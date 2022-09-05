Трасс – новая Тэтчер? Спецэфир о новом премьере Великобритании

50 минут назад

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Новым лидером Консервативной партии и, соответственно, главой правительства Великобритании избрана Элизабет Трасс. Что за человек Трасс, какой будет ее политика на посту премьера - говорим в сегодняшнем спецэфире в 19:00 по московскому времени.

Трасс - 47 лет, в политике она со времен учебы в Оксфордском университете. Она занимала несколько правительственных постов, из которых последний - министра иностранных дел, и хочет, чтобы ее считали новой "железной леди."

В речах и статьях Трасс предстает идейным политиком, какого не было у руля страны со времен Тэтчер, - настоящим тори, правым либералом. И свой имидж, включая ведение собственного «Инстаграма», Трасс строит на внешнем сходстве со знаменитой предшественницей.

Но оставит ли Лиз Трасс такой же след в истории, как Маргарет Тэтчер, или же ей уготована эпизодическая роль? Продолжит ли она жесткую линию во внешней политике и поддержку Украины в войне против России? Сможет ли противостоять надвигающему экономическому и энергетическому кризису? Приведет ли консервативную партию к победе на выборах, которые могут состояться уже через два года?