Фото: люди собрались, чтобы почтить память королевы
Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.
Узнав о смерти королевы Елизаветы II, люди собираются у королевских резиденций, чтобы почтить память монарха, дольше всех предшественников пробывшего на престоле, и возложить цветы.
У ворот Букингемского дворца тысячи людей возложили цветы. Люди фотографировали приспущенный над королевским домом флаг.
У ворот дворца появилась траурная табличка, извещающая о смерти Елизаветы II.
Королева скончалась в замке Балморал в Шотландии. Несмотря на дождливую погоду, люди принесли цветы к воротам замка.
Виндзорский замок был одним из любимых домов королевы. Местные жители воспринимали Елизавету II как свою соседку.
На лондонском стадионе футбольный матч между "Вест Хэм Юнайтед" и румынским клубом ФКСБ начался с минуты молчания.
В другой резиденции королевы, дворце Холирудхаус в Эдинбурге, люди также возложили цветы и отдали дань уважения.
На огромном рекламном щите на площади Пикадилли-серкус в центре Лондона появилась фотография королевы.