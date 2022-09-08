"Человек в черном". Как участницы антивоенной акции вычислили полицейского, который пытал их в московском ОВД

Виктория Аракелян, Джейк Таччи,

отдел расследований Би-би-си

39 минут назад

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Подпись к фото, Полицейский Иван Рябов издевался над девушками в ОВД Братеево. Они потратили месяцы на то, чтобы найти его

С начала войны с Украиной тысячи людей вышли протестовать, были задержаны, оштрафованы или получили административные аресты. Девушек, попавших в марте в ОВД Братеево, избили полицейские, издевались над ними. Оказавшись на свободе, они решили идентифицировать избивавших и обнародовать их имена. Би-би-си им в этом помогла.

Антивоенные акции проходили в российских городах с первого же дня вторжения в Украину. По данным "ОВД-инфо" (внесен в реестр "иноагентов" в России), только за первые две недели на таких акциях задержали не менее 14 906 человек в 155 городах.

В сотнях случаев к задержанным не пускали адвокатов, применяя план "Крепость". Он запрещает вход и выход из здания полиции и - по нормативным документам - должен применяться при угрозе вторжения в здание.

В правозащитных организациях и волонтерских чатах давно знают: если в отделении полиции введен план "Крепость", значит дозваниваться и спрашивать, что с задержанными, нужно особенно активно, - ничего хорошего там точно не происходит.

Героини нашего материала оказались именно в таком отделении.

"Человек в черном" из ОВД Братеево

22-летняя Марина, 19-летняя Настя и 26-летняя Александра не были знакомы до того, как приехали на антивоенный митинг 6 марта в центре Москвы. Но несколько часов спустя, оказавшись в автозаке вместе с 26 другими задержанными, они болтали, хором пели "Позови меня с собой" Аллы Пугачевой и песни из "Бременских музыкантов", а еще обменивались номерами - они создали общий чат в "Телеграме".

Их привезли в ОВД Братеево на юго-восточной окраине Москвы - обычная практика тех дней, потому что ОВД в центре города были уже переполненными.

Подпись к фото, Об ОВД Братеево на окраине Москвы в марте 2022 года рассказывали российские и западные СМИ - в нем избивали задержанных и издевались над ними

И настроение задержанных быстро изменилось. В их чате начали появляться сообщения, предупреждающие о "человеке в черном" из 103 кабинета - сотруднике в штатском, не называвшим своего имени.

Марина вспоминает, что сразу занервничала, когда высокий мужчина спортивного телосложения в черной водолазке и пистолетом в кобуре вызвал ее в тот самый кабинет. Она поняла, что это и есть "человек в черном".

Мужчина, вместе с двумя сотрудниками и двумя сотрудницами, начал допрос Марины. Никто из них не знал, что перед тем, как ее вызовут, Марина включила диктофон на своем телефоне.

"Мы с вами будем общаться как? Вежливо, культурно, быстро-оперативно? Либо мы будем брать 51 статью [она позволяет не свидетельствовать против себя], получать по башке, умываться грязной водой, тушить об вас как минимум бычки, и затянем беседу нашу надолго?" - говорит человек в черном на аудиозаписи.

Марина выбрала использовать 51-ю. За это человек в черном ее ударил, приказывая "быстро ответить на все вопросы", пока он не снял ботинок и "***** [ударил ее] по голове". Затем он достал пистолет и начал угрожать, что застрелит ее.

Подпись к фото, 22-летнюю Марину полицейский бил и угрожал ей пистолетом

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В течение 14 минут на Марину обрушивались угрозы и удары. Потом она рассказала, что под дулом пистолета "сломалась довольно быстро" и решила, что будет говорить все, что они захотят.

После Марины в кабинет вызвали еще пару человек. Ждавшая своей очереди Настя вспоминает, что слышала "ужасающие крики и звуки ударов", доносящиеся из 103 кабинета.

Во время допроса Настя отказывалась сотрудничать с полицейскими, за что человек в черном неоднократно ударил ее по голове бутылкой с водой. Он вылил на Настю эту воду, после чего вместе с другим сотрудником натянул пластиковый пакет из "Пятерочки" ей на голову. Настя вспоминает, что пакет был так плотно прижат к ее носу и рту, что она не могла дышать.

"Вот так несколько раз, секунд по 30-40 они держали, с возможностью для меня передышки в пять секунд", - говорит Настя.

Александра последней из трех девушек оказалась в 103-м кабинете. Как и Марине, ей удалось записать свой допрос на диктофон; ее тоже избивали.

