Бои на фоне блокады и голода. Почему в Эфиопии с новой силой разгорелась гражданская война

Алекс де Ваал

Аналитик по странам Африки

37 минут назад

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Автор фото, Getty Images

Война в Эфиопии между федеральным правительством и Народно-освободительным фронтом Тыграя (НОФТ) возобновилась в полном объеме. Удастся ли возобновить переговоры и чем они закончатся - пока неясно.

Обе стороны признают, что первые выстрелы новой стадии конфликта прозвучали ранним утром 24 августа на южных границах Тыграя в городе Кобо, где он граничит с соседним штатом Амхара. И обе стороны обвиняют друг друга в начале боевых действий.

Из сообщений западных дипломатов известно, что Эфиопские национальные силы обороны и союзное им амхарское ополчение, известное как "Фано", в предшествующие недели мобилизовали в этом районе огромные силы.

В то же время массовый призыв в НФОТ пополнил его ряды, и организация направила большую часть своих ресурсов на обучение и перевооружение новобранцев. Обвинения в принудительной вербовке фронт отрицает. В ходе прошлогодних боев НОФТ захватил у федеральной армии огромный арсенал вооружений, ходят слухи, что он также закупил новое оружие за границей.

Напряжение между сторонами нарастало. Но при этом всего несколько недель назад еще были оптимисты, считавшие, что мирные переговоры возможны.

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед уполномочил своего заместителя Демеке Меконнена возглавить комитет мира, который начал работу в июле. По сообщениям, еще до этого Абий отправил высокопоставленных чиновников на тайную встречу с НФОТ.

На встречах на Сейшельских островах и в Джибути, похоже, было достигнуто соглашение о том, что эфиопские силы снимут блокаду Тыграя, Эритрея выведет войска, которые она послала для поддержки центрального правительства, и обе стороны начнут полноценные переговоры. Они могли пройти в столице Кении Найроби под председательством президента этой страны Ухуру Кениаты. Первым пунктом повестки дня должно было стать прекращение огня на постоянной основе.

За кулисами США поддерживали эти переговоры и вместе с Кенией прилагали усилия к тому, чтобы они состоялись.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В Тыграе в помощи нуждаются почти пять миллионов человек

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Посетив 2 августа столицу Тиграя Мэкэле, специальный посланник США Майк Хаммер вместе с представителями Европейского союза и ООН призвали к "скорейшему восстановлению электроснабжения, телекоммуникаций, банковских и других основных услуг" и "беспрепятственному гуманитарному доступу", намекая что Абий уже дал на это свое согласие.

Однако представитель Африканского союза генерал Олусегун Обасанджо заявил посланникам США, ЕС и ООН, что он - единственный посредник между сторонами, и немало озадачил их, предложив пригласить на переговоры союзника Эфиопии Эритрею.

НФОТ обвиняет центральное правительство Эфиопии в несоблюдении обязательств. Власти вообще открыто не признают факт проведения каких-либо встреч. Международные посланники также не рассказывают о том, почему именно переговоры сорвались.

В течение июля и августа Аддис-Абеба в основном сохраняла блокаду, пропуская в Тыграй лишь немного продовольствия, лекарств и удобрений для посевов нынешнего сезона.

НФОТ не достаточно одних лишь комплиментов международных организаций за пятимесячное "гуманитарное перемирие", благодаря которому Всемирная продовольственная программа ООН смогла возобновить работу в Тыграе, хотя и в ограниченном масштабе. Представители Фронта настаивают, что продолжающаяся блокада Тыграя силами эфиопской армии равносильна использованию голода в качестве оружия войны и что операции по оказанию помощи были более чем скромными.

Всемирная продовольственная программа утверждает, что доставила помощь десяткам тысяч человек. Это немало, но далеко не те 4,8 млн местных жителей, которым эта помощь жизненно необходима.

В открытом письме международным лидерам накануне возобновления боевых действий лидер НФОТ Дебрецион Гебремикаэль сказал: "Мы стремительно приближаемся к моменту, когда, куда ни глянь, нас ждет смерть. Наш выбор только в том, погибнем ли мы от голода или умрем, сражаясь за наши права и наше достоинство".

Массовый голод убивает жителей Тыграя. Сколько из них погибло, точно не знает никто, но некоторые выводы можно сделать на основе исследования, проведенного группой ученых под руководством Бельгии в начале этого года. По их данным, с ноября 2020 года, когда началась война, от голода и сопутствующих причин в регионе умерли до полумиллиона человек.

С тех пор, как НФОТ восстановили контроль над большей частью региона в июне 2021 года, в Тыграе не было ни одного иностранного корреспондента. Единственным исключением стала французская съемочная группа с канала ARTE.

