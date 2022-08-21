Риск ядерного удара и политические проекты Кремля: разговор с британским генералом

Григор Атанесян

Би-би-си

18 минут назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Российские комплексы "Искандер" могут нести ядерные боеприпасы

Затяжной характер войны и планы Москвы на оккупированные территории Украины повышают риск российского тактического ядерного удара, считает генерал сэр Ричард Бэрронс, бывший глава Объединенного командования вооруженных сил Великобритании.

Запад должен не допустить такой сценарий, считает генерал, но не ценой уступок Кремлю.

Наоборот, США и Европа должны гарантировать долгосрочную поддержку Украины и подчеркнуть последствия, которые ядерная эскалация несет для России.

Ядерный риск референдумов

В начале российского вторжения в Украину об использовании тактического или малого ядерного боеприпаса со стороны России говорили все стороны. К такому шагу призывали депутаты Госдумы и глава Чечни Рамзан Кадыров, о серьезности этого риска предупреждали президент Украины Владимир Зеленский и директор ЦРУ Уильям Бернс.

"Тактическое ядерное оружие, в соответствии с российской военной доктриной, не используется в таких конфликтах", - говорил посол России в Британии Андрей Келин в интервью Би-би-си в мае этого года.

Однако российские дипломаты уверяли, что и вторжения в Украину не будет.

Риск ядерного удара станет гораздо более серьезным в случае успешного украинского контрнаступления в Херсонской области или на другом направлении, считает сэр Ричард Бэрронс.

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Он связывает это с двумя факторами. Первый из них - планы Кремля провести референдумы на оккупированных территориях Украины. Если это произойдет - сейчас конкретных дат не назначено, - то в исходе сомневаться не приходится, считают эксперты: голосования будут организованы так, чтобы гарантировать присоединение к РФ.

Второй фактор - официально заявленные планы Украины отвоевать все потерянные с 2014 года территории, включая и аннексированный Крым. Для этой цели Киев занимается модернизацией армии и добивается от стран Запада современного оружия, которое позволит не только сдерживать российские войска, но и перейти в контрнаступление.

К моменту, когда Украина получит эти вооружения и соберет необходимые ресурсы, юго-восточные области страны в мышлении Кремля могут стать частью России.

Аннексия, если она состоится, будет незаконной с точки зрения международного права, и ее не признает большинство стран мира. Но это не помешает российским властям считать эти территории частью Российской Федерации.

Следовательно, для их защиты они могут пойти на такой беспрецедентный шаг, как первое за 75 лет применение ядерного оружия, считает Бэрронс.

"Если у Украины получится собрать ресурсы для наступления и если Украина действительно добьется успехов, то мы должны принять тот факт, что использование малого ядерного боеприпаса будет полностью соответствовать российской военной доктрине, в понимании российских политиков и военных", - сказал генерал в разговоре с Русской службой Би-би-си.

Согласно ядерной доктрине РФ, ядерное оружие может быть применено в ответ на ядерную атаку, а также в случае другой агрессии, которая ставит под угрозу существование государства, и атаки на критически важные объекты.

"Речь идет не о межконтинентальных баллистических ракетах, а о малом ядерном боеприпасе для срыва наступления, которое в глазах российской власти будет угрожать интересам государства", - уточняет сэр Ричард.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, На оккупированных территориях активно распространяется российская пропаганда. Кадр из Мелитополя

Эксперты выдвигают разные версии того, что может стать объектом российского ядерного удара, с разбросом от демонстрационной детонации над морем до обстрела Киева.

Однако Бэрронс считает, что самым вероятным сценарием может быть удар по подразделениям украинской армии, ведущим наступление, которое российские войска не могут сдержать иначе.

"Этот шаг отбросит Россию в Средние века"

Британский военный подчеркивает - его предостережение не направлено против поддержки Украины в ее планах освобождать оккупированные территории. Он лишь призывает западных лидеров осознать этот риск и сделать все возможное, чтобы его предотвратить.

"Как это сделать? Необходимо дать России четко понять, что если она пойдет на такой шаг, цена, которую она платит сейчас [за вторжение в Украину], будет многократно увеличена, и Россия будет отброшена в Средние века на обозримое будущее в смысле исключения из мировой экономики, или членство Украины в НАТО станет реальностью".

Он добавляет, что для предотвращения ядерного сценария Западу нужно вести дипломатическую работу с Китаем, Индией и другими странами, продолжающими сотрудничество с Россией. Они тоже должны дать знать Москве, что применение ядерного оружия будет для них абсолютно неприемлемым.

"Необходимо, чтобы Путин посчитал стратегическую и политическую цену, которую придется заплатить за использование малого ядерного боеприпаса, слишком высокой для того, чтобы россияне были готовы ее принять".

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Тактический ядерный удар ВС РФ могут нанести, например, из самоходной гаубицы "Малка"

Мобилизация не только Украины, но и Запада

Сэр Ричард Бэрронс призывает политиков не питать надежды, что война сама собой закончится благоприятным для них исходом - что российская машина выдохнется, или ресурсы закончатся, или по другой причине Путин откажется от попыток захватить больше украинских территорий.

Российского поражения в Украине можно добиться, считает сэр Ричард, но для этого Западу нужна долгая и масштабная программа поддержки Украины и мобилизация военно-промышленного комплекса.

По его оценке, поддержка Украины будет обходиться как минимум в 6 млрд долларов в месяц. А военная помощь должна выйти на новый уровень: будет недостаточно выделять остатки со своих складов. Необходимо масштабное производство оружия, снарядов и экипировки для ВСУ как на западных, так и на украинских заводах.

"Никто не представлял этого в феврале, но сейчас нам нужно задуматься не только о мобилизации гражданского общества в Украине, но и мобилизации западных казначейств и западной промышленности", - говорит Бэрронс.