Причиной поражения российской армии под Харьковом называют очковтирательство

Илья Абишев

Би-би-си

17 минут назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, На демонстрационных выступлениях всё выглядит замечательно. Международный форум "Армия-2022", Ростов-на-Дону, август 2022 года

Тяжелому поражению российской армии к востоку от Харькова могли способствовать заведомо ложные доклады о ситуации на местах командиров всех уровней, ставшие обыденным явлением и формировавшие искаженную картину, которой руководствовалось высшее командование при принятии важных решений, считает британский историк и военный эксперт Крис Оуэн. Он называет этот феномен "a culture of institutionalised lying", что на русский можно перевести как "культура узаконенной лжи".

"Читая личные отчеты российских солдат, я неоднократно замечал следующее: офицеры российской армии часто лгут своему начальству о состоянии своего подразделения. Последствия этой лжи, вероятно, были очень тяжелыми для российских военных. Командные решения - где и когда атаковать и обороняться - принимались явно на основе ложной информации. Это привело к многочисленным ненужным жертвам и военным неудачам", - пишет он.

Практика ложной отчетности, по информации Оуэна, широко распространена. "Об этом сообщают российские подразделения всех фронтов и всех специальностей, от десантно-штурмовых до мотопехотных. Вероятно, это также происходит в военно-морском флоте, авиации и ракетных войсках".

Эффект ложных сообщений усугубляется по мере того, как они поднимаются по служебной цепочке. Ложные донесения командиров небольших подразделений могут сочетаться с ещё более ложными донесениями вышестоящих, к которым старшие офицеры добавляют собственные ложные донесения.

В конце концов, когда отчеты доходят до вершины цепочки - до руководства минобороны России и до самого Путина, - вполне вероятно, что они настолько искажены и неточны, что люди, принимающие решения о ходе войны, имеют очень нереальную картину того, что происходит на местах, полагает британский эксперт.

Автор фото, EPA

На приписки и очковтирательство в российских частях на территории Украины давно жаловались непосредственные участники боевых действий и авторы, располагающие надежными источниками на месте событий. Многие из них поддерживают войну с Украиной. После тяжелого поражения российской армии под Харьковом и вынужденного отступления из-под Изюма на эту проблему стали ещё больше обращать внимание.

"Помните про несуществующие дивизии Гитлера, которыми он собирался исправить положение на фронте, остановить движение русской армии, разбить её, и уже контратаковать и вот это всё? Мы сейчас имеем примерно похожую картину", - пишет пророссийский телеграм-канал Zа (V)Побѣду.

"Планирование происходит на основании отчётов. А отчёты отличаются от реальной картины. В реальности части укомплектованы только в отчетах, техника исправна и по штату укомплектована, так называемые добробаты и прочие ЧВК тоже в огнях.

На деле же, как показывает практика, при незначительном натиске, подразделения, которые существуют на 50% только на бумаге, естественно присаживаются. Не потому, что там какой-то натиск беспрецедентно серьёзный, а потому, что подразделения эти весьма условно боеготовы".

Бывший полевой командир самопровозглашенной ДНР Игорь Гиркин (Стрелков), которого Украина считает военным преступником, а Нидерланды обвиняют по делу о крушении пассажирского "Боинга" под Донецком, описывает ситуацию утрированно, но доходчиво.

"Рецепт правильного доклада командованию (по цепочке), гарантирующий успешное продвижение по службе и поддержание высокого боевого духа в глубоком тылу. Дано: в районе села Малые Выпердыши батальон "Каннибал" в количестве 18 пока живых бойцов вышел из окопов и залёг под огнём противника. Командиру батальона звонит комполка: "Доложите результаты атаки!"

Комбат (вжавшись в глубь окопа и поспешно натягивая сброшенную близким разрывом каску): "Наши пошли! Движемся вперёд к позициям противника! Удалось подавить минометами 2 огневые точки".

Комполка - Комбригу: "Батальон "Каннибал" ворвался в первую линию окопов! Враг отступает!"

Комбриг-Комдиву: "Подходим ко второй линии обороны! Огневые точки врага уничтожены. Взяты трофеи!"

Комдив - Комкору: "Ломаем третью полосу обороны на окраине села! На поле боя… э-э-э… 50 вражеских трупов".

Комкор-Командарму: "Ведём уличные бои … (смотрит на Яндекс-карту) в районе 2-го сельпо! Взяли парикмахерскую и ларёк с мороженым! Сотня трупов врага!"

Пресс-секретарь одной из Нарядных Милиций: "По имеющимся данным, 5009-я бригада украинских националистов оставляет Малые Выпердыши, бросая боевую технику!"

Главный Болтун-по-телевизору: "Сегодня наши войска четвёртый день подряд освободили посёлок городского типа Малые Выпердыши и скоро подойдут к Киеву! Уничтожено… э-э-э… до 500 националистов".

