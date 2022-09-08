Фото: люди собрались, чтобы почтить память королевы

13 минут назад

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Узнав о смерти королевы Елизаветы II, люди собираются у королевских резиденций, чтобы почтить память монарха, дольше всех предшественников пробывшего на престоле, и возложить цветы.

Автор фото, Samir Hussein/Getty Images

У ворот Букингемского дворца тысячи людей возложили цветы. Люди фотографировали приспущенный над королевским домом флаг.

Автор фото, Tom Pilston

Автор фото, Ben Stansall/Getty Images

У ворот дворца появилась траурная табличка, извещающая о смерти Елизаветы II.

Автор фото, Tom Pilston

Королева скончалась в замке Балморал в Шотландии. Несмотря на дождливую погоду, люди принесли цветы к воротам замка.

Автор фото, Russell Cheyne / Reuters

Виндзорский замок был одним из любимых домов королевы. Местные жители воспринимали Елизавету II как свою соседку.

Автор фото, Jonathan Brady/PA

Автор фото, Chris Jackson/Getty Images

На лондонском стадионе футбольный матч между "Вест Хэм Юнайтед" и румынским клубом ФКСБ начался с минуты молчания.

Автор фото, Peter Cziborra/Reuters

В другой резиденции королевы, дворце Холирудхаус в Эдинбурге, люди также возложили цветы и отдали дань уважения.

Автор фото, Jane Barlow/PA

Автор фото, Carl Recine/Reuters

Автор фото, Carl Recine/Reuters

На огромном рекламном щите на площади Пикадилли-серкус в центре Лондона появилась фотография королевы.