Дорогие эльфы. Amazon начал выпускать телесериал по мотивам "Властелина колец"

Андрей Козенко

Би-би-си

57 минут назад

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Автор фото, Prime video Подпись к фото, Слева направо: Бенджамин Уолкер (король эльфов Гил-Гэлад), Морфидд Кларк (Галадриэль), Роберт Арамайо (Элронд)

Сервис Amazon выпустил первые два эпизода сериала "Властелин колец: Кольцо всевластья" - самого дорогого телешоу в истории, но пока еще рано говорить, что самого легендарного. Впрочем, если вы скучали по новым приключениям магов, эльфов, гномов, орков, троллей и драконов, то вам опять есть что смотреть - каждую осень еще пять лет.

Важная оговорка: это не новые приключения Бильбо, Фродо и компании. Действие здесь происходит во вселенной автора "Властелина колец" Джона Толкина, но за пару тысяч лет до того, как Гэндальф нарисовал магический знак на двери норки хоббита.

При этом в оригинальном произведении Толкина те древние события рассказаны буквально пунктиром, на нескольких страницах - для понимания контекста, и как следствие, создатели нового сериала абсолютно не ограничены в своем воображении.

Претензия на свою кнопку

Только за права на телеэкранизацию мира Толкина Amazon заплатил около 250 млн долларов. Только первый сезон стоил компании около 450 млн долларов (для сравнения, первый сезон "Игры престолов" стоил 100 млн долларов). Общая стоимость анонсированных пяти сезонов "Властелина колец" уверенно превысит 1 млрд долларов.

И когда гигантская корпорация тратит такие деньги - это не только потому, что она хочет вызвать взрыв чистой радости во всем мире. Это заявка на то, что Amazon теперь - не просто онлайн-продавец всего на свете.

Автор фото, Prime video

Компания, и это минимум, претендует на то, чтобы персональная кнопка с ее названием была на пульте каждого проданного в мире телевизора - как сейчас у Netflix и YouTube.

Правда, в Россию Amazon и в качестве ритейлера по-настоящему не заходил, а в марте 2022-го и вовсе остановил отправку товаров. Ожидать его возвращения сейчас было бы как минимум странно.

Медленные эльфы и хоббиты-девочки

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Сериал пока лишь слегка напоминает нам, что действие происходит в мире Толкина. Одна из центральных героинь - юная Галадриэль (впрочем, у Толкина эльфы устроены так, что ее и через пару тысяч лет будет сложно назвать пожилой женщиной). Появляется здесь и юный Элронд, а также оживают персонажи, которые в "Хоббите" и "Властелине колец" были лишь древними воспоминаниями - эльфийский король Гил-Гэлад или один из создателей древних колец всевластья, кузнец Келебримбор.

Собственно, действие и происходит во времена создания древних магических колец - в том числе и того самого "всесильного для властелина Мордора" - с которым через тысячи лет будут разбираться уже Бильбо и Фродо.

Пока главной движущей силой в новом сериале являются эльфы. Люди еще не столь организованы и влиятельны. Хоббиты же просто предпочитают прятаться от всех остальных существ, при этом внешне их быт изменился не сильно. Круг главных героев после двух эпизодов еще только вырисовывается, но от хоббитов ими, скорее всего, будут девочки - Толкин, создавая свои произведения, вряд ли слышал словосочетание "гендерный баланс".

Автор фото, Prime video Подпись к фото, В поход против зла намерены пойти и хоббиты-девочки

С визуальной точки зрения этот сериал - чистое наслаждение. С первых же кадров уже знакомые нам по экранизации Питера Джексона новозеландские пейзажи, спецэффекты на высочайшем уровне; тролли и орки такие же омерзительные.

Из недостатков: первые зрители жалуются в соцсетях, что действие развивается очень медленно - и это правда. Кто-то пишет о скуке на фоне ярких спецэффектов, но всего двух эпизодов пока мало, чтобы утверждать это наверняка.

Из больших недостатков: это не прорыв, хотя за такие деньги можно было бы себе позволить. "Властелин колец" сделан по очень консервативным стандартам. Визуально и содержательно здесь пока нет ничего, что мы не видели бы в "Игре престолов" или "Ведьмаке" - только на более высоком техническом уровне.

Разве что ставка здесь сделана на неопытных шоураннеров и актеров, у которых пока еще по две-три заметные роли в карьере.

И, наконец, у героев Толкина были сказочные обаяние и доброта, он поэтому и стал одним из главных писателей ХХ века. В огромной экранизации Питера Джексона это обаяние сохранилось - наложенное на спецэффекты. Здесь же новые герои пока еще не имеют четких характеров - и от того, насколько актеры и сценаристы решат эту проблему, и будет зависеть дальнейший успех шоу.

Растерянные критики

Критики ждали телевизионного "Властелина колец" как главное событие года - но пока, как кажется, растеряны. Британская Guardian настаивает, что такую красоту надо показывать и на больших экранах. Financial Times в своем обзоре пишет об эпических диалогах, но очень монотонном повествовании. Наконец Daily Mail (это таблоид, а они всегда жесткие в оценках) пишет, что это "настолько ошеломляюще плохо, что даже забавно".

Скорее всего, столь противоположные оценки появились от недостатка впечатлений - оба первых эпизода словно ставили перед собой цель: рассказать как можно меньше.

Зрительский рейтинг тоже пока скорее настороженный. Составляющие его главные сайты дают "Властелину колец" 7,4 из 10 (версия сайта IMDb) и всего 38% от максимума (оценка зрителей на Rotten tomatoes).