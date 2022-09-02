Груз 200: что известно о потерях России в Украине к началу сентября

Ольга Ившина

Би-би-си

15 минут назад

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Автор фото, Сергей Фадеичев/ТАСС

Би-би-си на основании открытых источников удалось установить имена более 6020 российских военных, погибших на войне в Украине. Особенно чувствительные потери понесли отряды спецназа, а также младшие офицеры. Восполнить их отсутствие российской армии будет непросто, считают опрошенные Би-би-си эксперты.

Русская служба Би-би-си ведет поименный список потерь российских военнослужащих в Украине совместно с изданием "Медиазона" (признано в России "СМИ-иноагентом") и командой волонтеров. На 2 сентября нам удалось подтвердить информацию о 6024 погибших солдатах и офицерах.

Мы опираемся только на подтвержденные сообщения о гибели, поэтому собранные данные не отражают реальный уровень потерь. Но базируясь на тысячах конкретных историй погибших, мы можем понять и проанализировать, что именно происходит с российской армией во время вторжения в соседнюю страну.

Представление о том, какое количество погибших не попало в нашу подборку из официальных сообщений, дает информация с кладбищ. Каждую неделю мы обнаруживаем в разных населенных пунктах России новые свидетельства похорон российских военных, о которых не сообщают местные власти.

На основании этих наблюдений мы можем предположить, что список подтвержденных потерь, который ведет Би-би-си, может содержать по меньшей мере на 40-60% меньше имен погибших, чем реально захоронено в России.

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Рассказывают камни

Российские чиновники все реже и реже публично сообщают о гибели военных в Украине, поэтому важными источниками информации становятся памятники: настенные таблички в школах, надгробия на кладбищах и мемориалы в парках и воинских частях.

Изучая все эти таблички, мы обнаруживаем не только имена тех, о чьей гибели сообщалось публично, но и примерно столько же (а иногда и больше) фамилий солдат и офицеров, о смерти которых не сообщали ни власти, ни местные журналисты, ни родственники в соцсетях.

Так, в том числе и благодаря мемориальным табличкам в школах, нам удалось установить имена 10 погибших сотрудников спецназа из Смоленска.

За прошедшие две недели нам удалось узнать о появлении новых захоронений в нескольких городах Калининградской области и Краснодарского края, а также во Владивостоке, Петропавловске-Камчатском и Выбутах.

Судя по табличкам на надгробиях и датам похорон, в среднем погибших доставляют в Россию и хоронят через 14-20 дней после смерти. Но в июле и августе похоронили немало тех, кто погиб три, иногда даже четыре месяца назад.

Видимо, наладился процесс обмена останками, и в Россию постепенно доставляют тех, чьи тела после первых недель боев остались в Украине.

По числу потерь в российских регионах по-прежнему лидируют Дагестан (278 человек), Бурятия (256 человека) и Краснодарский край (227 человек). Для сравнения: известно лишь об 15 погибших из Москвы, хотя жители столицы составляют почти 9% населения России.

Для многих регионов России, где отсутствуют социальные лифты, служба в армии по контракту является чуть ли не единственной возможностью заработать.

В составе российской армии воюют и погибают в Украине и выходцы из других постсоветских стран. Би-би-си известно о гибели по меньшей мере 13 уроженцев Кыргызстана, девяти из Таджикистана, 12 уроженцах отколовшейся от Грузии Южной Осетии и одного гражданина Молдавии.

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Потери офицеров

Из 6024 установленных российских военных, погибших в Украине, 1025 человек - то есть 17% - являются офицерами, среди них 4 генерала и 35 полковников.

Младшие офицеры российской армии понесли существенные потери, поскольку именно им приходится принимать основные тактические решения по ведению боя. При этом большинство из них еще молоды (звание лейтенанта чаще всего получают в 21-22 года), неопытны, но уже вынуждены решать, как именно добиться целей, поставленных руководством.

Особенно высока доля потерь среди офицеров спецназа - как в ГРУ, так и в отрядах Росгвардии. Командирские звезды носил практически каждый четвертый погибший сотрудник спецподразделений.

