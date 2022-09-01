Элитные специалисты. Кого именно потеряла российская армия в Украине

Ольга Ившина

Би-би-си

час назад

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Автор фото, Sergei Bobylev/TASS

За полгода войны в Украине российская армия потеряла тысячи военнослужащих. Оценки числа погибших сильно разнятся, но важно не только общее количество потерь, а и то, кто именно погиб - что это за люди. Би-би-си удалось установить, что Россия потеряла более 900 элитных специалистов, на подготовку которых ушли годы усилий и миллионы долларов.

По оценке как западных, так и российских экспертов, общевойсковые подразделения российской армии оказались не готовы к штурмовым действиям. В итоге задачи, которые обычно ставятся перед пехотой, пришлось решать отрядам спецназа, морпехам и десантникам.

Именно эти соединения, традиционно считающиеся элитой российской армии, понесли ощутимые потери за шесть месяцев вторжения в Украину. Погибли и десятки военных летчиков. По мнению экспертов, восполнить потерю всех этих специалистов России будет проблематично.

Спецназ ГРУ

На 1 сентября по открытым Би-би-си удалось установить гибель 151 военнослужащего спецназа ГРУ, почти каждый четвертый из них - офицер (22%). Эти цифры не отражают реального числа потерь, но дает возможность хотя бы примерно оценить, сколько бойцов спецназа выбыло из подразделений российской армии, воюющей в Украине.

Данные о потерях в этом тексте приводятся на основании списка подтвержденных погибших российских военнослужащих, который Би-би-си ведет совместно Медиазоной и командой волонтеров на основании открытых источников.

Судя по публикуемым некрологам, наибольшие потери в ходе вторжения в Украину понесла 22-я гвардейская бригада спецназа. Погибло по меньшей мере 30 военнослужащих бригады, в том числе четыре офицера - командира роты (при этом в составе бригады всего четыре роты спецназа).

По оценке эксперта Центра военно-морского анализа Майкла Кофмана, на каждого погибшего российского военного в ходе войны в Украине приходится около 3,5 раненых. На основе этих данных, можно предположить, что из рядов 22-й бригады спецназа ГРУ в результате гибели или ранения могли выбыть (по меньшей мере временно) не менее 130 человек.

Точная численность отрядов спецназа засекречена. Но даже по консервативным оценкам, выбывание 130 бойцов может быть равноценно полному выходу из строя одной из рот спецназа. В ходе войны в Чечне разведроты спецназа ГРУ насчитывали по 45-70 человек. Если брать за основу такую оценку, не исключено, что из строя выведена половина разведрот бригады.

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Сходные потери в ходе войны в Украине понесли и другие соединения спецназа ГРУ. 24-я гвардейская бригада потеряла по меньшей мере 21 человека, в том числе четырех офицеров. Также известно о 26 погибших военнослужащих 3-й гвардейской бригады спецназа, в том числе о пяти офицерах. В Украине погиб заместитель командира 16-й гвардейской бригады спецназа в звании подполковника, начальник штаба этой же бригады в звании майора, а также командир роты в звании капитана.

Потеря офицеров спецназа может быть для российской армии наиболее чувствительной и трудновосполнимой, отмечают опрошенные Би-би-си эксперты.

В случае выбывания рядовых специалистов (например, гранатометчика или минометчика), бойца другой специальности, пришедшего на замену, можно переобучить за несколько недель, в более редких случаях - за один-два месяца. Если погибает командир роты спецназа ГРУ, то заменить его может только офицер такой же воинской специальности.

На подготовку лейтенанта соответствующей квалификации нужно по меньшей мере четыре года. А для того чтобы возглавить роту, лейтенант должен набраться опыта и пройти путь до капитана, что потребует еще около четырех лет. В сумме - не менее восьми лет подготовки, отмечают специалисты.

Автор фото, Getty Images

В СССР спецназу ГРУ поручалось проведение наиболее важных секретных операций и диверсий в тылу противника. Чтобы обеспечить их лучшим оружием и формой, над спецзаказами работали отдельные научно-исследовательские институты.

В России отрядам ГРУ стали поручать другие - непривычные для них - задачи, поскольку многие другие армейские подразделения оказались не подготовлены для участия в боях. В первые годы войны в Чечне спецназ ГРУ нередко использовали просто в качестве общевойсковой разведки. А в ходе штурма Грозного отряды спецназа вообще включали в состав штурмовых групп на общих основаниях.

Опрошенные Би-би-си эксперты отмечают, что в ходе войны на территории Украины отряды ГРУ снова используются для решения несвойственных элитным разведчикам задач, а это ведет к дополнительным потерям.

