"Я президент, *****". Как Дональд Трамп готовился вести своих сторонников в Капитолий и что из этого получилось

Ольга Просвирова

Русская служба Би-би-си

46 минут назад

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Автор фото, Brandon Bell/Getty Images

В США продолжают расследования событий 6 января 2021 года, когда протестующие, поверившие словам Дональда Трампа о фальсификации президентских выборов, устроили погромы и взяли штурмом Капитолий. Специальный комитет Конгресса США опросил высокопоставленных чиновников, которые рассказали, что на самом деле Трамп знал о результатах выборов и как он реагировал на беспорядки.

Показания в прямом эфире

6 января 2021 года сторонники тогдашнего президента Дональда Трампа устроили беспорядки в центре Вашингтона. То, что началось как акция протеста у здания Капитолия, переросло в вооруженное столкновение и захват здания. Требуя отменить результаты президентских выборов и отдать победу Трампу, протестующие прорвались через службу безопасности Капитолия и ворвались в здание. Сессия Конгресса была сорвана, здание пришлось срочно эвакуировать.

Спустя полтора года специально созданный комитет Конгресса США проводит публичные слушания, на которых выступают чиновники и свидетели тех событий.

Конгресс — законодательный орган США. У него нет права кого-либо арестовать, возбудить уголовное дело или осудить. Максимум члены комитета могут решить, что кто-либо совершил преступление, и передать необходимую информацию с доказательствами в Минюст. И тогда уже Минюст — независимый орган — будет принимать решение, достаточно ли этой информации для возбуждения уголовного дела. Но Минюст уже проводит свое собственное расследование событий 6 января.

Автор фото, The Washington Post Подпись к фото, Специальный комитет по расследованию событий 6 января 2021 года начал работу в июле прошлого года, а в марте 2022 перешел к обобщению выводов в подготовке к этапу открытых слушаний (фото: март 2022)

Во многом главное преимущество расследования комитета Конгресса в том, что слушания проходят публично, что позволяет американцам следить за происходящим в прямом эфире и быть в курсе подробностей того, что происходило в Белом доме в дни, предшествовавшие 6 января. Последнее заседание комитета смотрели в прямом эфире 17,7 млн зрителей.

Сам специальный комитет, занимающийся расследованием, формировался непросто. В нем девять человек, семь из которых — демократы. Республиканцы, которые изначально должны были предложить пять кандидатур для участия в работе комитета, выдвинули свой список, в котором оказались горячие сторонники Дональда Трампа. Этот вариант был отвергнут.

Поэтому в итоговом составе комитета республиканцев всего двое — и оба голосовали в свое время за импичмент Трампу, включая Лиз Чейни — дочь бывшего вице-президента Дика Чейни. До недавнего времени она была одним из главных людей в парламентской фракции республиканцев и имела отличные шансы на политическую карьеру. Но, став одним из критиков Дональда Трампа, она проиграла партийные праймериз и больше не сможет представлять республиканцев на выборах в ноябре.

Выборы — это проблема не только для Чейни, но и для всего комитета. На промежуточных выборах правящая партия практически всегда теряет места, и демократы рискуют потерять большинство в одной или даже обеих палатах Конгресса. Поэтому комитет должен успеть закончить слушания и сделать свои выводы до выборов.

В понедельник комитет приступает к новому этапу слушаний, которые должны помочь составить полную картину того, что привело к событиям 6 января. Все, кто дает показания перед комитетом, находятся под присягой, хоть это и не судебное заседание.

"Мы отчитываемся перед американским народом о том, что произошло, почему это произошло и как нам нужно защитить себя в будущем", — пояснил член комитета Джейми Раскин.

Общая картина того, как именно разворачивались события накануне штурма Капитолия и непосредственно перед захватом здания, прояснилась уже в ходе первого этапа слушаний.

Фальсификаций не было — и в Белом доме это знали

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Сразу после выборов, когда большинство ключевых штатов еще считало голоса, Дональд Трамп уже объявил о своей победе: "Прямо говоря, мы выиграли эти выборы".

