"Катастрофа для газовой отрасли". Кто проиграет в газовой войне России с Европой?

Виктория Сафронова

Русская служба Би-би-си

час назад

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Автор фото, IMAGO/STAR-MEDIA

Для России газ стал настоящим оружием в экономической борьбе со странами Европы - это особенно ярко видно в последние месяцы. "Газпром" радикально снизил поставки по "Северному потоку", а в ночь на среду вообще приостановил поставки. Цены на газ находятся на исторических максимумах, а европейцы готовятся к холодной зиме. Выигрывает ли Россия от газовой войны с Европой или наоборот теряет проверенного платежеспособного клиента?

Этой ночью "Газпром" полностью остановил поставки по "Северному потоку" - своему основному газопроводу в Европу. Компания объясняет это техническими работами и обещает восстановить поставки уже 2 сентября.

Эти планы на прошлой неделе уже привели к резкому росту цен на газ: на бирже они превысили 3 тыс. долларов за тысячу кубометров.

Европейцы напрямую обвиняют Россию и "Газпром" в развязывании газовой войны.

"Россия нас шантажирует. Россия использует энергию как оружие", - заявила в конце июля председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Она призвала Европу быть готовой ко всем сценариям, в том числе к полному прекращению российских поставок.

Газовое противостояние особенно ярко проявилось в странствиях турбины для "Северного потока". Турбина была на ремонте в Канаде, которая не хотела ее возвращать из-за санкций, - она подпадает под определение товаров двойного назначения. После длительных переговоров с участием Германии турбину доставили в Европу, но в Россию она до сих пор не попала, хотя немецкие чиновники и заявляли, что она готова к отправке. "Газпром", как писали СМИ, был недоволен документацией и не принимал турбину, публично компания жаловалась на санкционный режим.

Отсутствие турбины дает "Газпрому" возможность объяснить, почему необходимо ограничивать прокачку газа по "Северному потоку". Логика проста: одной турбины нет из-за европейских санкций, а другие надо ремонтировать.

Но в Европе эту ситуацию воспринимают совсем иначе. 26 июля министры энергетики ЕС договорились сократить потребление газа на 15% с августа по март. Европейцы уже готовятся к холодной зиме без российского газа, например, в Германии отключают подсветку исторических зданий и ограничивают температуру кондиционирования.

На первый взгляд, Европа в газовой войне проигрывает. Инфляция в июле в еврозоне достигла рекордных 8,9%, а в странах Балтии - Эстонии, Латвии и Литве - она превысила 20%. Причина именно в росте цен на энергоресурсы - они во всей Европе растут на двузначные величины.

Агентство Блумберг сообщает о кризисе в Европе. А российская пропаганда рассказывает, как из-за санкций европейцы экономят на душе и аппаратах жизнеобеспеченности в больницах.

Однако Россия тоже несет потери от газовой войны: бюджет лишается части доходов, а в будущем, скорее всего, потеряет надежного платежеспособного покупателя газа. Сможет ли она заменить страны ЕС и не будет ли зависеть от тех немногих стран, которые готовы будут платить за российский газ - в первую очередь, Китая?

Насколько Россия зависит от поставок в Евросоюз?

В 2021 году Евросоюз получил по газопроводам из России около 40% всего потребляемого газа и еще 5% в виде сжиженного природного газа (СПГ), писал независимый эксперт в области энергетики Сергей Вакуленко для сайта Фонда Карнеги.

Общий экспорт трубопроводного газа в прошлом году принес России 55 млрд долларов - и большая часть этой суммы была получена именно от европейских стран. Если Россия прекратит продавать газ в Европу, бюджет недосчитается примерно 40 млрд долларов в год, оценивал Вакуленко.

Эксперты, опрошенные Би-би-си, говорят, что России будет сложно заменить европейских покупателей. Во-первых, это надежные и платежеспособные покупатели, которые в основном не копят перед "Газпромом" долги и вовремя оплачивают поставки. Во-вторых, Россия часто продает "дружественным" странам газ по "политическим" ценам, а остальным - по рыночным.

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Инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов, например, считает, что более половины поставок в Европу можно будет заменить другими рынками не раньше 2030 года.

Более того, санкции, включая ограничения на трансфер технологий, и потеря европейского рынка приведут и к снижению добычи газа в России. Международное энергетические агентство оценивало эти потери (под ними они понимают разницу между прогнозом на этот год по сравнению с довоенными прогнозами) в 480 млрд кубометров газа в 2022-2025 годах. Если европейские страны будут ускоренно отказываться от российских поставок, потери добычи в России за три года могут составить около 550 млрд кубометров.

Еще одна вероятная потеря для России - это деньги, вложенные в газопровод "Северный поток - 2". Этот газопровод должен был стать альтернативой "Северному потоку". Его построили еще осенью 2021 года. Российская сторона неоднократно говорила, что он готов к запуску, но европейцы явно не готовы его запускать даже в случае отключения "Северного потока". Стоимость проекта оценивается в 11 млрд долларов.

Автор фото, Reuters

"Россия потеряет европейские рынки и надежный источник пополнения федерального бюджета. Планы "Газпрома" придется сокращать, добычу газа придется сокращать, а это повлечет за собой безработицу, закрытие предприятий - не только газпромовских, но и компаний которые обслуживали "Газпром". Это экономическая катастрофа для газовой отрасли", - описывает последствия для экономики России в целом аналитик нефтегазового рынка Михаил Крутихин.

Как Евросоюз будет избавляться от энергозависимости от России?