Аналогичный вывод можно сделать и на основании публикуемых некрологов. Например, сообщается, что майор ГРУ Андрей Кунаков погиб в Мариуполе при “зачистке улицы”. Обычно досмотр и проверку улиц в захваченных населенных пунктах проводят подразделения “второго эшелона”. Бросать на подобные задания элитных разведчиков - по меньшей мере странно..

Спецназ Росгвардии

Автор фото, SOPA Images/LightRocket via Getty Images

В мирное время силовые подразделения Росгвардии обычно специализируются на разгоне демонстраций, а также операциях по задержанию конкретного человека или небольших вооруженных групп в различных населенных пунктах России.

Несмотря на это, в Украину росгвардейцев направили с первого же дня вторжения. На 1 сентября известно о гибели 245 сотрудников Росгвардии, большая часть из них - сотрудники подразделений особого назначения (отряды спецназа, СОБР и ОМОН). Почти у каждого четвертого их них было офицерское звание.

По меньшей мере 16 погибших россиян - обладатели знака особого отличия, крапового берета. В Росгвардии считается, что прошедшие отбор на право ношения такого берета - элита спецназа.

Подпись к фото, Памятников погибших спецназовцам на территории отряда Росгвардии в Казани

Согласно открытым данным, на 1 сентября наибольшие потери личного состава понес 25-й отряд спецназа “Барс” из Казани. В Украине погибли 10 его сотрудников, включая двух офицеров. Судя по памятнику на территории части, за полгода войны в Украине отряд потерял столько же человек, сколько за 10 лет вооруженного конфликта в Чечне.

Сходные потери и у отряда спецназа “Меркурий” из города Смоленска. По итогам небольшого расследования Би-би-си удалось подтвердить гибель по меньшей мере 10 служащих отряда.

28 июля ветеранская организация “Братство краповых беретов-Пенза” опубликовала видео, на кадрах которого можно увидеть мемориальный уголок в расположении 26-го отряда спецназа “Меркурий”. На столе выставлены фотографии 18 спецназовцев с черными поминальными лентами, рядом лежат две гвоздики.

После краткой публикации Би-би-си об итогах изучения видео, изначальный пост был удален, но в сети осталась его сохраненная копия.

Сопоставляя стоп-кадры видео с данными в открытых источниках, Би-би-си удалось подтвердить имена 10 погибших спецназовцев, в том числе старшего прапорщика Александра Вишнякова, прапорщика Павла Степаненко, сержанта Максима Трегубенко, прапорщика Виталия Касьянова, ефрейтора Ярослава Симакова и других.

В случае лейтенанта Никиты Цвиренко было лишь указано, что он поступил на службу в подразделение спецназа Росгвардии, но не уточнялось, в каком именно городе. Би-би-си заметила, что в 2021-2022 годах Никита Цвиренко заявлялся на соревнования по футболу и спортивному ориентированию в Смоленске, где базируется “Меркурий”. Его фотография и дата рождения совпадают с опубликованным изображением погибшего офицера.

Сообщается также, что вместе с Цвиренко погиб и старший лейтенант того же подразделения Анатолий Ежов.

Фотографии восьми из 18 спецназовцев (то есть 40% предполагаемых потерь “Меркурия”) опознать пока не удалось.

Схожую тенденцию мы видим и при изучении ситуации на российских кладбищах. В поисках захоронений российских военных, погибших после 24 февраля 2022 года, мы обнаруживаем не только могилы тех, о чьей гибели сообщалось публично, но и примерно столько же (а иногда и больше) захоронений солдат и офицеров, о смерти которых не сообщали ни власти, ни местные журналисты, ни родственники в соцсетях.

На основании этих наблюдений можно предположить, что список подтвержденных потерь личного состава российской армии, который ведет Би-би-си, может содержать по меньшей мере на 40-60% меньше имен, чем реально захоронено в России.

Поступают сообщения и о потерях в спецназе “Витязь”: там по меньшей мере семь погибших, включая двух офицеров. Этот отряд был первым спецподразделением в составе внутренних войск, поэтому служба там считается особенно престижной, а стандарты подготовки бойцов - одними из самых высоких.

ФСБ и ФСО

Автор фото, Rosgvardia.ru

Из открытых источников известно о 20 сотрудниках ФСБ и ФСО, погибших в ходе вторжения в Украину. Большая часть этих потерь - служащие погранвойск, которые подчиняются ФСБ. Однако есть среди погибших и офицеры самых засекреченных подразделений.

По данным эксперта по российским спецслужбам Андрея Солдатова, в боевых действиях на территории Украины принимает активное участие Центр специального назначения ФСБ — в том числе и при проведении силовых операций на оккупированных территориях (например, в Херсоне).

Известно о гибели подполковника Управления специальных операций ЦСН ФСБ Николая Горбаня. Камчатские СМИ сообщали о гибели подполковника спецназа ФСБ Сергея Привалова.

