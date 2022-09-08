Мировые лидеры тепло вспоминают королеву Елизавету и прощаются с ней

Тиффани Вертаймер

Би-би-си

11 минут назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Президент Обама встречался с королевой несколько раз, это фото сделано в Букингемском дворце 24 мая 2011 года

Лидеры стран и дипломаты всего мира приносят соболезнования членам королевской семьи и всем жителям Великобритании в связи со смертью королевы Елизаветы II, скончавшейся в четверг в Шотландии в возрасте 96 лет.

Вспоминая королеву, все отмечают ее стойкость и несгибаемость духа, глубочайшую преданность долгу, а также личную доброту и прекрасное чувство юмора.

Первым свои соболезнования принес французский президент Эммануэль Макрон, назвавший Елизавету другом Франции и "королевой с добрым сердцем".

44-й президент США Барак Обама заявил, что 70-летнее пребывание Елизаветы на троне было наполнено "изяществом, элегантностью и неустанным служением делу".

"Раз за разом она продолжала удивлять нас своей теплотой, тем, насколько легко всегда было в ее компании, своим личным обаянием и невероятным умением разбавить пафос серьезных событий всегда уместным юмором", - говорится в заявлении Обамы, который не раз встречался королевой Елизаветой.

Действующий президент США Джо Байден сказал, что королева Елизавета была "не просто монархом, а определила собой целую историческую эпоху".

Вспоминая свой официальный визит в Великобританию в 2021 году, Байден сказал, что королева "очаровала нас своим остроумием, тронула своей добротой и щедро делилась с нами своей мудростью".

За 70 лет своего пребывания на троне Елизавета II лично встречалась с 14 американскими президентами.

Автор фото, 10 Downing Street Подпись к фото, С Джо Байденом и его женой Джилл королева встречалась в Корнуолле, на саммите стран G7

Дональд Трамп заявил, что "никогда не забудет щедрую дружбу, великую мудрость и прекрасное чувство юмора Её Величества".

"Она была великой женщиной и прекрасной леди - единственной в своем роде!" - написал Трамп в своей социальной сети Truth Social((, созданной после изгнания экс-президента из "Твиттера")).

В Канаде за годы царствования королевы Елизаветы сменилось 12 премьер-министров. Выступая вскоре после официального сообщения Букингемского дворца, Джастин Трюдо с трудом сдерживал эмоции, говоря об "очевидной глубокой любви", которую королева испытывала к канадцам.

"В этом полном сложностей мире она всегда умела успокоить нас своей неизменной доброта и твердостью характера", - заявил Трюдо, добавив, что ему лично будет не хватать разговоров с королевой, в которых она всегда отличалась "умом, остроумием, любознательностью, готовностью помочь, чувством юмора и многими другими качествами".

"Она была одним из моих кумиров, и мне будет невероятно ее не хватать", - добавил Трюдо, едва сдерживая слезы.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, С Джастином Трюдо королева встречалась неоднократно, последний раз - в марте этого года, в Виндзоре

"Выдающаяся личность"

Король Нидерландов Виллем-Александр, приходящийся королеве родственником в пятом колене, заявил, что он сам и королева Максима вспоминают Елизавету II "с глубоким уважением и большой любовью", как "мудрого и мужественного" монарха.

Король Бельгии Филипп и королева Матильда назвали Елизавету "выдающейся личностью... проявлявшей достоинство, мужество и преданность на протяжении всего своего пребывания на троне".

Премьер-министр Индии Нарендра Моди вспомнил, как в ходе своих визитов в Великобританию он дважды встречался с королевой.

"Никогда не забуду ее тепло и доброту, — написал он в "Твиттере". - Во время одной из встреч она показала мне носовой платок, который подарил ей на свадьбу Махатма Ганди. Я всегда буду дорожить проявленным ею тогда уважением".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Королева и Нарендра Моди в Букингемском дворце в 2015 году

Канцлер Германии Олаф Шольц воздал должное великолепному чувству юмора Елизаветы II и напомнил, что "после ужасов Второй мировой войны" королева прилагала все возможные усилия для примирения двух стран, о чем "Германия никогда не забудет".

Символ стабильности

За семь десятилетий, которые королева Елизавета II провела на троне, мир изменился практически до неузнаваемости - и именно это стало лейтмотивом многих официальных заявлений, сделанных по поводу ее кончины.

Как отметил Барак Обама, она пережила "периоды процветания и застоя — от высадки на Луну до падения Берлинской стены".

Президент Ирландии Майкл Хиггинс упомянул о ее "необычайном чувстве долга", выразив уверенность, что Елизавета "займет в британской истории уникальное место".

"За ее 70-летнее царствование произошли огромные перемены, но все это время для британского народа она неизменно была источником спокойствия и уверенности", - говорится в длинном заявлении Хиггинса, опубликованном ирландскими властями.

Глава законодательного собрания Ирландии Майкл Мартин назвал правление Елизаветы "исторически долгим", а кончину королевы охарактеризовал как "конец эпохи".

"Ее преданность долгу и служению обществу была очевидна, а ее мудрость и опыт - поистине уникальны", - говорится в заявлении Мартина, где он очень тепло вспоминает королеву и ее государственный визит в Ирландию в 2011 году.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал королеву символом преемственности, который "на протяжении десятилетий радикальных перемен, включая деколонизацию Африки и Азии и эволюцию Содружества, обнадеживал уже самим фактом своего существования".

В заявлении он воздал должное ее "непоколебимой преданности служению своему народу", добавив, что "мир долго будет помнить ее преданность".

Президент Израиля Ицхак Герцог тоже отметил огромные изменения, которые произошли в мире за 70 лет царствования Елизаветы, добавив, что сама королева оставалась при этом "примером стабильного, ответственного лидера, а также маяком нравственности, человечности и патриотизма".

Хотя сама королева никогда не бывала в Израиле, его посещали принцы Чарльз, Эдуард и Уильям, а также покойный принц Филипп, мать которого похоронена в Иерусалиме.