямой составляет около 400 километров, а с учетом изгибов - не менее 500. Местность в основном равнинная и безлесная. Имеется естественная водная преграда - река Днепр в нижнем течении.

Местность к югу от Днепра на его левом берегу занимают российские войска. Но передовые их части - херсонская и так называемая криворожская группировки - находятся на правом берегу. Для их снабжения служат два моста - Антоновский автомобильный и Антоновский железнодорожный.

Все эти мосты сильно повреждены украинской артиллерией, использующей американские системы "Хаймарс", и вряд ли пригодны для переброски тяжелой техники и транспортов с боеприпасами.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Так выглядел Антоновский мост в июле, после первого обстрела. Сейчас он в гораздо худшем состоянии

Между Херсоном и Каховским водохранилищем с севера на юг протекает приток Днепра, река Ингулец. Через эту реку на оккупированной российскими войсками территории есть лишь один мост, в селе Дарьевка, который украинская артиллерия тоже разбила.

Украинская армия удерживает небольшой плацдарм на левом берегу реки Ингулец, к югу от села Давыдов Брод.

Сложности обороны

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Если удерживать километровый участок силами хотя бы неполной роты в количестве 100 человек, для фронта от Херсона до Донецка необходимо 50 тысяч солдат - и это только считая боевые подразделения на передней линии.

По меркам Второй мировой войны держать оборону на таком фронте такими силами невозможно. К примеру, немецкая группа армий "Южная Украина", действовавшая в 1944 году на несколько другом, но сопоставимом по протяженности участке фронта, насчитывала три общевойсковые армии и множество вспомогательных подразделений - цифры разнятся, но было как минимум полмиллиона. У Красной армии было ещё больше. Группировку вермахта там в итоге разгромили.

Современные войны ведутся по-другому - благодаря развитым средствам разведки и мощным средствам огневого поражения нет необходимости удерживать большими силами каждый участок линии соприкосновения. Есть зоны, находящиеся под контролем одной из воюющих сторон, и есть так называемые серые зоны, где нет войск, но и занять их нельзя, потому что сразу же накроет вражеская артиллерия и авиация. Там, где вероятность удара противника наиболее высока, формируются укрепрайоны, туда стягиваются дополнительные силы.

Но степь есть степь, и как говорится, сто дорог - все твои. Если прозевать прорыв противника даже небольшими силами на любом из участков, бед не оберешься. Танки и мобильная артиллерия при поддержке пехоты быстро подавят очаги сопротивления, развернутся во фланги и начнут крушить линию обороны, а в образовавшуюся брешь хлынут другие части, развивая тактический успех.

А можно и попасть впросак - вдохновившись иллюзорным успехом, бросить лучшие силы на прорыв и бездарно положить их под ударами самолетов, ПТРК и ракетных систем противника.

Южная Украина - бескрайние степи, любая ошибка может дорого стоить.

Украина предупреждает о скором обострении

В ближайшее время будут очень острые события на всем фронте, заявил в эфире телемарафона представитель пресс-службы Главного управления разведки минобороны Украины Андрей Юсов.

По его словам, "август и сентябрь будут чрезвычайно важными месяцами" для дальнейшего развития событий.

"Об отступлении сегодня и о том, что Россия отведет свои войска с территории Украины, сейчас они [россияне] говорить не готовы, но Украина будет освобождать все свои территории", - сказал Юсов.

Примерно с середины весны, когда стало ясно, что российский блицкриг в Украине не удался, в украинском публичном пространстве звучат обещания устроить контрнаступление и начать именно с юга, с Херсона.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Российские войска заняли большую часть Херсонской области в первые дни вторжения

Словесные угрозы - это одно, а вот удары по мостам наряду с наращиванием сил на ключевых направлениях - это уже не просто слова.

Какие сценарии развития событий на юге Украины возможны в ближайшие месяцы и какие из них наиболее вероятны?

Попытка победить быстро

Россия может предпринять превентивное наступление с восточной и западной сторон Каховского водохранилища - справа в направлении на Запорожье, слева в направлении на Кривой Рог и Никополь, а также в обход Николаева с севера с целью его окружения и захвата.

Для реализации столь амбициозного плана как захват Кривого Рога и Запорожья нет предпосылок, но при удаче российским войскам удастся оттеснить украинские на расстояние 90-100 км от моста на Новокаховской ГЭС (до Антоновского и Дарьевского мостов украинская артиллерия всё равно достанет из Николаева), обеспечить его недосягаемость для атак "Хаймарсами" и купировать угрозу полной блокады херсонской и криворожской группировок.

