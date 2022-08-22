Между удавом и гадюкой. Что происходит с российской экономикой во время войны?

Ольга Шамина, Виктория Сафронова

Русская служба Би-би-си

43 минуты назад

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Автор фото, Getty Images

На этой неделе исполняется полгода со дня нападения России на Украину. В самом начале войны после введения первых западных санкций звучали мрачные прогнозы о том, что ждет российскую экономику: резкое сокращение ВВП, доллар по 200 рублей, гиперинфляция, дефицит товаров и многое другое. Но самые пессимистичные прогнозы не сбылись, а экономика, на первый взгляд, в хорошей форме. Так ли это?

Летом 2022 года, в самый разгар войны, российская экономика, как может показаться на первый взгляд, находится не в самой плохой форме.

ВВП во втором, полностью военном квартале, упал всего на 4% - это сильное падение, которое может откинуть экономику на несколько лет назад, но никак не катастрофическое.

Рубль стоит к доллару и евро на Московской бирже примерно столько же, сколько стоил в начале 2018 года, - тогда против России не были введены столь жесткие санкции, страну не покинули иностранные компании и инвесторы, а про войну серьезно не говорили. С начала апреля 2022 года доллар и евро подешевели более чем на 27%.

Потребительская паника, которая охватила россиян в конце февраля - начале марта, спала. А вместе с ней стала снижаться и инфляция: в годовом выражении рост цен замедляется, а месяц к месяцу они вообще падают.

Даже настроения бизнеса, похоже, немного восстанавливаются - по крайней мере, это видно по сектору услуг. Индекс PMI - он строится на основе опросов компаний и считается надежным индикатором состояния экономики - в июле для сектора услуг вырос до 54,7 пункта (все, что выше 50, говорит о росте выпуска сектора или экономики в целом). Компании из сектора услуг в июле отмечали рост спроса внутри страны.

Правда, промышленные компании, согласно опросу, далеко не так оптимистично настроены: они сокращают выпуск продукции, жалуются на нехватку некоторых видов сырья и на низкий спрос на свою продукцию.

Даже доходы населения, которые должны были после войны обвалиться на фоне высокой инфляции и девальвации рубля в марте, во втором квартале, если верить данным Росстата, не особенно сильно упали - всего на 0,8% (речь идет о реальных располагаемых доходах, которые учитывают инфляцию и обязательные платежи).

Некоторые данные показывают, что и потребительский спрос начал постепенно оживать.

В целом эта картина дает возможность российским властям заявлять, что экономика страны стабилизируется и восстанавливается после кризиса.

"Экономический блицкриг против России изначально не имел шансов на успех", - так президент Владимир Путин на Петербургском экономическом форуме описывал влияние санкций.

Большую часть своей речи он посвятил тому, как российская экономика справляется с кризисом и как с ним совсем не справляются страны Запада. Эту же риторику подхватила и российская пропаганда.

Однако экономисты считают иначе: российская экономика находится в кризисе, просто это не быстрое и стремительное падение, а медленное и постепенное сокращение, которое будет длиться несколько лет.

"Если оказалось, что вы встретились не с гадюкой, а с удавом - это не всегда хорошая новость", - так образно описывает ситуацию в стране ректор Российской экономической школы Рубен Ениколопов.

Затяжное падение

"Те, кто думал, что экономика, как свет - выключаешь просто, они не знают, как экономика устроена. Даже во время очень тяжелого кризиса в 90-е за два года жизнь менялась незаметно. Так не бывает, чтобы кризис наступал мгновенно", - объясняет профессор Чикагского университета Константин Сонин.

В марте и апреле многие действительно ждали, что свет "выключится" хотя бы ненадолго. Сонин вспоминает самый мрачный прогноз, который он видел у Банка международных расчетов, - падение ВВП на 15-20% .

Однако весной довольно пессимистично были настроены и российские чиновники. Например, в апреле глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что, по официальному прогнозу минэкономразвития, ВВП России в 2022 году упадет примерно на 10%.

