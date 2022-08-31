США сообщили об отправке беспилотников из Ирана в Россию. Что это за аппараты?

Павел Аксенов

Русская служба Би-би-си

38 минут назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, "Шахед-129", выставленный в годовщину Исламской революции в Тегеране

Администрация США подтвердила информацию СМИ о поставках в Россию беспилотных летательных аппаратов из Ирана. "По нашей оценке, Россия получила от Ирана БПЛА серии Mohajer-6 и Shahed за несколько дней в августе. На российские транспортные самолеты погрузили оборудование БПЛА на аэродроме в Иране, затем они вылетели из Ирана в Россию. Это мы видим, таковы наши оценки", - заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Об отправке Ираном в Россию первой партии беспилотных летательных аппаратов ранее сообщила американская пресса - газета Washington Post и телеканал CNN.

Газета ссылается на неназванного представителя разведывательной службы, а телеканал - на представителя администрации Джо Байдена.

Сообщается, что беспилотники "Мохаджер-6", "Шахед-129" и "Шахед-191" были отправлены в Россию 19 августа.

При первых испытаниях аппаратов российские военные столкнулись с рядом сбоев в их работе, передает Washington Post. Какого рода были эти сбои, газета не уточнила.

Хотя беспилотная программа Ирана и развивается с конца 1980-х годов, страна находится под санкциями, и многие дроны, как считают эксперты, были в значительной части скопированы с иностранных аппаратов.

Информация о поставках в Россию иранских беспилотников, которую распространила американская пресса, не стала большой сенсацией - о планах Москвы по закупке дронов у Тегерана сообщалось еще в июле.

Тем не менее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя во вторник публикацию Washington Post, заявил, что в последнее время издание "публикует много вбросов".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Модель "Мохаджера-6" на выставке "Армия-2022" в Подмосковье

Столкнувшись с острой нехваткой беспилотников в ходе конфликта в Украине, Россия была вынуждена обратиться к Ирану, поскольку возможностей для закупок подобной техники в других странах у нее почти не было, а производство своих беспилотников такого класса не поставлено на поток, уверены военные эксперты.

Дроны Ирана

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Несмотря на ограничения в доступе к иностранным технологиям Иран - довольно известный производитель беспилотной авиации. Эта страна очень давно находится под международными санкциями и у нее есть большой опыт выживания в таких жестких условиях.

"Иран развивает отрасль БПЛА еще с 80-х годов и придает ей большое значение. Поэтому он имеет всю линейку, в которой как тактические, так и стратегические, как разведывательные, так и ударные. Иран привык жить под санкциями, добывать всё нужное для военной промышленности и развивать ее несмотря на санкции. Даже такие более сложные области как баллистические ракеты большой дальности и ядерный проект развиваются, несмотря на все преграды, уж тем более БПЛА", - рассказал Би-би-си израильский военный эксперт Давид Гендельман.

Иран не может самостоятельно проектировать военные самолеты, но за время действия санкций научился неплохо изучать иностранные технологии и копировать их. Таким образом иранцы смогли даже построить собственный истребитель, изучив устройство американского Northrop F-5.

У иранской промышленности богатый опыт производства запчастей для военной авиации, доставшейся ей в наследство еще со времен монархии. Кроме того, Иран, вероятно, может закупать различные запчасти и комплектующие за границей в обход санкций.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, "Шахед-171" - копия американского RQ-170 Sentinel. "Шахед-191" - уменьшенная версия этого дрона

Еще в 1980-х годах, во время войны с Ираком, в Иране обратили внимание на возможности беспилотной авиации. Иранская программа создания собственных БПЛА была запущена после войны, которая закончилась в 1988 году.

В 1990-х эта программа активно развивалась, и к 2010-м у Ирана был уже солидный опыт не только производства дронов, но и их применения, в основном в разведывательных целях.

Иранские дроны, по мнению экспертов, разрабатывались с использованием технологий, полученных при изучении добытых образцов западных беспилотников.

Какие беспилотники получит Россия

По данным Центра исследования военных беспилотников американского Бард-колледжа, на 2019 год в Иране имелось 179 дронов первого, второго и третьего классов.

Первый класс - тактические беспилотники, квадрокоптеры и самолеты, второй и третий - средние и тяжелые БПЛА, которые, в зависимости от высоты полета, относят к классу средневысотных и высотных беспилотных летательных аппаратов с длительной продолжительностью полета (medium-altitude или high-altitude long-endurance UAV - MALE UAV или HALE UAV).

