Поединки Александра Усика - за титулы, Украину и Крым. Боксер рассказал про них в интервью Би-би-си

Святослав Хоменко

Би-би-си

36 минут назад

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Украинский боксер Александр Усик защитил свои титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO и журнала The Ring в бою против британца Энтони Джошуа. Усик вернулся в Украину и рассказал Би-би-си о вероятном поединке с Тайсоном Фьюри, о своем отношении к недоброжелателям и о том, чей все-таки Крым.

После окончания боя: Джошуа выбрасывал за канаты чемпионские пояса, пытался что-то прокричать Усику. Усик же был настолько уставшим, что у него не хватило сил на традиционный гопак, который он исполняет в ринге после победных боев. Но он не считает, что Джошуа пытался его обидеть.

Чемпион вернулся в Украину, и, как говорит он в интервью Би-би-си, не собирается ее покидать. Тем более, что очевидный повод для долгосрочного выезда из Украины, бой против обладателя чемпионского пояса WBC - единственного, которого недостает в коллекции Усика до звания абсолютного чемпиона мира - еще одного британца Тайсона Фьюри, в ближайшее время не состоится.

Несколько месяцев назад Фьюри объявил об окончании карьеры. Но сейчас заявления, которые звучат и от самого "Цыганского короля", и от представителей его команды, позволяют предположить, что он может изменить свое решение. То, что переговоры идут, подтверждает и сам Усик.

"Не очень хочется быть Фениксом"

"Классно, когда ты побеждаешь. Думаю, это была такая небольшая мотивация для каждого из нас, - говорит Александр Усик о победе над Джошуа. - Сейчас, когда в нашей стране идут боевые действия, одной из моих целей было немного порадовать людей, чтобы они внутренне переключились и порадовались такой общей радости и победе Украины".

Эпизод с тем, как Джошуа выбросил пояса с ринга после поражения, Усик комментирует с пониманием: "Я не могу сказать, что его поведение было плохим. Оно было эмоциональным. Парень много работал, сменил тренерский штаб - и проиграл. Чаша перелилась, и он начал разговаривать. Но у меня на него нет злости. Тем более он потом с уважением сказал "Все нормально".

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Он также считает, что для Джошуа это поражение не означает конец карьеры. "Проиграл человек, что тут такого? Это же не смерть. Это просто небольшая остановка, чтобы сделать какую-то домашнюю работу. Каждая тяжелая минута нашей жизни нам нужна, чтобы мы понимали, как дальше идти, как пытаться быть сильным, как не сдаваться".

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По поводу своих карьерных целей Александр категоричен: "Я стану абсолютным чемпионом мира". Но произойдет это не в этом году, потому что даже если переговоры о бое с Фьюри и идут, не факт, что они завершатся до конца 2022-го.

"В этом году [бой] точно не состоится, - говорит Усик. - У меня все слава Богу, нет никаких травм, но есть старые повреждения, которые дали о себе знать. Их сейчас нужно вылечить, и восстановление после этого займет примерно полтора-два месяца. Я просто физически сейчас не смогу подготовиться".

После боя с Джошуа Александр сказал, что либо будете боксировать с Фьюри, либо не будете боксировать вообще. Означает ли это, что если Фьюри действительно решит окончить карьеру, то и Усик уйдет на пенсию?

"Посмотрим, - отвечает он. - С Тайсоном Фьюри или с Деонтеем Уайлдером еще можно побоксировать. А больше я не вижу интереса… Смотрите, вся работа, которую я делаю в своем тренировочном лагере, - она очень нелегкая, и психологически, и физически. Я не вижу семью по полгода. Это все очень тяжело. Я уже столько раз выходил в ринг, что уже не очень хочется быть, как Феникс, который сгорает и рождается, сгорает и рождается... Хочется отбоксировать пару поединков каких-то крутых, больших... Не размениваться. Пару таких высоких поединков - и работать в другом направлении".

Два Усика

Александр Усик очень высокого мнения о президенте Украины. "Знаете, что мне очень нравится в нашем президенте? Что он борется до конца. Он не убежал, а остался и сказал: "Я буду с народом". Это очень мотивирует, - говорит Усик. - Вот был бы кто-то другой - он бы где-то свалил по кустам и все. А этот остался и до конца остается со своим народом, и работает. Это мотивирует, потому что когда человек идет впереди и ведет за собой - это лидер. А не стоит сзади и погоняет кнутом: "Давайте, идите".

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Как ни странно, в украинской общественной дискуссии фигура Усика до недавнего времени воспринималась крайне противоречиво. Боксер родился и вырос в Симферополе, и продолжал часто посещать полуостров и после его аннексии Россией. В апреле 2014 года он заявил, что Крым для него остается Украиной, однако позже, по мнению многих наблюдателей, начал избегать прямого ответа на вопрос "Чей Крым?" Так, показателен его ответ на этот вопрос в интервью Би-би-си от 2018 года: "Крым Божий… Крым - тех людей, которые там живут, которые любят Крым, которые родились там".