От 10 до 12 уцелевших бойцов батальона отходят на исходные позиции, вытаскивая своих раненых.."

Пример, приведенный Стрелковым, мог бы вызвать улыбку, если бы фигурировал в повести о вымышленной войне между вымышленными народами. Но страшно то, что и война - настоящая, и ситуация вполне правдоподобная.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, При отступлении из-под Изюма российская армия бросила огромное количество бронетехники и снаряжения

По словам бывшего пехотинца Виктора Шияги, однажды для поддержки наступления было приказано поднять восемь вертолетов. "Только два из восьми вертолетов взлетели. Остальные либо сломались, либо у них не было топлива. Только один из вертолетов успешно обстрелял цель. Не все цели были поражены. Вернее, 80% целей не были поражены. Однако командующий этой операцией доложил своему руководству, что все хорошо и все цели поражены".

Как отмечает Шияга, "начальство считает, что если все цели поражены, то можно отправить пехоту с танками для штурма этого района". Солдат неоднократно отправляли на штурм хорошо укрепленных районов, которые, как им говорили, были очищены от противника, и они несли тяжелые потери.

"Два раза перед атакой нам говорили, что все будет хорошо, что артиллерия противника подавлена, что впереди уже наступают другие наши части и нам нужно только до них добраться. Но каждый раз это оказывалось ложью и заканчивалось для нас бессмысленными потерями".

Неудивительно, говорит Шияга, что "из-за постоянной лжи мы больше не могли верить нашим командирам".

(Крис Оуэн)

На проблему лживых сообщений о ситуации на фронте обратили внимание и участники российских пропагандистских телешоу. "Не надо выдавать желаемое за действительное. Не надо бояться сказать "нет" старшему начальнику. Надо реально оценивать обстановку, - заявил в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале Россия-1 депутат Госдумы Андрей Гурелёв, бывший военный, генерал-лейтенант. - Потому что любая неправда - это впоследствии неправильно принятое решение по обстановке".

Героизм наших солдат - это следствие чьего-то непорядочного отношения к своим обязанностям.

(генерал-лейтенант Андрей Гурелёв, депутат Госдумы)

Мысль о том, что ответственность за принятие неправильных решений неплохо было бы возложить на командиров на местах, развивает и выделяющийся ярой антиукраинской позицией автор телеграм-канала "Неофициальный Безсонов "Z".

"Хорошо, допустим в высоких штабах с большими погонами сидят некомпетентные люди, которые даже самые явные планы противника не могут нарушить, могут проспать любое наступление, игнорируют данные разведки и тормозят по жизни.

А что командиры на местах? Как у нас дела обстоят с комбатами и комротами? Они тоже не знали о наступлении? Они тоже не знали о подготовке противника и накапливании противником сил и средств для рывка? Они тоже не знали, что на вверенных им участкам фронта мы не сможем удержать врага?

Или они по привычке докладывали начальству то, что начальство хотело слушать? Или, просто, тоже допускали халатность? Если знали и докладывали наверх, а начальство игнорировало, то почему об этом никто не знает? Почему никто не сообщил о проблемах общественности?"

Отвечает ему автор LiveJournal под ником kenigtiger, известный также как Бойцовый кот Мурз - военнослужащий одной из частей самопровозглашенной ДНР.

"Оказывается, виновато не старшее начальство, к которому стекается поток разведданных от спецслужб, агентурной и технической разведки, от БЛАшников бригадного, дивизионного или корпусного подчинения с их "Орланами", способными залететь куда-то значимо далеко за ЛБС, от радиоперехвата, который, может быть, и не может прослушивать, о чём именно говорят, но может отследить появление новых радиосетей в районе. Нет, виноваты не эти люди, которые имеют максимум возможной информации о том, где противник концентрирует силы и максимум способов их перепроверить. Нееет.

Виноваты, оказывается, ротные и комбаты! У которых предел мечтаний в плане разведки - "Мавик 3", который до собираемых противником в тылу сил для удара просто не долетит, даже если участок вообще никаким РЭБом прикрыт не будет и "Мавик" не завалят сразу после пересечения ЛБСа ("Мавик" - китайский квадрокоптер, после доработки пригодный для использования в качестве разведывательного дрона малого радиуса действия; РЭБ - система радиоэлектронной борьбы; ЛБС - линия боевого соприкосновения. - Би-би-си).

Но вот предположим, что повезло ротному или комбату, и он получил представление о том, что его ожидает. И донёс это представление до начальства. И начальство традиционно его послало. Что он должен сделать? "Сообщить общественности". Записать видеообращение, наверное?

