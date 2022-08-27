"Все хорошие люди - русские": евразийство Дугина и война с Украиной

Григор Атанесян

Би-би-си

час назад

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В новостях о смерти Дарьи Дугиной западные СМИ называют ее отца "мозгом" Кремля, а его идеологию - доктриной российской власти. Но у Дугина никогда не было единой политической доктрины. Его учение - постмодернистский проект, составленный из оккультизма, конспирологии, эзотерики, неофашизма, советской подпольной культуры, идей новых правых и новых левых.

Александр Дугин увлекался имперским проектом и масонскими заговорами, песнями Татьяны Булановой и философией Мартина Хайдеггера. Едва ли не единственной конкретной позицией, которой он сохранил верность через годы, был страх перед независимой Украиной и уверенность в ее угрозе для существования России.

Би-би-си рассказывает, что из себя представляют дугинские идеи - и как они связаны с идеологией Кремля.

Фальсификация евразийства

"Вы лили темное вино

В потусторонние леса

И шли дивизии СА

На ваш больной Восток", -

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вздыхал под гитару Ганс Зиверс в композиции "Танго СА", записанной на магнитофон в 1986 году. СА - Sturmabteilung, штурмовики нацистской партии. Зиверс - псевдоним 24-летного Александра Дугина, сына генерала ГРУ и врача.

Эстетика оккультного нацизма, в котором гитлеровские идеи смешивались с мистикой, - это влияние кружка писателя Юрия Мамлеева, где в 1980-е мыслители-неформалы изучали эзотерику. "Интеллектуальная история Дугина начинается в мамлеевском кружке. Это была контркультурная среда, погруженная в кухонные обсуждения", - говорит историк Игорь Торбаков, старший научный сотрудник Уппсальского университета в Швеции.

Члены кружка увлекались мистическим традиционализмом француза Рене Генона и неофашизмом итальянского барона Юлиуса Эволы. Именно Генона чаще всего цитировал Дугин в своих ранних сочинениях. Вслед за ним он занимался поиском изначальных, сакральных традиций человечества, о которых якобы забыла западная цивилизация с ее культом науки и разума.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Из "Памяти" вышли многие российские националисты и ультраправые

Но интерес Дугина к фашизму не ограничивался эзотерикой. В 1988 году он вступил в общество "Память" - организацию воинствующих националистов-антисемитов.

В начале 1990-х Дугин стал называть себя евразийцем - последователем течения политической и богословской мысли русской эмиграции, которая видела будущее России после падения коммунизма в повороте на восток, отказе от демократии и рыночной экономики.

Больше трехсот лет Россия ориентировалась на Европу, соперничая с ней и подражая ей, считали евразийцы. Но на самом деле у нее восточные корни, и Московское царство - наследник татаро-монгольской орды, а не Киевской Руси.

Дугин "уцепился за евразийство, и, будучи талантливым интеллектуальным антрепренером, сумел создать образ главного евразийца", считает Игорь Торбаков, изучающий классическое евразийство 1920-30-х годов.

В момент распада СССР Дугин увидел параллели между современной ему ситуацией и той, о которой писали евразийцы, полагает Торбаков. Перед имперцами 1990-х встал тот же вопрос, что и перед их предшественниками в 1920-х: как перепридумать империю?

"Евразийство было не чем иным, как неудачной попыткой подвести научный базис под идею единства народов России-Евразии, дать научное обоснование сохранению целостности российского государства", - писал историк Сергей Беляков, доцент Уральского федерального университета.

Хотя их исторические гипотезы не подтвердились, евразийцы были успешными учеными в своих основных областях: князь Николай Трубецкой и Роман Якобсон, например, стояли у истоков структурной лингвистики.

Дугин же скептически относится к научному знанию. "Наука - это просто современная разновидность мифологии", - писал он.

Кроме отвержения Запада, у него не было почти ничего общего с евразийцами. Вместо единства народов он предлагал "русский национал-социализм" и "русский фашизм", чтобы установить "русский порядок".

Беляков считает, что дугинское учение стало "фальсификацией евразийства".

Автор фото, Ираклий Чохонелидзе/ТАСС Подпись к фото, Лимонов и Дугин вместе создали партию, но их пути вскоре разошлись

Вместе с писателем Эдуардом Лимоновым он стоял у истоков Национал-большевистской партии (НБП, запрещена в России), которая объединила крайне правые и крайне левые идеи как альтернативу государственному либерализму ельцинской эпохи.

В 1995 году Дугин пытался избраться в Госдуму от НБП, и его доверенным лицом выступал музыкант Сергей Курехин, запомнившийся абсурдистскими проектами, самый известный из которых - телесюжет "Ленин-гриб".

"Почему я поддерживаю Дугина? Человек, который крупнейший теоретик, один из тех людей, которые осознали, что такое наше государство, какая его историческая сущность, в чем его смысл, как оно развивается и должно развиваться", - говорил Курехин.

