Что мы узнали из обоснования обыска в доме Трампа и есть ли у него причины волноваться?

Энтони Зуркер

Би-би-си, Вашингтон

19 минут назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, ФБР устроило беспрецедентный обыск в поместье Трампа 8 августа

Над расследованием о том, как Дональд Трамп хранил у себя в резиденции засекреченные государственные документы, немного приподняли завесу секретности. Даже несмотря на то, что обоснование обыска в Мар-а-Лаго было опубликовано не целиком, вырисовывающаяся из него картина должна вызвать беспокойство у бывшего президента США.

В пятницу общественность впервые получила возможность ознакомиться с доводами министерства юстиции США, на основании которых ведомство обратилось в федеральный суд и получило ордер на обыск поместья Трампа во Флориде. Правда, раскрыты были только отрывки документа - и даже не самые "сочные" из них.

Как и ожидалось, минюст вымарал изрядную часть этой справки, на юридическом языке называемой "аффидевит". С тем, что документ должен быть опубликован не полностью, а в урезанном варианте, согласился судья - тот же, который подписал ордер на беспрецедентный обыск резиденции Трампа агентами ФБР 8 августа.

Но даже из тех частей аффидевита, которые удалось увидеть общественности, становится понятно, о нарушении каких законов может идти речь. Упоминается "уголовное расследование, касающееся неподобающего вывоза и хранения засекреченной информации в несанкционированных местах", а также "незаконное сокрытие или вывоз государственных архивных материалов".

О той последней маленькой детали далее в аффидевите рассказывается более подробно. Как пишут представители минюста, у них были основания полагать, что "на территории резиденции Мар-а-Лаго обнаружатся следы попыток помешать обыску".

Автор фото, EPA Подпись к фото, Изначально причины обыска в поместье Трампа не разглашались

В аффидевите также перечислены материалы, которые хранились в приморском гольф-клубе бывшего президента. Как упоминается в документе, Дональд Трамп их в конце концов вернул Национальному архиву в начале года - но только после многочисленных запросов, продолжавшихся более полугода.

В тех коробках были вырезки из газет, журналы, фотографии - а между ними еще 184 секретных документа, в том числе 25 с пометкой "совершенно секретно", отмечают следователи.

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Они добавляют, что у следствия есть достаточные основания полагать, что на территории поместья находились и другие засекреченные документы, и хранились они неподобающим образом в небезопасных местах.

Этот момент, возможно, особенно тревожен для властей, учитывая, что в Мар-а-Лаго неоднократно проникали иностранные граждане. Одно из последних сообщений - о женщине с украинскими корнями, которая под чужим именем посещала светские мероприятия на территории поместья в 2021 году, общалась с соратниками Трампа и даже сфотографировалась на поле для гольфа с ним самим и сенатором-республиканцем Линдси Грэмом.

Это серьезное криминальное расследование. Речь идет не просто о каких-то сувенирах, которые Трамп решил оставить себе на память о президентстве, а о безопасности строго охраняемых cведений, составляющих гостайну США. В частности, о деятельности зарубежной агентуры, наблюдении за иностранными гражданами и, возможно, даже о санкционированных судом случаях слежки за гражданами США.

Ни в аффидевите, ни где-либо еще нет объяснения причин, по которым Трамп вывез предположительно секретные файлы из Белого дома и долго не передавал их следователям по изначальному запросу.

Почему раскрыли не весь документ?

Власти вырезали больше половины 38-страничного документа, в некоторых местах там целые страницы черных полос вместо текста.

Отдельные республиканцы назвали это свидетельством недостаточной прозрачности со стороны минюста, предположив, что ведомство хотело скрыть неудобные для себя подробности, содержавшиеся в документе.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Внутри Мар-а-Лаго - портрет владельца

Но министерство юстиции объяснило причины, по которым оно воздержалось от публикации всего документа полностью.

В аффидевите скрыта информация об участвующих в расследовании агентах ФБР, а также о свидетелях, которые в случае раскрытия их имен могут подвергнуться "возмездию, давлению или запугиванию, даже угрозам личной безопасности".

Если бы имена нынешних свидетелей были раскрыты, говорится в заявлении властей, то другие лица, имеющие информацию, вероятно, передумали бы делиться ею со следствием.

В документе также вырезаны места, которые, по словам минюста, иначе могли бы стать руководством к действию для любого, кто хотел бы помешать данному расследованию в частности и работе ведомства в целом.

Раскрытие подобного аффидевита, даже в урезанной форме, - событие необычное. Но и само дело обычным не назовешь.

Что дальше?

Теперь сотрудники министерства юстиции вернутся к работе за закрытыми дверьми. Они продолжают анализировать изъятые из поместья Трампа документы, пытаясь оценить вместе с коллегами из разведывательных служб, имело ли место нарушение национальной безопасности.

Следователи также намекнули, что будут пытаться привлечь новых свидетелей.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Из 38 страниц документа на 21 вместо текста черные полосы

Возможно, новых подробностей об этом деле мы не услышим еще некоторое время - до тех пор, пока не будет решено, выдвигать или нет обвинения в уголовном преступлении Трампу за нарушение правил работы с государственными документами и засекреченными материалами, а также за препятствование правосудию.

При этом не закончена и судебная тяжба по поводу обыска в резиденции, инициированная самим Трампом. Бывший президент подал в суд, настаивая на независимом анализе конфискованных документов со стороны особого уполномоченного юриста, и решение о том, необходим ли подобный анализ, еще не вынесено. Судья, задействованный в этом разбирательстве, однако, уже высказал некий скептицизм по поводу запроса Трампа.

Эта тяжба может затянуть расследование, если действительно начнется процедура анализа, на которой настаивает Трамп. Ее цель - удостовериться, что никакие из конфискованных документов не защищены соглашением о конфиденциальности между клиентом и адвокатом.

Трамп, тем временем, продолжает свою пиар-кампанию против министерства юстиции и его расследования, которое называет "охотой на ведьм". Трамп также раздувает масштабы своего иска, заявляя, что ставит под вопрос конституционность обыска в своей резиденции (суть его иска звучит совсем не так).

Он также утверждал, что нынешнее расследование нацелено на то, чтобы помешать его участию в национальной политике. При этом он продолжает ездить с выступлениями по США и подогревать спекуляции о своем участии в будущих президентских выборах. Так что никаких свидетельств того, что Трампа что-то беспокоит, нет.

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