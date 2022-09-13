Королева и ее корги. Что теперь будет с любимыми собаками Елизаветы II?

58 минут назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Королева Елизавета и ее корги Кэнди в январе 2022 года

В понятие "эпоха королевы Елизаветы" входит значительная часть истории ХХ и XXI века. Но есть один аспект, о котором СМИ в Британии пишут отдельно. О нем писали книги и снимали фильмы, в том числе мультипликационные. Он изображен на картинах, открытках и монетах. Речь идет о королевских корги.

Для понимания контекста: Великобритания, которая не стремится быть государством многоэтажек, а люди предпочитают пусть небольшие, но собственные домики, веками обожает домашних животных. На любой из улиц города или деревни в каждом третьем доме будут коты или собаки.

Здесь нет такого понятия, как "стая бездомных собак", здесь даже за собаку из приюта придется заплатить несколько сотен фунтов, потому что за ней уже стоит очередь.

Тем более, что у королевы Елизаветы II с ее лишь возраставшим авторитетом корги были с детства. Первое упоминание пастушьей породы из Уэльса относится к Х веку, а популярной в современном мире она стала со второй половины XIX века.

Дуки принцессы

Первый корги появился у принцессы Елизаветы в 1933 году - она увидела их у нескольких друзей и попросила своего отца, будущего короля Георга VI, завести ей такую же собаку.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Принцесса Елизавета и ее самый первый корги Дуки, 1933 год

Так появилась Дуки, "крошечный тиран", как ее характеризовала пресса того времени. В 1936-м к ней добавилась Леди Джейн - и в том же году вышла книга "Наши принцессы и их собаки" (та же пресса тех времен называла ее "слащавой"). Полная фотографий и рисунков книга, предназначенная для детей, впервые сделала эту породу одной из главных в Великобритании.

В 1940-х на свое 18-летие Елизавета получила корги по имени Сьюзан. И дальше Британия начала подходить к королевским корги со всей подобающей тщательностью - вплоть до составления их генеалогического древа с 1930-х годов до последних лет и даже месяцев.

Королевские корги

По мере развития технологий (особенно - видео) королевские корги стали и культурным феноменом. Их можно увидеть и на сладких как сахар поздравительных открытках, и на фотографиях, где королева принимает сборную Новой Зеландии по регби.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Королева (и две ее корги) принимают в Букингемском дворце регбистов из Новой Зеландии, 2007 год

Уже в 1960-е в прессе можно было прочитать такие подробности: в Букингемском дворце 775 комнат, но спать они предпочитают все же в королевских покоях.

В 2000-е популярность корги в Великобритании пошла на спад - по мере того, как королева Елизавета становилась старше, эти собаки стали считаться породой для пожилых людей. Но сама королева это же и изменила.

В 2012 году она и актер Дэниел Крейг в образе Джеймса Бонда снялись в проморолике к лондонской Олимпиаде. В этом шестиминутном видео корги встречают Бонда у входа во дворец, а потом провожают его и королеву на вертолет, вылетающий на Олимпийский стадион.

В 2016 и 2017 годах корги появились в сериале "Корона", где с ними позирует, в частности, Оливия Колман в роли Елизаветы II.

Все эти годы спрос на корги в Великобритании рос на 10-15% в год.

В 2018 году Пенни Джунор, одна из описателей жизни двора, опубликовала книгу "Все корги королевы". Там, например, была такая фраза: "В Букингемском дворце есть специальная комната для корги, где находятся плетеные корзины с подушками, чтобы собаки могли защититься от сквозняков".

В 2019-м про королевских корги сняли полнометражный анимационный фильм, он собрал 31 млн долларов в мировом кинопрокате.

Всего у королевы было более 30 собак этой породы.

Последние корги

Муик, Фергюс и Кэнди стали последними корги королевы. Они не указаны в родословной на схеме выше, поскольку у этих животных нет родственных связей с Уиллоу (которая умерла в 2018 году). Это объясняется тем, что в последние годы жизни королева Елизавета II не хотела заводить новых собак.

После смерти королевы эти три корги перейдут к принцу Эндрю и его бывшей жене Саре - герцогине Йоркской, сообщил Би-би-си источник, близкий к принцу. Именно принц и его дочери подарили их королеве во время локдауна.

"Корги вернутся жить в Роял-Лодж вместе с герцогом и герцогиней. Именно герцогиня нашла щенков, которые были подарены Ее Величеству герцогом, - сообщил он.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Королева Елизавета, принц Эндрю и их корги, 1966 год

Источник в окружении принца Эндрю также отметил, что герцогиня Йоркская осталась близка с королевой после развода, и огромная любовь к собакам - это то, что их связывало.