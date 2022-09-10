Прощание с монархом: где и как хоронили королей и королев Англии
- Яна Литвинова
- Би-би-си, Лондон
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Со смертью королевы Елизаветы II закончилось самое длинное царствование в британской истории.
Она стала первым монархом Соединенного Королевства, скончавшимся в Шотландии. Гроб с ее телом будет доставлен в официальную королевскую резиденцию в Эдинбурге - Холирудский дворец, откуда в торжественной процессии его перевезут в собор Святого Эгидия.
В нем он будет выставлен для прощания перед тем, как отправиться в Лондон.
Похороны монархов всегда сопровождались многочисленными ритуалами, которые, разумеется, менялись на протяжении веков, но в чем-то остаются неизменными и по сей день. К таковым, как раз и относится обычай прощания.
В Лондоне гроб с ее телом будет стоять на возвышении, катафалке, в Вестминстер-холле, почетный караул будут нести солдаты из подразделений, служащих Королевскому двору.
Но если нынешние монархи умирают, как правило, у себя дома, в историческом прошлом все было далеко не так просто.
Смерть смерти рознь
Короли Англии, также как и их подданные умирали по-разному. Эдуарду V, например, было всего 15, тогда как Эдуарду I - 68. Из 13 английских королей с начала XIII до начала XVI веков только два (Генрих III и Эдуард III) скончались в королевских резиденциях от старости и болезней.
Джон (Иоанн), Эдуард I, Генрих V и Ричард III покинули этот мир во время военных кампаний, хотя непосредственно на поле боя погиб только Ричард III. Эдуард II, Ричард II, Генрих VI и Эдуард V умерли (или даже таинственно исчезли) при странных обстоятельствах.
При этом следует учитывать еще и то, что если король умирал, находясь при должности, то это было одно, а если уже после того, как его низложили, - то совсем другое.
Правда, за исключением Ричарда III, даже низложенных монархов предавали земле с почестями, хотя место погребения выбиралось все-таки не самое очевидно королевское. Тем не менее и для современников, и для потомков было крайне важным, как новый король обращался с бренными останками своего предшественника.
Строго по протоколу
В средневековье ритуалы прощания с королевским телом базировались на четырех сочинениях:
- De Exequiis Regalibus (О королевских похоронах) из более обширного манускрипта под названием Liber Regalis, в котором подробно расписывались необходимые действия при коронации короля, короля и королевы одновременно, или только одной королевы, а также при августейших похоронах;
- Раздела, посвященного похоронам из собрания церковных молитв Liber Regie Capelle;
- Правилами ведения королевского хозяйства, составленными в царствование Генриха VII в 1494 году;
- Приложениям к ним, составленным матерью Генриха VII Маргарет Бофорт.
Однако все эти тексты сходятся в одном: главное - похоронить усопшего монарха с честью и соответствием его высокому статусу.
В первом из этих сочинений рассказывалось о том, что делать с телом умершего, во втором - как вести заупокойные службы, а в третьем и четвертом - что ожидается от придворных в этом печальном случае.
Последний приют?
Теоретически каждый английский король мог еще при жизни выбрать себе место для погребения, хотя, как правило, их хоронили либо в Вестминстерском аббатстве, либо в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.
Исключением из этого правила стали либо короли, умершие за границей, либо незадачливые монархи, лишившиеся трона и жизни.
Самым обширным королевским некрополем в Англии, безусловно, остается Вестминстерское аббатство. Первым, похороненным в нем королем, который, его, кстати, и построил, был Эдуард Исповедник.
Как раз после его смерти и из-за того, что умер он бездетным с несколькими потенциальными наследниками, и случилось вторжение Вильгельма Завоевателя, после чего королевские дворы Англии и Франции оказались сильно перемешаны вплоть до окончания Столетней войны.
Вестминстерское аббатство
После кончины Исповедника прошло более 200 лет, прежде чем к нему присоединился следующий английский король (о шотландских королях мы сейчас не говорим).
В Вестминстерском аббатстве похоронены:
- Эдуард Исповедник, 1066
- Генрих III, 1272
- Эдуард I, 1307
- Эдуард III, 1377
- Ричард II*
- Генрих V, 1422
- Эдуард V, 1483**
- Генрих VII, 1509
- Эдуард VI, 1553
- Мария I, 1558
- Елизавета I, 1603
- Яков I, 1625
- Карл II, 1685
- Мария II, 1694
- Уильям III, 1702
- Анна, 1714
- Георг II, 1760
Как видите, в Вестминстерском аббатстве нашла последний приют компания весьма уважаемая, умершая на посту, при троне и короне. Исключения составляют только два короля, которые поначалу были погребены совсем в других местах, а уж потом под давлением политических обстоятельств перезахоронены в более почетном месте.
*Ричард II, свергнутый с престола Генри Болингброком (ставшим королем Генрихом IV), изначально был похоронен в Херефордшире, в доминиканском аббатстве в Кингз Лэнгли.
А умер он вообще далеко на севере, в Йоркшире, в замке Понтефракт, где, как считают многие историки, его уморили голодом, или же убили каким-то другим способом. На почетное место в Вестминстерском аббатстве останки низложенного и убитого короля решил перевезти сын Генриха IV Генрих V, видимо, чтобы искупить грех цареубийства, висевший на его отце.