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Украинский тяжеловес Усик о "божьем Крыме" и "пацанах с района"

Таким образом, у Усика сложился двоякий имидж. С одной стороны, журналисты задавали ему вопрос о Крыме снова и снова, и это заметно раздражало боксера. Время от времени СМИ вспоминали и о том, что в октябре 2014 года Усик принимал участие в церемонии открытия в Симферополе боксерского турнира - бок о бок с назначенным Россией главой Крыма Сергеем Аксеновым.

Много дискуссий вызвал один из важнейших поединков в карьере Усика. В 2018 году он завоевал звание абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе, победив российского боксера Марата Гассиева. И все бы ничего, если бы не тот факт, что Усик согласился на проведение этого поединка в Москве - столице страны-агрессора, а после боя, вменяли ему критики, дружески обнимался с россиянином.

"Усик - несомненно, классный боксер. Но еще несколько подобных событий в Москве с участием украинцев - и в агрессию России против Украины в мире уже никто не поверит. Только в "дружбу". И это серьезно", - заявил тогдашний вице-премьер украинского правительства Вячеслав Кириленко.

Дополнительным фактором, игравшим против Александра Усика в глазах патриотически настроенной общественности, была его нескрываемая приверженность Украинской православной церкви Московского патриархата и близкие отношения с его предстоятелем митрополитом Онуфрием, у которого, по словам боксера, он берет благословение перед каждым боем.

Усик снялся в нескольких фильмах, созданных церковью. После одного из них, российско-украинского проекта "Здравствуй, брат! Христос воскрес!", Усика даже внесли в базу сайта "Миротворец".

Вот и получалось, что, с одной стороны, Усик заявлял, что не собирается менять гражданство, несмотря на наличие финансово выгодных предложений. Частью его имиджа стали украинские национальные костюмы и гопак после победных боев. Он выходил на ринг под песни украинских исполнителей, носил футболки с патриотичными принтами и посещал раненных на Донбассе украинских солдат, подчеркнуто уважительно относился к государственному флагу Украины.

А с другой публично защищал "кремлевскую церковь", как часто называли УПЦ МП в Украине и упрекал экс-президента Петра Порошенко в использовании вопросов веры в политических целях. Конфликт между Украиной и Россией описывал, как "Наши царьки, которые наверху, что-то между собой не поделили".

Сейчас в интервью Би-би-си Усик объясняет шум вокруг своего имени происками недоброжелателей - в том числе агентов Кремля. Тем более, что своим поведением после начала полномасштабной войны России против Украины он снял многие, если не все вопросы по поводу своей позиции.

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Начало войны застало Александра Усика в Лондоне. Он тут же вернулся домой, в городок Ворзель под Киевом, совсем недалеко от знаменитых сегодня Гостомеля и Бучи. Записал несколько видеообращений к Владимиру Путину - с призывом остановить войну и сесть за стол переговоров, и к обычным россиянам. В одном из них были такие слова: "Вы воюете не с нашим правительством, не с нашей армией. Вы воюете с народом. Это наша земля. Мы тут дома, и не мы к вам пришли. Нас не надо освобождать".

Потом Усик записался в территориальную оборону Киевской области.

"Я боялся каждый день, пока был в теробороне. Я молился и просил: "Господи, пожалуйста, не дай никому попробовать убить меня. Не дай никому стрелять в меня. И, пожалуйста, не заставь меня стрелять в другого человека". Но если бы я почувствовал опасность и угрозы для моей жизни или семьи, то убил бы российского солдата", - говорил он позже.

Усик вспоминал о своих сомнениях, стоит ли ему выезжать из Украины на несколько месяцев для подготовки к реваншу против Энтони Джошуа. По его словам, одним из решающих факторов для него стало посещение госпиталя, где раненые украинские военные убедили его в важности его будущей победы для боевого духа целой нации.

В апреле Усик объявил о создании благотворительного фонда собственного имени для помощи украинцам, пострадавшим от российской агрессии, Usyk Foundation. Усик лично выкупил права на показ своего боя против Энтони Джошуа и предоставил их украинским вещательным платформам для бесплатного показа на территории страны - во время трансляции на экране показывали кьюар-код, по которому можно было сделать перевод в фонд Усика. Всего за время существования фонда, если верить информации на его странице, он собрал пожертвований на более чем 500 тысяч долларов.

Чей Крым?

Сегодня риторика Усика стала более однозначной. На пресс-конференции после боя с Энтони Джошуа он назвал Путина "слабым человеком, который хочет казаться сильным". Он излучает уверенность в неминуемой победе Украины в войне против России. В интервью Би-би-си четко высказывается на тему нынешнего статуса Крыма: "Сейчас он оккупирован", - а ранее о причинах увиливания Усика от ответа на этот вопрос изданию FanDay рассказала его супруга Катерина.

"Я жила в Крыму при России до 2017 года. Я ездила постоянно с украинским флагом на машине и мне ее обещали взорвать… Когда Сашу проплаченные журналисты постоянно спрашивали: "Чей Крым?", параллельно шли угрозы нашей семье. Все знали, где я живу, они были способны на все что угодно… Дошло до того, что угрожали прийти домой, найти что-то запрещенное в России и отдать меня в СИЗО, а детей в детдом. Вы же понимаете, что если бы они захотели что-то найти, то нашли! Вот вам и ответ, почему Саша ничего не мог сказать", - заявила она.

