Святогорская лавра - на линии фронта, под контролем Украины. Что там происходит?

24 минуты назад

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Автор фото, УПЦ Подпись к фото, Святогорская лавра находится на линии фронта. От захваченного Россией города ее отделяет только река

Город Святогорск в Донецкой области оккупирован российскими войсками, а вот расположенный по соседству мужской монастырь, Святогорская лавра, стоит на другом, правом берегу реки Северский Донец - и этот берег по-прежнему находится под контролем Украины.

Древнюю православную святыню из-за реки регулярно обстреливает российская армия - несмотря на то что внутри лавры укрываются сотни мирных жителей.

В четверг оттуда удалось эвакуировать 17 человек, сообщили в Святогорской городской военной администрации.

Дело в том, что сами обитатели лавры, как и значительное количество скрывающихся на территории монастыря мирных жителей, по-прежнему отказываются эвакуироваться из зоны боевых действий.

Святогорская лавра - одна из древнейших православных святынь. С начала российского вторжения она неоднократно подвергалась российским обстрелам, которые унесли несколько жизней и нанесли серьезный ущерб монастырским постройкам. Принадлежит лавра Украинской православной церкви, в мае объявившей о независимости от Московского патриархата.

"Только что поступила информация, что в монастыре есть люди, которые готовы уехать, началась работа по планированию и организации эвакуации. Сегодня из Святогорской лавры удалось эвакуировать 17 человек", - говорится в сообщении военной администрации.

По данным властей, все вывезенные из монастыря граждане находятся в безопасности.

Российские войска оккупировали Святогорск еще в июне, но пересечь Северский Донец, чтобы захватить еще и лавру, не смогли - хотя неоднократно пытались продвинуться дальше в сторону Славянска, который хотели захватить еще летом.

Монастырь стоит под горой, которую россияне активно обстреливают из захваченного Святогорска - а с горы такими же обстрелами отвечают ВСУ.

Автор фото, УПЦ Подпись к фото, Святогорская лавра - один из древнейших памятников православия

На территории лавры укрываются сотни людей. В их числе монахи, паломники, а также местные жители, оставившие свои дома и бежавшие от войны.

На линии огня

В июне Святогорская лавра, на территории которой укрываются около 300 человек, сильно пострадала в ходе ожесточенных боев.

Во время одного из обстрелов снаряды угодил прямо в келью, где находились монахи. Трое обитателей монастыря погибли, столько же получили ранения.

Россия заявляет о намерении захватить всю территории Донецкой области и пытается продолжать наступление в сторону Славянска. Святогорская лавра - прямо по пути.

Автор фото, УПЦ Подпись к фото, В результате обстрелов были разрушены кельи в Святогорской лавре, погибли люди