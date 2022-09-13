"Суверен - это особая роль". Каким королем будет Карл III?

Шон Кохлан

Корреспондент Би-би-си по делам королевской семьи

час назад

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Автор фото, Getty Images

Прежде, чем стать королем, принц Чарльз побил все рекорды в роли наследника британского престола. Он готовился к этой роли 70 лет и теперь стал самым пожилым новым монархом.

Оставаясь в тени матери, 73-летний монарх был свидетелем смены нескольких поколений мировых лидеров, включая 15 британских премьеров и 14 американских президентов.

Но какого короля мы получим после замечательной эры правления Елизаветы II, после Новой Елизаветинской эры, как ее теперь называют. И как принц, который охотно и весьма громко выражал свое мнение по многим вопросам, сможет превратиться в непредвзятого монарха?

Став королем, Чарльз, вернее теперь уже Карл, лишился своего паспорта и водительского удостоверения, равно как и былого права прилюдно высказывать свое мнение. В первую очередь - монарх, а индивидуальность и личные пристрастия - во вторую.

Как говорит ведущий эксперт по вопросам конституционного права профессор Вернон Богданор, новая роль предполагает новые правила.

"Он с младых ногтей знал, что ему придется менять свое поведение, ведь публике не нужны монархи, которые горячо ратуют за что-то", - напоминает профессор Богданор.

Королю Карлу прекрасно известно о том, что ему будет теперь нужно вести себя скромнее.

"Я не так глуп, я понимаю, что суверен - это особая роль, - говорил он в интервью Би-би-си еще в 2018 году. - Так что предположение, будто я буду вести себя ровно как прежде - это полная чепуха".

Когда на трон восходит новый монарх, королевский профиль на монетах разворачивается в другую сторону. Правление Карла III также означает смену направления.

Страна, которой предстоит править королю Карлу, стала куда сложнее, чем та Великобритания, которая досталась его матери. И, как говорит профессор Богданор, новому монарху придется принять мультикультурную и многоконфессиональную Британию.

Скорее всего, ему придется выступить в роли объединяющей силы, приложить больше видимых усилий для налаживания связей с этническими меньшинствами и теми, кто находится в менее привилегированном положении.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Принц Чарльз в июне 2021 года - вместе с членами Британского азиатского фонда во время велопробега в графстве Глостешир

Профессор Богданор также ожидает, что монарх станет больше покровительствовать искусству, музыке и культуре в целом. Другими словами - больше Шекспира, меньше скачек.

Впрочем, сэр Ллойд Дорфман, который много лет проработал с королем Карлом в его благотворительном фонде, не думает, что монарх полностью отстранится от участия в таких важных для него вопросах, как климатические изменения или фермерские хозяйства, выращивающие натуральные органические продукты.

"Он обладает большими знаниями, он очень эффективен, и мне трудно представить, что став монархом, он от всего этого в одночасье откажется", - полагает сэр Ллойд.

Раньше уже много говорилось о том, что король предпочитает урезанную монархию. Скорее всего это означает, что что упор будет сделан на небольшую группу членов королевской семьи, исполняющих свои формальные обязанности, в центре которой будут сам король с супругой, а также принц Уильям и его жена.

При этом, как указывает королевский комментатор Виктория Мерфи, главным посылом нового правления будет преемственность и стабильность.

"Не стоит ожидать больших и резких перемен, он будет очень осторожен", - говорит Мерфи.

"Мы привыкли думать о королеве как о некоей константе в жизни нации. Но помимо нее, именно он дольше всех присутствовал в общественной жизни, дольше любого политика", - говорит другой королевский комментатор и писатель Роберт Хардман.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Члены королевской семьи на балконе Букингемского дворца, июнь 2022 года

А историк и писатель сэр Энтони Селдон полагает, что позиции короля Карла были подкреплены тем, что он оказался прав во многих случаях, к примеру, когда предупреждал об опасности климатических изменений. Если раньше над ним подшучивали, то теперь у него сложилась репутация почти как у знаменитого британского натуралиста и телеведущего Дэвида Аттенборо, говорит сэр Энтони.

Для примера, на климатическом саммите в Глазго в 2021 году к позиции принца Чарльза серьезно прислушивались такие фигуры, как президент США Джо Байден. И, как говорит Роберт Хардман, такой статус на международной арене хорошо послужит новому королю.

Но какие черты характера увидим мы в новом монархе?

Те, кто узнал его поближе, говорят, что глубоко внутри это застенчивый и сдержанный человек, чувствительная натура.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Официальная фотография в честь 18-летия принца

В нем осталось немного от одинокого мальчика, над которым издевались в школе. "Они всю ночь кидались тапками или били меня подушкой или бежали через всю комнату и били со всей силы", - писал он домой об издевательствах, которые ему пришлось пережить.

Его жена Камилла, теперь королева-консорт, так описывает своего супруга: "Он весьма нетерпелив, хочет, чтобы все было сделано уже вчера. Так он добивается того, чтобы дело было сделано".