Потеря офицеров спецназа может быть очень чувствительной и трудновосполнимой для российской армии, отмечают опрошенные Би-би-си эксперты.

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В случае выбывания рядовых специалистов (например, гранатометчика или минометчика), бойца другой специальности, пришедшего на замену, можно переобучить за несколько недель, в более редких случаях - за один-два месяца. Если погибает командир роты спецназа ГРУ, то заменить его может только офицер такой же воинской специальности.

На подготовку лейтенанта соответствующей квалификации нужно по меньшей мере четыре года. А для того чтобы возглавить роту, лейтенант должен набраться опыта и пройти путь до капитана, что потребует еще около четырех лет. В сумме - не менее восьми лет подготовки, отмечают специалисты.

По родам войск

По числу абсолютных потерь "лидируют" пехотинцы, а вот доля погибших десантников начинает постепенно снижаться. На 2 сентября 20% всех установленных погибших служили в мотострелковых подразделениях, еще 17% - в ВДВ.

Вплоть до начала августа каждый пятый установленный погибший был десантником. Именно подразделения ВДВ участвовали во всех ключевых операциях первых месяцев российского вторжения в Украину.

Однако сейчас, по свидетельству источников Би-би-си на передовой, основная штурмовая нагрузка ложится на подразделения ЧВК и отряды тех, кого российские государственные СМИ называют добровольцами.

Чаще всего на войну в этом статусе отправляются мужчины старше 40 лет из регионов с невысокой средней зарплатой. По данным ряда правозащитников, некоторые жители Чечни записываются в отряды "добровольцев" из-за поступающих им угроз и давления на семьи.

Перед отправкой на фронт отряды "добровольцев" часто проходят лишь 3-10 дней подготовки. Возможно, в том числе и поэтому "добровольцы" остаются самой быстрорастущей категорией потерь.

Ко второму сентября подтверждена информация о гибели в Украине по меньшей мере четырех заключенных, воевавших в составе российских военизированных подразделений. Первым о вербовке российских заключенных для отправки на фронт рассказал проект Gulagu.net в начале июля. Затем об этом написали журналисты нескольких изданий.

Каковы реальные цифры погибших?

Автор фото, пресс-служба главы Ингушетии

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С учетом информации, поступающей с российских кладбищ, список подтвержденных потерь, который ведет Би-би-си, может содержать по меньшей мере вдвое меньше имен погибших в Украине военных, чем реально захоронено в России.

Итоговая цифра также существенно возрастает, если в список потерь включить всех пропавших без вести военных из России и "народных милиций" Донецка и Луганска. На 25 августа власти самопровозглашенной ДНР признали гибель 2844 военнослужащих, в самопровозглашенной ЛНР о потерях не сообщают.

В группах сторонников "ДНР" и "ЛНР" в соцсетях Би-би-си обнаружила более 3400 сообщений и постов людей, которые ищут своих родственников мужского пола, оказавшихся в рядах "народных милиций" и давно не выходивших на связь. Некоторые из тех, кого искали в первые месяцы войны, уже вернулся домой "грузом 200".

По оценке ЦРУ, к концу июля Россия потеряла в Украине более 15 000 военных. Британская разведка сообщала о 20 тысячах погибших еще в июне. В сообщениях Генштаба Украины говорится, что Россия потеряла более 44 000 солдат и офицеров.

Обновленных официальных данных о потерях российской стороны нет. Министерство обороны России последний раз отчитывалось о потерях 25 марта, сообщив о 1351 погибшем.

Мы продолжаем собирать данные о погибших военнослужащих. Если вы хотите поделиться информацией по этой теме, пожалуйста, свяжитесь с нами по ссылке.

Как мы считаем

В России каждый день публикуются все новые имена погибших и фотографии с похорон. Чаще всего фамилии называют главы российских регионов или представители районных администраций, местные СМИ и учебные заведения, где ранее обучались погибшие, а также родственники.

Би-би-си и команда волонтеров изучают эти данные и вносят их в список, который мы ведем с начала российского вторжения в Украину.