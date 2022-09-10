Прощание с монархом: где и как хоронили королей и королев Англии

Яна Литвинова

Би-би-си, Лондон

35 минут назад

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Автор фото, Gareth Copley Подпись к фото, Прощание с Елизаветой II. Лондон, Трафальгарская площадь

Со смертью королевы Елизаветы II закончилось самое длинное царствование в британской истории.

Она стала первым монархом Соединенного Королевства, скончавшимся в Шотландии. Гроб с ее телом будет доставлен в официальную королевскую резиденцию в Эдинбурге - Холирудский дворец, откуда в торжественной процессии его перевезут в собор Святого Эгидия.

В нем он будет выставлен для прощания перед тем, как отправиться в Лондон.

Автор фото, STEFAN ROUSSEAU Подпись к фото, Гроб с телом матери Елизаветы II в Вестминстер-холле, 20 лет назад. На этом же возвышении будет выставлен для прощания и гроб покойной королевы

Похороны монархов всегда сопровождались многочисленными ритуалами, которые, разумеется, менялись на протяжении веков, но в чем-то остаются неизменными и по сей день. К таковым, как раз и относится обычай прощания.

В Лондоне гроб с ее телом будет стоять на возвышении, катафалке, в Вестминстер-холле, почетный караул будут нести солдаты из подразделений, служащих Королевскому двору.

Но если нынешние монархи умирают, как правило, у себя дома, в историческом прошлом все было далеко не так просто.

Смерть смерти рознь

Автор фото, VCR Giulio19 Подпись к фото, Надгробная плита Генриха IV в часовне Св. Георгия в Виндзорском замке. По странной иронии судьбы, там же лежит и Эдуард IV, которому приписывают его смерть

Короли Англии, также как и их подданные умирали по-разному. Эдуарду V, например, было всего 15, тогда как Эдуарду I - 68. Из 13 английских королей с начала XIII до начала XVI веков только два (Генрих III и Эдуард III) скончались в королевских резиденциях от старости и болезней.

Джон (Иоанн), Эдуард I, Генрих V и Ричард III покинули этот мир во время военных кампаний, хотя непосредственно на поле боя погиб только Ричард III. Эдуард II, Ричард II, Генрих VI и Эдуард V умерли (или даже таинственно исчезли) при странных обстоятельствах.

При этом следует учитывать еще и то, что если король умирал, находясь при должности, то это было одно, а если уже после того, как его низложили, - то совсем другое.

Правда, за исключением Ричарда III, даже низложенных монархов предавали земле с почестями, хотя место погребения выбиралось все-таки не самое очевидно королевское. Тем не менее и для современников, и для потомков было крайне важным, как новый король обращался с бренными останками своего предшественника.

Строго по протоколу

Автор фото, Wikimedia Commons Подпись к фото, Статуи английских королей от Вильгельма Завоевателя до Генриха IV в Йоркском соборе

В средневековье ритуалы прощания с королевским телом базировались на четырех сочинениях:

De Exequiis Regalibus (О королевских похоронах) из более обширного манускрипта под названием Liber Regalis, в котором подробно расписывались необходимые действия при коронации короля, короля и королевы одновременно, или только одной королевы, а также при августейших похоронах;

Раздела, посвященного похоронам из собрания церковных молитв Liber Regie Capelle;

Правилами ведения королевского хозяйства, составленными в царствование Генриха VII в 1494 году;

Приложениям к ним, составленным матерью Генриха VII Маргарет Бофорт.

Однако все эти тексты сходятся в одном: главное - похоронить усопшего монарха с честью и соответствием его высокому статусу.

В первом из этих сочинений рассказывалось о том, что делать с телом умершего, во втором - как вести заупокойные службы, а в третьем и четвертом - что ожидается от придворных в этом печальном случае.

Последний приют?

Автор фото, Wikimedia Commons Подпись к фото, Смерть Эдуарда Исповедника, первого короля, похороненного в Вестминстерском аббатстве

Теоретически каждый английский король мог еще при жизни выбрать себе место для погребения, хотя, как правило, их хоронили либо в Вестминстерском аббатстве, либо в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

Исключением из этого правила стали либо короли, умершие за границей, либо незадачливые монархи, лишившиеся трона и жизни.

Самым обширным королевским некрополем в Англии, безусловно, остается Вестминстерское аббатство. Первым, похороненным в нем королем, который, его, кстати, и построил, был Эдуард Исповедник.