Кампания с треском провалилась, Курехин умер годом спустя, а в 1998-м Дугин покинул партию.

Но 2010-е стали реваншем "нерукопожатных" идей. Российская власть заговорила языком Лимонова, Дугина и его друга, писателя Александра Проханова, которые требовали расплаты за унижение 1990-х, называли российскими Крым и северный Казахстан, считали либерализм причиной всех бед и совмещали культ Сталина с православием.

Почему именно Дугина после 2014 года стали называть идеологом Путина и кремлевским гуру, неизвестно. Возможно, он больше всех претендовал на эту роль, постоянно оказываясь в орбите кремлевских проектов.

Но по-настоящему он был близок к власти лишь в конце 1990-х и начале 2000-х, когда занимал должность советника председателя Государственной Думы Геннадия Селезнева, считает историк Торбаков.

"Проблема суверенной Украины"

В 1997 году вышла самая известная книга Дугина "Основы геополитики", в которой мир представлен ареной борьбы цивилизаций суши и моря - "теллурократии" континентальных держав и "талассократии" держав морских. Первые соответствуют евразийскому миру (во главе с Россией), вторые - атлантистскому (во главе с США).

В сухопутных евразийских державах, писал Дугин, власть традиционно авторитарна, а общественное устройство - коллективно. Демократия, индивидуализм и предприимчивость - удел атлантического мира. За кулисами мировой истории борются "орден евразийцев" и "орден атлантисистов", этакие мега-спецслужбы.

Эта теория заговора - едва ли не любимая у Дугина. Он называл, например, ГРУ евразийским агентством, а КГБ - атлантистским. Борьбу двух начал он видел и в нацистской Германии: якобы, один из лидеров СС Рейнхард Гейдрих был агентом евразийства, и за его убийством стоят не чешские партизаны, а адмирал Вильгельм Канарис, тайный атлантист.

В книге нашли место и увлечения молодости - например, учение о войне нордической и южной рас, выходцев с древнего континента Гондваны и мифической Гипербореи. Его он позаимствовал у Германа Вирта, первого руководителя "Аненербе", нацистского центра изучения нордической расы. Позже Дугин возвращался и к антисемитизму эпохи "Памяти" - и писал о борьбе белых народов против "лунных семитов, иудеев и сарацин".

"Эзотерический и конспирологический антисемитизм в концепциях Дугина не является случайным", - писал Виктор Шнирельман, главный научный сотрудник Института этнологии и антропологии Российской академии наук. По мнению историка, он связан с популярной в 1990-х идеей о "мировом еврействе" как виновнике распада СССР.

"Основы геополитики" нашли почитателей в среде силовиков. Книга стала учебником Военной академии российского Генштаба, а Дугин - преподаваталем академии, писали исследователи и говорил сам философ. Издание "Спектр" заметило, что Дугина много и обширно цитирует учебник геополитики, рекомендованный министерством образования РФ.

Автор фото, Владимир Теселкин-Витов Подпись к фото, Курехин восхищался национал-большевизмом и Дугиным

Дугин часто менял свои идеи, порой отказываясь от прежних идеалов. Но в некоторых вопросах он был последовательнее не только российской власти, но и других праворадиколов - например, в страхе перед независимой Украиной.

В "Основах геополитики" он называл независимость Украины экзистенциальной опасностью для России. Он предложил идею установления фактического контроля Москвы над юго-востоком Украины и над Крымом, правда, тогда - еще без аннексии.

В менее серьезных статьях философ не гнушался и бытовой украинофобии, используя уничижительные эпитеты.

И, как Владимир Путин сейчас, Дугин видел в Украине инструмент США в борьбе с Россией. "Факт существования "суверенной Украины" является на геополитическом уровне объявлением России геополитической войны (а это дело не столько самой Украины, сколько атлантизма и Sea Power)", - писал он.

Это не значит, что философ повлиял на российскую власть или Путина лично, говорит Тарбаков: "Существует гигантский резервуар консервативных концепций, в том числе антиукраинских, откуда Кремль может черпать полной ложкой".

Он напоминает, что еще программное эссе Александра Солженицына "Как нам обустроить Россию" 1990 года содержало многие идеи, позже повторенные Путиным. Нобелевский лауреат называл независимость Украины и Беларуси трагедией, которой необходимо избежать, а украинский литературный язык считал искусственно созданным в Австро-Венгрии и "нашпигованным немецкими и польскими словами".

"Убивать, убивать и убивать"

С уходом Селезнева с поста председателя Госдумы Дугин потерял доступ в кабинеты власти, говорит Торбаков. Но второй шанс представился в 2004 году, после Оранжевой революции в Киеве. Тогда Дугин создал Евразийский союз молодежи (ЕСМ) как один из инструментов борьбы с протестами. Этой борьбой в Кремле руководил замглавы администрации президента Владислав Сурков.

"Создан был проект для конкретных нужд Администрации [президента], это мы затащили туда евразийство. Мы использовали Администрацию, а Сурков, соответственно, нас", - писал о ЕСМ бывший соратник Дугина Павел Зарифуллин.