Украина может нанести серию отвлекающих и главных ударов в южном и юго-восточном направлении, в том числе с плацдарма на левом берегу реки Ингулец под Давыдовым бродом с целью выхода к правому берегу Днепра.

В случае успеха удастся рассечь российскую группировку на две части и блокировать ее, поскольку мосты через Днепр уже практически выведены из строя, а все возможные понтонные или паромные переправы оказываются в зоне досягаемости украинской артиллерии.

Оба сценария ужасны для одной из воюющих сторон, но маловероятны. Главный вопрос - есть ли у России и Украины силы и средства на проведение крупной наступательной операции.

Российское командование перебросило тысячи бойцов и сотни единиц военной техники из Донбасса на южный фронт, под Херсон. Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович оценивал численность российских войск, сосредоточенных на юге Украины, примерно в 30 батальонно-тактических групп (БТГ) - более 20 тысяч солдат. Даже если Арестович ошибается в меньшую сторону, это довольно много, тем более что БТГ - это боевые подразделения, тыловиков надо считать отдельно. Но дело не в том.

Во-первых, у Украины солдат не меньше, а больше, чем Россия задействовала в так называемой спецоперации. Насколько они подготовлены, мотивированы и обеспечены - отдельный вопрос, который можно задать как украинским, так и российским генералам, и получить один ответ - мол, с этим всё отлично.

Во-вторых, для наступления нужно собрать силы в кулак, но в условиях современной войны незаметно это сделать не получится - противник укрепит опасное направление и не преминет нанести упреждающий огневой удар по скоплениям техники и личного состава.

В-третьих, для крупного наступления, предполагающего быстрое продвижение вглубь территории противника на десятки километров, необходимо иметь в свободном распоряжении очень много техники - средств ПВО, артиллерии, танков и бронемашин, авиации, средств радиоэлектронной борьбы и многое другое. И не просто иметь, а иметь с запасом, с учетом неизбежных потерь.

К тому же надо обеспечить бесперебойные поставки боеприпасов и других расходных средств. Если ситуация будет развиваться стремительно, по части снабжения российская армия окажется в худшем положении из-за поврежденных мостов через Днепр и Ингулец.

ВСУ не имеют опыта проведения крупных наступательных операций. Российские вооруженные силы имеют, но против относительно слабых противников - чеченских сепаратистов, грузинской армии, сирийских противников Асада. А в столкновении с таким сильным противником как украинская армия российские войска проявили себя неубедительно.

Кроме того, обе стороны осознают, сколь высока цена ошибки при проведении такой операции. В условиях степей южной Украины военная ситуация может меняться стремительно и бесповоротно.

Попытка победить медленно

Другой сценарий предусматривает отказ сторон от проведения молниеносных наступательных операций в пользу медленного вгрызания в оборону противника. При этом цели первого сценария остаются те же - украинская армия будет угрожать оперативным окружением российским группировкам в Херсоне и к западу от Каховского водохранилища, российская - перехватом инициативы с выходом к Кривому Рогу и Запорожью.

Сложность состоит в том, что прогрызть линию обороны противника спустя полгода после начала войны очень трудно и чревато огромными потерями. Обе стороны успели хорошо окопаться и собрать силы реагирования в глубине обороны.

Благодаря вялотекучести такое развитие событий будет способствовать российской армии в решении логистических проблем - даже если не получится организовать стабильные понтонные и паромные переправы на правый берег Днепра, она сможет обеспечить поставки херсонской группировке воздушным путем.

Зато украинская армия сможет заниматься тем, что у нее хорошо получается - громить российские тылы и линии снабжения.

Удары по Крыму

Крым - основная база снабжения всей российской группировки на юге Украины. О размерах складов, размещенных на аннексированном полуострове, наглядно говорит случай с подрывом арсенала под Джанкоем: разрывы боеприпасов там продолжались целые сутки.

Кроме складов, в Крыму дислоцированы военные базы и львиная доля авиации, задействованной российской армией в так называемой спецоперации.

Официального подтверждения поставок Киеву дальнобойных американских ракет ATACMS, способных достать до любой точки полуострова, включая Крымский мост, пока нет.

Но полеты украинских БПЛА над Крымом и работа по ним российских зениток стали происходить регулярно.