Как раз после его смерти и из-за того, что умер он бездетным с несколькими потенциальными наследниками, и случилось вторжение Вильгельма Завоевателя, после чего королевские дворы Англии и Франции оказались сильно перемешаны вплоть до окончания Столетней войны.

Вестминстерское аббатство

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Надгробия в Вестминстерском аббатстве справа налево и сверху вниз: Генрих V и Елизавета I, Мария Стюарт, Генрих VII и Елизавета Йоркская, Эдуард III и Генрих III

После кончины Исповедника прошло более 200 лет, прежде чем к нему присоединился следующий английский король (о шотландских королях мы сейчас не говорим).

В Вестминстерском аббатстве похоронены:

Эдуард Исповедник, 1066

Генрих III, 1272

Эдуард I, 1307

Эдуард III, 1377

Ричард II*

Генрих V, 1422

Эдуард V, 1483**

Генрих VII, 1509

Эдуард VI, 1553

Мария I, 1558

Елизавета I, 1603

Яков I, 1625

Карл II, 1685

Мария II, 1694

Уильям III, 1702

Анна, 1714

Георг II, 1760

Как видите, в Вестминстерском аббатстве нашла последний приют компания весьма уважаемая, умершая на посту, при троне и короне. Исключения составляют только два короля, которые поначалу были погребены совсем в других местах, а уж потом под давлением политических обстоятельств перезахоронены в более почетном месте.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Ричард II отдает корону Генри Болингброку. На самом деле, все, скорее всего, было гораздо менее благочинно

*Ричард II, свергнутый с престола Генри Болингброком (ставшим королем Генрихом IV), изначально был похоронен в Херефордшире, в доминиканском аббатстве в Кингз Лэнгли.

А умер он вообще далеко на севере, в Йоркшире, в замке Понтефракт, где, как считают многие историки, его уморили голодом, или же убили каким-то другим способом. На почетное место в Вестминстерском аббатстве останки низложенного и убитого короля решил перевезти сын Генриха IV Генрих V, видимо, чтобы искупить грех цареубийства, висевший на его отце.

Автор фото, Ben Pruchnie Подпись к фото, Часовня Генриха V в Вестминстерском аббатстве. Ее было решено открыть для публики в честь 600-л6тия битвы при Азенкуре

**Вторым исключением стали останки Эдуарда V. Точных гарантий, что в аббатстве покоятся именно его останки, ни у кого нет. По распространенной версии, малолетнего некоронованного сына Эдуарда IV убил его дядя Ричард III. Так ли это было на самом деле, мы, вероятно, никогда не узнаем. Не исключено, что клеймо убийцы на него повесили Тюдоры, которым надо было как-то оправдать захват трона у Плантагенетов.

В список перезахороненных можно добавить и Марию Стюарт. Но она вообще-то была все-таки королевой Шотландии, а перевез тело ее собственный сын, унаследовавший английскую корону от Елизаветы I. В качестве некой исторической справедливости, либо же исторической мести, он положил мать рядом с Елизаветой I, подписавшей ее смертный приговор.

Виндзор

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Часовня Святого Георгия в Виндзорском замке: второй по заполненности некрополь английских и британских королей

Некая ирония заключается в том, что как Эдуард Исповедник, который стал строить Вестминстерское аббатство, оказался первым похороненным в нем королем, так и Эдуард IV, начавший кардинальное расширение и перестройку часовни Святого Георгия в Виндзоре, тоже удостоился чести стать ее первым королевским "постояльцем".

Компания в Виндзоре тоже (за редким исключением) и при жизни, и после смерти пользовалась почетом и уважением.

Там покоятся:

Эдуард IV, 1483

Генрих VI*, 1471, перезахоронен в часовне в 1484

Генрих VIII, 1547

Карл I**, 1649

Георг III, 1820

Георг IV, 1830

Уильям IV, 1837

Эдуард VII, 1910

Георг V, 1936

Георг VI, 1952

Автор фото, Wikimedia Commons Подпись к фото, Гроб Генриха VIII в склепе часовни Святого Георгия в Виндзорском замке, на который уронили гроб Карла I при поспешном и не очень уважительном погребении. Рисунок XIX века

На самом деле в часовне Св. Георгия похоронено гораздо больше членов королевской семьи, включая жен, детей, племянников и дальних родственников, но речь сейчас не о них.

*Давайте опять остановимся на двух исключениях: Генрих VI умер в лондонском Тауэре (вполне возможно, что его убили по приказу Эдуарда IV). Сначала его похоронили в Чертсийском аббатстве в графстве Саррей, а уж потом перевезли в королевский пантеон.