В мае минэкономразвития ждало падения уже на 7,8%, а на прошлой неделе в СМИ появились новые прогнозы ведомства - падение всего на 4,2% в этом году.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В России выстраиваются очереди в магазины западных сетей, которые покидают страну

Центральный банк также заметно улучшил свой прогноз. В конце апреля ЦБ ожидал падения ВВП на 8-10% по итогам 2022 года и инфляции к концу года на уровне 18-23%. В текущем прогнозе - всё оптимистичнее: падение ВВП на 4-6% в 2022 году и инфляция в 12-15% в конце года.

"Рыночная экономика очень гибко подстраивается к изменяющимся обстоятельствам - это во многом, с моей точки зрения, объясняет, почему российская экономика, несмотря на такое беспрецедентное давление, не дала такое катастрофическое сокращение, как многие ожидали", - считает Ениколопов.

Он приводит и другие причины, почему "свет не выключился". Так, Европа не так быстро сокращала и сокращает закупки российских энергоресурсов, как этого многие ожидали.

Кроме того, российские компании были более или менее готовы к такому кризису из-за опыта пандемии коронавируса: они делали запасы на складах, ожидая нарушения цепочек поставок.

"Они готовились к тому, что логистика полетит из-за того, что какой-нибудь Шанхай закроют. Тут оказались санкции - а итог тот же самый: прекращаются поставки, вы живете на запас", - считает экономист.

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Нынешнее оживление экономики Ениколопов объясняет тем, что россияне "примирились с ситуацией". На резкий рост неопределенности люди обычно реагируют так: они "замирают и перестают тратить, начинают увеличивать сбережения".

Сейчас же "у российских потребителей наступило успокоение, поэтому чуть-чуть появились признаки оживления", объясняет экономист.

Ениколопов считает, что кризис никуда не делся. Прогнозы на 2022 год действительно меняются в лучшую сторону, но часть сокращения переносится на 2023 год.

Это подтверждают и официальные прогнозы. ЦБ ухудшил свой прогноз на следующий год до спада на 1-4%. Минэкономразвития, согласно публикациям в СМИ, ждет падения на 2,7%.

"Мой прогноз на спад ВВП от 8 до 12%. И в следующем году снова будет спад. И если в следующем году даже просто будет минус 1, то это будет уже хуже, чем 2008-2009 год. А если потом и на третий год будет спад, то это уже будет похоже на спад в 90-е", - прогнозирует Константин Сонин.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Некоторые западные магазины окончательно ушли с российского рынка

"Мы избежали апокалиптических сценариев, и кажется, что уже мы не вернемся в эту точку", - говорит главный экономист "Ренессанс Капитала" Софья Донец. В марте она оценивала падение ВВП в 2022 году в "широком диапазоне" - от 6 до 10%.

Теперь Донец ждет сокращения экономики на 4,7% в этом году и на 3,5% в 2023 году. Уже осенью этого года начнется фактическое закрытие компаний, что может привести к росту безработицы, которая пока никак на кризис не реагировала, уточняет Донец.

"Мы ожидаем, что 2023 год может стать чуть ли не более сложным, чем 2022-й", - говорит экономист.

Тайный кризис

"Есть некие иллюзии - все говорят про инфляцию и курс рубля как показатель, что все замечательно в российской экономике, но нет, на самом деле это показатели, которые говорят на данный момент скорее о проблемах", - считает Ениколопов.

Курс рубля высокий, потому что импорт упал очень сильно и нефтегазовые доходы пока высокие, а инфляция сокращается, потому что падает платежеспособный спрос населения, поясняет Еникополов.

Если в годовом выражении темпы инфляции просто замедляются, то месяц к меcяцу, начиная с июня, цены в России падают - это процесс называется дефляцией, и он может быть признаком серьезных проблем.

Обычно цены в России начинают немного снижаться в августе - тогда в магазинах и на рынках появляется новый урожай овощей и фруктов. Но в этом году падение началось на несколько месяцев раньше. Причем в августе, судя по статистике Росстата, дешевеют не только фрукты и овощи, но и некоторые предметы одежды и электроника.

Дефляция - это опасное для экономики явление. Если население ничего не покупает, а цены падают, то бизнес перестает закупать новые товары или начинает производить меньше - это приводит к падению экономики.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Цены в этом году падают не только из-за дешевеющих фруктов и овощей

Аналитики ЦБ пишут о ловушке "адаптационного ожидания", в которой оказалась российская экономика. Кратко это можно описать так: бизнес ждет, когда население начнет покупать, а население ждет, когда бизнес снизит цены и расширит ассортимент.