**Вторым исключением стали останки Эдуарда V. Точных гарантий, что в аббатстве покоятся именно его останки, ни у кого нет. По распространенной версии, малолетнего некоронованного сына Эдуарда IV убил его дядя Ричард III. Так ли это было на самом деле, мы, вероятно, никогда не узнаем. Не исключено, что клеймо убийцы на него повесили Тюдоры, которым надо было как-то оправдать захват трона у Плантагенетов.
В список перезахороненных можно добавить и Марию Стюарт. Но она вообще-то была все-таки королевой Шотландии, а перевез тело ее собственный сын, унаследовавший английскую корону от Елизаветы I. В качестве некой исторической справедливости, либо же исторической мести, он положил мать рядом с Елизаветой I, подписавшей ее смертный приговор.
Виндзор
Некая ирония заключается в том, что как Эдуард Исповедник, который стал строить Вестминстерское аббатство, оказался первым похороненным в нем королем, так и Эдуард IV, начавший кардинальное расширение и перестройку часовни Святого Георгия в Виндзоре, тоже удостоился чести стать ее первым королевским "постояльцем".
Компания в Виндзоре тоже (за редким исключением) и при жизни, и после смерти пользовалась почетом и уважением.
Там покоятся:
- Эдуард IV, 1483
- Генрих VI*, 1471, перезахоронен в часовне в 1484
- Генрих VIII, 1547
- Карл I**, 1649
- Георг III, 1820
- Георг IV, 1830
- Уильям IV, 1837
- Эдуард VII, 1910
- Георг V, 1936
- Георг VI, 1952
На самом деле в часовне Св. Георгия похоронено гораздо больше членов королевской семьи, включая жен, детей, племянников и дальних родственников, но речь сейчас не о них.
*Давайте опять остановимся на двух исключениях: Генрих VI умер в лондонском Тауэре (вполне возможно, что его убили по приказу Эдуарда IV). Сначала его похоронили в Чертсийском аббатстве в графстве Саррей, а уж потом перевезли в королевский пантеон.
**Карла I никто не перезахоранивал, но король, потерявший и голову и корону, все-таки стоит особняком.
Когда англичане правили Францией, и наоборот
У Саксонских королей до завоевания Англии норманнами не было какого-то единого некрополя. Многие из них, правда, оказались в соборе Винчестера, древней столицы Англии. Другие - в аббатстве в Гластонбери, или других церквях и соборах, от многих из которых остались только руины, или скудные упоминания в хрониках.
Однако после Вильгельма Завоевателя сложилась любопытная историческая ситуация, когда короли, сидевшие на английском троне одновременно, правили и значительной частью Франции. Вот почему некоторые из них, особенно из династии Плантагенетов, лежат по другую сторону Ла-Манша.
Сам Вильгельм похоронен в аббатстве Святого Стефана во французском Кане.
Его сын Руфус, убитый на охоте на территории нынешнего графства Хемпшир, покоится в Винчестерском соборе.
Генрих I - в Рединге, Стефан - в аббатстве в Фавершеме в графстве Кент.
А вот двоюродная сестра Стефана Матильда, которая должна была унаследовать престол по завещанию своего отца Генриха I, похоронена во Франции в Руанском соборе.
Дальше идут Плантагенеты. Основатель династии, Генрих II, так же, как и его жена, Алиенора Аквитанская, покоятся во французском аббатстве Фонтевро. Любопытно, что под конец жизни они вообще не общались, и Алиенора даже подбивала их общих сыновей выступать против отца, но похоронили их рядом, как примерных супругов.
Там же лежит их сын Ричард I, он же Ричард Львиное Сердце, хотя его могила и не сохранилась. Скорее всего, она была разрушена во время французской революции.
Подальше от двора
После Ричарда почти всех английских королей хоронили уже исключительно на английской территории.
Однако тех из них, которые умирали при сомнительных обстоятельствах (эта завуалированная формула, под которой историки понимают, что, скорее всего, они были убиты), предавали земле побыстрее и подальше от столицы.
Первым в этом списке идет Джон (Иоанн), который, правда умер всего лишь от дизентерии (некоторые историки до сих пор не уверены в том, что его не отравили), но вверг страну в гражданскую войну, потерял владения во Франции, был вынужден подчиниться восставшим баронам и подписать Великую хартию вольностей (Magna Carta), ограничивавшую королевскую власть. Так что можно не удивляться, что от его останков решили избавиться поскорее, и похоронили в Вустерском соборе.
Отец и сын Эдуарда II, тоже Эдуарды, но первый и третий, были с почестями похоронены в Вестминстере. Тогда как его самого не только низложили, но и убили, поэтому он лежит в Глостерском соборе.
Генрих IV, по его собственному желанию, был похоронен в Кентерберийском соборе, радом с останками главного английского мученика Томаса Бекета. Считается, что таким образом он хотел искупить свою вину за свержение и убийство своего предшественника и родственника Ричарда II.
C Ричардом III все понятно: убитый в битве последний король Йорков, которого победившие Ланкастеры обвинили во всех смертных грехах, поначалу был похоронен во францисканском монастыре неподалеку от места битвы. Несколько лет назад его останки были обнаружены под автомобильной парковкой и торжественно перезахоронены в Лестерском соборе.
Исключения и правила
Единственным исключением из общего правила в последнее столетие стала королева Виктория, похороненная рядом со своим мужем, принцем Альбертом, в королевском мавзолее во Фрогморе.
Королева Елизавета II пожелала, чтобы ее похоронили в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке рядом с ее отцом и мужем, герцогом Эдинбургским, скончавшемся в прошлом, 2021 году.