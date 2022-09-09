Наступление ВСУ в Харьковской области. Украинская армия перерезала дорогу на Изюм, российским войскам грозит окружение

Илья Абишев

Би-би-си

час назад

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Автор фото, Getty Images

Российское командование пытается не допустить окружения Изюмской группировки на юге Харьковской и севере Донецкой областей. На Харьковско-Изюмское направление, где украинские войска во многих местах прорвали российскую оборону, спешно перебрасываются резервы. Ситуация для российской армии на этом участке фронта становится всё более угрожающей.

Пятничный брифинг российского минобороны состоялся позднее обычного, но по содержанию мало отличался от предыдущих. О территориальных потерях в нем не было сказано ни слова. Единственным сигналом российского оборонного ведомства о том, что на фронте что-то пошло не так, стало выложенное видео переброски бронетехники и личного состава на харьковское направление.

Российские военные корреспонденты на местах дают более откровенную информацию. "Идёт массовая переброска воздушным способом подкрепления под Купянск и Изюм, - передает военный репортер ВГТРК Евгений Поддубный. - "Коровы" (тяжелые транспортные вертолеты Ми-26. - Би-би-си) приземляются практически у линии боестолкновения. Подготовлено несколько точек приземления. Вертолеты Ми-26 доставляют бронетехнику и личный состав. Бойцы направляются в бой, чтобы отбросить противника и не допустить дальнейших прорывов".

Глава оккупационной администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил в четверг утром о боях в районе поселка Шевченково и том, что город Балаклея "по сути не контролируется". А после обеда он проинформировал уже об эвакуации жителей из Купянска и Изюма.

В среду вечером официальный телеграм-канал президента Украины Владимира Зеленского опубликовал видеообращение бойцов спецподразделения "Кракен" ГУР минобороны. "Господин президент, город Балаклея Харьковской области взят под контроль, приказ выполнен. Российские войска отошли", - докладывает военный, стоя на крыше многоэтажки, на которой развевается украинский флаг.

Американский "Институт изучения войны" (ISW) считает, что украинские силы, скорее всего, захватят Купянск в течение ближайших 72 часов. ISW обычно очень осторожен в оценках. На его карте боевых действий обозначена линия продвижения ВСУ, подтвержденная достоверными источниками.

Пророссийский телеграм-канал "Рыбарь" выложил карту района боевых действий на юге Харьковской области по состоянию на 15:00 9 сентября. На ней ситуация для российских соединений вырисовывается крайне тяжелая - намного хуже, чем считают в ISW.

Автор фото, @Rybar

О выходе украинских подразделений к Купянску сообщают и многие другие источники. Более того, сообщается, что ВСУ развернулись на юг и захватили мост через Оскол у села Сеньково - на дороге из Купянска в Изюм. По неподтвержденной информации, украинцы взяли под контроль и другой мост через Оскол. Если это так, то снабжения Изюма с севера больше нет.

"За последние несколько дней ВСУ освободили от оккупантов более 1000 кв. км", - сообщил в четверг главком ВСУ Валерий Залужный. Ранее в генштабе ВСУ заявили об освобождении 20 населенных пунктов в Харьковской области и прорыве фронта на глубину до 50 километров.

Изюмская группировка российских войск: что она собой представляет

Удар по Изюму был одним из главных направлений российского вторжения в Украину. С первых дней войны город подвергался опустошительным обстрелам, был сильно разрушен и в конце марта - начале апреля захвачен. Изюм и его окрестности стали местом дислокации крупной группировки российских войск.

На первом этапе боевых действий российским частям под Изюмом отводилась скорее вспомогательная роль - отсечь Харьков с юга - юго-востока от наиболее боеспособных подразделений ВСУ и обеспечить захват второго по величине города Украины наступавшими войсками с севера.

Когда же стало ясно, что планы взятия Харькова нереалистичны, Изюмский плацдарм было решено использовать для наступления на Донбасс с севера. В ходе ожесточенных боев летом этого года российским войскам удалось немного продавить украинскую оборону к югу в сторону Славянска, но особых успехов Изюмская группировка не добилась, хотя и серьёзно осложняла действия ВСУ.

Слабое место Изюмской группировки, зажатой с запада и юга украинскими частями, а с востока - водохранилищем на реке Оскол, - снабжение, завязанное на железнодорожный узел в Купянске. Вернее, слабость его стала очевидна только сейчас, когда украинские войска прорвались к Купянску. До сих пор у российской армии проблем с поставками не возникало: эшелоны регулярно прибывали из России по железнодорожной ветке Валуйки - Купянск и там разгружались. Затем автотранспорт доставлял по хорошим дорогам всё необходимое частям на передовой.

Всё стало плохо в одночасье. ВСУ находятся на подступах к Купянску, основные трассы на Изюм и другие позиции российских войск к югу и западу перерезаны или находятся под огнем.

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Чем грозит прорыв ВСУ

Подкреплениям, которые российское командование сейчас срочно бросает в бой, поставлена задача любой ценой удержать продвижение украинских войск. Но если им не удастся организовать контрнаступление и вернуть утраченные позиции, то исправить ситуацию будет сложно.

Изюмская группировка многочисленна и нуждается в постоянном снабжении - в первую очередь боеприпасами. Без регулярного пополнения арсеналов вести интенсивные боевые действия, да еще в условиях артиллерийской войны, невозможно.

Конечно, можно попытаться снабжать Изюмский плацдарм воздушным путем - но это не выход. Ни в условиях афганской войны, ни в условиях двух чеченских - воздушный мост не был полноценной заменой наземному транспорту, и украинская кампания здесь не исключение. К тому же тяжелый вертолет и места его посадки-разгрузки очень уязвимы.

Если снабжение с севера, со стороны России, всё же не удастся восстановить, то остается ещё одна возможность - попробовать снабжать войска под Изюмом со стороны Луганской области, к югу от Оскольского водохранилища. Но делать это можно только по бездорожью и вброд, в зоне огня украинской артиллерии. А если придется отходить, то в тех же условиях.

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