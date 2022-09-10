Правозащитницу Марфу Рабкову приговорили к 15 годам; Лукашенко хочет лишать гражданства "экстремистов". Главное в Беларуси за неделю

16 минут назад

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Автор фото, Spring96.org Подпись к фото, Марфа Рабкова проходила по 10 статьям уголовного кодекса. Она не признала вину ни по одной из них

Правозащитницу Марфу Рабкову приговорили к 15 годам колонии; Светлана Тихановская встретилась с Алексеем Арестовичем; бывшую журналистку государственного агентства осудили на три года за комментарий в соцсетях; Александр Лукашенко заявил, что уехавших за границу белорусов могут лишать гражданства. Русская служба Би-би-си рассказывает о главных событиях, произошедших в Беларуси за неделю.

15 лет по десяти статьям для правозащитницы

Суд в Минске приговорил координатора волонтерской службы правозащитного центра "Весна" Марфу Рабкову к 15 годам колонии. Ее обвиняли сразу по 10 статьям уголовного кодекса, включая организацию массовых беспорядков и создание экстремистского формирования.

Это самый большой срок, полученный по политическому делу среди женщин в Беларуси.

Марфа Рабкова не признала вину ни по одной из статей, которые она назвала "абсурдными" и "выдуманными" силовиками.

27-летнюю Марфу Рабкову задержали 17 сентября 2020 года - она находится в СИЗО уже почти два года. Изначально правозащитнице сообщили, что она задержана в рамках одного уголовного дела, однако спустя несколько месяцев их количество выросло до 11, пишет "Весна". Международные правозащитные организации неоднократно призывали к освобождению Рабковой.

Рассмотрение дела началось 25 апреля этого года - процесс сделали закрытым из-за наличия "материалов экстремистской направленности". Помимо 15 лет колонии Марфу Рабкову обязали выплатить штраф в размере более 22 тысяч белорусских рублей - это свыше 8 800 долларов.

В своем последнем слове Рабкова заявила, что работа белорусских правоохранителей "сравнима с действиями гестапо", и добавила, что не считает виновными тысячи людей, "которые томятся в тюрьмах нашей страны".

"Не отчаивайтесь и верьте в себя, в свои силы! Правда на нашей стороне! Жыве Беларусь и Слава Украине!" - такими словами закончила свою речь Марфа Рабкова.

Софью Сапегу могут помиловать до конца года

Россиянку Софью Сапегу, отбывающую шестилетний срок в Беларуси за администрирование оппозиционного телеграм-канала, могут помиловать до конца 2022 года - она уже прошла первый этап в процедуре помилования, сообщил Би-би-си адвокат ее семьи Антон Гашинский.

"Администрация колонии дала положительное заключение по ходатайству Софьи и признала, что ею приняты все меры для обращения за помилованием. Далее его будет рассматривать комиссия по вопросам помилования при президенте, на это может уйти около 3 месяцев", - сказал Гашинский.

Сапега подала прошение Лукашенко через администрацию женской колонии ИК-4 в Гомеле в конце июня 2022 года.

По указу президента комиссия учитывает мнение администрации колонии, а также характер, тяжесть и степень общественной опасности совершенного преступления, личность осужденного, его поведение, отношение к труду, участие в самодеятельности, срок отбытого наказания, возмещение причиненного вреда и другие обстоятельства.

О решении администрации колонии Софья Сапега 6 сентября рассказала по телефону родителям, говорит адвокат. Это подтвердила Би-би-си мать девушки Анна Дудич.

Софья в колонии работает швеей. В переписке она рассказала матери, что работы много, все работают без перерыва, здоровье из-за стресса "оставляет желать лучшего".

"Живет надеждой на освобождение, просит не лишать ее этой надежды, [пишет], что без нее ей никак", - рассказала Би-би-си Анна Дудич. В одном из писем Софья попросила мать пообещать ей, что она заберет ее из колонии. "Пообещай мне, что ты меня заберешь отсюда! Ты приедешь, мы пойдём в магазин и ты купишь мне торт и много сладостей, сядем в машину и поедем домой, я очень хочу домой к вам, мои родные", - написала Софья.

Она также рассказала о своем состоянии: "Что творится внутри, наверное, сравнимо с развалинами, фундамент остался, даже какие-то стены уцелели, но в целом все разрушилось", - написала она.

Тихановская поговорила с Арестовичем

Лидер белорусских оппозиционных сил Светлана Тихановская встретилась с советником офиса Владимира Зеленского Алексеем Арестовичем в Вильнюсе. Тихановская поблагодарила Арестовича за поддержку белорусов, в ответ он сказал, что "ошибкой будет представлять белорусов людьми, не способными на сопротивление", пишет ее пресс-служба.

Автор фото, Svetlana Tikhanovskaya Telegram Подпись к фото, Тихановская и Арестович в том числе обсудили "синхронизацию повестки двух стран, чтобы свободная Украина и демократическая Беларусь говорили в один голос"

"В ходе разговора Арестович отметил, что хорошо понимает ситуацию в Беларуси, и выделил роль подпольного сопротивления. Он также подчеркнул, что украинцы не ставят знак равенства между действиями Лукашенко и беларусов. Алексей Арестович заверил Светлану Тихановскую, что ни один украинский снаряд не упадёт на белорусскую территорию", - добавили в пресс-службе.

Бывшую журналистку государственного СМИ осудили на три года за комментарий в соцсетях

Суд в Бресте приговорил бывшую журналистку государственного информагентства "Белта" Инну Можченко к трем годам колонии за комментарий по "делу Андрея Зельцера", сообщает Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).

Можченко задержали 29 сентября 2021 года - спустя день после того, как в квартире белорусского айтишника Андрея Зельцера произошла перестрелка, в результате которой погиб он сам и сотрудник КГБ Дмитрий Федосюк. Можченко оставила комментарий по этому делу в соцсетях.

Всего по "делу Зельцера" было задержано более сотни человек - они, как и Можченко, комментировали произошедшее в интернете за что и попали в поле зрения правоохранителей. На сегодняшний день многим были вынесены обвинительные приговоры.

Белорусские власти смогут лишать гражданства "экстремистов"

Александр Лукашенко на совещании шестого сентября заявил, что уехавших за границу белорусов могут лишать гражданства, сообщает пресс-служба главы государства.

Автор фото, President.gov.by Подпись к фото, "Достойны ли эти люди оставаться гражданами Беларуси, если они сбежали из родной страны и фактически разорвали с ней связь?" - спросил Александр Лукашенко, и это был риторический вопрос

"В рамках подготовленного законопроекта нужно еще раз посмотреть на тех, кто, выехав за границу, действует во вред государству и народу, совершая преступления. Такие известны, все до единого. Мы их знаем. Достойны ли эти люди оставаться гражданами Беларуси, если они сбежали из родной страны и фактически разорвали с ней связь"? - отметил Лукашенко.

Глава МВД страны Иван Кубраков заявил, что в рамках нового законопроекта лишать гражданства белорусов смогут за участие "в экстремистской деятельности или причинения им тяжкого вреда интересам Республики Беларусь". Это касается белорусов, против которых вступил в силу приговор по решению суда. В рамках нового законопроекта, власти также смогут лишать гражданства, полученного при рождении, добавил Кубраков.

Окончательное решение будет приниматься Лукашенко "по предложению комиссии по вопросам гражданства". По словам Курбакова, утратившему белорусское гражданство могут запретить въезд в страну на срок до 30 лет.