"Довольно быстро наступит будущее, в котором Россия не будет поставлять в Европу ничего. Сохранятся небольшие объемы - 10-15 млрд ежегодно - в Южную Европу через "Турецкий поток". Но в целом Европа будет жить без российского газа, а Россия, "Газпром", соответственно, - без экспортных доходов от поставок", - прогнозирует президент Института энергетики и финансов Марсель Салихов.

Шаг за шагом Европа будет отказываться от российского газа, согласен Суверов. Латвия, Литва, Эстония, Финляндия, Польша и Болгария уже фактически это сделали.

"Судя по всему, через два или максимум три года Россия полностью потеряет возможность поставлять газ в Европу", - считает Крутихин.

Эксперты объясняют, что заменить российский газ европейские страны смогут через поставки сжиженного газа (СПГ). Сжиженный газ получается путем охлаждения природного газа после очистки до -160°C, чтобы облегчить его хранение и транспортировку. При сжижении объем газа уменьшается в 600 раз. В отличие от природного газа, сжиженный газ находится в жидком состоянии. СПГ перевозят по морю в специальных танкерах-газовозах.

В этом году поставки СПГ в Европу выросли на 70%, пишет The Economist. Правда, стоит такой газ в Европе дороже, чем в Азии. Да и в Европе придется построить больше инфраструктуры для поставок такого газа.

У ЕС в запасе есть еще один возможный крупный поставщик газа - Катар. Однако эксперты говорят, что с ним предстоят серьезные переговоры.

"У Катара имеется огромное, практически бездонное месторождение, где можно добывать более высоким темпом. Но Катар хотел бы заключить долгосрочный контракт - с обязательствами по покупке определенных объемов и фиксированной ценой. А это противоречит политике Европы, выстраиваемой примерно с 2010 года - упор делается на конкурентные поставки, на отказ от долгосрочных контрактов", - объясняет в беседе с Би-би-си Вакуленко.

В нынешних условиях Европе придется пойти на договоренности с Катаром, считает Салихов: "или у вас будут сумасшедшие цены на энергию, которые будут подрывать экономику, или же придется идти на какие-то компромиссы".

Еще одна потенциальная альтернатива - американские поставки СПГ. Ввод новой волны мощностей в США ожидается в период 2025-2027 годов. "Там будут очень большие мощности - дополнительно около 50 млн тонн в дополнение к существующим 80 млн тонн СПГ, что в сумме даст примерный эквивалент 170 млрд кубометров газа. Это вполне сопоставимо с тем, что Европа импортировала из России", - говорит Вакуленко.

Помимо поставок газа Европа может ускорить переход на альтернативную энергетику - к 2045 году она и так планировала заменить российский газ более экологичными аналогами.

"Цены, которые образовались в результате энергетической блокады из России, делают экономически оправданным все то, что раньше хотели делать из экологических соображений, но не могли собраться, потому что это не было оправдано экономически", - поясняет Вакуленко.

Куда Россия может переориентировать поставки?

Ключевая альтернатива для России сейчас - Китай. Однако эксперты сомневаются, что он сможет компенсировать выпадающие поставки из стран ЕС.

"Китаю не нужно столько же газа [сколько Европе]. Во всех китайских программных документах увеличение поставок из России, помимо "Силы Сибири", не предусмотрено", - говорит Михаил Крутихин.

Газопровод "Сила Сибири", поставляющий газ из Якутии в Азиатско-Тихоокеанский регион, был запущен в конце 2019 года. Его пропускная мощность составляет 38 млрд кубометров в год, в то время как объем транзита газа "Северному потоку" в 2021 году составил 59,2 млрд кубометров.

Если Россия потеряет большинство других покупателей газа, то Китай получит выгодную переговорную позицию, предполагает Вакуленко. Пекин сможет диктовать свои условия и предложить не самую выгодную для России цену.

Россия будет активно заниматься строительством трубопровода "Сила Сибири - 2", считает эксперт. Проект "Силы Сибири - 2" предполагает транзит между газовыми месторождениями Сибири и Китаем и соединяется с китайским газопроводом "Запад - Восток". "Газпром" сообщил о начале проектирования трубопровода в сентябре 2020 года. Однако объект может быть введен в эксплуатацию не раньше 2030 года.

Другим важным рынком для России остается Турция. Турецкие поставки составляют примерно 47,5 млрд кубометров в год - это значимый объем, отмечает Сергей Суверов.

Помимо Китая и Турции у России останется только южное европейское направление, говорит Михаил Крутихин. "Другого ничего не остается - остальные объемы [поставок] микроскопические", - отмечает он.

Инфраструктура, которая есть в России сейчас, не позволяет переориентировать поставки газа в другие страны, говорит Марсель Салихов. "Можно больше поставлять в Турцию - добавить небольшие дополнительные объемы. Возможно, более высокие объемы будут идти в Центральную Азию. Но все эти рынки суммарно меньше, чем поставки в Европейский союз. На основе той инфраструктуры, которая есть сейчас, перенаправить куда-то эти же объемы невозможно", - объясняет Салихов.

Строить новую инфраструктуру в условиях санкций тяжело. Россия, например, планировала построить завод по сжижению природного газа на Балтике рядом с местом вхождения в море трубы "Северного потока - 2". Но оборудование для подобных заводов в России не производят, а санкции запрещают их поставки.

Пока Китай и Турция не стали закупать больше российского газа, "Газпром" вынужден ежедневно сжигать его на 10 млн долларов, показывают данные независимой норвежской исследовательской компании Rystad Energy. Газ сжигают рядом с компрессорной станцией "Северного потока" - сейчас газопровод не работает, а до этого работал на 20% от своей мощности.

Посол Германии в Великобритании Мигель Бергер в разговоре с Би-би-си сказал, что Россия сжигает газ из-за невозможности его продать.