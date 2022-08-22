"Допустить участие Киева сложно" - гибель Дарьи Дугиной в западных СМИ

час назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Anadolu Agency

Убийство Дарьи Дугиной - дочери идеолога агрессивного "русского мира" Александра Дугина - нашло широкий отклик в западных СМИ. Газеты пытаются объяснить роль 60-летнего философа в российской повестке, сомневаются в официальной версии ФСБ и предполагают, что Россия попытается отомстить за убийство Дугиной на военном уровне.

Дочь Дугина погибла при взрыве автомобиля на Можайском шоссе вечером 20 августа. Перед этим она вместе с отцом посетила фестиваль "Традиция" в подмосковной усадьбе Захарово.

Сегодня ФСБ опубликовало свою версию произошедшего: в убийстве подозревают гражданку Украины Наталью Вовк 1979 года рождения, которая 23 июля приехала в Россию вместе с 12-летней дочерью.

Чтобы объяснить значение убийства Дугиной западные газеты пытаются дать определение роли ее отца в российский политике - и сделать это им очевидно непросто.

"Пророк" или "русский фашист"?

Автор фото, ZURAB DZHAVAKHADZE/TASS Подпись к фото, Философ Александр Дугин - один из авторов идеи "евразийства", где России приписывается особая историческая роль

Западные СМИ интересует прежде всего сам Александр Дугин как один из главных идеологов "евразийства" и его отношения с президентом Владимиром Путиным. Одни называют его "мозгом российского президента", другие отмечают, что отношения Дугина с Путиным не вполне понятны, а сам российский философ формально не занимает никаких государственных должностей.

"Со своей длинной бородой и затянутыми назад волосами, Александр Дугин похож на пророка. Он свободно владеет английским и говорит в строгом тоне. Дугин - один из архитекторов "евразийства", имперской идеологии, настаивающей на особой роли России.

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Аналитики расходятся в оценке его влияния на президента Путина, но идея 60-летнего философа о том, что Россия должна собрать свои исторические территории, отвергнуть тлетворное влияние Запада и пойти своим собсвенным, особым путем, оказывает очевидное влияние на образ мыслей обитателей Кремля", - пишет Times, называя Дугина "человеком, сформировавшим Путина".

Американский общественный вещатель NPR пишет о Дарье Дугиной так: "Она была дочерью человека, которого часто называют "мозгом Путина". Дугин - известный российский интеллектуал-националист, чье видение восстановленной Российский империи подводит идеологические основания под путинскую войну в соседней Украине".

"Больше 10 лет и отец, и дочь настаивали на российском вторжении. Оба много раз заявляли, что процветание России возможно только при условии уничтожения Украины", - пишет NPR.

"Мозгом Путина" Дугина впервые в англоязычной прессе назвал в 2014 году автор журнала Foreign Affairs. Сегодня этот эпитет часто встречается в комментариях по поводу гибели Дарьи Дугиной, а газета Independent даже называет философа "путинским Распутиным".

Financial Times, с другой стороны, отмечает, что формально Дугин не занимает в российским правительстве никаких постов.

"Влияние Дугина на Путина иногда переоценивали, - пишет газета. - Он лишился преподавательского поста в главном московском университете и почти перестал появляться на телевидении, а США и Канада наложили на него персональные санкции в 2015-м году, после того как созданное им Международное евразийское движение объявило набор добровольцев для войны в Донбассе".

"Дугин известен разработкой крайне правого взгляда на роль России в мире. Его описывали как "русского фашиста" и известного апологета теорий заговора", - пишет Guardian, заимствуя это определение из колонки своего же корреспондента.

"Некоторые говорят, что он помог сформировать экспансионистскую внешнюю политику российского президента. Однако степень влияния Дугина на Путина остается предметом догадок - многие информированные источники говорят, что его влияние на Кремль было минимальным", - пишет Guardian.

"Применение Дугину в кремлевских СМИ все же нашлось: иногда ему там предоставляли платформу для продвижения своей агрессивной идеологии, а иногда использовали для дискредитации более агрессивных националистов", - пишет газета.

Версии

Украинские власти категорически отрицают причастность к убийству Дугиной, ответственность за которое ФСБ возложило на Киев

Журналисты New York Times обращают внимание на обстоятельства смерти Дарьи Дугиной.

"Попытки покушений и заказные убийства публичных фигур были определяющим мотивом беспокойных российских 1990-х годов. В последние годы в Украине их целями становились бизнесмены и журналисты, а в последние недели, в оккупированных частях Украины, пророссийские деятели", - пишет газета.

"В Москве 1990-х взрывы автомобилей были привычным делом, но в путинской России они стали редкостью. [...] И хотя раньше украинским спецслужбам удавалось проводить операции на оккупированных Россией территориях, неподалеку от линии фронта, нет никаких оснований предполагать, что Киев способен организовать столь дерзкое нападение так близко к российской столице", - считает автор NYT.

Заказные убийства происходили в России и в последние годы, напоминает издание, но их мишенью обычно становились открытые критики Кремля, а не его активные сторонники.

Комментаторы, опрошенные Washington Post, склонны исключать версию украинского вмешательства.

Председатель Комитета по делам разведки палаты представителей США Адам Шифф в комментарии Си-эн-эн сказал, что об инциденте в Подмосковье конгрессменам официально пока не сообщали, так что и версий по поводу заказчиков и исполнителей убийства у них нет.

"В российском обществе и правительстве так много различных противоборствующих групп, что в этой борьбе возможно вообще что угодно", - уверен Шифф.

"Я надеюсь, что нападение организовано одной из этих групп, а не заказано из Украины. Мы видели ужасы военных преступлений, совершенных российскими военными в Украине, за которые Россия непременно должна ответить. Конечно же, я бы не хотел видеть с украинской стороны ничего похожего на убийства мирных жителей, так что очень надеюсь, что заявления представителей Киева правдивы и никакого отношению к этому убийству Украина не имеет", - добавил американский законодатель.

Бывший британский посол в России Тони Брентон сомневается, что у Украины была техническая возможность совершить это убийство, истинной целью которого, по его мнению, был сам Дугин.

"Современная Россия находится под жестким контролем, и допустить, что страна, с которой Россия находится в состоянии войны, могла организовать взрыв автомобиля в Москве - при том, насколько российские власти озабочены вопросами безопасности, - довольно сложно", - сказал он Sky News.

Последствия

В западных СМИ отмечают, что после убийства Дугиной - а особенно после того как ФСБ официально обвинила в организации убийства украинские спецслужбы, - в прокремлевской среде усилились призывы отомстить Киеву.

Си-эн-эн цитирует Маргариту Симоньян и ее мужа, призывающих в телеграм-каналах наносить удары по "центрам принятия решений". В подборку американской прессы попал и ее муж, телережиссер Тигран Кеосаян, написавший, что не понимает, "почему в Киеве еще есть строения на Банковой улице".

В понедельник, после публикации официальной версии ФСБ, ярость российских патриотов только усилилась.

Маргарита Симоньян пишет уже об Эстонии, куда по версии ФСБ бежали убийцы Дугиной: "Думаю, у нас найдутся профессионалы, желающие полюбоваться шпилями в окрестностях Таллина".