Быстро стало понятно, что это не так. Особенно когда канал Fox News, основной рупор идей Трампа, первым объявил, что действующий президент проиграл выборы в Аризоне — после этого стало понятно, что шансов у Трампа практически нет. На слушаниях в конгрессе это подтвердил бывший ведущий Fox News Крис Стайруолт, которого уволили с телеканала вскоре после выборов.

Дональд Трамп отказался признавать поражение. В его лексиконе появились новые слова: в частности, он называл выборы "украденными" и "сфальсифицированными".

На слушаниях выяснилось, что множество людей, работавших с Трампом, включая его советников, прекрасно понимали, что никаких фальсификаций не было. Более того, они неоднократно говорили об этом самому Трампу.

"Перед выборами еще можно было разговаривать с президентом, хоть иногда приходилось устраивать что-то вроде борцовского поединка, но все же удавалось держать ситуацию под контролем. Но после выборов я понял, что он не слушает моих советов", — заявил на слушаниях бывший генпрокурор Уильям Барр.

Он утверждает, что с самого начала считал заявления Трампа чушью.

"Я ясно дал понять, что не согласен с тем, что выборы можно называть "украденными". Я был против таких заявлений. Нельзя жить в мире, где действующая администрация остается у власти исключительно на основании своего мнения, не подкрепленного конкретными доказательствами", — заявил Барр.

Как ни странно, с ним согласилась и дочь Трампа Иванка, также работавшая в Белом доме.

"Я с уважением отношусь кгенеральному прокурору Барру, поэтому я поверила тому, что он сказал", — заявила Иванка комитету.

Дональду Трампу ее показания не понравились. После слушаний он написал: "Иванка Трамп не участвовала в изучении результатов выборов". Экс-президент предположил, что его дочь дала такие показания, поскольку "хотела проявить уважение к Барру". Самого Барра Трамп тоже резко раскритиковал, а слушания назвал "политической охотой на ведьм".

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Запись свидетельских показаний Иванки Трамп

Трамп постепенно отстранял от себя тех помощников, которые пытались с ним спорить. Вместо этого он доверился Руди Джулиани — своему личному адвокату.

На слушаниях в конгрессе стало понятно, что большинство помощников Трампа не высказывались публично о своих попытках повлиять на президента, даже когда стало понятно, что все большее число избирателей начинает верить необоснованным обвинениям в фальсификации выборов. Вместо этого они в частном порядке советовали Трампу отказаться от наиболее абсурдных обвинений. Например, от слов про якобы существовавший "подозрительный чемодан" с фальшивыми бюллетенями и о "компьютерных чипах", которые якобы заменили в машинах для голосования.

На слушаниях выступил Бьюнг Пак, бывший федеральный прокурор Атланты, который ушел со своего поста, когда Трамп пубдично поставил под сомнение результаты выборов в Джорджии. Он рассказал, что не нашел никаких доказательств фальсификаций в своем штате. А история про “чемодан” оказалась ложью: "Предполагаемый черный чемодан, вытащенный из-под стола, был официальным сейфом".

Комитет продемонстрировал видеопоказания бывшего руководителя предвыборного штаба Трампа Билла Степьена. Он рассказал, что еще до выборов многие советники Трампа призывали его благосклонно отнестись к голосованию по почте — они рассчитывали, что в условиях пандемии это сыграет на руку республиканцам. Но Трамп отказался. Вместо этого он попытался убедить сторонников, что голосование по почте открывает возможности для фальсификаций. На протяжении всего дня выборов Дональд Трамп продвигал этот нарратив. А потом, когда в штатах подсчитывали бюллетени, присланные по почте, — а это процесс небыстрый, - Трамп уверял, что именно таким образом у него и отбирают победу.

Фонд, которого не было

Основываясь на лозунгах, которые, как стало понятно, многие в команде Трампа считали необоснованными, его помощники тем не менее начали сбор денег.

