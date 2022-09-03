Красно-зеленые штаты Америки. Как США живут после отмены национального права на аборт

48 минут назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Разрешить всем или отменить: уже несколько месяцев дебаты об абортах ведутся в США на всех уровнях

Два месяца назад Верховный суд США отменил решение по делу "Роу против Уэйда" - оно разрешало аборты на федеральном уровне, теперь же это прерогатива каждого штата. С тех пор борьба сторонников и противников абортов продолжается в судах всех уровней. Крупнейшие работодатели Америки меняют условия страховки для сотрудниц, оплачивая им проезд в штаты, где прерывание беременности легально. Запрет абортов привел к не спрогнозированным последствиям: в Техасе женщины останавливают попытки искусственного оплодотворения - ведь процедура предусматривает избавление от лишних эмбрионов.

"Кто я такая, чтобы говорить "стоп"?"

Тема абортов - одна из главных в ежедневных американских новостях. Их сторонники и противники постоянно находят новые аргументы. Телеканал Эн-би-си взял интервью у Розы Эрнандес, активистки за право на аборт из Доминиканской Республики. Десять лет назад ее 17-летней дочери, Эсперансите, поставили диагноз - лимфобластный лейкоз. Это не самый опасный вид рака, научный "Журнал клинической онкологии" оценивает вероятность выздоровления в 80-90% случаев при своевременном начале лечения. Но Эсперансита Эрнандес умерла.

Дело в том, что после обследования врачи выяснили, что девушка находится на втором месяце беременности и отказались назначать ей химиотерапию, потому что она с огромной долей вероятности убьет плод. Аборты в Доминикане запрещены.

В течение нескольких месяцев дочь и мать боролись за то, чтобы все же назначить девушке лечение, они добились своего, но было уже поздно - болезнь сильно прогрессировала. "Вы же понимаете, что это просто вопрос времени, когда такое же произойдет и в вашей стране?" - говорила Роза Эрнандес аудитории из США.

Противники абортов отвечают более абстрактными аргументами. "Я чувствую, что дети - это благословение божье", - заявила главному консервативному телеканалу США Fox News 38-летняя жительница Калифорнии Ирис Парнелл. Она мать 12 детей, и была беременна 16 лет подряд - по ее подсчетам. "А раз это благословение, то кто я такая, чтобы говорить этому "стоп", - добавила она.

Карта абортов

Во всех основных американских медиа - карты страны со штатами, раскрашенными в разные цвета. Обычно такая картинка возникает в телевизорах в дни общенациональных выборов, но сейчас это - карта абортов.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Вице-президент США Камала Харрис показывает, как запрет абортов разделил штаты Америки

В 12 оранжево-красных на карте штатах они запрещены или практически запрещены. В основном, это юг и юго-восток США, и один из самых жестких запретов в Техасе.

Штаты вокруг Нью-Йорка и все западное побережье страны окрашены в зеленый, здесь можно прерывать беременность на тех же условиях, что и до решения Верховного суда.

Еще не определившиеся штаты, в основном, в центре страны.

Карта меняется практически еженедельно и не всегда совпадает с политическими предпочтениями американцев, где хотя большинство республиканцев против абортов, а демократы в массе своей - за право женщин их делать.

Например, на президентских выборах 2016 года Канзас уверенно выбрал Дональда Трампа. А на голосовании об абортах (оно было совмещено с партийными праймериз) большинство высказалось за их сохранение.

Борьба за аборты продолжается в судах всех уровней. Только за последнюю неделю федеральный суд заблокировал закон штата Айдахо о запрете абортов. Он оказался настолько суровым, что вступил в противоречие с общенациональным законом 1986 года о доступе граждан к неотложной медицинской помощи. Согласно этому документу, аборт - это право любой женщины, если беременность угрожает ее здоровью.

Буквально за день до этого федеральный судья в Техасе вынес обратное решение и запретил исполнять в штате постановление администрации Джо Байдена, разрешающее женщинам экстренные аборты на всей территории США. Суд счел, что это постановление вышло за рамки федерального законодательства. В Техасе после решения Верховного суда запрещены любые аборты.

Мексиканская сеть

В середине 2021 года в Мексике суд принял историческое для страны решение: он легализовал аборты в северных штатах страны и декриминализировал их в остальных. В 2022 году жительницы США начали ездить в Мексику делать аборты - даже самое суровое законодательство не запрещает американкам прерывать беременность за границей.