В записи Александры слышно, как "человек в черном" хвастается своей полной безнаказанностью: "Че, ты думаешь, нам за это че будет? Нам Путин сказал ****** их *****, ******** [несколько матерных слов подряд, разрешающих насилие и обесценивающих статус участников антивоенных акций]. Путин на нашей стороне!"

Александра говорит, что ощутила всю силу "токсично-мужской, патриархальной власти, построенной на унижении и физическом насилии" которая "царит в России на всех уровнях".

"Очень сильно чувствовалось, что во мне не видят человека. Что есть образ какого-то страшного врага-преступника, а не девочки, которая сидит тут перед ними", - вспоминает она.

Избитые и оштрафованные

11 задержанных в ОВД Братеево рассказали Би-би-си, что подвергались физическому насилию со стороны "человека в черном". В нескольких случаях это насилие попадает под определение пыток. Задержанным заливали антисептик в глаза, душили пластиковым пакетом, их обливали водой и таскали за волосы.

Когда девушек освободили, Александра поделилась своей записью с журналистами. Историю пыток в Братеево рассказали "Новая Газета", "Медиазона" (признана в России "иностранным агентом"), "Холод" и другие независимые издания.

Аудиозапись ее допроса распространилась по всему миру: фрагменты расшифровки публиковали The Guardian и Radio Free Europe (признано в России "иностранным агентом"). В "Твиттере" появились треды с рассказами пострадавших, а на сайте change.org - петиция с требованием расследовать пытки в Братеево.

Депутат Московской городской Думы Евгений Ступин позже направит несколько обращений в Следственный комитет и генпрокуратуру, приложив аудиозаписи. Обращения были отклонены, как не содержащие достаточных доказательств события преступления.

6 марта задержанных отпустили к позднему вечеру, некоторых - ближе к полуночи, а один молодой человек провел ночь в отделении и отправился отбывать 30 суток за повторное правонарушение.

Первые суды у большинства задержанных проходили 11 марта. Заседания длились по несколько минут, всем назначили штрафы: от 15 до 20 тысяч. Некоторые решили подавать апелляционные жалобы - во всех случаях они оказались отклонены.

Но трое девушек с самого начала на помощь властей не рассчитывали. По мере того как людей выпускали из участка, их чат становился все более оживленным. На следующий день в нем уже шло полноценное расследование: там обменивались фотографиями участковых из Братеево и анализировали записи из актового зала ОВД, найденные в YouTube.

"Если бы мы просто продолжали бы жить, если бы мы просто опубликовали записи и залегли на дно… Скорее всего, они [полицейские] бы решили, что они могут это сделать снова и что они будут полностью безнаказанными", - говорит Марина.

Так, работая сообща, группа задержанных приступила к поиску "человека в черном".

Покупатель еды и продавец автомобиля

Его лицо все помнили очень хорошо - а некоторые даже нарисовали скетчи в своих блокнотах по памяти. Но, просматривая сайты МВД, в том числе сайт ОВД Братеево, они никак не могли найти его следов. Искать в социальных сетях также не было смысла - никто из задержанных не знал имени "человека в черном". После более двух недель поисков все были близки к тому, чтобы сдаться.

Но потом в расследовании девушек случился прорыв.

В конце марта произошла массовая утечка данных приложения "Яндекс.Еда". Большинство пользователей бросились проверять, не были ли скомпрометированы их собственные данные, но у Насти была другая идея.

Подпись к фото, 19-летнюю Настю полицейский душил пластиковым пакетом. А она позже догадалась, как его найти

Она начала рыться в данных, чтобы выяснить, не поступали ли заказы в ОВД Братеево за последний год. Заказы разместили девять человек, и в сливе были их имена и номера телефонов. Возможно, один из них и был "человеком в черном".

Настя нашла несколько профилей в социальных сетях, но ни один из них не был похож на того, кого она искала.

Одним из последних в списке стояло имя: Иван. Фамилии в сливе не было, поэтому поиски это не облегчало.

Би-би-си пробила номер Ивана по архиву объявлений с Avito. Выяснилось, что этот номер был использован при публикации шести объявлений - в одном, например, продается компьютерное кресло из ОВД Братеево.

Во всех, кроме одного, фигурирует только первое имя и телефон - то, что нам уже было известно из данных "Яндекс.Еды".

Но объявление 2018 года о продаже автомобиля Skoda Rapid в 10 минутах езды от ОВД Братеево было размещено с указанием полного имени продавца: Иван Рябов.