Сторонники Трампа получали имейлы с предложением перечислить деньги, чтобы помочь Трампу "дать отпор", или "активизироваться, чтобы защитить выборы". Несмотря на то что очень многие в окружении Трампа прямо давали ему понять, что утверждения о фальсификации выборов безосновательны, в последние дни своего президентства он продолжал прикрываться этими утверждениями, собирая деньги с избирателей.

Пожертвования, которые якобы были нужны для подачи судебных исков, предлагалось отправлять в "Официальный фонд защиты выборов". Таким образом Трампу удалось собрать 250 миллионов долларов.

Однако комитет, проводящий расследование, выяснил, что вышеупомянутого фонда не существовало в принципе. Деньги шли в созданный через несколько дней после выборов комитет "Спасти Америку".

Автор фото, Drew Angerer/Getty Images

"Большая ложь обернулась столь же крупным грабежом", — заявила член палаты представителей от Калифорнии Зои Лофгрен, принимавшая участие в обсуждении. По ее данным, комитет нашел доказательства того, что Трамп и члены его семьи извлекли из полученных пожертвований личную выгоду.

Пресс-секретарь Трампа Лиз Харрингтон сказала на это, что расходы бывшего президента были продиктованы целью "исправить выборную систему". Сам Трамп опубликовал 12-страничное заявление: в нем ничего не было о собранных деньгах, в основном только резкая критика работы комитета.

"Если бы кто-то другой получил 200 миллионов долларов под таким явно ложным предлогом, он был бы привлечен к ответственности за мошенничество, — говорит Адав Ноти, бывший чиновник Федеральной избирательной комиссии. — Сбор такой суммы денег на основе явно ложных заявлений... в этом и заключается суть судебных преследований за мошенничество".

Если верить последним документам, поданным в Федеральную избирательную комиссию, в конце апреля у комитета "Спасти Америку" на счетах в банке оставалось 112 миллионов долларов.

Угрозы и давление

Комитет пришел к выводу, что, пытаясь объявить выборы сфальсифицированными, Трамп использовал свою власть, чтобы давить на чиновников почти всех уровней. В том числе, под давлением оказались республиканцы, которые отказывались помогать Трампу — они признались, что считали просьбы и требования президента потенциально незаконными.

Госсекретарь штата Джорджия Брэд Раффенспергер, его заместитель Гейб Стерлинг и спикер Палаты представителей от Аризоны Расти Бауэрс рассказали комитету, что Трамп связывался с ними, предлагая сомнительные схемы.

Когда в штате Джорджия подсчитывали бюллетени, выяснилось, что Джо Байден победил там с перевесом в 12 тысяч голосов В штате объявили, что готовы вручную пересчитать бюллетени. Даже после этого победителем был объявлен Байден: пересчет привел к незначительному повышению результата Трампа — на 0.0099%.

О длившемся почти час разговоре Раффенспергера с Трампом, впервые написала Washington Post.

Автор фото, Jabin Botsford/The Washington Post Подпись к фото, Отрывки из разговора Трампа и госсекретаря Джорджии Брэда Раффенспергера, в котором экс-президент рассказывал о "чемоданах" и требовал найти недостающие голоса

"Послушай, — говорил Трамп Раффенспергеру. — Все, что я хочу сделать, — просто найти 11 780 голосов. Потому что мы выиграли в этом штате".

Раффенспергер по телефону уверял Трампа, что имеющаяся у президента информация не может быть правильной. В ответ Трамп даже намекнул, что Раффенспергер может столкнуться с уголовными последствиями, если откажется вмешаться.

Показания в комитете также дала Вандрея Мосс, сотрудница избирательной комиссии из Джорджии. После заявлений Трампа о фальсификации выборов она и ее мать, также работавшая в комиссии, стали мишенью для угроз.

Адвокат Трампа Руди Джулиани неоднократно продвигал мысль о том, что сотрудники избирательной комиссии округа Фултон, где работала Мосс, вмешивались в подсчет голосов, чтобы добиться победы Джо Байдена. В качестве “доказательств” они демонстрировали видео, на котором работники комиссии, включая Мосс и ее мать, упаковывают бюллетени в "чемоданы". Эти обвинения позднее проверили и убедились, что комиссия упаковывала в специальные контейнеры открепительные удостоверения.