Пока все ждут, экономика "замирает". Сейчас неясно, начала ли экономика выходить из этого состояния на фоне некоторого оживления спроса.

Помимо этого, экономисты говорят и о других "скрытых" признаках кризиса - прежде всего, постепенном снижении качества товаров и потере некоторых услуг из-за ухода западных компаний и проблем с экспортом.

"Вот говорим, продано телефонов на 1000 долларов, но забываем про качество. Вроде как все то же самое, потребление то же, но качество товаров упало, и на это повлиял уход крупных международных компаний. Вроде как съели фастфуд на ту же сумму, только раньше это был "Макдональдс", а теперь "Вкусно - и точка", - приводит примеры Ениколопов.

Донец отмечает еще один фактор кризиса - ожидания людей. "Сейчас нетипичная ситуация, когда ожидания восстанавливаются медленнее, чем текущая ситуация. Обычно ситуация улучшается, люди думают, что дальше будет еще лучше. А сейчас стало получше, но при этом нет улучшения ожиданий", - описывает ситуацию экономист. Население боится неопределенности - вдруг случится "вторая волна или второе дно".

"Уже сейчас последствия [кризиса] вполне ощутимы. Уровень жизни у людей упал, но, конечно, не настолько, как если бы на их город упала бомба. Но если у людей сокращаются расходы, это не менее ощутимо, чем было примерно в 2008-2009 году. Это уже для большинства россиян чувствуется так же, как сильный экономический кризис, которого не было 10 лет, а за последние 30 лет один раз только был такой", - добавляет Сонин.

Движение к бедности

Главный риск экономисты видят все же не в потребительских настроениях или ожиданиях бизнеса, а в санкциях.

Если экономика в целом справилась с последствиями финансовых санкций и глубокого кризиса действительно удалось избежать, то уход западных компаний и технологические санкции приведут к отставанию России.

"Технологическое отставание уже видно. Машины, выпущенные в 2022 году в России, менее продвинутые, чем те, которые выпускались на год раньше", - приводит пример Сонин.

Ениколопов считает, что главная угроза - не в сфере товаров для конечного потребления, а в средствах производства. Если без нового айфона можно прожить, то отсутствие поставок станков - это удар для бизнеса.

"В среднесрочной перспективе это гораздо болезненнее, потому что там [в средствах производства] есть мультипликативный эффект: если на тысячу долларов недопоставили айфонов, то тысячу долларов российская экономика потеряла, если на тысячу долларов не поставили станков, то экономика может потерять десять или сто тысяч", - поясняет экономист.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Санкции стран Запада могут привести к тому, что Россия останется без ценных технологий

Ениколопов считает, что это влияние проявится позже - эффект очень медленный. Неясно, смогут ли параллельный импорт и поставки из Китая как-то его свести на нет.

"Китай, конечно же, является технологическим лидером, и у него нет причин так сильно помогать России, это не в его интересах, они очень прагматичные. Поэтому они будут торговать, но не делать так, чтобы Россия не отставала технологически", - поясняет экономист.

"Торговые санкции по большому счету еще не реализовались полноценно", - напоминает Донец. Она не уверена, что часть бизнеса сможет "воспроизводить производственный цикл" без импорта технологий.

Еще один риск - это нефтяное эмбарго, которое будет введено с конца этого года.

"Мы потеряли репутацию. Это проблема не краткосрочная, а долгосрочная, на долгие годы вперед. Россия не сможет быть полностью интегрирована в мировую экономику, и это означает, что она не сможет развиваться теми же темпами и будет отставать от технологических лидеров", - добавляет Ениколопов.

Технологическое же отставание приведет к перестройке экономики - к более примитивным технологиям и менее качественным товарам.

"Российская экономика находится в начальной точке своего движения в сторону другого устройства. Если раньше была рыночная экономика, ориентированная на догоняющее развитие по отношению к ведущим странам, то теперь - движется к централизованной экономике, которая будет бедной и неразвивающейся. Но это только начало пути", - так описывает перестройку Сонин.