В телевизионном интервью по случаю 70-летия Чарльза она рассказала, что за довольно серьезным фасадом, который он являет публике, скрывается куда более веселая сторона.

"В нем видят очень серьезного человека, и так оно и есть. Но я хотела бы, чтобы люди узнали и о его легкой стороне. Ведь он может стоя на коленях играть с детьми и читать им Гарри Поттера на разные голоса", - говорит Камилла.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Чарльз с внуком принцем Луи во время празднования Платинового юбилея королевы в 2022 году

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Чарльз и Камилла на Собрании Бремар Хайленд в Шотландии, сентябрь 2022 года

При встречах с людьми Чарльз научился вести себя раскованно и доступно, он умеет расположить их к себе, пошутив над собой. Возможно теперь, когда он стал монархом, это изменится. Но как принц Уэльский он успешно создал образ приветливого дедушки, который не сторонится людей.

В свои 70 с лишним король все так же бодр и энергичен.

Крис Поуп, работавший с принцем Чарльзом в его учебной благотворительной организации Prince's Teaching Institute (PTI), характеризует нового короля как постоянно занятого и целеустремленного человека, "сгусток энергии", способного выполнять огромный объем работы.

"Он по-настоящему печется о благосостоянии будущего поколения. Об этом можно судить по тому спектру работ, которыми он занимается", - говорит Поуп.

Благотворительная работа принца включает охрану культурного и иного наследия страны и сохранение традиционных ремесел, но также способствует инновациям и переменам.

"Он всегда озабочен тем, чтобы традиции не были утеряны, но это вовсе не означает, что мы должны повернуть время вспять", - говорит Поуп.

Таким образом, в личности нового короля, судя по всему, сочетаются противоречивые мотивы: желание перемен и в то же время желание сохранить традиции. Он своего рода радикал и консерватор в одном лице.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Принц Чарльз на мельнице Шиптон Милл в Глостешире, которая специализируется на старинном методе помола

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Чарльз выступает на Конференции ООН по изменению климата 2021 года в Глазго

Иногда он выглядит, словно румяный землевладелец, сошедший с полотна XVIII века. Порой же он звучит, как отчаявшийся реформатор, переживающий по поводу забытых и оставленных на произвол судьбы общин.

Разумеется, король Карл унаследовал у своей матери чувство долга, но еще ему в наследство досталась и ее глубокая религиозная вера прекрасное чувство юмора.

Хитан Мета работал с принцем с 2007 года, когда помогал ему организовать Британский азиатский фонд.

"В душе он гуманист. Я думаю, люди недооценивают, как сильно он о них заботится. Он часто говорит о том, какой мир он оставит своим внукам. Его это сильно беспокоит", - говорит Мета.

Иногда это означает прямой призыв к действию.

"Было наверное уже 9 часов вечера в пятницу, когда он позвонил мне и сказал: "Я только что услышал о наводнениях в Пакистане. Мы что-нибудь делаем по этому поводу?" И ведь не то, чтобы он был незанятым человеком. Но он услышал о проблеме и готов ее решать. Его это действительно волнует", - вспоминает Мета.

"Этот человек ужинает невероятно поздно, а потом идет в кабинет и засыпает уже над документами", - говорил об отце принц Гарри.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Принц Чарльз родился в 1948 году в Букингемском дворце

Чарльз Филипп Артур Джордж родился в Букингемском дворце 14 ноября 1948 года. Когда на Би-би-си объявили об этом событии, новость заключалась не в том, что королева родила мальчика, а в том, что мать "успешно разродилась принцем". Через 4 года он стал престолонаследником.

"Так вышло, что я родился для этого предназначения. И я полон решимости принести в этом качестве максимальную пользу и сделать для этого все, что будет в моих силах", - заявил Чарльз в интервью в 2005 году.

Он является покровителем или президентом более чем 400 организаций, а в 1976 году на выходное пособие по окончании службы на флоте он основал собственный благотворительный фонд Prince's Trust.

Этот фонд уже помог почти 900 тыс. нуждающихся молодых людей из самых бедных уголков страны и заодно познакомил принца с целым спектром социальных проблем.

Надо признать, что принц, поставивший перед фондом задачу "добраться до самых недоступных элементов общества", не всегда добивался желаемого.

"В хоум-офисе вовсе не считали, что это хорошая идея, и заставить работать это начинание было весьма сложно", - признался он в интервью Би-би-си в 2018 году.

Его усилия вызвали обвинения в попытке вмешательства в политику, особенно когда речь зашла о так называемых "записках черного паука". Так за характерный "паучий" почерк прозвали частные письма, которые начиная с 2004 года Чарльз неустанно писал правительственным чиновникам.

В этих письмах ставилась под вопрос правительственная политика в самых разных областях, от фермерства и городского планирования до архитектуры, образования и даже охраны патагонского клыкача (ценной промысловой породы рыб).