Трамп в разговоре с госсекретарем штата, в очередной раз уверяя, что выборы сфальсифицированы, упомянул имя Мосс 18 раз. В результате женщина и ее мать получили многочисленные угрозы расправы.

Когда эти усилия не сработали, команда Трампа придумала новый план — схему "фейковых выборщиков".

На следующий день после выборов тогдашний министр энергетики Рик Перри написал главе президентской администрации Марку Медоусу, что если Трамп проиграет в Северной Каролине, Пенсильвании и Джорджии, то можно будет не признавать результатов выборов, а направить туда своих выборщиков.

План состоял в том, чтобы убедить республиканских чиновников в семи штатах — Аризоне, Мичигане, Джорджии, Неваде, Нью-Мексико, Пенсильвании и Висконсине, — чтобы они отказались признавать голоса официальных выборщиков. Вместо этого штаты должны были собрать альтернативную делегацию выборщиков. Со стороны Трампа процессом руководили юристы Рудольф Джулиани и Джон Истман.

В конце концов, несколько десятков союзников Трампа в этих штатах подписались под документом — правда, в Пенсильвании и Нью-Мексико местные чиновники сделали оговорку: списки следует рассматривать только в том случае, если Трамп выиграет судебные процессы.

Следующим этапом команда Трампа хотела заставить Майка Пенса, вице-президента США, рассмотреть эти бумаги.

Автор фото, January 6th Committee Подпись к фото, Это черновик твита, в котором Трамп призывает своих сторонников отправиться в Капитолий 6 января. Он решил не постить твит, а объявить о своих планах во время утреннего обращения к сторонникам

Перед комитетом выступили бывший руководитель аппарата Пенса Мар Шорт и адвокат бывшего вице-президента Грег Джейкоб. Комитет выяснил, как Дональд Трамп пытался давить на Пенса, чтобы тот присоединился к его схеме по отмене результатов выборов. Адвокат Трампа Джон Истман выдвинул теорию, что Пенс обладает полномочиями заблокировать сертификацию результатов выборов. Эта теорию не поддержали ни адвокаты Трампа, ни тем более — Пенса. Но Трампа это не смутило.

В итоге, когда Пенс отказался, сообщив Трампу, что у него нет законных оснований или конституционных полномочий для отмены результатов выборов, Трамп отомстил своему заместителю твитом: "Майку Пенсу не хватило смелости сделать то, что должно быть сделано для защиты нашей страны и нашей конституции". После этого демонстранты, устроившие погром в Капитолии, выкрикивали угрозы Пенсу и предлагали его "повесить".

"Я президент, *****"

На слушаниях допросили участников беспорядков, которые рассказали, что были уверены, что Дональд Трамп сам примет участие в протесте и возглавит шествие к Капитолию.

По свидетельствам людей, близких к Трампу, можно сделать вывод, что экс-президент действительно планировал приехать. Помощница бывшего главы аппарата Белого дома Кэссиди Хатчинсон в своих показаниях утверждала, что 6 января Трамп ехал в своем президентском лимузине, требуя, чтобы его отвезли к Капитолию. Сотрудники службы безопасности были против.

Хатчинсон рассказала, что в ответ на отказ агента Бобби Энгеля отвезти его туда, куда он требует, Трамп заявил: "Я президент, *****! Отвезите меня в Капитолий сейчас же".

Автор фото, Reuters Подпись к фото, В ходе штурма Капитолия 6 января погибли пять человек

После чего он потянулся к рулю с заднего сиденья лимузина, пытаясь перехватить управление автомобилем.

Энгель схватил руку Трампа и заявил, что машина возвращается в Западное крыло. "Затем Трамп свободной рукой бросился на Бобби Энгеля", — рассказала Хатчинсон, уточнив, что президент потянулся к шее агента.