Автор фото, Getty Images

Летом на “аллее героев” Николо-Архангельского кладбища в Подмосковье появилась могила подполковника Владимира Маргиева. Где именно служил офицер неизвестно, но на фотографии он одет в темно-синюю форму с эмблемами ФСБ. По традиции, на этой аллее хоронят сотрудников спецназа ФСБ “Альфа” и “Вымпел”, хотя изредка встречаются и захоронения других военных.

На кладбище Екатеринбурга похоронен подполковник ФСБ Алексей Крюков, погибший в самые первые дни войны. На его могиле - венок от управления “А” ФСБ, а на поминальной фотографии - логотип отряда “Альфа”. В июне публиковались сообщения о гибели капитана 'Альфы” Ильи Цуприка, но затем была высказана версия, что тот мог погибнуть и раньше, в Сирии.

Если все эти офицеры действительно погибли в Украине, это очень серьезный удар для спецназа ФСБ. Для сравнения: последний раз более трех сотрудников за полгода "Альфа" теряла в 1995-1996 годах - после тяжелых штурмов в Будённовске и Первомайском.

Лучшие части ВДВ

Автор фото, kremlin.ru Подпись к фото, Некоторые десантники, прошедшие в мая 2021 года по на Красной площади в Москве парадным расчетом, в 2022 году оказались в Украине и погибли.

Десантники составляют ровно пятую часть всех идентифицированных российских военнослужащих, погибших в ходе войны в Украиной.

Не считая опыта нескольких подразделений, соединения российской пехоты не принимали активного участия в боевых действия со времен российско-грузинской войны 2008 года.

“Общевойсковые подразделения ВС РФ оказались не готовы к штурмовым действиям. Причем малая часть – концептуально, из-за недостатка в штате тяжелой техники, а гораздо большая – технически, из-за банального неумения вести ближний бой со стрелковым оружием” - отмечает отставной российский офицер Александр Аратюнов.

В итоге основная тяжесть боев в первые недели войны легла на отряды ВДВ.

Судя по открытым данным, наибольшие потери понес 331-й гвардейский полк ВДВ из Костромы: там только официально насчитывается более 80 погибших, в том числе командир полка и еще 20 офицеров.

Десантники 331-го полка считались одним из сильнейших подразделений российской армии. Они регулярно побеждали в различных межведомственных соревнованиях и неоднократно маршировали 9 мая по брусчатке Красной площади в Москве. Солдаты и офицеры полка отметились в операциях российской армии на Балканах, воевали в Чечне, а также принимали участие в боевых действиях на территории Донецкой области Украины в 2014 году.

Подпись к фото, Портреты некоторых погибших десантников 331 полка

Попытка прорваться к Киеву в начале марта стоила военным 331-го полка десятков жизней. После отступления россиян подразделение ненадолго вывели в Беларусь. В начале апреля костромские десантники приняли участие в боях за Изюм в Донецкой области, а в мае были переброшены в Луганскую область, под город Попасная.

С учетом тех военнослужащих, о чьей смерти публично не сообщалось, реальное число погибших в 331-м полку может достигать 150 человек. Если добавить к этому примерное число раненых (из расчета, что на каждых двух погибших приходится примерно по семь раненых), полк мог не досчитаться 650-670 человек. Это более половины предполагаемой численности 331-го полка на момент начала войны.

Серьезные потери понес и 247-й гвардейский полк ВДВ из Ставрополя. За год до начала войны он получил специальный вымпел минобороны “в знак особого доверия и признание заслуг”. За шесть месяцев боевых действий в Украине десантники потеряли 63 человека, включая командира полка и не менее 12 других офицеров.

Автор фото, ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

На фоне поступающих сообщений о потерях, жители Ставрополя предложили удлинить созданную много лет назад Аллею памяти в честь погибших десантников. Но в ответ командование 247-го полка попросило построить на свободном месте парковку для машин.

“Было решено удовлетворить просьбу военной части - они сейчас, как никто, имеют на это право”, – отметил мэр Ставрополя. Вопрос о создании мемориала памяти погибших в Украине обещали обсудить с десантниками “после окончания спецоперации”.

Гораздо меньше известно о потерях в самом элитном отряде ВДВ - 45-й гвардейской бригаде спецназа, базирующейся в подмосковной Кубинке. По открытым источникам Би-би-си удалось установить гибель 14 военнослужащих этого подразделения, в том числе одного офицера. Для сравнения: за семь лет военных операций России в Сирии сообщалось лишь о трех погибших военнослужащих этой бригады.

Морская пехота

Автор фото, Mil.ru Подпись к фото, В 2019-2021 года российские моркие пехотинцы приняли участие в десятках учений

Активное участие во вторжении на территорию Украины приняли и подразделения российской морской пехоты. В основном они воюют на южном фронте.

