"Hasta la vista, baby". Чем теперь займется Борис Джонсон?

18 минут назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Услуги Центра трудоустройства Джонсону вряд ли понадобятся

Борис Джонсон уходит с поста премьер-министра Великобритании, проработав на этой должности всего три с небольшим года. 6 сентября он сдаст дела новому лидеру Консервативной партии и премьеру. Чем теперь займется харизматичный и противоречивый тори-брекситер?

Биограф Джонсона Эндрю Гимсон уверен, что Джонсон - явно не тот человек, который тихо удалился бы после отставки в глушь и посвятил себя благотворительности в пользу местной церкви.

Журналистика и писательство

До прихода в политику Джонсон был известным и хорошо оплачиваемым журналистом и продолжил писать в журналы и газеты и в статусе политика, оставив это занятие только после того, как стал премьером.

Газета Daily Telegraph платила ему 275 тысяч фунтов в год за еженедельные колонки. Теперь, вполне возможно, разные издания устроят битву за Джонсона - кто заплатит больше.

Кроме того, Джонсон, возможно, захочет написать мемуары - традиционный способ гарантированного заработка для бывших премьеров. Эксперты предполагают, что издательства могут заплатить за права на эту книгу не меньше миллиона фунтов (1,15 млн долларов США по нынешнему курсу).

Джонсон уже написал восемь книг (если считать вместе с собраниями газетных колонок), в том числе биографию его кумира Уинстона Черчилля и политическую сатиру "Семьдесят две девственницы".

Но первым делом, прежде чем начинать мемуары, ему после отставки неплохо было бы закончить биографию Уильяма Шекспира. Он пишет ее уже семь лет. Издательство Hodder & Stoughton купило права на будущую книгу "Шекспир: загадка гения" в 2015 году за полмиллиона фунтов и рассчитывало напечатать ее уже в следующем, 2016-м году.

Но тут случился референдум о выходе из Евросоюза, потом Джонсон стал министром иностранных дел, потом премьером - в общем, выход книги пришлось отложить.

"Шекспир - он о власти и о том, когда можно и нужно восставать и убивать короля, - говорит Эндрю Гимсон. - И теперь, когда собственная партия ополчилась на Джонсона, у него, наверное, появилась готовая концовка его книги".

Подпись к фото, Джонсон прекрасно умеет писать и произносить речи - теперь он сможет на этом много зарабатывать

Гастроли с речами

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Бывший премьер-министр может хорошо зарабатывать и на публичных выступлениях. Предшественница Джонсона Тереза Мэй только в этом, еще не закончившемся году получила 715 тыс. фунтов за девять выступлений.

У Джонсона тоже уже есть опыт в этой сфере: в марте 2019 года, когда он уже ушел из правительства Мэй, но еще не стал премьером, он получил больше 160 тыс. фунтов всего за две речи: одну - перед сотрудниками банка, вторую - на собрании индийского медиаконцерна.

"Без сомнения, он будет много писать и выступать", - уверен лорд Адни-Листер, который работал советником Джонсона и когда тот был мэром Лондона, и когда он стал премьером.

По мнению лорда Адни-Листера, Джонсон будет выступать на важные для него самого темы, например, об Украине и о том, что Запад должен неустанно ее поддерживать в борьбе с Россией.

"Судя по всему, Бориса Джонсона очень волнуют деньги и тот факт, что у него их меньше, чем у многих его друзей. Так что он сделает все, что сможет, чтобы исправить ситуацию", - полагает профессор политологии из лондонского Университета королевы Марии Тим Бейл.

Прочь из политики?

Уходя из премьеров, Джонсон сохраняет за собой место депутата Палаты общин. Министром в новое правительство его вряд ли пригласят. Значит, его ожидает возвращение на роль "заднескамеечника" (депутата без постов), и причастные к лондонской политике люди гадают, не уйдет ли Джонсон и вовсе из парламента и политики, как это сделал после поражения на референдуме о "брексите" его друг Дэвид Кэмерон.

"Я не думаю, что он скоро уйдет из парламента", - рассуждает лорд Адни-Листер. Но в то же время он сомневается, что Джонсон сможет надолго смириться с ролью рядового депутата, ругающего или хвалящего правительство с верхних рядов скамеек в Палате общин.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, У резиденции премьера на Даунинг-стрит уже замечены грузовики фирмы, занимающейся переездами

При этом депутатские права Джонсона могут и приостановить - из-за скандала вокруг вечеринок на Даунинг-стрит во время пандемии, который стал одной из причин его отставки с поста премьера. Для этого комиссия депутатов должна решить, что он сознательно обманывал парламент. А следующие выборы (по графику они - в 2024 году) Джонсон в своем округе на северо-западе Лондона может и не выиграть.

Камбэк

Свое последнее выступление на еженедельных "вопросах премьер-министру" в Палате общин Борис Джонсон закончил словами "hasta la vista, baby". Более прозрачно намекнуть на свои планы в политике он мог, разве что сказав другую фразу-мем из того же "Терминатора": "I'll be back" ("я вернусь").

Сможет ли он и на самом деле вернуться - в качестве премьера или хотя бы в роли лидера оппозиции, в том случае, если консерваторы проиграют следующие выборы?

Профессор Тим Бейл, автор книги об истории Консервативной партии, считает, что возвращение Джонсона исключать нельзя, но для этого тори должны оказаться совсем уж в отчаянном положении.

"Я бы начал переживать за будущее Консервативной партии, если бы она позвала назад Бориса Джонсона", - говорит Бейл.

Соратник Джонсона Джейкоб Риз-Могг недавно вспоминал, что возвращений политика-тори после ухода с поста лидера партии и премьера не случалось со времен Уильяма Глэдстона. Тот возвращался в кресло премьера после перерывов три раза, но это было во второй половине XIX века.

Однако биограф Джонсона Эндрю Гимсон считает, что исторические параллели и прецеденты тут не важны.

"Как бы он ни поступил, культ Бориса Джонсона останется. И премьер-министрами во второй или третий раз, после перерыва, становились многие", - говорит Гимсон.

Автор фото, Getty Images

Все сразу и побольше

Борис Джонсон так давно и целенаправленно старался выглядеть человеком, который отринул старые правила в политике, что теперь трудно представить, что он после отставки просто пойдет по какому-нибудь из проторенных предшественниками, стандартных путей.

"Он никогда не был человеком типа "либо-либо", он всегда был человеком типа "и рыбку съесть", - рассуждает Гимсон. - Чем бы он ни занялся после отставки, я думаю, он будет очень занятым человеком. Он не выносит бездеятельности".