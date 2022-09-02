Святогорская лавра - на линии фронта, под контролем Украины. Что там происходит?
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Город Святогорск в Донецкой области оккупирован российскими войсками, а вот расположенный по соседству мужской монастырь, Святогорская лавра, стоит на другом, правом берегу реки Северский Донец - и этот берег по-прежнему находится под контролем Украины.
Древнюю православную святыню из-за реки регулярно обстреливает российская армия - несмотря на то что внутри лавры укрываются сотни мирных жителей.
В четверг оттуда удалось эвакуировать 17 человек, сообщили в Святогорской городской военной администрации.
Дело в том, что сами обитатели лавры, как и значительное количество скрывающихся на территории монастыря мирных жителей, по-прежнему отказываются эвакуироваться из зоны боевых действий.
Святогорская лавра - одна из древнейших православных святынь. С начала российского вторжения она неоднократно подвергалась российским обстрелам, которые унесли несколько жизней и нанесли серьезный ущерб монастырским постройкам. Принадлежит лавра Украинской православной церкви, в мае объявившей о независимости от Московского патриархата.
"Только что поступила информация, что в монастыре есть люди, которые готовы уехать, началась работа по планированию и организации эвакуации. Сегодня из Святогорской лавры удалось эвакуировать 17 человек", - говорится в сообщении военной администрации.
По данным властей, все вывезенные из монастыря граждане находятся в безопасности.
Российские войска оккупировали Святогорск еще в июне, но пересечь Северский Донец, чтобы захватить еще и лавру, не смогли - хотя неоднократно пытались продвинуться дальше в сторону Славянска, который хотели захватить еще летом.
Монастырь стоит под горой, которую россияне активно обстреливают из захваченного Святогорска - а с горы такими же обстрелами отвечают ВСУ.
На территории лавры укрываются сотни людей. В их числе монахи, паломники, а также местные жители, оставившие свои дома и бежавшие от войны.
На линии огня
В июне Святогорская лавра, на территории которой укрываются около 300 человек, сильно пострадала в ходе ожесточенных боев.
Во время одного из обстрелов снаряды угодил прямо в келью, где находились монахи. Трое обитателей монастыря погибли, столько же получили ранения.
Россия заявляет о намерении захватить всю территории Донецкой области и пытается продолжать наступление в сторону Славянска. Святогорская лавра - прямо по пути.
Святогорская лавра является одной из трех святынь украинского православия, имеющих статус лавры. Его присваивают только самым крупным мужским монастырям, обладающих особым историческим и культурным значением.
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