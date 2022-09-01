Соглашение Сербии и Косова: ждать ли новой эскалации и вмешивается ли Россия?

час назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Автомобиль американских военных возле пограничного перехода Яринье в Косово

В начале августа волнения в Косово привлекли к Балканам внимание всего мира, особенно российских и украинских СМИ, которые предвещали новую войну в регионе.

С обеих сторон звучала жесткая риторика, но к сентябрю Белград и Приштина нашли компромисс при посредничестве Евросоюза и Госдепартамента США.

Однако проблемы, вызвавшие волнения среди косовских сербов, остались неразрешенными.

Би-би-си рассказывает, в чем суть спора - и есть ли в регионе "российское вмешательство".

Дискриминация или вопрос суверенитета?

В июне премьер-министр Косова Альбина Курти объявил о введении въездных документов для граждан Сербии и замене сербских автомобильных номеров на косовские.

31 июля, за день до вступления новых правил в силу, протесты и волнения прокатились по северной части Косова, где живут в основном сербы с сербскими паспортами и документами. Грузовики блокировали дороги у границы, люди возводили баррикады, и в местной прессе писали, что сербы бросались камнями в косовских полицейских.

Курти обосновывал свои действия принципом взаимности: с 2011 года Белград предписывает гражданам Косова получать на границе специальные документы и временные автомобильные номера. Сербия не признает независимости Косова, населенного преимущественно этническими албанцами, и считает его своей территорией, автономным краем Косово и Метохия.

Соответственно, не признает Сербия и выданных в республике документов. (Косово не является членом ООН; его независимость признают США и большинство стран ЕС, но не все; не признают его Китай, Индия, Украина, Россия и другие страны).

В ответ президент Сербии Александр Вучич обвинил косовские власти в проведении этнической чистки, считая эти меры дискриминацией сербского меньшинства.

После волны беспорядков власти Косова объявили об отсрочке на один месяц. В поиске компромисса принимал участие глава евродипломатии Жозеп Боррель.

Переговоры Вучича и Курти в Брюсселе не дали немедленных результатов. Но в конце августа в Белград и Приштину вместе приехали спецпосланник ЕС Мирослав Лайчак и заместитель помощника госсекретаря США Габриэль Эскобар.

Соединенные Штаты опасались эффекта домино в связи с войной в Украине, сказала в разговоре с Би-би-си журналистка из Косова Уна Хайдари, сотрудница Института гуманитарных наук в Вене. По ее словам, давление США многие считают ключевым фактором в согласии Вучича на компромисс.

"Посланник США Эскобар более активно, чем когда-либо, участвовал в переговорном процессе", - соглашается Александр Миладинович, корреспондент Би-би-си в Сербии.

В итоге 28 августа Вучич и Курти объявили о сделке, которая временно разрешила спор.

Автор фото, European Union Подпись к фото, Вучич и Курти не договорились при встрече, но согласились на компроиисс позже

Белград согласился отменить специальные документы для въезжающих на его территорию граждан Косова, а Приштина - не вводить такие документы для граждан Сербии. При этом сербские власти подчеркивают, что такой практический шаг не означает признания независимости республики.

Неразрешенным остается вопрос автомобильных номеров, который Приштина поднимает уже несколько лет. Пока что Курти продлил срок перерегистрации до конца октября и предложил налоговые вычеты для согласившихся.

Провал интеграции

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Соглашение об отмене въездных документов, которое в Брюсселе называет дипломатическим успехом - хорошая новость, но оно не исключает нового кризиса. И проблемы не закончатся, даже если в вопросах автомобильных номеров будет найдено приемлемое для всех сторон решение, говорит Уна Хайдари.

"Когда один сосед не признает другого, каждый элемент государственности - от удостоверений личности до школьных аттестатов, медицинской страховки и других сфер - становится предметом переговоров," - считает журналистка.

Хайдари говорит, что и сербское, и косовское общество фактически стало заложником ситуации, в которой в любой момент может возникнуть кризис по любому вопросу. А Евросоюз не понимает серьезности этих проблем и не ускоряет их решения, хотя мог бы: он является крупнейшим финансовым спонсором обеих стран. (Кроме того, Сербия - кандидат в члены ЕС, а Косово - потенциальный кандидат.)

Все внимание международного сообщества направлено на предотвращение эскалации, но никого не интересуют проблемы сербского меньшинства в Косове, сказала в интервью Би-би-си Милица Андрич Ракич, менеджер организации "Новая социальная инициатива" в Северной Митровице, регионе Косова, преимущественно населенном сербами. "Все хотят избежать инцидентов, но никто не говорит о достаточно серьезных проблемах, с которыми сталкиваются местные жители", - говорит она.

