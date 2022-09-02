Запад против российской нефти. Что такое "ценовой потолок" и когда его введут

Алексей Калмыков

Би-би-си

43 минуты назад

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Автор фото, Reuters

Семь ведущих западных держав в пятницу сделают большой шаг к введению "ценового потолка" на российскую нефть. Они хотят установить предельную цену барреля, ниже которой поставки из России освобождаются от тотальных нефтяных санкций за вторжение в Украину, вступающих в силу в декабре. Кремль уже ответил, что ни за что не согласится.

Сам потолок вряд ли будет определен сегодня, но у "Большой семерки" есть время до 5 декабря, когда вступает в силу европейское нефтяное эмбарго. Поэтому целью сегодняшней встречи министров финансов G7 заранее был определен прогресс в деле установления потолка, а не прорыв и финальное решение.

Идею создать картель покупателей российской нефти продвигают США с начала лета. Американцы опасаются резкого скачка мировых цен на сырье и нефтепродукты грядущей зимой и предлагают всем договориться и предложить России за нефть не рыночную цену, а фиксированную - чуть выше себестоимости.

Идея "ценового потолка" простая. По задумке авторов, она дает России возможность избежать тотального эмбарго, сохранить рынки сбыта и нефтяную промышленность, но ограничит доходы от экспорта и возможности Кремля финансировать войну против Украины.

"Без ценового потолка мы окажемся перед угрозой глобального скачка цен на энергоносители, если (из-за эмбарго) остановится большая часть российской нефтедобычи", - сказала инициатор идеи, глава американского минфина Джаннет Йеллен.

Россия еще после июньского пробного шара от Йеллен предупреждала, что продавать ниже себестоимости не будет. Теперь риторика ужесточилась - вице-премьер Александр Новак накануне сказал, что Россия готова торговать только по рыночной цене.

"Если они введут ограничение цен, то мы просто для таких компаний или стран, которые будут вводить ограничения, мы им не будем поставлять нефть и нефтепродукты, поскольку мы не будем работать на нерыночных условиях", - цитируют Новака государственные информбюро.

Чем "ценовой потолок" лучше санкций и эмбарго

Россия уже продает свою нефть со скидкой, в основном в Китай и Индию. Если до войны российская смесь Urals торговалась с дисконтом в несколько долларов к эталонному сорту Brent, то с введением западных санкций этот дисконт увеличился до 30-40 долларов.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Танкер в порту Находки

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Чем ближе европейское эмбарго, которое приведет к резкому искусственному сокращению предложения нефти в мире и скачку цен, тем меньше этот дисконт. Однако Urals по-прежнему стоит примерно на 20 долларов дешевле барреля Brent, за который в пятницу давали 95 долларов.

Даже если Индия и Китай не присоединятся к "ценовому потолку", путь российской нефти на рынок будет серьезно осложнен с введением европейских санкций в декабре, поскольку Евросоюз, Швейцария и Великобритания не только запретят своим заводам и трейдерам покупать ее, но и введут запрет на страхование, финансирование и фрахт судов.

Поскольку в танкерных перевозках доминирует Греция, страхование сосредоточено в Лондоне, а трейдинг - в Швейцарии, России придется искать не только новых покупателей, но и строить с нуля альтернативные цепочки поставок на мировой рынок.

Такая масштабная перестройка мирового нефтяного рынка невозможна в одночасье. Она чревата резким падением добычи нефти в России и скачком цен на нефтепродукты и сырье в мире. "Ценовой потолок" как раз позволит избежать и того, и другого. Заплатить за него предлагается России.

До пятничной встречи "Большой семерки" под американской идеей подписались только сами США и их ближайший союзник Великобритания. Другие члены G7 - Германия, Франция, Италия, Канада и Япония - проявляли сдержанность.

Чем больше стран подпишутся под "потолком", тем больше у него шансов стать реальностью, поскольку эффективность картеля покупателей прямо пропорциональна числу его участников.

А пока что в деле наказания России за развязанную в Европе войну страны Запада солируют в одиночестве. Развивающиеся страны не поддержали санкции, поскольку они беднее, больше зависят от российских ресурсов и удалены от Европы не только географически, но и идеологически.

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Внутри западного лагеря темпы введения ограничений тоже разнятся, и главное отличие - как раз в скорости отказа от нефтегазового импорта из России.

США - крупнейшая мировая экономика с населением 340 млн человек и ведущий производитель нефти и газа - отказались от российской нефти сразу после февральского решения президента Владимира Путина отправить армию на захват Украины. Великобритания, Канада и Япония поддержали эмбарго, однако в их импорте доля российской нефти и нефтепродуктов была минимальна, как в и США.

Другое дело ЕС. Вторая мировая экономика с населением 450 млн человек в 27 странах - крупнейший торговый партнер и главный потребитель российских энергоресурсов. Резко отказаться от них ЕС не в состоянии, поэтому после вторжения Евросоюз запретил покупать в России только уголь, и то с августа.

Эмбарго на нефть и нефтепродукты отложили до зимы, да и коснется оно только поставок морем, а не по трубопроводам.

Проживет ли Запад без российской нефти?

Россия входит в тройку ведущих мировых экспортеров нефти наряду с Саудовской Аравией и США.

До вторжения она поставляла на мировые рынки почти 8 млн баррелей нефти и нефтепродуктов в день, но из-за санкций и самоограничений со стороны покупателей мировой рынок лишился около 2 млн баррелей российского нефтяного экспорта, по оценкам S&P Global.

В результате цены на нефть выросли и превысили 100 долларов за баррель и увеличились бы еще, но Запад вмешался с интервенцией из стратегических запасов, крупнейшей за полвека с момента арабского нефтяного эмбарго начала 1970-х.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Еще в 2018 году Иран продавал на мировой рынок 2,8 млн баррелей нефти в день. Из-за санкций экспорт сократился в пять раз

Осенью эти интервенции сворачиваются, а европейское эмбарго и зима приближаются. Все условия для углубления энергетического кризиса созданы.

Заменить резкое сокращение экспорта из России на мировой рынок невозможно. Из стран ОПЕК только Саудовская Аравия обладает потенциалом увеличения добычи, а в целом картель сокращает квоты, правда только на бумаге, поскольку в реальности добывает меньше.

Недавний всплеск насилия в Ираке потенциально может подорвать добычу, часть экспорта Казахстана проходит через Россию и за время войны он уже прерывался под неожиданными предлогами. Единственный крупный альтернативный поставщик в запасе - Иран, но против него действуют санкции, которые ввел Совбез ООН, где у России право вето.

Поэтому без "ценового потолка" в случае вступления в силу европейского эмбарго предложение нефти на мировом рынке резко сократится. При сохранении прежнего спроса цены неизбежно побьют многолетние рекорды.