Россия передала Азербайджану Лачинский коридор. Что это значит для армян Карабаха?

Ольга Просвирова

Русская служба Би-би-си

час назад

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Автор фото, Valery Sharifulin/TASS

Российские миротворцы передали Азербайджану контроль над Лачинским коридором - шестью километрами горной дороги, имеющей ключевое значение для всего региона. Эта дорога соединяет Армению и Нагорный Карабах.

Два года в “коридоре”

Вторая карабахская война продлилась 44 дня и завершилась 10 ноября 2020 года - в этот день президент Азербайджана и премьер-министр Армении при посредничестве Владимира Путина подписали совместное заявление. По факту это была капитуляция Армении.

Помимо прекращения огня и возвращения Азербайджану территорий вокруг Нагорного Карабаха, которые с 1994 года контролировали армянские силы, Ильхам Алиев и Никол Пашинян тогда договорились, что делать с Лачинским коридором - единственным наземным путем, соединяющим Армению со Степанакертом (Ханкенди), столицей непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

По итогам войны Лачин - маленький городок на юго-западном склоне Карабахского хребта, где в советское время жило несколько десятков тысяч человек, - спустя почти три десятилетия вернулся в Азербайджан. Город и саму дорогу из Армении в Нагорный Карабах контролировали российские миротворцы - у них пятилетний мандат с возможностью продления.

Поначалу было непросто: несмотря на то, что формально эта территория - азербайджанская, на время “переходного периода" попасть в Лачин без согласования могли только обладатели армянских паспортов, а азербайджанским военным приходилось согласовывать каждый проезд по коридору с россиянами. Даже в случае согласования колонну азербайджанцев сопровождали российские миротворцы.

Автор фото, ANDREY BORODULIN/AFP via Getty Images

“Они первое время возмущались. Но мы им объяснили, что таковы условия мирного договора. Под этим договором стоит подпись президента. Так что будьте добры, - рассказывал Би-би-си в марте 2021 года российский миротворец.- Обычно после этих слов все споры заканчивались”.

Конфликты на горной дороге длиной всего несколько километров случались часто. Проезжая, азербайджанцы демонстрировали, что это их территория, вывешивая из окон машин национальный флаг. Армяне, если видели азербайджанскую колонну, отвечали своеобразно: показывали средний палец.

Со временем стало спокойнее: уже осенью 2021 года проезд по Лачинскому коридору открыли для частных автомобилей. Но движение по коридору до сих пор строго контролируют миротворцы.

Тогда, в 2021-м, в Лачине было всего 80 жителей. Многие из них с ужасом рассказывали, как в соседних деревнях, которые переходят под контроль Азербайджана, местным дают совсем немного времени на то, чтобы собраться и уйти.

Уходить большинству было некуда. Немногочисленные жители Лачина уходить никуда не хотели. Но сейчас, возможно, придется.

Спорная дорога

Полтора года после окончания войны можно было бы охарактеризовать как время без мира и без войны.

Локальные обострения происходили регулярно: в основном в эскалации обвиняли Азербайджан, который в марте этого года даже взял под контроль еще один населенный пункт и высоту в зоне конфликта.

Но ситуация в Карабахе значительно ухудшилась в конце июля.

Сначала власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики объявили, что азербайджанцы пытались перейти линию соприкосновения. Потом российские миротворцы отчитались о "трех нарушениях режима прекращения огня" со стороны Азербайджана. После этого стороны начали обвинять друг друга в обстрелах. В перестрелках погибли несколько военных.

Некоторые независимые эксперты тогда указывали, что новый виток противостояния связан с тем, что Ильхам Алиев хочет подтолкнуть Ереван к скорейшему решению спорных вопросов. А время для этого удачное: пока Россия занята войной в Украине и весь мир следит за происходящим, азербайджанцы решили действовать более агрессивно, без оглядки на миротворцев.

Главный неразрешенный вопрос упирался в тот самый Лачинский коридор, контроль над которым Азербайджан хотел получить в самое ближайшее время.

Автор фото, Valery Sharifulin/TASS

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По соглашениям, ознаменовавшим окончание войны, Армения и Азербайджан должны были определить план строительства нового маршрута в обход Лачина. Российские миротворцы должны были переехать на новую дорогу. На это давалось три года, и срок еще не вышел.

Но переговоры и согласования шли долго.

3 августа, после сильного обострения ситуации, секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян назвал требования Баку по Лачинскому коридору неправомерными: он утверждал, что Армения пока не согласилась ни на один план строительства новой дороги.