23-летняя Анна (в беседе с Би-би-си она попросила изменить ее имя) живет в Техасе, у нее уже есть ребенок, и второго она просто не может себе позволить. Узнав, что она беременна, она начала искать в соцсетях информацию о том, где можно сделать аборт, нашла мексиканский номер телефона и написала в WhatsApp.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В 2021 году мексиканки отстояли свое право на аборт, а теперь помогают американкам, которых этого права в 2022-м лишили

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Ей ответила 54-летняя врач из мексиканского штата Монтеррей Сандра Кардона, основательница центра Red Necesito Abortar ("сеть "мне нужен аборт"). Она специально выбрала для названия слова, которые наиболее часто индексируют поисковые системы.

Кардона рассказала, что создала центр шесть лет назад, он занимался рассылкой необходимых для аборта таблеток для жительниц Мексики и их онлайн-консультирования - сохраняя их анонимность.

В 2022 году в центр стали обращаться жительницы США. Пересылать им таблетки по почте нельзя - тогда бы женщины все равно нарушали законы своей страны, и Кардона начала звать всех желающих в Монтеррей.

С первыми пациентками ей приходилось говорить жестами и с помощью программ для перевода - она совершенно не знает английского. Сейчас же центр даже выделил специальное помещение, где американки могут получить все услуги, переночевать и побыть под профессиональным наблюдением - центр работает по стандартам Всемирной организации здравоохранения.

Поездка по страховке

Компания Google ввела новую маркировку для всех больниц в стране. Теперь на картах, помимо адреса и оценок от пользователей, появились надписи: "Здесь делают аборты" или "Здесь могут не делать аборты".

В официальном заявлении Google прямо говорится, что это их ответ на решение Верховного суда двухмесячной давности. В новом обновлении для своих географических карт компания упростит поиск кризисных центров, где делают аборты по срочным медицинским показаниям.

Сеть супермаркетов Walmart - крупнейший работодатель США, здесь работают 1,6 млн человек. В пятницу стало известно, что компания изменила условия страховки для своих сотрудников. Как пишет Ассошиэйтед пресс со ссылкой на письмо, разосланное дирекцией Walmart сотрудникам, если раньше страховка покрывала только аборты, несущие угрозу для жизни женщины, то теперь перечень страховых случаев расширится. Более того, компания окажет "поддержку в поездках" в тех случаях, если сотрудники живут в штатах, где прерывание беременности запрещено.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Надпись на щите: "Добро пожаловать в Калифорнию, где аборты - это безопасно и все еще легально"

Головной офис Walmart находится в Арканзасе. Там запрещены все аборты - кроме неотложных случаев по медицинским показаниям.

Похожим образом страховку для своих сотрудниц меняют и другие крупные компании, например, Meta (признана в России экстремистской), платежная система American Express и Bank of America.

Рождение или смерть

Американская писательница Шеннон Перри из Техаса в своей колонке для Эн-би-си пишет о том, что когда Верховный суд отменял решение по делу "Роу против Уэйда", ее тошнило в буквальном смысле этого слова - они с мужем хотели завести ребенка с помощью искусственного оплодотворения, и ее самочувствие означало, что попытка вновь не удалась.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Американки потеряли конституционное право на аборт

Перри - мать трехлетнего ребенка и одна из 11% жителей США, столкнувшихся со вторичным бесплодием - невозможностью забеременеть натуральным путем после первых родов.

Запрет на аборты ударил по ней и таким же, как она, с самой неожиданной стороны. Дело в том, что процедура искусственного оплодотворения предусматривает, что у женщины появятся сразу несколько эмбрионов, и наименее жизнеспособные из них надо удалить.

Попадает ли эта процедура под запрет на аборты или нет - пока никто не понимает, законодательной практики на этот счет нет, четких медицинских критериев, разделяющих аборт и эту стадию искусственного оплодотворения, тоже нет.

При этом закон штата Техас прямо говорит, что нерожденный ребенок является живым существом вида homo sapiens с момента оплодотворения.

Наказание за убийство нерожденного ребенка мало чем отличается от убийства живого человека. В Техасе это - преступление первой степени, за которое можно получить пожизненное заключение.