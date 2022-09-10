"Боже, храни короля!" В Лондоне прошла церемония Прокламации монарха - впервые за 70 лет

час назад

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Автор фото, Richard Heathcote

Карл III официально провозглашен королем Великобритании в ходе короткой церемонии под названием Прокламация короля, прошедшей этим утром в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне.

Сент-Джеймсский дворец выбран не случайно. Это самая старая королевская резеденция в Лондоне.

Церемония началась в 10 часов утра по лондонскому времени. По протоколу сам монарх на ней не присутствует.

Церемония проводится под эгидой Совета по престолонаследию и носит исключительно символический характер.

По традиции английского престолонаследия, Карл III стал королем автоматически сразу же после смерти его матери - королевы Елизаветы II,

Между тем, Прокламация короля - важная веха в процессе смены монарха.

Документ, в котором официально зафиксирован факт восхождения Карла III на престол и который называется Основная прокламация, был сразу же подписан (в порядке очередности):

наследником престола принцем Уильямом

королевой-консортом Камиллой

лидером Палаты общин и лордом-председателем Совета Пенни Мордаунт

премьер-министром Британии Лиз Трасс

архиепископом Кентерберийским

Все присутствующие кроме церемониймейстера одеты в черное или пурпурное - в знак скорби по усопшей королеве.

Автор фото, WPA Pool Подпись к фото, На церемонию Прокламации короля пришли все бывшие премьер-министры Великобритании

В первом ряду зрителей стояли бывшие премьер-министры Великобритании - Джон Мейджор, Гордон Браун, Борис Джонсон, Дэвид Камерон, Тереза Мэй и Тони Блэр. Вместе с ними находился лидер британской оппозиции, глава партии лейбористов Кир Стармер.

Почтение - матери, любовь - жене, клятва - Шотландии

Новый король вышел к собравшимся во второй части церемонии.

Он начал с короткой речи, в которой, прежде всего, отдал дань любви и уважения покойной королеве.

"Я глубоко осознаю это великое наследство, обязанности и исключительную ответственность Суверена, которые теперь перешли ко мне. Принимая на себя эти обязанности, я буду стремиться следовать оставленному мне в наследие вдохновляющему примеру поддержания конституционного правления, буду стремиться к миру, гармонии и процветанию народов этих островов и королевств и территорий Содружества во всем мире", - сказал король.

Он также отметил роль его супруги Камиллы в его жизни.

"Меня очень воодушевляет постоянная поддержка моей любимой жены", - сказал Карл III.

Затем Карл III с Библией в руках произнес клятву королевству и каждой его составляющей отдельно - Англии, Шотландии, Уэльсу и Северной Ирландии.

Также отдельно монарх принес клятву, в которой обязался охранять Церковь Шотландии перед членами Тайного совета.

Все принесенные клятвы закреплены в документе, который в конце короткой церемонии был подписан самим монархом и главными свидетелями - принцем Уэльским Уильямом и королевой-консортом Камиллой.

На протяжении всего действа они все время находятся справа от короля.

Автор фото, WPA Pool

Далее свои подписи поставили лорд-канцлер, представители Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии и другие лица королевства.

В роли распорядителя церемонии выступила лидер Палаты общин и лорд-председатель Совета Пенни Мордаунт.

Напомним, что именно она продолжительное время лидировала в борьбе консерваторов за главенствующую роль в партии и пост премьер-министра страны.

Церемония столетия

Автор фото, DANIEL LEAL Подпись к фото, В первые за 70 лет балкона Сент-Джеймсского дворца зачитывается монархический документ

В 11 часов утра по лондонскому времени во внутреннем дворе Сент-Джеймсского дворца состоялась церемония, которую Британия не наблюдала 70 лет.

С главного дворцового балкона была зачитана Основная прокламация.

Затем на верность королю присягнули королевские гвардейцы.

Завершилась церемония оружейным салютом.

В ближайшие сутки Основную прокламацию провезут по Шотландии, Уэльсу и Северной Ирландии, где по традиции она будет зачитана народам этих частей Соединенного Королевства.