"Здравствуйте, уважаемые зрители! Я - майор такой-то такой-то, командир такого-то батальона такой-то бригады. Средствами объективного контроля, конкретно - с помощью квадрокоптера типа "Мавик 3", я получил информацию о концентрации противника напротив позиций моего батальона. Считаю, что это может быть подготовкой противника к наступательным действиям. Руководство бригады так не считает, переданные мной видеозаписи, зафиксировавшие переброску техники, игнорирует. Дорогая общественность! Дорогие военкоры и блогеры! Примите, пожалуйста, меры, чтобы командир бригады меня послушал!" Или как надо?"

По словам бывшего лейтенанта ВВС России Глеба Ирисова, командиры проводят меньше учений, чем положено, и скрывают их истинное количество, чтобы украсть заложенные в бюджете ресурсы.

Военный врач Павел Зеленков сообщил, что в его части "вся медицина сводилась к показухе. Перед учениями наряжаешься, как на маскарад, фотографируешься, рапорт отправляют командованию, и всё возвращается на свои места".

Солдат Даниил Фролкин рассказывает, что во время тренировок в его части они просто сдавали фотоотчеты. "Мы приезжали на полигон и позировали с винтовкой, направленной на цель. Как только вас сфотографировали, вы свободны".

"Командир бригады требовал от солдат предоставить фотоотчеты, чтобы он мог доложить начальству, что "уничтожен не один танк, а три! Нет - пять!"

"Он доложил, что лес взят, а потом приехал замминистра обороны. А оказалось, что лес вообще не взят". Командир был ранен во время атаки украинцев, его пришлось эвакуировать.

(Крис Оуэн)

А вот другой пост "Мурза".

"Я, увы, слишком хорошо осведомлён о том, как и что происходит с "вливанием" батальонов мобилизованных в мотострелковые полки и бригады корпусов НМ ЛНР и ДНР.

Например, приезжает с проверкой хода этого процесса в мотострелковую часть НМ ДНР генерал из России с позывным на букву Е. К его приезду "мобикам", приданным этой части, выдают форму, берцы, броники, каски, сгоняют дополнительных людей постоять в строю за "мёртвые души" и устраивают красивый строевой смотр. Вот они, орлы! Генерал уезжает, берцы, форму, броники и каски у людей забирают, и всё идёт как раньше. Но только все всем обо всём отчитались. Галочки поставлены, проверка пройдена.

В другой мотострелковой части НМ ДНР тоже формируют из мобилизованных новый батальон. Неделя строевых смотров вместо стрельб и боевого слаживания. У большей части людей не приведено к бою их личное стрелковое оружие. А им вот-вот в бой. Что начинают делать в последний день? Правильно! Заполнять документы о том, что стрельбы проведены, карточки настрела, журналы боевой подготовки. Всё хорошо, все стреляли, все всё умеют.

Это то, как оно происходит сейчас в реальности".

Один солдат пожаловался: командарм несет чушь вышестоящему командованию, что здесь все ******* [замечательно], что все работает, что у нас много народу. Например, если 26 человек пошли в атаку, сообщают, что в атаку идут 126 человек.

(Крис Оуэн)

Российская армия - относительно закрытая структура. Внутри все всё знают и стараются молчать, информацию наружу не пропускать. Во время войны врут все - собственные успехи преувеличивают, успехи противника замалчивают. Обыватель болезненно реагирует на военные неудачи - горе полководцу, у которого запаниковал или пуще того, взбунтовался тыл.

Но даже дозированную, прошедшую военную цензуру информацию обычно принято давать в рамках разумного. Может быть, российское командование на местах всё это время просто пыталось нарисовать картину, вписывающуюся в мировоззрение вышестоящего?

Издание "Проект", объявленное в России нежелательной организацией, проанализировало ежедневные доклады представителя минобороны России генерала Конашенкова и выяснило, что еще к 26 июня он отчитался об уничтожении украинской военной техники, превышающей ее количество на начало войны - даже с учетом возможных поставок.

Так, по данным Конашенкова, с 24 февраля по 26 июня были сбиты 215 украинских самолетов. Всего у Украины было 199 самолетов, включая транспортные, учебные, специальные и нелетающие. Вертолетов, если верить Конашенкову, было сбито 132 из 122 имеющихся и 28 поставленных позже, беспилотников "Байрактар" - 84 из 62.

Если верить Конашенкову, украинских бронемашин, включая танки, Россия уничтожила 3800. Правда, само минобороны России оценивало их численность в 2416, да еще около 700 к середине мая Украине поставили западные союзники. То есть всего 3116.

Потери украинской армии за четыре месяца войны, как утверждали в минобороны России, составили как минимум 40 тысяч солдат. При этом, по информации Конашенкова, с начала войны Россия уничтожила 39 тысяч украинских "районов скопления живой силы и техники".

Собеседник "Проекта", близкий к Кремлю, объяснил нестыковки тем, что "после провала под Киевом Кремль испугался за оптимизм россиян и попросил Конашенкова поярче описывать успехи армии".