Секретная служба предоставила данные, с которыми ознакомился комитет. Эти данные подтверждают слова Хатчинсон о том, что Трамп неоднократно настаивал на том, чтобы ехать в Капитолий — в том числе в то время, когда его сторонники уже штурмовали здание. При этом его заранее предупредили, что у протестующих есть оружие.

Выяснилось, что Трамп в течение недели до 6 января требовал разрешить ему пройти маршем со своими сторонниками. Многие в его окружении, в том числе и агенты по безопасности, были категорически против, но некоторые горячо поддерживали эту идею.

По словам Хатчинсон, Руди Джулиани говорил ей: "Мы идем в Капитолий. Это будет здорово. Там будет президент. Он будет выглядеть могущественно". Хатчинсон говорит, что конкретного плана — что будет делать Трамп, когда доберется туда, — не было. Обсуждали, что он может произнести свою вторую за день речь, после чего зайдет в Капитолий.

На слушаниях стало известно, что глава президентской администрации Марк Медоус созванивался с конгрессменами-республиканцами, обсуждая с ними идею марша на Капитолий.

Автор фото, Reuters

Из документов, которые Медоус передал комитету, выяснилось, что в разгар беспорядков ведущие Fox News писали ему с просьбой убедить Трампа в необходимости осудить захват Капитолия и призвать людей разойтись. Эту идею поддержал и сын президента, Дональд Трамп-младший.

Кэссиди Хатчинсон припомнила, что Трамп иногда агрессивно реагировал на идеи, которые ему не нравились. Например, когда прочитал интервью Уильяма Барра агентству Ассошиэйтед пресс, в котором Барр уверял, что фальсификаций на выборах не было.

После этого Хатчинсон зашла в комнату, откуда только что вышел Трамп. "По стене комнаты стекал кетчуп. На полу валялась разбитая фарфоровая тарелка. Персонал пояснил, что президент был крайне зол из-за интервью генерального прокурора и швырнул свой обед в стену".

Зачем республиканцы просили помилования?

После штурма Капитолия сразу несколько республиканцев просили Дональда Трампа помиловать их, оградив от любого судебного преследования, связанного с событиями 6 января.

По данным комитета, об этом просили конгрессмены Мо Брукс (от Алабамы), Мэтт Гетц (от Флориды), Энди Биггс (от Аризоны), Луи Гомерт (от Техаса) и Скотт Перри (от Пенсильвании).

По словам Кэссиди Хатчинсон, Гетц и Брукс выступали за полное помилование всех участников встречи, на которой разрабатывался план действий на 6 января. Эту информацию подтвердил бывший заместитель советника Белого дома Эрик Хершманн: "Общий тон был таким: "Нас могут привлечь к ответственности, потому что мы защищали позицию президента по этим вопросам"".

В своем письме к Белый дом Брукс, предлагая помилование, писал: "Понятно, что состоятельные и резкие социал-демократы (вероятно, с некоторой помощью либеральных республиканцев) будут злоупотреблять судебной системой Америки, выдвигая против республиканцев сфабрикованные обвинения, вытекающие из нашей недавней борьбы за честные выборы".

Гетс, в отношении которого минюст США ведет расследование в связи с возможной торговлей несовершеннолетними девочками в целях сексуальной эксплуатации, раскритиковал выводы комитета, заявив, что он "натравливает федеральные правоохранительные органы на политических оппонентов".

Автор фото, Chet Strange/Getty Images News Подпись к фото, Многие в США уверены, что Дональд Трамп попытается вернуться в большую политику

Еще до начала слушаний телеканал CNN выяснил, что Дональд Трамп хотел помиловать самого себя и членов своей семьи, но юристы отговорили его, посчитав, что это будет считаться косвенным подтверждением его вины. На слушаниях в конгрессе эта информация подтвердилась.

В конце слушания член палаты представителей от штата Иллонойс Адам Кинзигер заявил: "Единственная известная мне причина просить о помиловании — это если вы считаете, что совершили преступление".