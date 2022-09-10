Калининградские морпехи попали в плен под Балаклеей. Что это говорит о наступлении украинской армии?

час назад

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Автор фото, Getty Images

Российская армия, отходя на Харьковском направлении, теряет солдат пленными в ходе стремительного украинского контрнаступления. Некоторые из пленных - вчерашние срочники. Би-би-си удалось восстановить историю одного из них, найдя его родственников.

"Вы граждане какой страны? Россияне? Родители есть? Сколько лет? Вы знали, что на войну ехали?" - украинский военнослужащий задает вопросы совсем молодым российским солдатам, оказавшимся в плену.

Они отвечают, что прибыли из Калининградской области, что им под двадцать лет, дома их ждут родители, а что едут на войну, они не знали.

"Вам она нужна эта война? 10-15 лет назад у меня целая куча друзей в России была. Вас обменяют и вы расскажите той стране, что нам не нужна эта война. Что мы потеряли тут друзей, родных. У меня отец месяц назад умер из-за этой войны. Я хочу жить мирно. Работать в школе, как я работал. Воспитывать детей. С женой я хочу жить. [Зачем] вы сюда приперлись? Мы жили нормально, все радовались жизни тут. Зачем вы тут нужны? Пакуйте их. Вы знаете Северодонецк? Вот мы оттуда. Зачем вы его разрушили?" - боец ВСУ выдает целый монолог.

7 сентября видеозапись с этим разговором украинских военных и российских пленных появилась в телеграм-каналах, рассказывающих о ситуации в городе Балаклея Харьковской области. На нем калининградские мотострелки, а не мобилизованные жители самопровозглашенных ДНР и ЛНР или бойцы СОБРа Росгвардии, которые, как рассказывали российские провластные СМИ, держали фронт в Харьковской области.

Российская армия по понятным причинам не сообщает, какие части воюют на разных участках фронта, но какие-то детали об этом удается собрать по открытым данным в тех случаях, когда происходят такие резкие изменения на фронте.

Украинские каналы, сообщая о новых пленных, шутят, что с российской стороны на фронт отправили "10 Б класс", поскольку многие военнослужащие совсем молодые: 2000-2002 годов рождения. Некоторые совсем недавно подписали контракт после нескольких месяцев срочной службы. Это может говорить об истощении ресурсов на Харьковском направлении у России и одновременно о том, что ВСУ отвлекли армию Россию на юг для защиты Херсона.

Наступление украинской армии на Харьковском направлении развивается. Скорость продвижения украинской армии и лёгкость, с которой она взламывает российскую оборону, оказались для России ошеломляющими. Российская армия уже уступила несколько стратегически важных населенных пунктов, включая первый город за семь месяцев войны - Балаклею в 70 км от Харькова, который 8 сентября оказался под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В четверг ситуация на Харьковском фронте для российских войск продолжала ухудшаться. Мобильные штурмовые подразделения ВСУ стремительно продвигались в направлении Купянска, обходя российские опорные пункты. Купянск - крупный железнодорожный узел, расположенный на берегу реки Оскол и критически важный для снабжения всей Изюмской группировки российской армии, в случае его потери она будет фактически заблокирована.

Под контроль Киева вернулись десятки населенных пунктов, в том числе такой важный опорник как Волохов Яр. Поступали неподтвержденные, хотя и проиллюстрированные фотографиями сообщения о взятии украинскими войсками поселка Шевченково и о боях в районе поселка Грушевка - это всего 7-8 км от Купянска, а также о попытках ВСУ продвинуться к югу с целью захвата трассы на Изюм.

Обе стороны спешно перебрасывают резервы в зону боев. Телеграм-каналы публикуют кадры зачистки украинскими военными центра Балаклеи и водружения на главных зданиях украинских флагов, хотя, по некоторым данным, российские части продолжают удерживать его восточную часть.

Российские военные телеграм-каналы в первые дни начали объяснять успехи украинского наступления в Харьковской области тем, что линию фронта там держали в основном мобилизованные из самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а в Балаклее в оперативном окружении оказались бойцы Росгвардии из Башкортостана и Самары.

Но по мере продвижения украинских войск, становилось ясно, что атаковали они и позиции кадровых российских военных. Так, на одной из оставленных россиянами позиций обнаружились документы подполковника Дмитрия Бараря. В 2020 году он еще в звании майора командовал расчетом уссурийских десантников на параде победы. А в 2021 году комментировал телеканалу РЕН-ТВ учения, которые российские военные устраивали для своих сирийских коллег, тогда его титровали как представителя ВС РФ в Сирии.

Попавшие в плен военнослужащие из Калининградской области службу проходили в городе Гусев. Это 18-я гвардейская мотострелковая дивизия, тактическое соединение береговых войск ВМФ России.

Мама и брат 21-летнего Данила Казевичуса подтвердили Би-би-си, что на видеозаписи, где украинские военные разговаривают с пленными, запечатлен именно он. "Со мной пока никто не связывался, что нужно делать, куда звонить? Помогите, пожалуйста, вернуть сына", - сказала Би-би-си мама попавшего в плен военнослужащего Екатерина.

Его брат Павел рассказал, что Данил подписал контракт после полугода срочной службы. 26 февраля его вместе с сослуживцами перебросили в Белгородскую область, где они пробыли пару месяцев, после чего зашли на территорию Украины. По его словам, последний раз Данил звонил домой три дня назад, но о месте своей дислокации ничего не рассказывал, а родные и не спрашивали, "чтобы не создавать ему проблем".

Сразу после публикации видеоролика, на котором Данил снят в плену, его родные обратились к командованию воинской части, откуда их перенаправили в областное УФСБ, где сейчас проверяют информацию: действительно ли Казевичюс в плену и как именно он там очутился.

В каком именно из небольших населенных пунктов вокруг Балаклеи калининградские морпехи попали в плен, Би-би-си пока выяснить не удалось. Командование вооруженными силами Украины не спешит заявлять о полном освобождении Балаклеи, хотя 8 сентября местные жители начали публиковать фотографии, на которых виден украинский флаг над городом.