MALE UAV - это тот самый класс, к которому принадлежит и турецкий Bayraktar Tb2.

"Мохаджер-6", доставленный в Россию, принадлежит по этой классификации к дронам второго класса. Это целое семейство беспилотников, первый из которых, по данным Globalsecurity.Org, иранцы использовали для разведки в Афганистане еще в конце 1990-х. Тогда же они экспериментировали с вооружением дрона, устанавливая на него гранатомет РПГ-7.

Автор фото, Anadolu Agency Подпись к фото, Украина успешно применяет турецкие дроны Bayraktar Tb2

"Мохаджер-4" появился в 2002 году, и несколько разведывательных беспилотников Иран передал группировке "Хезболла", которая попыталась применять его в противостоянии с Израилем.

Последняя версия этого дрона "Мохаджер-6", выпуск которой начался в 2018 году, несет управляемую бомбу "Каем" (Qaem).

Несмотря на общее название, "Шахед-129" и "Шахед-191" очень разные аппараты. Возможно, потому что их прототипами послужили разные западные беспилотники.

"Шахед-129" - более старая разработка, он летает с 2012 года. Как говорится в докладе "Вооруженные дроны на Ближнем Востоке" (Armed Drones in the Middle East) Королевского объединённого института оборонных исследований, он, вероятно, был создан после изучения израильского дрона Hermes 450, который каким-то образом попал в руки иранских инженеров.

"Шахед-191" был разработан в Иране после громкой истории с американским разведывательным дроном.

4 декабря 2011 года американский дрон RQ-170 Sentinel пропал в западной части Афганистана, недалеко от границы с Ираном, и спустя несколько дней его показали по иранскому телевидению.

В заявлении министерства обороны США говорилось, что он был утрачен в результате некой технической неполадки. Иранские военные утверждали, что перехватили его управление при помощи своей аппаратуры и посадили на своей территории.

В каком техническом состоянии был аппарат после жесткой посадки, неизвестно.

После аварии в Иране был построен БПЛА "Шахед-171", который внешне был очень похож на американский дрон. "Шахед-191", который теперь Тегеран передал России, является уменьшенной версией иранской копии RQ-170.

Насколько совершенны иранские беспилотники, сказать трудно, потому что Иран не раскрывает такую информацию.

Однако, известно, что как минимум у этих беспилотников могут быть проблемы с двигателями. Как говорится в докладе "Военная мощь Ирана", выпущенного Разведывательным управлением министерства обороны США в 2019 году, Иран был вынужден использовать двигатели и другие компоненты, разработанные на Западе, поскольку домашние разработки моторов не были достаточно успешными.

Как и "Мохаджер", " Шахед-129" и "Шахед-191" могут использовать оружие для нанесения ударов по земле.

Дроны в украинском конфликте

Однако ударные миссии вряд ли станут основными для этих беспилотников.

Главная ценность дронов класса MALE UAV - долгая продолжительность полета и способность вести наблюдение, разведку и целеуказание.

Подпись к фото, "Орион" - первый российский крупный дрон с большой продолжительностью полета на выставке "Армия-2017"

Именно такую же роль в последнее время выполняют их "одноклассники" - турецкие БПЛА Bayraktar Tb2, которые стоят на вооружении украинской армии.

В докладе американской неправительственной организации "Вместе против ядерного Ирана" (United Against Nuclear Iran - UANI), который называется "Угроза иранской программы дронов", горится, что Иран использовал в Ираке и Сирии беспилотники "Мохаджер", "Шахед-129", причем про эти дроны говорится, что они наносили удары по наземным целям.

Но даже если Иран и смог применить оружие против слабовооруженных групп в Сирии, в боевых действиях против регулярной армии Украины, имеющей системы ПВО и РЭБ, сделать это будет непросто.

В России имеются разработки дронов класса MALE, компания "Кронштадт" выпускает дрон "Орион", причем в декабре 2021 года говорилось, что эти беспилотники даже наносили удары по целям в Сирии.

Эти дроны производятся на заводе в подмосковной Дубне, причем в конце июня руководство компании объявило, что предприятие начнет работать в три смены.

В российской прессе появлялись сообщения об использовании этих дронов в ходе конфликта в Украине, а украинское агентство УНИАН в апреле передавало, что ВСУ удалось сбить такой БПЛА.

Однако Россия, как отмечает израильский эксперт Давид Гендельман, испытывает острую нехватку в любых разведывательных дронах, и контракт на поставку их из Ирана призван эту нехватку компенсировать хоть в какой-то мере.