Несколько гуманитарных работников, которым было разрешено посетить Тыграй, не смогли собрать достаточно данных о детской смертности, при этом представитель Всемирной продовольственной программы признала, что "мы просто не знаем", был ли там голод.

В краткосрочной перспективе гуманитарная катастрофа может только усугубиться. Даже скромные операции по оказанию помощи в настоящее время остановлены. Первые скудные урожаи будут собраны только через месяц, а боевые действия приведут к дальнейшему опустошению.

Что происходит на фронте

На прошлой неделе ВВС Эфиопии бомбили Мэкэле. Пострадал детский сад, где, по словам медицинского персонала, погибли семь человек, в том числе трое детей. Правительство опровергло эти данные и настаивает на том, что наносит удары только по военным объектам. Во вторник вечером появились сообщения о втором авиаударе по Мэкэле.

Автор фото, Tigrai TV/Reuters Подпись к фото, Местные жители утверждают, что авиаудар привел к жертвам среди мирного населения

Тыграй, в свою очередь, реквизировал у ООН 12 танкеров с горючим, что вызвало гневное осуждение со стороны высокопоставленных представителей гуманитарных организаций.

В НФОТ заявили, что они договорились о топливе с ООН еще несколько месяцев назад и сейчас лишь забрали его, но выбранный ими момент и методы позволяют предположить, что топливо это пошло отнюдь не на гуманитарные нужды.

ВВС Эфиопии заявили, что сбили самолет, доставлявший оружие в Тыграй через воздушное пространство Судана, НФОТ это отрицал.

Появляются сообщения о перемещении в Эритрее крупных подразделений - как эритрейских, так и эфиопских - на позиции, близкие к границе с Тыграем. Правительство Эритреи эти сообщения никак не комментирует. В среду поступили данные о боях в западной части Тыграя в направлении границы с Суданом.

Сквозь "туман войны" просачиваются новости о крупной битве за город Кобо. Тыграйские источники сообщают о решающей победе над крупными правительственными силами из 20 дивизий и захвате огромного арсенала. Независимых подтверждений этому нет.

Правительство Эфиопии отрицает, что понесло потери. Оно также поручило государственным СМИ "тщательно следить за своими сообщениями и доступом к информации во время кризиса, чтобы следовать национальным интересам страны".

Правительство также заявило, что Кобо эвакуирован, а сообщения из города Вольдия, расположенного в 50 км к югу, позволяют предположить, что эфиопских военных там нет.

Пока что НФОТ не перебросил свои силы на юг, заявив, что не намерен повторять прошлогоднее наступление, которое остановилось в 200 км от столицы Эфиопии. Представитель Фронта вообще опроверг сообщения о захвате Вольдии.

Официальная позиция НФОТ - требование немедленных мирных переговоров. Хотя у Фронта существует формальная коалиция с Армией освобождения Оромо, ведущей ожесточенную войну против федерального правительства на юге и западе Эфиопии, у НФОТ нет союзников, чтобы управлять страной.

Большинство жителей Тыграя считают, что должны сражаться лишь за свои земли.

На данный момент никакого успеха в переговорах нет. Некоторые африканские и западные дипломаты считают несостоятельной позицию генерала Обасанджо, назначенного год назад послом Африканского союза - хотя он и сохраняет поддержку правительства Эфиопии.

Но альтернативная американо-кенийская мирная инициатива зашла в тупик в середине августа из-за внутренних политических проблем в Кении: победителем выборов в этой стране был объявлен Уильям Руто, который обошел кандидата, поддержанного президентом Кениатой. Американский план полагался именно на личное участие Кениаты - и хотя вполне возможно, что Руто может поручить Кениате координировать мирные переговоры, в кенийской политике есть немало непредсказуемых моментов.

Похоже, что запасного плана у американцев не было.

Госсекретарь Энтони Блинкен призвал вернуться к переговорам "без каких-либо предварительных условий". Однако маловероятно, что воюющие стороны прислушаются к его словам.

Абий не захочет показать слабость, садясь за стол переговоров после крупных потерь на поле боя. Официальная Аддис-Абеба вернулась к формулировкам, осуждающим НФОТ как "террористов".

НФОТ в качестве предварительного условия для любых переговоров требует снятия осады, которую они называют военным преступлением.

Фронт также настаивает на том, чтобы федеральному правительству не позволили отказаться от уже взятых обязательств.

События прошлой недели в очередной раз доказали то, что жители Эфиопии и международное сообщество и так уже должны были понять: военное решение войны в Тыграе невозможно.

Алекс де Ваал - исполнительный директор Фонда мира во всем мире в Школе права и дипломатии Флетчера при университете Тафтса в США.

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