Формально, при поддержке Евросоюза власти Косова пытаются учитывать мнение и интегрировать сербское меньшинство, составляющее около 5% населения. Однако сербы с самого начали не хотели интегрироваться, и официальная Приштина не предложила им убедительных причин для этого, говорит Милица.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, У сербов в Северной Митровице почти нет связей с остальным Косово

Косовские сербы живут рамках сербских государственных институций, которые продолжают функционировать в северных районах. Жители этих территорий фактически не пересекаются с албанским большинством, зато тесно связаны с соотечественниками из Сербии.

Такой статус-кво существует с 2008 года, когда Косово провозгласило независимость (до этого с 1999 года эта территория была протекторатом ООН). Однако Альбин Курти посчитал эту ситуацию неприемлимой. Он считает, что выдача косовских документов - необходимый шаг к верховенству закона и реальному суверенитету.

Многие документы на руках косовских сербов - свидетельства о рождении, о смерти или о браке - не действуют в Косово. "Как человек, который живет здесь и испытывает это на своей коже, я могу сказать, что все эти технические вопросы реально ухудшают качество жизни", - говорит Андрич Ракич.

Постепенно часть вопросов решилась: в 2018 году косовские власти признали свидетельства о рождении и сертификаты о смерти и браке, выданные сербскими госучреждениями до 2016 года. Но другие остались, и для местного населения все последнее десятилетие проблемы возникали один за другим.

По словам Милицы, большинство из них могли легко быть решены, но никто этим не занимается - ни правительство Косова, ни правительство Сербии, ни международное сообщество:

"Когда процесс интеграции начинался, нам обещали решение практических проблем и повышение качества жизни, но в итоге нам приходится тайком провозить еду, лекарства и учебники".

Пустая риторика или угроза войны?

Если соглашение между Косово и Сербией о свободном передвижении не будет выполняться на практике, следует ожидать новые вспышки насилия, сказал в разговоре с Би-би-си Анди Ходжай, сотрудник Уорикского университета в Англии. То же касается и вопроса автомобильных номеров.

В самые острые моменты эскалации в последние года Сербия отправляла к границе войска, а косовская полиция приводилась в повышенную готовность.

В сентябре 2021 года предыдущий эпизод спора между Приштиной и Белградом сопровождался выдвижением сербского спецназа к границе и приведением частей сербской армии в повышенную боеготовность.

Однако эксперт уверен: угроза полномасштабного военного конфликта крайне невелика, и этот риск был чрезвычайно преувеличен в СМИ. Такой сценарий исключен благодаря присутствию Международных сил безопасности в Косово (КFOR), миротворческого контингента НАТО численностью около 3,7 тыс. человек.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Присутствие контингента НАТО исключает новую войну, говорят эксперты

Риск нового вооруженного конфликта остается в Косове с 1999 года, и локальные провокации всегда могут перерасти в масштабные беспорядки, считает корреспондент Би-би-си Миладинович. Но он подчеркивает: по договору, сербская армия не может пересекать границу с Косово, и пока он не нарушался.

"Все столкновения последнего десятилетия происходили между местными сербами и косовскими властями, обычно спецподразделениями полиции", - говорит Миладинович.

Милица Андрич Ракич из Северной Митровицы напоминает, что сербская армия сотрудничает с контингентом НАТО в Косово, и они проводят совместные патрули. По ее словам, косовские сербы больше доверяют КFOR, чем косовской полиции.

Проблема, говорит Ходжай из Уорикского университета, в том, что переговоры о нормализации под руководством ЕС заходят в тупик - и даже страны ЕС могли потерять веру в возможности евродипломатии в этом вопросе, учитывая, что Германия, Австрия и Греция назначили собственных спецпосланников по Западным Балканам. Такой посланник есть и у Британии.

Несмотря на то, что в решении конфликта участвуют лишь западные посредники, премьер Косова утверждает, что Сербия находится под сильным российским влиянием, а Вучич действует по указке российского президента Владимира Путина.

Сербский национализм и российские интересы - одно и то же, утверждает Курти. А свою страну он сравнивает с Украиной. В доказательство он приводит тот факт, что Сербия не вводит санкции против России и тесно сотрудничает с ней в области энергетики.

Белград сохраняет нейтралитет в конфликте, но заявляет об уважении территориальной целостности Украины.

Россия традиционно поддерживает Сербию в вопросе Косова, однако в апреле Путин сослался на его прецедент для обоснования независимости самопровозглашенных республик Донбасса. Вучич тогда заявил, что слова Путина усложнили позицию его страны.

"Этот кризис, хотя и совпадает со вторжением в Украину, не несет в себе признаков никакого открытого или очевидного вмешательства России", - говорит Уна Хайдари.

Она подчеркивает, что все спорные вопросы стояли на повестке годами, задолго до начала полномасштабной войны в Украине. Журналистка, отмечает, что Россия не пыталась стать одним из посредников в разрешении спора об удостоверениях личности, и переговоры велись исключительно через ЕС и США.

"Это указывает на то, что этот кризис не очень интересовал Россию."