Азербайджан это не смущало: к тому моменту он уже достраивал свою часть трассы, которая начинается на границе Лачинского района с Арменией и соединяется с шоссе Шуша (армяне называют город Шуши) - Степанакерт. Сейчас, заявили в Баку, дорога полностью готова к использованию.

В Азербайджане считают, что Армения все это время намеренно затягивала согласование плана и строительство своего участка. Ереван настаивал, что надо подождать истечения трех лет.

Но после обострения конца июля - начала августа, процесс ускорился. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике заявили, что Азербайджан потребовал освободить Лачин и село Забух (Ахавно) до 5 августа. Чуть позже дату отложили на 25 августа.

Люди вдоль дороги

На территориях, которые отошли Азербайджану, продолжают жить армяне. Многие из них никак не могут договориться со своими властями о переселении.

Непризнанная республика обещает предоставить временное жилье, но на это соглашаются не все. Временный статус жилья не устраивает многих, другие же возмущаются, что все обещания - только на словах.

“Кавказский узел” (СМИ признано в России “иностранным агентом”) поговорил с местными жителями, которые находятся в полной неопределенности. Многие не знают, куда им идти, можно ли им остаться и, если да, что с ними будет.

В начале августа власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики объявили армянским жителям Лачина и сел Сус и Ахавно (в Баку его называют Забух), что они должны покинуть свои дома до 25 августа: именно тогда территории должны окончательно перейти под контроль Азербайджана.

Для жителей сел это заявление стало большой неожиданностью: многие люди, бежавшие оттуда во время второй карабахской войны, вернулись в родные места, надеясь, что смогут продолжить жизнь в своих домах.

6 августа журналистка Лилит Шахвердян проехала пока еще действующему коридору через Лачин, когда власти НКР велели людям собирать вещи. Лачин все еще охраняли российские миротворцы - военные не разрешили журналистке снимать в городе.

Автор фото, Лилит Шахвердян Подпись к фото, Жители села Ахавно до последнего не верили, что придется уезжать, но собирали вещи

Зато ей удалось поговорить с жителями Ахавно. Местные, по словам журналистки, не до конца верили в то, что приход Азербайджана возможен, но собирали вещи.

После войны 2020 года в селе снова обустроили школу: отремонтировали, покрасили стены, обновили парты. Преподавать приехали новые учителя из Армении. Теперь школу придется оставить.

Люди вывозили бытовую технику и жгли ненужные бумаги. В интернете появились ролики, на которых видно, как некоторые жители сжигают свои дома, чтобы они не достались азербайджанцам. Правда, власти непризнанной республики предупреждали, что в таком случае люди не получат компенсации.

Лилит Шахвердян рассказала Би-би-си, что в Ахавно винят власти непризнанной НКР, но понимают, что Азербайджан, вероятно, не оставил другого выхода. Во второй половине августа при въезде в Ахавно появились российские БТР и блок-посты перед въездом в деревню.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "Пусть сами строят": армяне сжигают свои дома в Карабахе

В качестве помощи вынужденным переселенцам НКР предлагала 40 тысяч драмов на человека (около 99 долларов) и сертификат на 10 млн драмов (примерно 24,6 тыс. долларов) на покупку или аренду жилья. Этих денег, говорит журналистка, хватило бы на аренду, но не на покупку дома - особенно если речь идет об Армении.

Кроме того, бывшие жители Лачина, получившие такие сертификаты, столкнулись с проблемами: армянские банки с подозрением относятся к таким документам и часто не принимают их.

Президента Азербайджана Ильхама Алиева это интересует мало. “Люди, незаконно расселенные в городе Лачин, селах Забух и Сус, должны быть выведены. Это естественно. Их присутствие там, по существу, является военным преступлением, потому что это противоречит правилам Женевской конвенции. Страна-оккупант не может проводить незаконное заселение на захваченных землях”, - заявил он.

Автор фото, ANDREY BORODULIN/AFP via Getty Images Подпись к фото, Новая дорога из Карабаха в Армению проходит теперь возле азербайджанской Шуши и находится под контролем российских миротворцев

Накануне передачи Лачинского коридора встал вопрос: каким образом НКР будет сообщаться с Арменией, если дорога перешла под контроль Азербайджана?

Лилит Шахвердян, побывавшая в регионе, говорит, что существует альтернативный путь.

Этим же путем незадолго до передачи коридора предложили пользоваться власти НКР: люди смогут пользоваться дорогой, которая проходит возле теперь уже азербайджанской Шуши и находится под контролем российских миротворцев.

Но проблема полностью не решится: на новый временный коридор Армения и НКР должны еще перенести электрические столбы и кабели связи.