По открытым данным, наибольшие потери понесла 810-я гвардейская бригада, базирующаяся в аннексированном Крыму. Морпехи потеряли по меньшей мере 56 человек, включая двух командиров бригады: Алексей Шаров погиб еще в марте, а сменивший его Сергей Кенс - в июле.

В комментариях к посту о гибели второго комбрига, знакомые с ним люди писали, что полковника “не успели довезти до госпиталя”. Если все действительно так, то это яркая иллюстрация серьезных проблем российской армии: нехватки современных личных аптечек и оперативно работающих каналов эвакуации раненых.

Уставные аптечки морпехов и других российских военнослужащих содержат резиновый жгут образца 60-х годов прошлого века и не включают современные жгуты-турникеты, кровоостанавливающие средства и окклюзионные пластыри, давно введенные в состав медицинских подсумков стран НАТО. Из-за этого у раненных солдат российской армии гораздо меньше шансов выжить, чем у их западных коллег.

Автор фото, Mil.ru

"Оснащенность солдат аптечками и реальные навыки быстрого оказания первой помощи раненым на поле боя играют огромную роль в войне. Это напрямую влияет на количество потерь и число выживших. Россия уже наступала на эти грабли в Чечне, когда долго не могла наладить эффективную систему эвакуации своих раненных. Непохоже, чтобы на этот раз Москва учла совершенные ошибки в вопросах медобеспечения", - отмечает профессор Королевского института исследований в области обороны Сара Эшбридж.

К августу многие воюющие российские солдаты и офицеры получили новые личные аптечки. Их купили волонтеры на деньги, которые для военных собирали по всей стране.

336-я гвардейская бригада потеряла 40 морских пехотинцев, в том числе начальника штаба бригады в звании полковника и замполита бригады в чине подполковника.

Также известно о 52 погибших из 155-й гвардейской бригады, в их числе - восемь офицеров.

Военные пилоты

Автор фото, Пресс-служба Минобороны РФ

По состоянию на 1 сентября у Би-би-си есть информация о 67 российских военных летчиках, погибших в ходе вторжения в Украину (включая штурманов и бортмехаников).

Это особая категория потерь, поскольку экипажи боевых самолетов и вертолетов - штучные специалисты и элита любой армии мира. Подготовка одного летчика-снайпера может занимать 15- 17 лет и стоит 12-14 миллионов долларов.

Несмотря на формальное наличие сотен современных и боеспособных многоцелевых истребителей и истребителей-бомбардировщиков, провести масштабную наступательную воздушную кампанию воздушно-космические силы России не смогли, отмечают эксперты. Не исключено, что это связано с потерей в первые месяцы войны ведущих военных летчиков.

“На практике число российских пилотов, обладающих нужными навыками и опытом для использования всего потенциала многоцелевых истребителей, очень ограничено” - отмечает старший аналитик Королевского института оборонных исследований Джастин Бронк.

“Налет многих российских пилотов составляет около 80 часов в год. И этого недостаточно для того, чтобы быть действительно выполнить ту первостепенную роль, которую на них возложили”, - продолжает он.

Автор фото, kremlin.ru

Данные о потерях среди летчиков могут быть косвенным подтверждением слов эксперта. По меньшей мере пятеро погибших пилотов - люди старше 50 лет. Известно, что некоторые из них должны были выйти в отставку еще несколько лет назад. Их участие в боевых вылетах может быть свидетельством нехватки молодого поколения квалифицированных и мотивированных пилотов.

В тоже время десятки опытных пилотов были сбиты в первые недели войны. Например, командир авиационного полка из Забайкалья погиб в первый же день боевых действий. Командир авиационного звена с опытом войны в Грузии и Сирии не вернулся из полета 8 марта.

По оценке британской разведки, в течение многих лет программа подготовки военных летчиков в России шла по строгому и заранее утвержденному плану, имевшему цель произвести впечатление на высокопоставленных чиновников.

Такая система могла подавлять инициативу и не способствовала отработке навыка быстро принимать самостоятельные решения. Это могло помешать развитию боевых навыков молодых экипажей российской военной авиации.

“Трудно понять, что именно делают российские пилоты в ходе большинства боевых вылетов, поскольку в открытых источниках такой информации нет. Но мы точно видим и знаем, что российские самолеты редко заходят вглубь территории, контролируемой Украиной, из-за неизменно сохраняющейся эффективность украинской системы противоракетной обороны класса "земля-воздух", - отмечает Бронк.

"Так что, несмотря на наличие сотен современных (и на бумаге боеспособных) многоцелевых истребителей и истребителей-бомбардировщиков, провести масштабную наступательную воздушную кампанию Воздушно-космические силы не смогли”, - подытоживает эксперт.