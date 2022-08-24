Полгода в Украине идет война: шесть месяцев в шести графиках и цифрах

23 минуты назад

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Автор фото, Getty Images

С начала полномасштабного вторжения в Украину российской армии прошло ровно шесть месяцев.

24 февраля в телеобращении президент России Владимир Путин объявил о начале "специальной военной операции" в Донбассе, игнорируя призывы Совета безопасности ООН к миру.

В Киеве начали раздаваться сирены воздушной тревоги и президент Украины Владимир Зеленский заявил: "Это звук нового железного занавеса, опускающегося и закрывающего Россию от цивилизованного мира. Наша национальная задача - чтобы этот занавес проходил не по нашей украинской территории, а дома у россиян".

В тот день жизнь многих людей навсегда изменилась.

В День независимости Украины, отмечаемый 24 августа, конца войне не видно. Би-би-си решила посмотреть на то, как минувшие полгода отразились на Украине и на других странах с помощью графиков.

1: Украина до вторжения

До начала войны самопровозглашенные и поддерживаемые Россией Донецкая и Луганская "народные республики" держали под контролем значительные части Донбасса.

21 февраля Владимир Путин объявил, что Россия намерена признать эти самопровозглашенные квазигосударственные формирования странами.

Этот шаг осудили Украина, страны Запада и НАТО - но формально это решение позволило Путину ввести в Украину войска.

За восемь лет до этого, в 2014-м, Россия также аннексировала украинский Крым, хотя большинство стран мира так и не признали полуостров российским.

2: Украина полгода спустя

Спустя шесть месяцев боев российские войска сумели взять под контроль значительные территории на востоке Украины.

Однако российских военных вытеснили из захваченных ими поселений неподалеку от Киева и других крупных городов на севере страны.

Территорию Луганской области Россия сейчас контролирует полностью. В Донецкой армия продолжает медленное продвижение.

Харьков долгие месяцы терпит обстрелы.

Захват Россией мариупольского комбината "Азовсталь" в мае, после долгой и кровавой осады, дал России сухопутный маршрут в Крым и контроль над Азовским морем.

Россия по-прежнему контролирует Крым, однако в последние недели на полуострове все чаще срабатывают системы ПВО. Российские власти утверждают, что стреляют по беспилотным летательным аппаратам.

На юге первым захваченным Россией относительно крупным украинским городом стал Херсон. Сейчас украинцы пытаются его отбить, нанося удары по мостам через Днепр, по которым идет снабжение российской группировки войск.

3. Количество жертв

Подсчет жертв в любом военном конфликте - дело крайне сложное.

Би-би-си проанализировала данные американской НКО Acled, которая специализируется на информации о насилии в мировых конфликтах. По ее данным, с 24 февраля по 10 августа в украинской войне погибло более 13 тыс. человек.

Впрочем, по словам экспертов, реальное количество погибших может быть гораздо выше.

Украина и Россия утверждают, что на войне погибли десятки тысяч людей, но их цифры не сходятся друг с другом, а проверить их независимо не представляется возможным.

ООН не считают надежной информацию о жертвах, предоставленную самими конфликтующими сторонами.

4. Беженцы

С начала полномасштабной войны в Украине по данным ООН страну покинуло по меньшей мере 12 млн человек.

Более пяти млн уехали за границу, в основном в соседние страны. Еще семь были вынуждены искать новую крышу над головой, не покидая территорию Украины.

Однако несколько сотен тысяч уехавших уже вернулись в Украину, особенно в крупные города, такие, как Киев.

По оценке Управления верховного комиссара Агентства ООН по делам беженцев, в период с первого дня российского вторжения по 17 августа, из Украины в страны Европы бежали более 6,4 млн человек.

Некоторые украинцы, особенно жители оккупированных территорий, отправились в Россию. По словам президента Путина, его силы эвакуировали 140 тыс. россиян из Мариуполя. Российская сторона настаивает, что украинцы уезжают в Россию добровольно, однако группы волонтеров, помогающие украинцам уехать из Россию говорят, что уехали уже тысячи.

Большая часть из уехавших в Европу отправилась в Польшу или Германию.

5. Ущерб

То, как шесть месяцев войны отразились на украинской инфраструктуре, видно невооруженным взглядом.

Там, где раньше были дома и величественные здания, сегодня стоят одни руины.

По состоянию на 8 июня инфраструктурный ущерб, нанесенный Украине военными действиями, эксперты Украинской школы экономики оценивали примерно в 39 млрд долларов.

Общий инфраструктурный ущерб в УШЭ оценивают в 104 млрд.

6. Продовольствие

Война усугубила и без того непростой мировой продовольственный кризис.

Многие страны закупают в Украине зерновые, однако с февраля Россия блокирует украинские порты на Черном море.

В июле Киев и Москва при посредничестве ООН и Турции заключили соглашение, позволявшее разблокировать украинские порты.

В документе говорится, что Россия обязалась не стрелять по портам, пока продовольственные грузы находятся в транзите, а украинские корабли - сопровождать грузовые суда грузами через заминированные участки.

В рамках этого соглашения из украинских портов на Черном море вышло уже несколько кораблей с грузами.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, участвовавший в переговорах, призвал международное сообщество делать все возможное, чтобы договоренность об украинском зерне соблюдалась.

Президент Турции Реджеп Эрдоган считает, что договоренность об экспорте зерна может стать основой для более широких переговоров России с Украиной.