**Карла I никто не перезахоранивал, но король, потерявший и голову и корону, все-таки стоит особняком.

Когда англичане правили Францией, и наоборот

Автор фото, Chatmouettes Подпись к фото, Аббатство Фонтевро приютило нескольких Плантагенетов

У Саксонских королей до завоевания Англии норманнами не было какого-то единого некрополя. Многие из них, правда, оказались в соборе Винчестера, древней столицы Англии. Другие - в аббатстве в Гластонбери, или других церквях и соборах, от многих из которых остались только руины, или скудные упоминания в хрониках.

Однако после Вильгельма Завоевателя сложилась любопытная историческая ситуация, когда короли, сидевшие на английском троне одновременно, правили и значительной частью Франции. Вот почему некоторые из них, особенно из династии Плантагенетов, лежат по другую сторону Ла-Манша.

Сам Вильгельм похоронен в аббатстве Святого Стефана во французском Кане.

Его сын Руфус, убитый на охоте на территории нынешнего графства Хемпшир, покоится в Винчестерском соборе.

Генрих I - в Рединге, Стефан - в аббатстве в Фавершеме в графстве Кент.

Автор фото, Nono vlf Подпись к фото, Надгробия Плантагенетов в аббатстве Фонтевро. На переднем плане Ричард Львиное Сердце и его жена Изабелла Ангулемская. На втором плане - Генрих и его жена Алиенора Аквитанская

А вот двоюродная сестра Стефана Матильда, которая должна была унаследовать престол по завещанию своего отца Генриха I, похоронена во Франции в Руанском соборе.

Дальше идут Плантагенеты. Основатель династии, Генрих II, так же, как и его жена, Алиенора Аквитанская, покоятся во французском аббатстве Фонтевро. Любопытно, что под конец жизни они вообще не общались, и Алиенора даже подбивала их общих сыновей выступать против отца, но похоронили их рядом, как примерных супругов.

Там же лежит их сын Ричард I, он же Ричард Львиное Сердце, хотя его могила и не сохранилась. Скорее всего, она была разрушена во время французской революции.

Подальше от двора

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Могила короля Джона в Вустерском соборе. Надгробие, конечно, богатое, но не Лондон и не Виндзор

После Ричарда почти всех английских королей хоронили уже исключительно на английской территории.

Однако тех из них, которые умирали при сомнительных обстоятельствах (эта завуалированная формула, под которой историки понимают, что, скорее всего, они были убиты), предавали земле побыстрее и подальше от столицы.

Первым в этом списке идет Джон (Иоанн), который, правда умер всего лишь от дизентерии (некоторые историки до сих пор не уверены в том, что его не отравили), но вверг страну в гражданскую войну, потерял владения во Франции, был вынужден подчиниться восставшим баронам и подписать Великую хартию вольностей (Magna Carta), ограничивавшую королевскую власть. Так что можно не удивляться, что от его останков решили избавиться поскорее, и похоронили в Вустерском соборе.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Эдуард II лежит в Глостере. Та же картина: богатое надгробие и смерть при сомнительных обстоятельствах

Отец и сын Эдуарда II, тоже Эдуарды, но первый и третий, были с почестями похоронены в Вестминстере. Тогда как его самого не только низложили, но и убили, поэтому он лежит в Глостерском соборе.

Генрих IV, по его собственному желанию, был похоронен в Кентерберийском соборе, радом с останками главного английского мученика Томаса Бекета. Считается, что таким образом он хотел искупить свою вину за свержение и убийство своего предшественника и родственника Ричарда II.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Больше всего, пожалуй, не повезло Ричарду III. Несколько столетий он пролежал под тем, что позднее стало автомобильной парковкой, и только в этом столетии был похоронен, как и полагается королю, в соборе

C Ричардом III все понятно: убитый в битве последний король Йорков, которого победившие Ланкастеры обвинили во всех смертных грехах, поначалу был похоронен во францисканском монастыре неподалеку от места битвы. Несколько лет назад его останки были обнаружены под автомобильной парковкой и торжественно перезахоронены в Лестерском соборе.

Исключения и правила

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Елизавета II уже пожелала, чтобы ее похоронили рядом с отцом и матерью

Единственным исключением из общего правила в последнее столетие стала королева Виктория, похороненная рядом со своим мужем, принцем Альбертом, в королевском мавзолее во Фрогморе.