Подпись к фото, Иван Рябов удалил и вычистил свои социальные сети, но этого оказалось мало для того, чтобы совсем исчезнуть из интернета

По полному имени Рябова можно отыскать о нем гораздо больше информации, чем ему бы хотелось: хоть он и удалил свои страницы в "Твиттере" и "ВКонтакте", избавился от "Телеграма", почистил подписчиков в "Инстаграме" и сделал профиль приватным.

Через месяц после начала расследования Би-би-си информация о нем также пропала и с сайта со сливом "Яндекс.Еды" - обычно такое происходит, когда человек сам отправляет запрос с требованием удалить информацию о себе.

Но три девушки и Би-би-си нашли достаточно следов Рябова в интернете, чтобы с точностью установить его личность. Старые статьи в местных газетах его родного города об успехах в юношеских соревнованиях по борьбе и даже видео с борцовских турниров, где Рябова поздравляют с победным "удушающим" приемом - все это удалить он уже не мог.

Настя отыскала фотографию Рябова на сайте знакомств Mamba. Поиск по картинке, имени и фамилии моментально выдал знакомое лицо.

"Когда я увидела это фото, у меня все внутри сжалось и перевернулось. Я расплакалась. Я не поверила, что это правда получилось сделать", - говорит она.

Она отправила фотографию в групповой чат. Чат моментально наполнился возгласами (часто нецензурными): Марина, Александра и другие, подвергшиеся насилию во время допроса с его стороны, окончательно подтвердили, что Рябов - это и есть "человек в черном".

А в июле депутат Ступин получил чуть более развернутый ответ от генпрокуратуры: в нем говорилось, что по поводу инцидента были допрошены пять сотрудников ОВД. Среди перечисленных имен - Иван Рябов, правда с опечаткой (в документе он фигурирует как Рябова И.А.) В том же письме повторяется вывод СК: обращение процессуальной проверки не требует, так как не содержит "данных о совершенных или готовящихся преступлениях".

"Человек в бежевом". Начальник "человека в черном"

Настя вспоминает: ее не покидало ощущение, что в тот вечер главным в ОВД был другой мужчина, которого девушки прозвали "человеком в бежевом". Хотя его лично не было в кабинете 103, "все общение происходило через него", говорит она.

"Человек в бежевом" также отказывался представляться, но одна из задержанных успела тайно заснять его на видео.

Подпись к фото, Одна из задержанных в тот день в ОВД Братеево сумела тайно снять "человека в бежевом"

На сайте Братеевского ОВД среди фотографий сотрудников знакомого лица не было.

Однако один из протоколов задержания от 6 марта, попавших в распоряжение Би-би-си, был подписан исполняющим обязанности начальника отделения милиции подполковником Федориновым А.Г.

Поиск по этому имени приводит к статье 2012 года в газете "Мичуринская правда" (выходящей в Рязанской области) о местных оперативниках. Там есть фотография, на которой изображен мужчина, очень похожий на человека с видео. Более того, в статье указано его полное имя: Александр Георгиевич Федоринов.

Чтобы развеять все сомнения, мы использовали программное обеспечение для распознавания лиц. Для этого мы взяли скриншот из видео, снятого в ОВД. В процессе поисков обнаружились новые фотографии, черты лица на которых c высоким коэффициентом точности соответствовали лицу с записи. Фотографии были размещены в профиле спортивного клуба в пригороде - Федоринов сидел в зрительном зале.

Подпись к фото, Би-би-си идентифицировала руководителя Ивана Рябова. Его зовут Алексей Федоринов, и он был и.о. начальника ОВД

С помощью этого фото Би-би-си обнаружила закрытый аккаунт Александра Федоринова во "ВКонтакте". Этот же аккаунт был отмечен в одной из публикаций паблика газеты "Братеево" - там на Федоринова ссылались как на соседа, поделившегося информацией об открытых вакансиях в местном ОМВД.

Би-би-си предъявила доказательства того, что сотрудник полиции Иван Рябов пытал антивоенных демонстрантов в ОВД Братеево, а исполняющий обязанности начальника Александр Федоринов не смог его остановить, Следственному комитету и самим полицейским. Реакции не последовало.

Раскрывая личности Рябова и Федоринова, девушки надеются на хоть какую-то долю справедливости и правосудия.

Подпись к фото, Светлана, Марина и Александра очень хотят, чтобы виновные в пытках были наказаны

"Мне бы все-таки хотелось, чтобы открыли уголовное дело. И хотелось бы какой-то меры пресечения для него, чтобы он не мог совершать это насилие над задержанными больше", - говорит Александра.