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В 1999 году в Дорсете при участии принца Чарльза была построена образцово-показательная деревня Паундбери

Как признался один бывший работник министерства, которому приходилось иметь дело с этими письмами, он не то чтобы испытывал особое давление, но к новому монарху питает двойственные чувства. С точки зрения чиновника, Чарльз уже имел сложившееся мнение по данным вопросам и намеревался его продвигать, а не выслушивать аргументы против.

"Я не чувствовал, чтобы меня запугивали. Да, он вмешивался, мы получали эти письма, но он не настаивал, не давил, вел себя вежливо", - вспоминает министерский работник.

Рассуждая по поводу обвинений во вмешательстве, Чарльза в интервью 2006 года говорил: "Если это называется вмешательством, то я этим горжусь". Но при этом он признавал, что находился в проигрышной ситуации. "Если ты абсолютно ничего не делаешь, ко всему безразличен, на тебя будут жаловаться. Если пытаешься влезать во что-то, чтобы помочь, на тебя тоже будут жаловаться".

Позже в интервью он говорил, что всячески избегал партийной политики, но чувствовал свои долгом говорить о таких вещах, как условия, в которых живут люди.

Бывший член кабинета министров лейбористов Крис Маллин рассказывал в своем дневнике о брифинге с участием принца Чарльза и о том, как поразила его целеустремленность принца и готовность рискнуть и наступить на больную чиновничью мозоль.

"Он вновь и вновь возвращался к одному вопросу: как расширить кругозор молодых людей, особенно тех, кто разочарован, обозлен, кому не повезло в жизни. Признаться, я был впечатлен. А ведь этот человек при желании мог бы провести свою жизнь в праздности и удовольствиях".

Автор фото, Chris Jackson / Clarence House Подпись к фото, Официальная фотография принца Чарльза в саду его резиденции Кларенс-хаус по случаю его 70-летия

Насколько общество поддержит короля Карла в начале его правления?

"Такая странная штука как монархия не выживет, если не принимать во внимание отношение к ней людей. В конце концов если люди не захотят ее, они от нее откажутся", - говорил в свое время Чарльз.

По данным опросов, проведенных организацией YouGov в декабре 2021 года, популярность самого Чарльза растет, и две трети респондентов видят его в положительном свете.

При этом опросы неизменно называют его менее популярным, чем его мать королева Елизавета II или сын принц Уильям, так что ему еще предстоит завоевать симпатии значительной части населения. Кстати наименьшей популярностью он пользуется как раз среди молодежи.

По словам Виктории Мерфи это может быть результатом того, как нелестно изображали принца в сериалах и фильмах о его отношениях с его первой женой, принцессой Дианой, погибшей в автокатастрофе в августе 1997 года.

И хотя там присутствовала смесь фактов и домыслов, они оказали большое влияние на общественное мнение.

"Очень интересно, как активно продолжает принцесса Диана присутствовать в истории королевской семьи в последние годы", - говорит Мерфи.

Как указывает профессор Паулин Макларан из Центра изучения современной монархии при королевском университете Холлоуэй, по мере того, как стало приближаться время принцу Чарльзу взойти на престол, была предпринята попытка изменить сложившееся общественное мнение.

От прошлого высмеивания в комедийных и сатирических шоу вроде Spitting Image был совершен постепенный переход к более достойной фигуре, почти мудрецу, который говорит важные вещи об окружающей среде, отмечает профессор Макларан.

Но интересы публики могут быть не всегда столь возвышенными, и как главе королевской семьи ему неизменно придется иметь дело с тем, что мир жаждет историй про принца Гарри и Меган, герцогиню Сассекскую, и их отношения с королевской семьей.

А там, где королевские истории начинают переплетаться с мыльной оперой из жизни знаменитостей, монарху будет некомфортно.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Принц Чарльз тяжело перенес кончину своего отца принца Филиппа в 2021 году

Королю Карлу предстоит решать и другие сложные семейные вопросы, например, с будущей ролью принца Эндрю, или отсутствием таковой, после того, как принц в досудебном порядке заплатил отступные американке Вирджинии Джуффре, подавшей против него иск о сексуальных домогательствах в суд США.

На внешнеполитической арене ему предстоит нелегкая задача - установить соответствующие духу времени новые отношения со странами Содружества. К примеру, как его визиты в эти страны в качестве нового главы Содружества будут соотноситься с непростым наследием колониализма и рабовладения?

В самом деле, король Карл стал главой государства не только в Великобритании, но и еще в 14 странах. Некоторые из них могут пожелать стать республиками, но при этом остаться в составе Содружества. И король уже дал понять, что готов к серьезным разговорам о таких переменах.

При этом еще до того, как он взошел на престол, уже был принят ряд решений, облегчающих его задачу. К примеру, его не могло не порадовать вмешательство королевы, которая постановила, что Камилла получит титул королевы-консорта, а не принцессы.

Ему придется играть одну из ведущих мировых ролей в возрасте, когда большинство людей уходит на покой, и поддержка Камиллы будет для него жизненно важной.