В 2008 году Дугин с соратниками собрал антифашистскую конференцию в государственном агентстве РИА Новости и посвятил ее выпадам в адрес Украины и стран Балтии. Ее содержание очень похоже на антифашистский конгресс, который в августе 2022 года провел министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Надо ставить вопрос о целесообразности существования государства Украина", - говорил тогда Дугин.

Но к концу 2000-х его евразийские проекты потеряли поддержку власти, и Дугин занялся академической карьерой. В 2009-2014 годах он работал и.о. заведующего кафедрой на факультете социологии МГУ, а с 2012 года вошел в экспертный совет при спикере Госдумы Сергее Нарышкине.

Автор фото, Григорий Сысоев/ИТАР-ТАСС Подпись к фото, Сторонники Дугина проводили в Москве "Имперский марш"

Пресса стала называть его неформальным советником и идеологом партии "Единая Россия", которая тогда объявила курс на консерватизм. Дугина приглашали на престижные философские конференции, где он обосновывал свои политические проекты ссылками на немецкого философа Мартина Хайдеггера и его понятие "Dasein", которое на русский переводили как "присутствие" или "бытие".

Он также стал появляться в эфирах федеральных каналов, где порой занимался откровенным троллингом. Он требовал запретить интернет и называл ношение бороды "фундаментальной добродетелью русского православного человека", а отсутствие бороды - символической кастрацией.

"В Москве есть такой бородатый философ Дупин, очень умный мужчина кроме всяких шуток. Как раз в один из этих дней он залез в говноящик и стал объяснять, что та духовная сущность, которой Америка поклоняется как Богу, в православной ихтиологии, или как там он выразился, является Сатаной", - писал Виктор Пелевин в повести "Операция Burning Bush", вышедшей в 2010-м году.

Дугину также приписывали фразу "Все хорошие люди - русские".

Он становился мемом, и о нем узнавала массовая аудитория. Заинтригованные этим философом-троллем, подростки открывали его эссе о поп-музыке начала 2000-х, в которой он открывал потаенные смыслы: в песнях Татьяны Булановой - "писклявый зов последних глубин", а в лирике Константине Меладзе – новые заповеди и сакральные откровения.

Фанаты и хейтеры спорили - он это серьезно или издевается? Но дружба с Курехиным, автором многих мистификаций, не оставляет сомнений насчет характера его высказываний.

"Книги есть, но Путин их не читает"

Академическая карьера и популярный троллинг закончились в 2014-м, после аннексии Крыма и начала войны в Донбассе.

Дугин выступил одним из самых активных сторонников "Новороссии" и дальнейшей аннексии украинских территорий. Его призыв "убивать, убивать и убивать" представителей украинской власти вызвал возмущение в российском обществе, и он был уволен из МГУ. Дугин называл свое увольнение политическим и обещал дойти до Путина, чтобы добиться справедливости - но работу сохранить не смог.

Но дело не в общественной критике, а в том, что он забежал вперед Кремля, считает Игорь Торбаков: "На 2014-й выпал пик его популярности, но вскоре его лишили кафедры и доступа к телеканалам. Он оказался неприемлем для администрации президента".

"После 2014 года мои контакты с Кремлем резко сократились", - вспоминал Дугин на страницах прохановской газеты "Завтра".

"Признаю, я во многом разочарован Путиным", - говорил он, укоряя президента в том, что тот неправильно обошелся с "Русской весной".

Автор фото, TASS/ Zurab Dzhavakhadze Подпись к фото, В 2014 Дугин был выступил за аннексию Донбасса - и потерял работу

Впрочем, российские элиты не отказались от услуг Дугина. В 2016-2017 годах он работал главным редактором телеканала "Царьград", принадлежащего "православному бизнесмену" Константину Малофееву.

Малофеев спонсировал сотрудничество провластных активистов с ультраправыми движениями в Европе и США, а Дугин оставался популярен в среде европейских ультраправых и традиционалистов.

Он сохранил связи в академических и идеологических кругах Китая, Ирана и Турции - странах с сильными антизападными настроениями, отмечает Торбаков.

"Друзьями Турции" семью Дугиных назвал Догу Перинчек, турецкий политик и идеолог, которого журналисты называли неформальным советником президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Местные издания предполагали, что связи Дугина с Перинчеком могли использоваться как канал российско-турецкого сближения в 2016 году.

Перинчек утверждал, что именно Дугин передал советникам Эрдогана информацию о готовящемся военном перевороте 14 июля 2016 года. Правда, никаких подтверждений его словам нет.

Игорь Торбаков считает, что близость мыслителя к российской власти сильно преувеличена: "Колонки, называющие Дугина "мозгом Путина", вводят меня в ступор".

Сам Дугин в 2020 году жаловался, что Путин не следует правильным идеям: "Книги есть, но Путин их не читает, а должен был бы. Либо читает, но не понимает, либо только мельком, пролистывает".