После службы в теробороне и последних заявлений, Усик в Крым "невъездной". Но он не теряет надежды и смотрит на это с оптимизмом: "Когда Крым перестанет быть оккупированным, когда наши бойцы и наше государство вернут его в предыдущий статус неоккупированного полуострова - все, поедем восстанавливать, купаться в море, ловить барабульку, тараньку, еще что-то", - говорит он Би-би-си.

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В апреле этого года "городской совет" Симферополя принял решение лишить Усика звания почетного гражданина города "за совершение действий, направленных на дискредитацию Российской Федерации, Республики Крым и муниципального образования Городской округ Симферополь Республики Крым".

Незадолго до этого назначенный Россией руководителем полуострова Сергей Аксенов заявил, что всех наград, выданных Крымом, нужно лишить "деятелей Украины, которые запятнали себя в части проведения специальной военной операции по отношению к России, россиянам, русскоязычным гражданам Украины". "Среди них - боксер Усик так называемый", - заявил Аксенов.

"Как вы думаете, я когда утром просыпаюсь, мне печально из-за этого или нет?", - говорит на это сам "так называемый боксер".

На вопрос Би-би-си о том, знает ли Усик, когда он сможет вернуться в Крым? Через год, 10, 20?... - "Нет, ну, десять - это много. Хотелось бы поскорее. Месяц там, я не знаю, два. Опять же, если бы я это знал, я бы вам сказал. А зачем сейчас гадать? Мы работаем в этом направлении".

Дома

"Я у себя дома настраиваю все, чтобы все работало", - говорит Усик про свои планы на ближайшее время и жизнь за пределами спорта

В доме Усиков в Ворзеле некоторое время располагались военнослужащие российской армии, наступавшие на Киев. "Насрали, поломали деревья, елочки, то, что я с детьми строил. Но по сравнению с тем, что потеряли другие люди, это вообще ничего", - рассказывал Усик на пресс-конференции.

Сейчас дом боксера уже в порядке. Напоминают о незваных гостях, только символы V и Z, нарисованные ими зеленой краской на ограждении, рассказывает боксер. "Инициалы Владимира Зеленского. Ну, я так и не замазывал их", - шутит он.

"В тероборону, думаю, меня уже не возьмут. Хожу в тир, тренируюсь. Встречаюсь с хлопцами, помогаем хлопцам, - рассказывает Александр Усик корреспонденту Би-би-си. - Я не думаю, я знаю, что поеду поддержать хлопцев туда, где горячо... И да, я остаюсь в Украине. Во-первых, я не хочу никуда уезжать. Во-вторых, я уже побывал во многих местах, - и в Европе, и в Америке, - домой хочется".

Несмотря на законы военного времени, ограничивающие выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 65 лет, Усик теоретически может передвигаться через границу свободно: "Мне не нужны никакие разрешения, потому что у меня есть трое несовершеннолетних детей, и я могу уезжать, побыть с ними. Но я думаю, что в ближайшее время они вернутся сюда".

"Я бесплатно людей не бью"

Накануне интервью Усик всё еще значился в базе "Миротворца" - формально независимого сайта, на котором собираются имена людей, связанных или поддерживающих, по мнению авторов сайта, агрессию России против Украины. Усика, впрочем, это не особо волновало.

"Что такое "Миротворец"? К чему он прикреплен? Он какую-то силу имеет? Создал какой-то хлопец сайт "Миротворец" и тех, кто ему не нравится по каким-то его причинам, он туда закидывает, - рассуждает Усик. - Ну, ладно, есть там я. Я вообще никак не реагирую на то, что я есть в "Миротворце". Этот сайт - дно".

Перед боем с Энтони Джошуа многие украинцы, в том числе военнослужащие, открыто писали, что не хотят болеть за человека, который называет русских братьями и ходит в "кремлевскую церковь".

"Спасибо им за поддержку и за неподдержку", - отвечает на это Усик. По его мнению, любые такие сообщения призваны разъединять украинцев. "Кто-то общается на русском, а кто-то на украинском, но они оба украинца. А вот пусть они между собой подерутся! Это агентура делает специально, - говорит он. - Это все провокации и наших неквалифицированных журналистов (хотя их нельзя назвать журналистами), блогеров и агентов Кремля, которые это делают намеренно".

Усик вспоминает, что к нему было множество претензий в 2018 году после боя в Москве против Гассиева. И уверяет, что мог отследить и показать, кто тогда пытался его дискредитировать.

Но на вопрос, кто и зачем это делал, говорит: "У Кремля иногда нет цели. Им главное иногда просто нагадить. Ну, зачем все в государстве будет какой-нибудь спортивный лидер? Надо просто раскидать".

"Я ни разу, где бы я ни был, не помню, чтобы тот, кто писал в интернете, какой я такой-сякой, как он мне накидает, когда меня встретит, подошел ко мне и сказал какую-то гадость. Он боится, что я как-то его типа побью?.. Ну, я же боксер... А я бесплатно людей не бью".